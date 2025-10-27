I film in onda in TV stasera, lunedì 27 ottobre 2025: Fabio Volo travolto da un amore imprevisto I migliori film in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025: da La Febbre a Eden di Ron Howard con Jude Law, Ana De Armas e la conturbante Sydney Sweeney

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film disponibili lunedì 27 ottobre 2025: dall’adrenalina di Jack Reacher – Punto di non ritorno su Italia 1 al nuovo thriller Eden su Sky Cinema Uno, fino all’avventura di La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone su 20. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Azione ad alta tensione con Jack Reacher – Punto di non ritorno: le proposte delle reti in chiaro

Su Italia 1 alle 21:25 arriva Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118 minuti). Regia di Edward Zwick. Con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. Di cosa parla: un ex investigatore militare dovrà difendere un maggiore dell’esercito ingiustamente accusato di spionaggio, portando alla luce una cospirazione. Genere: Azione.

Il viaggio nel thriller di Eden su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è Eden (2025, 129 minuti), thriller di Ron Howard con Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. La storia: un gruppo di persone, stanco della propria esistenza, sceglie le Isole Galapagos per ricominciare da capo. A seguire alle 23:30 Paternal leave (2025, 113 minuti), dramma di Alissa Jung con Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo, Gaia Rinaldi. Di cosa parla: una giovane tedesca viaggia verso la Riviera Romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto, tra emozioni forti e domande irrisolte.

Su Sky Cinema Due alle 21:15 va in onda Il traditore (2019, 135 minuti), di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi. La storia segue Tommaso Buscetta: dal Brasile al maxiprocesso, l’amicizia con il giudice Falcone e la collaborazione con la giustizia contro Cosa Nostra. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 appuntamento con Mission: Impossible 2 (2000, 123 minuti), regia di John Woo, con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins. Un agente speciale deve fermare la diffusione di un letale "virus" informatico con l’aiuto di un’esperta di computer e di una ladra. A seguire alle 23:10 Suicide squad (2016, 130 minuti), di David Ayer con Margot Robbie, Scott Eastwood, Will Smith, Cara Delevingne. Di cosa parla: una task force di supercriminali è costretta a collaborare per scongiurare una minaccia globale. Genere: Azione.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà (2012, 96 minuti), regia di Robert Schwentke, con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker, Kevin Bacon. Dopo un furto, un poliziotto viene reclutato dall’agenzia celeste R.I.P.D. per tornare sulla Terra in un altro corpo e contrastare attività criminali. Alle 22:55 The watchers – Loro ti guardano (2024, 102 minuti), di Ishana Shyamalan con Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouere, Siobhan Hewlett, Alistair Brammer. Di cosa parla: intrappolata in una foresta dell’Irlanda occidentale con tre sconosciuti, Mina è osservata da misteriose creature.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 risate con Belli ciao (2022, 87 minuti), di Gennaro Nunziante, con Pio D’Antini e Amedeo Greco: due amici del Sud percorrono strade opposte tra Milano e la loro terra, inseguendo sogni e futuro. Alle 22:35 Il principe abusivo (2012, 97 minuti), di Alessandro Siani con Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri e lo stesso Siani.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 spazio all’avventura con Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, 119 minuti), regia di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro ragazzi finiscono nei panni dei loro avatar all’interno di un videogioco misterioso. Alle 23:05 Transformers One (2024, 104 minuti), regia di Josh Cooley. La storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, un tempo amici fratelli, destinati a cambiare per sempre il futuro di Cybertron. Genere: Animazione.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 arriva La febbre (2005, 108 minuti), di Alessandro D’Alatri con Fabio Volo, Valeria Solarino, Cochi Ponzoni, Gisella Burinato, Massimo Baliani, Arnoldo Foà. Un giovane geometra sogna un locale con gli amici, ma un lavoro al Comune e un nuovo amore lo portano a rivedere i propri piani. Alle 23:00 Proposta indecente (1993, 110 minuti), di Adrian Lyne con Demi Moore, Robert Redford, Woody Harrelson e Oliver Platt. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 tocca a Il giorno sbagliato (2020, 90 minuti), regia di Derrick Borte, con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Un alterco in strada innesca una spirale di violenza inarrestabile. Alle 22:35 Paradise Highway (2022, 115 minuti), di Anna Gutto, con Juliette Binoche, Morgan Freeman, Frank Grillo, Cameron Monaghan, Christiane Seidel: una camionista scopre che il suo ultimo "carico" è una bambina vittima di tratta e decide di proteggerla, fuggendo dall’FBI.

Su Sky Cinema Drama alle 21:45 è in onda ancora Eden (2025, 129 minuti), di Ron Howard, con Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl. Un gruppo di persone sceglie le Galapagos per ricominciare, tra tensioni e desiderio di rinascita. Genere: Thriller.

Avventura e mistero con La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:14 c’è Sobibor – La grande fuga (2018, 110 minuti), di Konstantin Khabenskiy con Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt, lo stesso Khabenskiy. Ricostruzione drammatica della rivolta nel campo di sterminio di Sobibor. Genere: Drammatico.

Su Cine34 alle 21:00 va in onda La leggenda di Al, John e Jack (2002, 105 minuti), regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Antonio Catania, Ivano Marescotti. A seguire alle 23:15 Immaturi (2010, 108 minuti), di Paolo Genovese con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giulia Michelini, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Giovanna Ralli. Un imprevisto burocratico costringe un gruppo di amici quarantenni a rifare l’esame di maturità, riaprendo vecchie emozioni e nuovi confronti. Genere: Commedia.

Su Rai Movie alle 21:10 appuntamento con Corri uomo corri (1968, 116 minuti), di Sergio Sollima con Tomas Milian, Donald O’Brien, Chelo Alonso, John Ireland. Un peone evade con uno scrittore rivoluzionario alla ricerca di un tesoro per finanziare la rivolta contro il dittatore Diaz. Alle 23:15 Bone Tomahawk (2015, 133 minuti), di S. Craig Zahler con Kurt Russell, Patrick Wilson, Lili Simmons, Sean Young, Richard Jenkins, Matthew Fox: nel Far West, una spedizione affronta una tribù di cannibali trogloditi per salvare dei coloni. Genere: Horror/Western.

Su Rai 4 alle 21:20 c’è Jungle (2017, 115 minuti), regia di G. McLean, con D. Radcliffe, Y. Kassim. La trama: un gruppo di giovani esploratori si addentra nella giungla amazzonica con una guida poco affidabile; il viaggio diventa presto una lotta per la sopravvivenza. In seconda serata alle 23:15 Everything Everywhere All at Once (2022, 140 minuti), di Dan Kwan e Daniel Scheinert, con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, James Hong. Evelyn Wang deve attingere alle abilità delle sue versioni alternative per salvare il multiverso.

Su 20 alle 21:12 spazio all’avventura con La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008, 112 minuti), regia di Rob Cohen, con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Luke Ford, Michelle Yeoh, Anthony Wong Chau-Sang, Russell Wong, Isabella Leong, Albert Kwan. Genere: Avventura.

Su Rai Premium alle 21:20 va in onda Il mio inatteso principe di Natale (2020, 82 minuti), di Dustin Rikert con Laura Osnes, Aaron Tveit, Victoria Clark, Tom McGowan, Bradley Rose, Krystal Joy Brown. Durante una bufera di neve, un B&B del Connecticut accoglie due ospiti "reali" e nasce una storia d’amore capace di riscoprire il senso del Natale. Alle 22:55 Amore sulle ali del vento (2021, 90 minuti), di Christie Will Wolf con Jessica Lowndes, Christopher Russell, Amélie Wolf: una maestra di musica e sua figlia, al festival degli aquiloni, incontrano un uomo destinato a cambiare le loro vite. Genere: Sentimentale.

Su Cielo alle 21:20 arriva The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015, 90 minuti), regia di Breck Eisner, con Vin Diesel, Elijah Wood, Rose Leslie, Michael Caine, Julie Engelbrecht, Isaach De Bankolé, Ólafur Darri Ólafsson, Samara Lee, Edward Pfeifer, Armani Jackson. Genere: Azione.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

