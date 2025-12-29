Bud Spencer e Terence Hill, stasera in Tv il loro cult natalizio (dimenticato): l'ultimo film prima dell'addio Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 29 dicembre 2025: dal biopic Ennio Doris: c'è anche domani su Canale 5 al cult Botte di Natale di Bud Spencer e Terence Hill su Rai Movie.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 32 i film in programmazione tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti: dal biopic Ennio Doris: c’è anche domani su Canale 5 al cult Will Hunting – Genio ribelle su Italia 1, fino al cult natalizio di Bud Spencer e Terence Hill su Rai Movie, l’ultimo film (quasi dimenticato) della coppia prima della separazione artistica.

Il biopic Ennio Doris: c’è anche domani guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (21:20) propone Vita da gatto (2023, 82′). Regia di Guillaume Maidatchevsky. Con Capucine Sainson-Fabresse, Corrine Masiero, Lucie Laurent. La storia: Quando la piccola Clémence salva Rroû, un gattino orfano nato tra i tetti di Parigi, tra i due nasce un legame profondo. Durante le vacanze in campagna, però, il richiamo della natura mette alla prova il loro rapporto. Genere: Commedia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rete 4 (21:33) rispolvera il classico Non ci resta che piangere (1984, 112′). Regia di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Con Amanda Sandrelli, Massimo Troisi, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni. Genere: Comico.

Su Canale 5 (21:20) spazio a Ennio Doris: c’è anche domani (2024, 122′). Regia di Giacomo Campiotti. Con Massimo Ghini, Lucrezia Lante Della Rovere, Elles Case, Anis Gharbi, Alessandro Bertolucci. Di cosa parla: il ritratto del "banchiere gentile" attraversa tre epoche e si ispira alla sua autobiografia. Nel 2008, dopo il crollo di Lehman Brothers, Doris decide di rimborsare 120 milioni di euro a 11.000 clienti con fondi personali, scelta che racconta un’idea di finanza centrata sulla persona. Genere: Biografico.

Su Italia 1 (21:23) torna Will Hunting – Genio ribelle (1997, 100′). Regia di Gus Van Sant. Con Matt Damon, Robin Williams, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Ben Affleck. La storia: un giovane con un passato difficile e un talento matematico straordinario viene affiancato da un professore e da uno psicologo per affrontare i traumi e dare un futuro al suo genio. Genere: Drammatico.

In seconda serata su La7 (22:40) c’è Scoprendo Forrester (2000, 136′). Regia di Gus Van Sant. Con Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham, Anna Paquin. Genere: Commedia.

Su TV8 (21:30) l’avventura storica I tre moschettieri – D’Artagnan (2023, 121′). Regia di Martin Bourboulon. Con Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel. Di cosa parla: il giovane D’Artagnan finisce nel cuore di un complotto che minaccia la Francia e, con l’aiuto di Athos, Porthos e Aramis, affronta le macchinazioni del cardinale Richelieu e l’insidiosa Milady mentre si innamora di Costance. Genere: Avventura.

Avventura con Un film Minecraft: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata con Un film Minecraft (21:15, 2025, 101′). Regia di Jared Hess. Con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen. La storia: quattro amici finiscono nell’Overworld, mondo cubico da proteggere da Piglins e Zombie insieme all’esperto costruttore Steve, imparando creatività e coraggio per tornare a casa. A seguire Flight risk – Trappola ad alta quota (23:00, 2025, 91′). Regia di Mel Gibson. Con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace, Monib Abhat, Atanas Srebrev. Nel gelo dell’Alaska, un pilota trasporta un agente federale e un prigioniero, ma il viaggio si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando il pericolo si scopre essere già a bordo. Genere: Thriller.

Su Sky Cinema Action (21:00) adrenalina con Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′). Regia di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Due rivali devono allearsi per fermare una minaccia biotecnologica globale, con l’aiuto di un’agente del MI6. In seconda serata Nico (23:20, 1987, 100′). Regia di Andrew Davis. Con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo. Genere: Poliziesco.

Sky Cinema Collection (21:15) propone La prima pietra (2018, 98′). Regia di R. Ravello. Con K. Smutniak. Genere: Commedia. A seguire La fabbrica di cioccolato (22:40, 2005, 115′). Regia di Tim Burton. Con Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, Christopher Lee. Un bambino visita con altri fortunati la fabbrica del visionario Willy Wonka tra sorprese e meraviglie. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Drama (21:00) c’è The Company Men (2010, 109′). Regia di John Wells. Con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper. Dopo un licenziamento causato dalla crisi, un dirigente rivede priorità e identità. Alle 22:50 A.C.A.B. (2012, 90′). Regia di Stefano Sollima. Con Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro, Marco Giallini, Andrea Sartoretti. Tre agenti della Mobile tra guerriglia urbana, regole non scritte e vita privata in frantumi. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family (21:00) vi porta nel Wizarding World con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, 134′). Regia di David Yates. Con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston. A seguire Harry Potter e la pietra filosofale (23:20, 2001, 152′). Regia di Chris Columbus. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Romance (21:00) ecco We live in time: Tutto il tempo che abbiamo (2024, 108′). Regia di John Crowley. Con Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney. Un incontro casuale diventa un amore scandito dagli anni, tra casa, famiglia e una verità che mette alla prova il legame. Alle 22:55 Il bacio che aspettavo (2006, 98′). Regia di Jon Kasdan. Con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense (21:00) schiera Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011, 138′). Regia di Brad Bird. Con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton. L’IMF è disconosciuta dopo l’esplosione al Cremlino e deve agire nell’ombra per fermare un terrorista con codici nucleari. Alle 23:15 Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131′). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner. La squadra affronta il Sindacato, rete criminale internazionale decisa a destabilizzare il mondo. Genere: Azione.

Su Sky Cinema Comedy (21:45) ritorna l’Overworld con Un film Minecraft (2025, 101′). Regia di Jared Hess. Con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers. Avventura per famiglie tra creatività, unicità e coraggio. Genere: Avventura.

Balloon – Il vento della libertà guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Su Iris (21:18) arriva Balloon – Il vento della libertà (2018, 125′). Regia di Michael Herbig. Con Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg, David Kross. Nel 1979 una famiglia dell’Est tenta la fuga verso Ovest in mongolfiera. Dopo il primo fallimento, con l’aiuto di un’altra famiglia prepara un nuovo piano mentre la Stasi stringe il cerchio. Genere: Drammatico.

Cine34 (21:00) propone la commedia sci-fi In vacanza su Marte (2020, 90′). Regia di Neri Parenti. Con Christian De Sica, Massimo Boldi, Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni. Nel 2030 Fabio sta per sposarsi sul Pianeta Rosso, ma un incidente trasforma il figlio in un settantenne, tra imprevisti e crisi familiari. Alle 22:52 segue Un maresciallo in gondola (2000, 93′). Regia di Carlo Vanzina. Con Ezio Greggio, Victoria Silvstedt, Sandro Ghiani, Philippe Leroy. Un carabiniere a Venezia tra scorta a una diva e una collana da proteggere, tra guai e risate. Genere: Commedia.

Su Rai Movie (21:10) classico natalizio con Botte di Natale (1994, 100′). Regia di Terence Hill. Con Terence Hill, Bud Spencer, Anne Kasprik, Ruth Buzzi. Un cacciatore di taglie attira un bandito nella casa di famiglia per Natale, tra scazzottate e buoni sentimenti. Il film segna il ritorno del mitico duo Bud Spencer-Terence Hill sul set a distanza di nove anni da Miami supercops. Botte di Natale è stato anche l’ultimo dei 16 film interpretati dalla coppia d’attori. In Italia la pellicola non fu accolta benissimo dal pubblico, mentre all’estero ottenne un buon riscontro al botteghino.

Alle 22:55 western corale Silverado (1985, 135′). Regia di Lawrence Kasdan. Con Kevin Kline, Kevin Costner, Scott Glenn, Danny Glover, Jeff Goldblum, Rosanna Arquette, Brian Dennehy. Quattro amici sfidano un latifondista e uno sceriffo corrotto nel Far West. Genere: Western.

Rai 4 (21:20) vi porta sulla Luna con Crater (2023, 105′). Regia di Kyle Alvarez. Con Mckenna Grace, Billy Barratt, Isaiah Russell-Bailey, Ashlan Rowan, Hero Hunter. Un ragazzo e gli amici partono per una spedizione rischiosa verso un cratere misterioso prima del trasferimento sulla Terra. Genere: Fantascienza.

Su 20 (21:08) l’irriverente Trafficanti (2016, 114′). Regia di Todd Phillips. Con Miles Teller, Jonah Hill, Bradley Cooper, Ana de Armas. Ispirato a una storia vera: due giovani di Miami avviano un business di armi e finiscono nei guai fino al collo. Alle 23:17 si continua con Bumblebee (2018, 113′). Regia di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, John Cena. Anni ’80: una ragazza trova un robot alieno in fuga e scopre che nasconde più di quanto sembri. Genere: Fantascienza.

Su Rai Premium (21:20) atmosfera delle feste con Un gioioso Natale (2019, 90′). Regia di Marita Grabiak. Con Tianna Nori, Chad Connell, Chris Violette. Due coach natalizie aiutano i nobili Anderson a vivere il Natale perfetto, ma il primogenito James pensa solo agli affari. Alle 22:50 segue Un anello per Natale (2020, 80′). Regia di Troy Scott. Con Nazneen Contractor, David Alpay. Una giornalista indaga su un anello di fidanzamento del 1947 e riscopre il vero significato dell’amore. Genere: Sentimentale.

Su Cielo (21:20) torna Rocky Balboa (2006, 102′). Regia di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Burt Young, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, Tony Burton. Il campione di Philadelphia affronta l’ultima sfida della vita tra nostalgia, dignità e colpi al cuore. Genere: Drammatico.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche