I film in onda in TV stasera: la comicità di Albanese e Cortellesi e la fantascienza di Matrix Resurrections Dalla commedia Come un gatto in tangenziale su Canale 5 alla fantascienza di Matrix Resurrections su 20, passando per 2 cuori e 2 capanne su Sky Cinema: una serata ricca di scelte per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 27 i film in programmazione lunedì 25 maggio 2026, con opzioni per ogni gusto: dalla commedia italiana Come un gatto in tangenziale su Canale 5 alla fantascienza di Matrix Resurrections su 20, fino alle novità e ai classici di Sky come 2 cuori e 2 capanne su Sky Cinema 1.

Risate e contrasti con Come un gatto in tangenziale: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 alle 23:05 propone Come un gatto in tangenziale (2018, 98’, regia di Riccardo Milani) con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti. Genere: Commedia. Di cosa parla: Giovanni e Monica, mondi opposti per idee e stili di vita, si ritrovano alleati quando i loro figli decidono di fidanzarsi. Tra quartieri, pregiudizi e incontri-scontro, entrambi scopriranno che le differenze possono avvicinare più di quanto sembri.

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La7 alle 23:00 manda in onda L’uomo che vide l’infinito (2015, 108’, regia di Matt Brown) con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally, Enzo Cilenti, Shazad Latif, Devika Bhise, Roger Narayan, Dhritiman Chatterjee, Raghuvi. Genere: Biografico. La storia: il genio matematico indiano Srinivasa Ramanujan, cresciuto nella povertà, viene accolto a Cambridge durante la Prima guerra mondiale. La collaborazione con il professor G.H. Hardy cambierà per sempre la storia della matematica.

Risate romantiche con 2 cuori e 2 capanne: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta 2 cuori e 2 capanne (2026, 108’, regia di Massimiliano Bruno) con Benedetta Tiberi, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli. Genere: Commedia. Un appuntamento che mescola sentimento e ironia, tra equivoci e seconde possibilità. A seguire, alle 23:10, Mia moglie per finta (2011, 116’, regia di Dennis Dugan) con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker e un ricco cast. Genere: Commedia. Una finta relazione scatena un vortice di bugie sempre più esilaranti.

Sky Cinema Romance alle 21:45 propone ancora 2 cuori e 2 capanne (2026, 108’, regia di Massimiliano Bruno) con Benedetta Tiberi, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli. Genere: Commedia. Una seconda occasione per lasciarsi conquistare dalla leggerezza romantica.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Codice Unlocked (2017, 98’, regia di Michael Apted) con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. Genere: Azione. Un’agente CIA scopre di essere stata manipolata e si lancia in una corsa contro il tempo per sventare un attentato a Londra. Alle 22:45 spazio alla sci‑fi con Matrix Revolutions (2003, 129’, regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski) con Keanu Reeves, Carrie‑Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson. Genere: Fantascienza. Il capitolo conclusivo della saga originale tra battaglie epiche e scelte definitive.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra il kolossal Il gladiatore (2000, 155’, regia di Ridley Scott) con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Genere: Avventura. L’ascesa e la vendetta del generale Massimo Decimo Meridio nell’arena di Roma.

Sky Cinema Comedy dalle 21:00 propone Insospettabili sospetti (2016, 95’, regia di Zach Braff) con Morgan Freeman, Michael Caine, Ann‑Margret, Joey King. Genere: Commedia. Tre amici decidono di riprendersi ciò che una banca ha tolto loro, organizzando un colpo con l’aiuto di un esperto. Alle 22:40 arriva il cult italiano Il ciclone (1996, 95’, regia di Leonardo Pieraccioni) con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Paolo Hendel, Alessandro Haber. Genere: Commedia. Un’estate toscana sconvolta dall’arrivo di un gruppo di ballerine di flamenco.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in famiglia il fantasy Il mistero della casa del tempo (2018, 106’, regia di Eli Roth) con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan. Genere: Fantasy. Un orologio nascosto in una dimora misteriosa scandisce un’avventura tra incantesimi e colpi di scena. Alle 22:50 atmosfera delle feste con Ops! È già natale (2024, 88’, regia di Peter Chelsom) con Danny DeVito, Andie MacDowell, Antonella Rose, Lucy DeVito, Wilmer Valderrama, José Zúñiga. Genere: Sentimentale. Una famiglia prova a ritrovarsi celebrando un "Natale d’estate" sulle Dolomiti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 alza la tensione con Sympathy for the Devil (2023, 90’, regia di Yuval Adler) con Nicolas Cage e Joel Kinnaman. Genere: Horror. Un autista costretto a viaggiare con un passeggero armato entra in un gioco psicologico dove nulla è come sembra. Alle 22:35 tocca al thriller Chi é senza peccato – The dry (2020, 115’, regia di Robert Connolly) con Eric Bana, Genevieve O’Reilly, James Frecheville, Matt Nable. Genere: Thriller. Un investigatore torna nella sua cittadina arida per far luce su un caso che riapre vecchie ferite.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Il ladro di giorni (2020, 105’, regia di Guido Lombardi) con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Vanessa Scalera. Genere: Drammatico. Un padre appena uscito di prigione tenta di ricucire il rapporto con il figlio durante un viaggio verso il Sud. Alle 22:50 segue Nuovomondo (2006, 120’, regia di Emanuele Crialese) con Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Ernesto Mahieux, Vincent Schiavelli. Genere: Drammatico. Una famiglia siciliana affronta il sogno americano, tra speranze e ostacoli ad Ellis Island.

Le avventure di Civiltà perduta e non solo: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 22:50 trasmette Nick – Off duty (2016, 110’, regia di Christian Alvart) con Til Schweiger, Berrak Tüzünataç, Fahri Yardim, Luna Schweiger, Joe Toedtling. Genere: Giallo. Un commissario di Amburgo, segnato da un lutto, attraversa mezza Europa per ritrovare la figlia scomparsa in un’indagine sempre più personale.

20 alle 21:11 propone la sci‑fi Matrix Resurrections (2021, 148’, regia di Lana Wachowski) con Keanu Reeves, Carrie‑Anne Moss, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith e molti altri. Genere: Fantascienza. Un uomo tra due realtà deve ancora una volta scegliere la verità e affrontare una Matrix più potente che mai.

Rai Premium alle 21:20 offre Vuoi sposarmi? (2021, 88’, regia di Nico Sommer) con Meike Droste, Elena Uhlig, Vita Tepel, Oliver Stokowski, Stephan Luca, Tamer Tirasoglu. Genere: Sentimentale. Quando la figlia annuncia le nozze, una madre si mette alla ricerca dell’accompagnatore ideale, passando in rassegna gli ex. Alle 22:55 segue il giallo Crimini d’alta moda (2024, 85’, regia di Felipe Rodriguez) con Brooke D’Orsay, Gilles Marini, François Legrand, Paloma Coquant, David Bowles. Genere: Giallo. Una psicologa accetta un incarico in una maison parigina e si ritrova al centro di un omicidio nella capitale della moda.

Cielo alle 21:20 manda in onda Innocenti bugie (2010, 110’, regia di James Mangold) con Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Viola Davis, Olivier Martinez. Genere: Azione. Una ragazza del Midwest finisce in un intrigo internazionale accanto a una superspia, tra inseguimenti e colpi di scena globali. Alle 23:20 arriva Daredevil (2003, 103’, regia di Mark Steven Johnson) con Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Joe Pantoliano, Jon Favreau. Genere: Fantasy. L’eroe cieco della Marvel combatte il crimine affidandosi ai sensi sviluppati oltre ogni limite.

Iris alle 21:13 esplora la giungla con Civiltà perduta (2016, 140’, regia di James Gray) con Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson, Tom Holland. Genere: Avventura. Il leggendario esploratore Percy Fawcett parte alla ricerca di una città perduta in Amazzonia sfidando natura e destino.

Rai Movie alle 21:10 propone il classico western Un uomo chiamato cavallo (1970, 111’, regia di Elliot Silverstein) con Richard Harris, Judith Anderson, Jean Gascon, Manu Tupou, Corinna Tsopei. Genere: Western. Un aristocratico inglese, prigioniero dei Sioux Mano Gialla, impara lingua e usanze fino a conquistare rispetto e amore, ma dovrà difendere il villaggio dagli Shoshone. Alle 23:05 spazio allo storico‑drammatico Free State of Jones (2016, regia di Gary Ross) con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha‑Raw, Mahershala Ali. Genere: Drammatico. Durante la guerra civile americana, un contadino guida la rivolta che porterà alla contea libera di Jones e alla nascita di una comunità mista.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la commedia del trio con La leggenda di Al, John e Jack (2002, 105’, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier) con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Antonio Catania, Ivano Marescotti. Genere: Commedia. Una banda di maldestri criminali tra gaffe e colpi andati storti. Alle 23:20 segue Una donna per amica (2014, 88’, regia di Giovanni Veronesi) con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valeria Solarino, Monica Scattini. Genere: Commedia. L’amicizia tra Claudia e Francesco si complica quando lei decide di sposarsi, costringendo lui a fare i conti con i propri sentimenti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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