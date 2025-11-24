Sotto la doccia con Golino e Matilda De Angelis: il film più intrigante di Elodie Stasera in TV il discusso "Fuori" di Mario Martone con la cantante sulla storia di Goliarda Sapienza. Tutti i film on onda lunedì 24 novembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 30 film tra grandi classici, azione ad alto tasso di spettacolo e prime visioni, con opzioni adatte a tutti i gusti. Da Fast & Furious 8 su Italia 1 al monumentale Gangs of New York su Iris, fino al dramma d’autore Fuori su Sky Cinema Uno.

Adrenalina con Fast & Furious 8: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 21:25: Fast & Furious 8 (2017, 160′, regia F. Gary Gray). Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Di cosa parla: dopo essere stato irretito da una donna misteriosa, Dom viene trascinato in una serie di crimini che mettono alla prova l’intero team. Con il rischio di tradire i suoi, la famiglia allargata di piloti affronta sfide sempre più pericolose per salvare ciò che ha di più caro.

Dramma e novità con Fuori su Sky Cinema Uno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15: Fuori (2025, 115′, regia Mario Martone). Con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi. La storia: nel 1980 la scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per un furto di gioielli. L’incontro con un gruppo di giovani detenute si trasforma in un percorso di rinascita personale e creativa. A seguire, 23:15: High Ground (2025, 90′, regia James Bamford). Con Charlie Weber, Jon Voight, Katherine McNamara, Henry Thomas. Quando un enigmatico detenuto viene rinchiuso nella prigione della cittadina di confine, lo sceriffo deve fronteggiare la reazione di un potente cartello criminale.

Sky Cinema Due – 21:15: Margin Call (2011, 107′, regia J.C. Chandor). Con Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Demi Moore, Stanley Tucci. Durante una riunione notturna, i vertici di un istituto finanziario si confrontano con un imminente tracollo causato da operazioni ad altissimo rischio, tra dilemmi etici e decisioni drastiche. 23:05: Mountainhead (2025, 108′, regia Jesse Armstrong). Con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith, Ramy Youssef, Hadley Robinson. Quattro amici benestanti si ritrovano per un ritiro mentre il mondo è scosso dal caos, alimentato dalla disinformazione diffusa dall’IA su una piattaforma social fittizia chiamata Traam.

Sky Cinema Action – 21:00: Extraction (2015, regia Steven C. Miller). Con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano. Un agente affronta una corsa contro il tempo tra agguati e doppi giochi. 22:40: Rush Hour – Due mine vaganti (1998, 92′, regia Brett Ratner). Con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson. Un poliziotto di Hong Kong e un detective di Los Angeles, all’inizio incompatibili, uniscono le forze per salvare la figlia del console cinese.

Sky Cinema Collection – 21:15: Shark – Il primo squalo (2018, 98′, regia Jon Turteltaub). Con Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson. Un Megalodon riemerge dagli abissi seminando il terrore. 23:15: Jurassic World (2015, 124′, regia Colin Trevorrow). Con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio. Nel parco di Isla Nublar, un ibrido genetico sfugge al controllo e scatena il caos.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Un Paese quasi perfetto (2015, 92′, regia Massimo Gaudioso). Con Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso. In un borgo delle Dolomiti lucane, i cittadini tentano di riavviare una fabbrica e attirare un medico, tra sotterfugi e ironia di provincia. 22:45: Happy Family (2010, 90′, regia Gabriele Salvatores). Con Fabio De Luigi, Margherita Buy, Diego Abatantuono. Due famiglie si intrecciano quando i figli decidono di sposarsi in fretta, mentre alla tavola si siede anche il narratore della storia.

Sky Cinema Drama – 21:45: Fuori (2025, 115′, regia Mario Martone). Con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Il percorso di Goliarda Sapienza tra colpa, creatività e riscatto, dentro e fuori le mura del carcere.

Sky Cinema Family – 21:00: Il principe dimenticato (2020, 101′, regia Michel Hazanavicius). Con Omar Sy, Bérénice Bejo. Un papà inventa favole per la figlia che prendono vita in un mondo immaginario, finché la crescita non cambia le regole del gioco. 22:50: Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015, 111′, regia Joe Wright). Con Levi Miller, Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried. Un orfano ribelle vola a Neverland e affronta il destino che lo renderà Peter Pan.

Sky Cinema Romance – 21:00: La rivolta delle ex (2009, 100′, regia Mark Waters). Con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Emma Stone, Michael Douglas. Un donnaiolo viene visitato dagli "spiriti" delle sue ex e fa i conti con il proprio passato sentimentale. 22:45: Book of Love (2022, 106′, regia Analeine Cal y Mayor). Con Sam Claflin, Veronica Echegui. Un autore inglese scopre che il suo romanzo ha successo in Messico grazie a una traduzione molto libera, e un viaggio condiviso riaccende il romanticismo.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Chi è senza peccato – The Dry (2020, 115′, regia Robert Connolly). Con Eric Bana, Genevieve O’Reilly. Un agente torna nella cittadina natale australiana segnata dalla siccità per indagare su un caso che riapre ferite del passato. 23:00: Eileen (2023, 97′, regia William Oldroyd). Con Thomasin McKenzie, Anne Hathaway. Nella Boston anni ’60, la routine di una segretaria in un riformatorio cambia con l’arrivo di una carismatica psicologa, ma un segreto pericoloso svela un lato oscuro della loro amicizia.

Il capolavoro Gangs of New York guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:22: Gangs of New York (2002, 168′, regia Martin Scorsese). Con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz. Nella New York di metà Ottocento, tra Five Points e guerre di bande, un giovane cerca vendetta contro il carismatico e terribile Bill the Butcher.

Cine34 – 21:00: Ma che bella sorpresa (2015, 91′, regia Alessandro Genovesi). Con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Renato Pozzetto, Ornella Vanoni. Una commedia degli equivoci sull’amore ideale e quello reale. 23:00: Faccio un salto all’Avana (2011, 90′, regia Dario Baldi). Con Enrico Brignano, Antonio Cornacchione, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele. Dopo essere stato dato per morto, Vittorio ricompare a Cuba vivendo di truffe ai turisti; il fratello Fedele vola a L’Avana per riportarlo a casa tra risate e caos.

Rai Movie – 21:10: Pronti a morire (1995, 103′, regia Sam Raimi). Con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Una pistolera misteriosa sfida i migliori tiratori del West in un torneo letale per regolare vecchi conti. 23:00: Corri uomo corri (1968, 116′, regia Sergio Sollima). Con Tomas Milian, John Ireland. Un peone evade con uno scrittore rivoluzionario e si lancia verso un tesoro destinato a finanziare la rivolta contro il dittatore Diaz, tra inseguimenti e tradimenti.

Rai 4 – 21:20: Escape Plan – Fuga dall’inferno (2013, 111′, regia Mikael Håfström). Con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel. Un esperto di sicurezza carceraria finisce rinchiuso nella prigione più impenetrabile mai costruita e pianifica una fuga impossibile. 23:05: Silent Night – Il silenzio della vendetta (2023, 104′, regia John Woo). Con Joel Kinnaman, Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno. La Vigilia di Natale un padre perde il figlio per un proiettile vagante; ferito alla gola e senza voce, passerà un anno a preparare la sua vendetta.

20 – 21:10: The Legend of Tarzan (2016, 109′, regia David Yates). Con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. Tornato a Londra come John Clayton III, Tarzan è richiamato nel Congo dove riaffronta il proprio destino. 23:17: Now You See Me 2 – I maghi del crimine (2016, 129′, regia Jon M. Chu). Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Morgan Freeman. I Quattro Cavalieri tornano per uno spettacolare colpo a base di illusionismo e colpi di scena.

Cielo – 21:20: Rocky (1976, 119′, regia John G. Avildsen). Con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith. Un pugile di Philadelphia ottiene l’occasione della vita per sfidare il campione dei pesi massimi e trovare riscatto.

Rai Premium – 21:20: Il miglior Natale della mia vita (2019, 90′, regia Nimisha Mukerji). Con Vanessa Lachey, Christopher Russell. Una commedia romantica tra spirito natalizio e seconde possibilità. 22:55: Amore nel castello di ghiaccio (2019, 83′, regia Marita Grabiak). Con Emilie Ullerup, Kevin McGarry. Una fotografa e un affascinante curatore si incontrano tra sculture di ghiaccio e sentimenti inattesi.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

