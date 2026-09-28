I film in TV stasera, lunedì 28 settembre: Checco Zalone difende il posto fisso in 'Quo vado?' Dal thriller d’azione Jack Reacher - La prova decisiva su Italia 1 alla comicità di Quo Vado? su Sky Cinema 1, fino all’intenso Unbroken su Iris e al cult V per Vendetta su 20

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I film da vedere in TV stasera, lunedì 28 settembre 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Azione con Jack Reacher – La prova decisiva su Italia 1, commedia con Quo Vado? su Sky Cinema 1 e dramma biografico con Unbroken su Iris. Per gli amanti dei cult distopici, arriva anche V per Vendetta su 20.

L’azione di Jack Reacher – La prova decisiva: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 21:20. La ragazza del mare (2024, 129’). Regia di Joachim Rønning. Con Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain, Kim Bodnia. New York, anni ’20: Trudy, figlia di immigrati tedeschi, coltiva una passione sconfinata per il nuoto, frenata da ristrettezze economiche e resistenze familiari. Con l’appoggio della sorella e di nuovi sostenitori, si mette in luce nelle gare più importanti fino a tentare l’impresa destinata a consegnarla alla storia: diventare la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Biografico.

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Italia 1 – 21:23. Jack Reacher – La prova decisiva (2012, 130’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo. Di cosa parla: un cecchino è accusato di un massacro in Indiana ma si proclama innocente e fa il nome dell’ex poliziotto militare Jack Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Reacher scava tra depistaggi e poteri occulti per arrivare alla verità. Azione.

TV8 – 21:40. Prima o poi mi sposo (2000, 102’). Regia di Adam Shankman. Con Bridgette Wilson, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Commedia romantica con equivoci sentimentali e scintille tra una brillante organizzatrice di matrimoni e un affascinante pediatra.

La comicità di Quo Vado? e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Quo Vado? (2016, 86’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli. Il "posto fisso" messo alla prova tra trasferimenti improbabili e satira sociale tutta italiana. Commedia. 22:50. Chaos walking (2021, 108’). Regia di Doug Liman. Con Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen. In un futuro dove i pensieri degli uomini sono visibili come "Rumore", Todd incontra Viola, misteriosa ragazza che lo costringe alla fuga e alla scoperta delle verità del loro mondo. Fantascienza.

Sky Cinema Action – 21:00. Io sono nessuno 2 (2025, 89’). Regia di Timo Tjahjanto. Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd, Sharon Stone. Quattro anni dopo lo scontro con la malavita russa, Hutch tenta la normalità con la famiglia, ma una vacanza si trasforma in guerra contro un boss sanguinario e un corrotto sceriffo. Azione. 22:35. Contraband (2012, 119’). Regia di Baltasar Kormákur. Con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi. Un ex contrabbandiere torna in pista per aiutare il cognato, tra colpi alla cieca, tradimenti e una corsa contro il tempo tra Louisiana e Panama. Azione.

Sky Cinema Collection – 21:15. Robin Hood (2010, 140’). Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, William Hurt. Dalle origini dell’arciere di Nottingham a un’epica lotta contro la tirannia. Avventura.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Delivery Man (2013, 103’). Regia di Ken Scott. Con Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt. Un uomo scopre di essere padre di centinaia di figli nati da sue donazioni e prova a rimettere insieme i pezzi della propria vita. 22:50. Now you see me – I maghi del crimine (2013, 116’). Regia di Louis Leterrier. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine. I Quattro Cavalieri realizzano rapine clamorose durante i loro show, braccati da FBI e Interpol. Thriller.

Sky Cinema Drama – 21:00. Revolutionary Road (2008, 119’). Regia di Sam Mendes. Con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates. Un matrimonio negli anni ’50 tra ambizioni irrealizzate e frustrazioni che deflagrano. Drammatico. 23:05. Eravamo bambini (2024, 101’). Regia di Marco Martani. Con Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Massimo Popolizio, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare. Un gruppo di amici si ritrova in Calabria per fare i conti con un passato doloroso e con un desiderio di vendetta che riaffiora. Drammatico.

Sky Cinema Family – 21:00. Hop (2011, 95’). Regia di Tim Hill. Con James Marsden, Kaley Cuoco, Russell Brand. Una commedia per famiglie tra live action e animazione. 22:40. Ops! È già natale (2024, 88’). Regia di Peter Chelsom. Con Danny DeVito, Andie MacDowell, Lucy DeVito. In vacanza sulle Dolomiti, una bambina sogna un ultimo Natale insieme ai genitori che stanno divorziando. Sentimentale.

Sky Cinema Romance – 21:00. Mia moglie è un fantasma (2020, 99’). Regia di Edward Hall. Con Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench. Una medium evoca per errore lo spirito della prima moglie di uno scrittore, creando un triangolo amoroso soprannaturale. 22:45. La La Land (2016, 126’). Regia di Damien Chazelle. Con Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons. Amore, sogni e sacrifici nella città delle stelle. Musicale.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Red Dragon (2002, 124’). Regia di Brett Ratner. Con Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel. Il detective Will Graham torna in azione e chiede l’aiuto del famigerato Hannibal Lecter per fermare un nuovo serial killer. Thriller. 23:10. Into the ashes – Storia criminale (2019, 98’). Regia di Aaron Harvey. Con Frank Grillo, Luke Grimes, James Badge Dale. Ex criminali e vecchi conti da saldare in un cupo dramma di vendetta. Drammatico.

Il coraggio di Unbroken e gli altri titoli d’autore: le proposte delle reti specializzate

20 – 21:11. V per Vendetta (2005, 132’). Regia di James McTeigue. Con Hugo Weaving, Natalie Portman, John Hurt, Stephen Rea, Stephen Fry. In un’Inghilterra totalitaria, il misterioso V guida la rivolta contro l’oppressione, stringendo un patto di libertà con la giovane Evey. Azione/distopia. 23:29. Death Race (2008, 105’). Regia di Paul Anderson. Con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane. Un ex pilota incastrato per omicidio cerca la libertà in una corsa mortale tra detenuti. Azione.

Rai 4 – 21:20. Farang (2023, 99’). Regia di Xavier Gens. Con Nassim Lyes, Vithaya Pansringarm, Loryn Nounay. Ex detenuto rifugiato in Thailandia, Sam vede riemergere il passato criminale e affronta Narong in un percorso di vendetta senza sconti. Azione. 23:00. The bouncer – L’infiltrato (Lukas) (2018, 82’). Regia di Julien Leclercq. Con Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti. Un buttafuori è costretto a infiltrarsi nella gang di un boss fiammingo per proteggere la figlia. Thriller.

Rai Premium – 21:20. Gemelli, cucina e amore (2021, 90’). Regia di Jonathan Wright. Con Jessica Lowndes, Jeremy Jordan, Callum Blue. Scambio d’identità tra gemelli e un concorso culinario nel Mediterraneo scatenano romanticismo e guai. Sentimentale. 22:55. Weiss e Morales – Il ritiro (2024, 90’). Regia di Oriol Ferrer. Con Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin. Durante un ritiro a La Gomera, la morte di una donna innesca un’indagine congiunta tra il sergente Raúl e l’ispettrice tedesca Nina Weiss. Poliziesco.

Cine34 – 21:00. È per il tuo bene (2019, 90’). Regia di Rolando Ravello. Con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi. Tre padri complottano per "salvare" le figlie dai fidanzati indesiderati, mettendo a rischio equilibri familiari e matrimoni. Commedia. 23:10. Amore, bugie e calcetto (2008, 115’). Regia di Luca Lucini. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro. Un gruppo di amici si ritrova ogni settimana sul campo: tra sfide, amori e bugie, il calcetto diventa specchio delle loro vite. Commedia.

Iris – 21:12. Unbroken (2014, 137’). Regia di Angelina Jolie. Con Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi. Il percorso straordinario dell’atleta olimpico Louis Zamperini, sopravvissuto a un naufragio e ai campi di prigionia giapponesi. Drammatico.

Rai Movie – 21:10. Shalako (1968, 115’). Regia di Edward Dmytryk. Con Sean Connery, Brigitte Bardot, Stephen Boyd. Durante una battuta di caccia in territorio apache, la morte di tre indiani scatena una spirale di violenza che travolge un gruppo di nobili europei. Western classico dai toni avventurosi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Force of Execution Cielo 23:20

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