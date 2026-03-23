Valerio Mastandrea, perché è diventato così scontroso con tutti Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, l'attore romano è costretto a convivere con un gruppo di giovani nella sua tenuta in rovina nel film Cinque Minuti di Virzì

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto vi attendono 30 film tra azione, thriller, fantasy, commedie e classici: dall’adrenalina di The Transporter su Italia 1 ai Cinque secondi di uno scontroso Valerio Mastandrea al recentissimo The Equalizer 3 – Senza tregua su TV8, passando per il soprannaturale di Constantine su 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Adrenalina e tensione con The Transporter: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:29 The Transporter (2002, azione, 94′). Regia di Corey Yuen e Louis Leterrier. Con Francois Berléand, Jason Statham, Matt Schulze, Ric Young, Shu Qi.

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TV8: alle 21:40 The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, thriller, 103′). Regia di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Eugenio Mastrandrea, Sonia Ammar. Dopo aver lasciato la sua vita da sicario al servizio del governo, Robert McCall cerca riscatto proteggendo chi non può difendersi. Nel Sud Italia scopre che i suoi nuovi amici sono sotto l’influenza della criminalità locale e decide di intervenire.

Nove: alle 21:30 Via dall’incubo (2002, drammatico, 115′). Regia di Michael Apted. Con Jennifer Lopez, Bill Cobbs, Billy Campbell, Fred Ward, Juliette Lewis. Di cosa parla: una donna maltrattata pianifica la fuga insieme alla figlia, pronta a cambiare identità pur di liberarsi dall’uomo violento che la perseguita.

Il nuovo di Paolo Virzì Cinque secondi guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Cinque secondi (2026, drammatico, 105′). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. La storia: un uomo scontroso vive isolato nelle stalle di una villa in rovina. L’arrivo di una comunità di giovani che vuole recuperare campi e vigneti riapre ferite e interrogativi sul suo passato, mentre con il passare delle stagioni il conflitto si trasforma in una convivenza inattesa che lo lega alla giovane Matilde, incinta. Alle 23:10 Black site – La tana del lupo (2022, thriller, 93′). Regia di Sophia Banks. Con Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney, Pallavi Sharda, Phoenix Raei. Di cosa parla: in una prigione top-secret, un detenuto pericolosissimo evade e scatena un piano letale, costringendo gli agenti a una corsa contro il tempo.

Sky Cinema Action: alle 21:00 I predatori dell’arca perduta (1981, avventura, 116′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott. Alle 23:00 Point Break – Punto di rottura (1991, azione, 110′). Regia di Kathryn Bigelow. Con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty. Quattro rapinatori mascherati da presidenti americani terrorizzano Los Angeles; un giovane agente Fbi si infiltra tra i surfisti sospettati per smascherarli.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il pesce innamorato (1999, commedia, 111′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Gabriella Pession, Paolo Hendel, Yamila Diaz. Alle 22:55 Se son rose (2018, commedia, 90′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Scuola di polizia (1984, comico, 95′). Regia di Hugh Wilson. Con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Un ragazzo evita il carcere entrando in una bizzarra accademia di polizia, tra addestramenti surreali e un’improbabile missione contro un criminale. Alle 22:40 Insospettabili sospetti (2016, commedia, 95′). Regia di Zach Braff. Con Morgan Freeman, Michael Caine, Ann Margret, Joey King. Tre amici anziani, truffati dalla banca, organizzano un colpo per riprendersi i risparmi.

Sky Cinema Drama: alle 21:45 Cinque secondi (2026, drammatico, 105′). Regia di Paolo Virzì. Con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel, Valeria Bruni Tedeschi. Un dramma umano tra solitudini, memorie e nuove responsabilità, scandito dal ritmo delle stagioni e dal lavoro in vigna.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Animali fantastici e dove trovarli (2016, fantasy, 140′). Regia di David Yates. Con Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Zoë Kravitz. Nel 1926 un magizoologo approda a New York con una valigia piena di creature straordinarie; alcune fuggono scatenando eventi che agitano la città. Alle 23:15 Bla bla baby (2021, commedia, 94′). Regia di Fausto Brizzi. Con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. Di cosa parla: un uomo scopre di comprendere i "discorsi" di un gruppo di neonati dell’asilo aziendale e li arruola in un piano di rivalsa sul lavoro.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Amici, amanti e… (2011, commedia romantica, 108′). Regia di Ivan Reitman. Con Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell. Alle 22:55 L’amore non va in vacanza (2006, commedia romantica, 138′). Regia di Nancy Meyers. Con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Presence (2025, thriller, 85′). Regia di Steven Soderbergh. Con Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox, Eddy Maday, West Mulholland. La famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata per ricominciare dopo una tragedia, ma una presenza inquietante inizia a farsi sentire, incrinando la quotidianità. Alle 22:30 Final Destination Bloodlines (2025, horror, 110′). Regia di Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Tony Todd. Tormentata da un incubo ricorrente, una ragazza torna a casa per spezzare un ciclo mortale che minaccia la sua famiglia.

Ispirazione sportiva con Coach Carter: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:14 Coach Carter (2005, drammatico, 136′). Regia di Thomas Carter. Con Samuel L. Jackson, Rob Brown, Rick Gonzalez, Antwon Tanner, Robert Ri’chard.

Cine34: alle 21:00 Loro chi? (2015, commedia, 90′). Regia di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè. Con Edoardo Leo, Marco Giallini, Catrinel Marlon, Ivano Marescotti. Alle 23:05 Tutta colpa di Freud (2014, commedia, 120′). Regia di Paolo Genovese. Con Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta, Vinicio Marchioni.

Rai Movie: alle 21:10 I 4 figli di Katie Elder (1965, western, 122′). Regia di Henry Hathaway. Con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson Jr., George Kennedy. Alle 23:15 Shalako (1968, western, 115′). Regia di Edward Dmytryk. Con Sean Connery, Brigitte Bardot, Stephen Boyd, Peter van Eyck. Durante una battuta di caccia in territorio apache, l’uccisione di alcuni indiani scatena l’ira del capo locale mentre tra i cacciatori emergono figure equivoche.

Rai 4: alle 21:20 Ender’s Game (2013, fantascienza, 113′). Regia di Gavin Hood. Con Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee Steinfeld. In un futuro minacciato da una nuova invasione aliena, i bambini più brillanti vengono addestrati per guidare le forze della Terra; Ender si distingue fino a entrare alla Scuola di Comando. Alle 23:10 Kill switch (2017, fantascienza, 91′). Regia di Tim Smit. Con Dan Stevens, Bérénice Marlohe. Un pilota-fisico è braccato in un mondo al collasso dopo un esperimento fallito che mette in pericolo l’umanità.

20: alle 21:10 Constantine (2005, azione, 121′). Regia di Francis Lawrence. Con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Tilda Swinton. Un detective con abilità sovrannaturali si unisce a una poliziotta per indagare su un suicidio legato a forze oscure, tra demoni e angeli in guerra.

Rai Premium: alle 21:20 Un duca all’improvviso (2025, sentimentale, 84′). Regia di Kevin Fair. Con Andrew W. Walker, Emilie de Ravin, Simon Coury. Johnny, meccanico di Philadelphia, scopre che il padre scomparso è un duca; tra sorprese e nuovi sentimenti per Prudence, nulla è come sembra. Alle 22:55 Note d’amore (2018, sentimentale, 90′). Regia di Alexandre Laurent. Con Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Brigitte Fossey. Una giovane assistente cerca il sostituto di un celebre pianista per un concerto di Natale, tra incontri e scoperte in un villaggio di montagna.

Cielo: alle 21:20 Escobar – Il fascino del male (2017, biografico, 123′). Regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Penélope Cruz. Alle 23:15 Disastro a Cloudy Mountain (2021, avventura, 114′). Regia di Li Jun. Con Junyan Jiao, Shu Chen, Taishen Cheng, Yilong Zhu, Zhi-zhong Huang.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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