I film in TV stasera, lunedì 27 luglio: Carlo Verdone e Karate Kid contro Django Unchained Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 27 luglio 2026: dal cult The Karate Kid su TV8 al premiato Una donna promettente su Iris, fino al capolavoro Django Unchained su Sky

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 30 film tra reti in chiaro, canali specializzati e bouquet Sky: tra i titoli spiccano The Karate Kid – Per vincere domani su TV8, il premiato Una donna promettente su Iris e il poderoso Django Unchained su Sky Cinema Collection. Una serata ricchissima di generi: azione, classici senza tempo, commedie e thriller per tutti i gusti.

Azione con I predoni: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1, 21:26 – I predoni (2016), regia di Steven C. Miller. Con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier. Dopo una serie di rapine feroci culminate con l’esecuzione di ostaggi, il detective Montgomery s’immerge in un caso che intreccia alta finanza, politica e un vecchio debito pronto a essere riscosso. Un action ad alto tasso di tensione che mescola indagine poliziesca e vendetta personale.

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TV8, 21:40 – The Karate Kid – Per vincere domani (1984), regia di John G. Avildsen. Con Ralph Macchio, Noriyuki "Pat" Morita, Elisabeth Shue. La storia: Daniel, nuovo arrivato in California, impara dal saggio maestro Miyagi l’arte del karate per difendersi dai bulli e ritrovare fiducia in sé stesso. Un classico di formazione che unisce sport, disciplina e amicizia.

Sentimenti con La vita all’improvviso: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 23:20 – La vita all’improvviso (2020), regia di Vicky Wight. Con Josh Duhamel, Leslie Bibb, Kevin Alejandro. Dopo una perdita improvvisa, Libby si trasferisce nella fattoria della zia in Texas. Tra fatiche quotidiane e nuove connessioni, prova a ricostruire sé stessa mentre qualcuno sostiene di poterla mettere in contatto con il marito defunto. Un dramma intimo su lutto e rinascita.

Sky Cinema Action, 21:00 – Rampage – Furia animale (2018), regia di Brad Peyton. Con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan. Esperimenti genetici trasformano animali in mostri colossali: un primatologo farà di tutto per salvare il gorilla amico e fermare la distruzione. A seguire, 22:50 – Geostorm (2017), regia di Dean Devlin. Con Gerard Butler, Jim Sturgess. Un network di satelliti climatici impazzisce: in gioco c’è la sopravvivenza del pianeta in un disaster-movie adrenalinico.

Sky Cinema Comedy, 21:00 – Acqua e sapone (1983), regia di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Natasha Hovey. Un professore squattrinato si finge prete per lavorare come precettore di una baby-modella. Satira di costume ricca di trovate comiche. A seguire, 22:50 – I due superpiedi quasi piatti (1977), regia di E. B. Clucher. Terence Hill e Bud Spencer tra scazzottate e risate in uno dei loro cult polizieschi più amati.

Sky Cinema Drama, 21:00 – A proposito di Schmidt (2002), regia di Alexander Payne. Con Jack Nicholson, Kathy Bates. In pensione e vedovo, Warren Schmidt attraversa l’America e la propria vita in un viaggio agrodolce tra rimpianti e rivelazioni. A seguire, 23:10 – Mimì – Il principe delle tenebre (2023), regia di Brando De Sica. Un adolescente orfano, nato con i piedi deformi, incontra una ragazza convinta di discendere da Dracula: favola nera e formazione gotica nella Napoli notturna.

Sky Cinema Family, 21:00 – Il giorno più bello del mondo (2019), regia di Alessandro Siani. Un impresario in crisi si ritrova a proteggere due bambini con poteri speciali in una commedia per tutta la famiglia. A seguire, 22:50 – Z la formica (1998), regia di Eric Darnell e Tim Johnson. La formica Z sfida un generale tirannico per salvare il formicaio: animazione brillante e sovversiva.

Sky Cinema Romance, 21:00 – Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005), regia di Andy Tennant. Con Will Smith, Eva Mendes. Il consulente sentimentale dei VIP perde il controllo proprio quando si innamora: commedia romantica frizzante. A seguire, 23:05 – Cinquanta sfumature di grigio (2015), regia di Sam Taylor-Johnson. Anastasia Steele e Christian Grey tra desiderio, confini e segreti in un romance dalle tinte drammatiche.

Sky Cinema Suspense, 21:00 – Il castello (2001), regia di Rod Lurie. Con Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo. Un ex generale smaschera la corruzione in un penitenziario militare: dramma carcerario teso e solido. A seguire, 23:15 – Un piccolo favore (2018), regia di Paul Feig. Una vlogger indaga sulla scomparsa dell’amica perfetta: glamour, colpi di scena e ironia nera.

Sky Cinema Collection, 21:15 – Django Unchained (2012), regia di Quentin Tarantino. Con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson. Uno schiavo liberato e un cacciatore di taglie stringono un patto per salvare la moglie di Django dal sadico proprietario di una piantagione. Western iper-stilizzato, vendetta e riscrittura pulp della Storia.

Il dramma di Una donna promettente: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:12 – Una donna promettente (2020), regia di Emerald Fennell. Con Carey Mulligan, Bo Burnham. Una trentenne brillante, segnata da un trauma universitario, architetta una personale crociata contro la cultura dell’abuso. Thriller drammatico, acidissimo e pieno di sorprese. A seguire, 23:25 – Jane Eyre (1995), regia di Franco Zeffirelli. Con Charlotte Gainsbourg, William Hurt. L’orfana Jane diventa istitutrice a Thornfield e s’innamora del misterioso Rochester, ma oscure verità minacciano la loro felicità: classico letterario in sontuosa veste romantica.

Cine34, 21:00 – Buona giornata (2012), regia di Carlo Vanzina. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Christian De Sica. Sette storie grottesche ritraggono vizi e virtù all’italiana tra senatori chiacchierati, nobili decaduti, manager ossessive ed evasori. Commedia corale ad episodi.

Rai Movie, 21:10 – L’uomo che uccise Liberty Valance (1962), regia di John Ford. Con John Wayne, James Stewart, Lee Marvin. Un giovane avvocato e un cowboy affrontano il fuorilegge che terrorizza la cittadina: tra mito e verità del West, un capolavoro sulla nascita della leggenda americana. A seguire, 23:20 – Giorno maledetto (1955), regia di John Sturges. Con Spencer Tracy, Robert Ryan. Un forestiero arriva in un villaggio ostile con una medaglia da consegnare: suspense morale e denuncia del pregiudizio.

Rai 4, 23:30 – La casa del padre (2023), regia di Neil Burger. Con Daisy Ridley, Ben Mendelsohn. Una giovane donna insegue l’uomo responsabile del rapimento della madre: viaggio pericoloso tra giustizia e vendetta in un thriller teso e personale.

20, 22:51 – Drive angry (2011), regia di Patrick Lussier. Con Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner. Evaduto dall’inferno, un padre cerca i membri di una setta che hanno ucciso sua figlia e rapito la nipote, mentre un implacabile "Contabile" demoniaco gli dà la caccia. Action sovrannaturale senza freni.

Rai Premium, 21:20 – Il velo nuziale – Ritorno a Venezia (2022), regia di Terry Ingram. Con Lacey Chabert, Autumn Reeser, Alison Sweeney, Paolo Bernardini. Il progetto di vita di Emma vacilla quando Paolo torna in Italia per assistere il padre. Lei scopre una nuova passione: rendere l’arte accessibile a tutti. Romance dolce e luminoso. A seguire, 22:50 – Impossibile da uccidere (2021), regia di Nina Grosse. Con Iris Berben. Un’icona del cinema, ora nel mirino di uno stalker, scava nel proprio passato aiutata dal figlio e da un ex poliziotto: thriller elegante e velenoso.

Mediaset Italia2, 21:00 – Lupin III vs Detective Conan – Il film (2013), regia di Hajime Kamegaki. Lupin ruba lo "Zaffiro Ciliegia" spacciandosi per il Ladro Kid, ma il piccolo Conan Edogawa gli dà subito la caccia. Intanto, minacce di morte accompagnano l’arrivo a Tokyo della popstar Emilio Baretti: sullo sfondo, un enigmatico Alan Smithee e un minerale capace di rendere invisibili gli aerei ai radar. Crossover d’azione e mistero in animazione.

Cielo, 21:15 – Rescue under fire (2017), regia di Adolfo Martínez Pérez. Con Ariadna Gil, Raúl Mérida. Un elicottero medico spagnolo precipita in Afghanistan: occorre un salvataggio lampo prima dell’alba, con i talebani tutt’intorno. A seguire, 22:55 – Cold meat (2024), regia di Sébastien Drouin. Durante una tempesta di neve in Colorado, un uomo finisce in un burrone e lotta per sopravvivere, minacciato dal gelo e da una creatura misteriosa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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