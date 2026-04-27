L'addio al personaggio più amato: si ritira definitivamente Stasera, lunedì 27 aprile 2026, Fantozzi va in pensione, capolavoro comico del 1988. Tutti i film in programmazione TV nella serata

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film in palinsesto: azione e suspense con 97 minuti su Italia 1, supereroi e adrenalina con Venom: The last dance su Sky Cinema 1, impegno civile con Cattive acque su Iris, fino al cult senza tempo Jurassic Park su Sky Cinema Action. C’è davvero una scelta per tutti i gusti.

Adrenalina con 97 minuti: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1, 21:27 — 97 minuti (Azione, 2023, 90′). Regia di Timo Vuorensola. Con Jonathan Rhys Meyers, Alec Baldwin, Myanna Buring, Jo Martin, Michael Sirow, Pavan Grover, Anjul Nigam, Jake Hayes, Davor Tomic. La storia: un Boeing 767 dirottato è destinato a schiantarsi entro 97 minuti per esaurimento carburante. Il direttore della NSA Hawkins valuta l’abbattimento contro il parere del suo vice, mentre l’agente Interpol sotto copertura Alex tenta dall’interno di sventare la tragedia.

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L’azione di Venom: The last dance e tanti generi: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 — Venom: The last dance (Azione, 2024, 109′). Regia di Kelly Marcel. Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham. Di cosa parla: Eddie e il simbionte sono in fuga, braccati su più fronti, costretti a una scelta estrema che cambierà per sempre il loro legame. A seguire, 23:10 — Paycheck (Fantascienza, 2003, 119′). Regia di John Woo. Con Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, Joe Morton, Peter Friedman.

Sky Cinema Action, 21:00 — Jurassic Park (Avventura, 1992, 125′). Regia di Steven Spielberg. Con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello. A seguire, 23:10 — Venom: The last dance (Azione, 2024, 109′). Regia di Kelly Marcel. Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple e altri.

Sky Cinema Comedy, 21:00 — Bar Sport (Commedia, 2011, 100′). Regia di Massimo Martelli. Con Claudio Amendola, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Teo Teocoli, Vito, Alessandro Sampaoli e altri. A seguire, 22:45 — Gli idoli delle donne (Commedia, 2022, 90′). Regia di Claudio Gregori, Eros Puglielli, Pasquale Petrolo. Con Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Francesco Arca, Ilaria Spada, Maryna.

Sky Cinema Drama, 21:00 — Anime nere (Drammatico, 2014, 103′). Regia di Francesco Munzi. Con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo, Barbora Bobulova, Giuseppe Fumo e altri. Trama: tre fratelli calabresi divisi tra illegalità, impresa e tradizione si ritrovano travolti da una faida che impone di fare i conti con il passato. A seguire, 22:55 — Gran Torino (Drammatico, 2008, 116′). Regia di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Christopher Carley, Brian Howe, Geraldine Hughes, Cory Hardrict.

Sky Cinema Family, 21:00 — Kung Fu Panda 3 (Animazione, 2016, 94′). Regia di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. Con Po alle prese con il temibile Kai, il panda passa da allievo a insegnante per addestrare il villaggio e salvare il suo mondo. A seguire, 22:40 — Troppo cattivi 2 (Animazione, 2025, 104′). Regia di Pierre Perifel. Di cosa parla: la banda tenta la redenzione, ma una squadra criminale tutta al femminile li richiama per un’ultima missione.

Sky Cinema Romance, 21:00 — Il diavolo veste Prada (Commedia, 2006, 109′). Regia di David Frankel. Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms. Una neolaureata finisce assistente della direttrice più temuta della moda e dovrà resistere un anno per inseguire il sogno giornalistico. A seguire, 22:55 — Corro da te (Commedia, 2022, 113′). Regia di Riccardo Milani. Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Michele Placido, Vanessa Scalera, Giulio Base.

Sky Cinema Suspense, 21:00 — Empire State (Azione, 2013, 94′). Regia di Dito Montiel. Con Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Nikki Reed, Michael Angarano, Jerry Ferrara, Emma Roberts e altri. La storia: nel 1982 due amici orchestrano un clamoroso colpo a un’azienda di blindati a New York, braccati da un detective determinato a incastrarli. A seguire, 22:40 — La legge della notte (Drammatico, 2016, 128′). Regia di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Sullivan.

L’impegno di Cattive acque e cult da riscoprire: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:13 — Cattive acque (Drammatico, 2019, 126′). Regia di Todd Haynes. Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman, Tim Robbins, Victor Garber. Un avvocato ambientalista affronta una potente azienda chimica responsabile dell’inquinamento dell’acqua potabile nelle aree rurali, mettendo a rischio la salute di intere comunità.

Cine34, 21:00 — Fantozzi va in pensione (Comico, 1988, 98′). Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Milena Vukotic. A seguire, 23:05 — Auguri professore (Commedia, 1997, 95′). Regia di Riccardo Milani. Con Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Duilio Del Prete, Flavio Pistilli.

Rai Movie, 21:10 — Free State of Jones (Drammatico, 2016). Regia di Gary Ross. Con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali. Durante la Guerra Civile, un contadino del Sud guida una rivolta che porta alla contea libera di Jones; il matrimonio con l’ex schiava Rachel darà vita alla prima comunità mista del dopoguerra. A seguire, 23:30 — L’uomo di Laramie (Western, 1955, 104′). Regia di Anthony Mann. Con James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O’Donnell. Un capitano prova a fermare il traffico di armi con gli Apache, scontrandosi con vendette e colpe nascoste.

Rai 4, 21:20 — Wake up (Azione, 2023, 90′). Regia di Yoann Karl Whissell, Anouk Whissell. Con Benny O. Arthur, Turlough Convery, Alessia Yoko Fontana, Tom Gould, Jacqueline Moré. Di cosa parla: un’irruzione notturna di giovani attivisti in un negozio diventa un incubo quando un guardiano psicopatico dà loro la caccia. A seguire, 22:40 — Saint Clare (Thriller, 2023, 90′). Regia di Mitzi Peirone. Con Bella Thorne, Rebecca De Mornay, Ryan Philippe. Spinta da oscure voci, Clare punisce chi minaccia i suoi affetti finché non entra in contatto con presenze ancora più sinistre.

20, 21:11 — Mortal Kombat (Azione, 2021, 110′). Regia di Simon McQuoid. Con Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin. La storia: un ex campione MMA scopre le sue vere origini e si ritrova a difendere la Terra da un antico nemico. A seguire, 23:18 — Transporter: Extreme (Azione, 2005, 90′). Regia di Louis Leterrier. Con Jason Statham, Amber Valletta, Alessandro Gassmann, Kate Nauta, Matthew Modine.

Cielo, 21:15 — La regola del sospetto (Thriller, 2003, 114′). Regia di Roger Donaldson. Con Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Mike Realba. Un giovane talento, reclutato dalla CIA e sottoposto a un addestramento segreto, inizia a dubitare del proprio mentore mentre cerca una talpa nell’agenzia. A seguire, 23:20 — Escape Plan – Fuga dall’inferno (Azione, 2013, 111′). Regia di Mikael Håfström. Con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, 50 Cent, Sam Neill, Vincent D’Onofrio, Vinnie Jones, Amy Ryan, Faran Tahir.

Rai Premium, 21:20 — Sognando Parigi (Sentimentale, 2021, 82′). Regia di Clare Niederpruem. Con Mallory Jansen, Joshua Sasse, Lachlan Nieboer. Una wedding planner aiuta l’amica a organizzare le nozze a Parigi, ritrovando un ex e un vecchio amico di penna. A seguire, 22:50 — La migliore avventura della mia vita (Sentimentale, 2024, 84′). Regia di Marita Grabiak. Con Jocelyn Hudon, Dan Jeannotte, Masa Lizdek, Jinesea Bianca Lewis. Dopo un addio alle nozze, Madeline parte da sola per la luna di miele alle Cascate del Niagara, riscoprendo lo spirito d’avventura e un nuovo amore.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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