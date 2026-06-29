I film in TV stasera: l'action survival di 'Beast', il film d'autore con 'Bugonia', il classico 'Jane Eyre' Dall’adrenalina di Beast su Italia 1 all’originalità di Bugonia su Sky Cinema Uno, fino al classico Jane Eyre su Iris: ecco tutte le proposte di oggi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i film in palinsesto lunedì 29 giugno 2026, con opzioni per tutti i gusti: dall’action survival Beast su Italia 1 alla provocatoria commedia d’autore Bugonia su Sky Cinema Uno, fino al grande classico letterario Jane Eyre su Iris. Pronti a scegliere il vostro titolo per la serata?

Adrenalina con Beast su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:30 Beast (2022, 93’) di Baltasar Kormákur. Cast: Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana Halley, Mel Jarnson. Nella savana un padre, in viaggio con le due figlie adolescenti, si trova a fronteggiare un leone spietato. Un survival teso che mette alla prova coraggio e istinto di protezione. In seconda serata, alle 23:23, Ghost Rider – Spirito di vendetta (2011, 95’) di Mark Neveldine e Brian Taylor. Con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Violante Placido, Fergus Riordan, Anthony Head. La storia: l’ex stuntman è costretto a tornare Ghost Rider per salvare un bambino e affrontare un oscuro culto, tra demoni interiori e redenzione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TV8: alle 21:40 Quattro matrimoni e un funerale (1994, 105’) di Mike Newell. Cast: Andie MacDowell, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Simon Callow, Anna Chancellor. Commedia romantica brillante e iconica degli anni ’90.

L’ironia nera di Bugonia su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Bugonia (2025, 113’) di Yorgos Lanthimos. Con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone. Due giovani complottisti sequestrano la potente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena pronta a distruggere la Terra. Satira feroce e visionaria. A seguire, alle 23:20, Il mammone (2022, 90’) di Giovanni Bognetti. Cast: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani, Michela Giraud, Emmanuele Aita. Di cosa parla: un 35enne brillante ma ancora in casa con i genitori scatena una guerra fredda domestica quando mamma e papà provano a "sfrattarlo".

Sky Cinema Action: alle 21:00 Uncharted (2022, 116’) di Ruben Fleischer. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Avventura ad alta quota tra colpi di scena e cacce al tesoro. Alle 23:00 Jurassic World – Il dominio (2022, 146’) di Colin Trevorrow. Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Dopo Isla Nublar, i dinosauri convivono col mondo umano in un equilibrio precario, minacciato da un nuovo pericolo globale.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Chi trova un amico trova un tesoro (1981, 114’) di Sergio Corbucci. Con Bud Spencer e Terence Hill. Commedia d’avventura cult. Alle 23:05 Pari e dispari (1978, 114’) di Sergio Corbucci. Con Bud Spencer e Terence Hill. Avventura con ritmo e scazzottate d’autore.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Il professor Cenerentolo (2015, 90’) di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, Flavio Insinna. Un imprenditore finisce in carcere e, tra lavoro in biblioteca e incontri imprevisti, deve rientrare ogni notte entro l’orario. Alle 22:40 Il peggior lavoro della mia vita (2021, 97’) di Thomas Gilou. Con Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau. Un detenuto ai servizi sociali in una casa di riposo organizza una fuga per aiutare un gruppo di anziani truffati.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Le cose che non ti ho detto (2019, 100’) di William Nicholson. Con Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor. Dopo quasi trent’anni di matrimonio, Edward confessa di voler lasciare Grace mentre il figlio Jamie assiste al crollo familiare. Alle 22:45 Gravity (2013, 90’) di Alfonso Cuarón. Con Sandra Bullock, George Clooney. Fantascienza tesa e immersiva.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Cattivissimo me 3 (2017, 96’) di Kyle Balda e Pierre Coffin. Animazione per tutta la famiglia. Alle 22:35 Minions (2015, 91’) di Kyle Balda e Pierre Coffin. Creati per servire i più malvagi, tre Minions partono alla ricerca di un nuovo "padrone" in un’esilarante avventura.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Due partite (2009, 94’) di Enzo Monteleone. Con Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Paola Cortellesi, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Carolina Crescentini, Marina Massironi, Valeria Milillo. Commedia corale al femminile. Alle 22:40 A star is born (2018, 135’) di Bradley Cooper. Con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle. Un musicista lancia una giovane artista verso il successo mentre la loro relazione vacilla sotto il peso dei demoni personali.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Schegge di paura (1996, 100’) di Gregory Hoblit. Con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand. Thriller giudiziario di culto. Alle 23:15 Jack Ryan: l’iniziazione (2014, 105’) di Kenneth Branagh. Con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Nonso Anozie.

Classici e brividi con Jane Eyre su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 Jane Eyre (1995, 116’) di Franco Zeffirelli. Con Charlotte Gainsbourg, William Hurt, Anna Paquin, Elle Macpherson. Di cosa parla: l’orfana Jane cresce tra dure prove fino a diventare istitutrice nella dimora di un misterioso proprietario. Un amore segnato da segreti oscuri minaccia la loro felicità.

Cine34: alle 21:00 Rimini Rimini (1987, 144’) di Sergio Corbucci. Con Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Jerry Calà, Serena Grandi. Storie intrecciate d’estate tra spregiudicati e cuori in fuga nella Riviera romagnola. Commedia corale all’italiana.

Rai Movie: alle 21:10 Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974, 95’) di Mel Brooks. Con Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens, Harvey Korman. Parodia scatenata del western: uno sceriffo nero mette fine agli abusi di due prepotenti amministratori. Alle 22:45 Gli specialisti (1969, 104’) di Sergio Corbucci. Con Gino Pernice, Gastone Moschin, Françoise Fabian, Sylvie Fennec. Dopo l’omicidio del fratello, un pistolero si allea con un bandito messicano per vendetta, nel crepuscolo dello spaghetti western.

Rai 4: alle 23:05 Lost e Found – La casa degli oggetti (2022, 110’) di Jorge Dorado. Con Álvaro Morte, China Suárez, Verónica Echegui. In un ufficio oggetti smarriti, la routine di Mario viene sconvolta dall’arrivo di una valigetta con i resti di un neonato. Un thriller dalle tinte cupe.

20: alle 21:11 Killers (2010) di Robert Luketic. Con Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck, Catherine O’Hara. Azione e romanticismo. Alle 23:10 La furia dei Titani (2012, 125’) di Jonathan Liebesman. Con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Lily James, Edgar Ramírez, Danny Huston, Bill Nighy. Azione mitologica a tutta potenza.

Cielo: alle 21:20 Il segreto dei suoi occhi (2015, 108’) di Billy Ray. Con Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, Alfred Molina, Dean Norris, Michael Kelly, Joe Cole, Zoe Graham, John Pirruccello, Lyndon Smith, Patrick Davis. Giallo avvincente. Alle 23:20 Attrition (2018, 90’) di Mathieu Weschler. Con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Kat Ingkarat, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm, Bayra Bela, Sergey Badyuk, Ting Sue. Dopo anni come agente speciale, un uomo cerca pace nella giungla asiatica tra kung fu e buddhismo, ma la scomparsa di una ragazza dai poteri straordinari lo richiama all’azione.

Rai Premium: alle 21:20 Il velo nuziale (2022, 84’) di Terry Ingram. Con Lacey Chabert, Autumn Reeser, Alison Sweeney, Kevin McGarry. Tre amiche acquistano un velo legato a una leggenda: chi lo possiede trova il vero amore. Alle 22:55 Il destino di Ruby (2021, 90’) di Michael Robison. Con Raechelle Banno, Karina Banno, Sam Duke, Ty Wood. Una madre tenta di proteggere la figlia Pearl dai segreti del passato. Tra malattie e ritorni nei bayou, Pearl affronta un viaggio alla ricerca della verità.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche