Il gesto generoso di Giorgio Pasotti (nel più puro spirito olimpico): cos'ha fatto

Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, va in onda Rosso volante, storia commovente del campione di bob Eugenio Monti, autore di un'impresa memorabile.

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 32 film, con scelte per tutti i gusti: dal biografico Rosso volante su Rai 1 al grande classico Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai 2, fino al racconto in tre atti di The life of Chuck su Sky Cinema 1.

Fair play e grandi emozioni con Rosso volante: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – ore 21:50: Rosso volante (2026, 100’, regia di Alessandro Angelini) con Giorgio Pasotti, Andrea Pennacchi, Stefano Scandaletti, Denise Tantucci, Maurizio Donadoni. Genere: Biografico. La storia: nel 1964 il campione di bob Eugenio Monti sogna l’oro olimpico a Innsbruck, ma in gara compie un gesto di straordinario fair play cedendo un bullone al rivale Nash, permettendo agli inglesi di vincere e all’Italia di fermarsi al bronzo. Per quell’esempio di lealtà riceverà il Trofeo Pierre de Coubertin. Quattro anni dopo, tra ostacoli e rivincite, arriverà finalmente l’oro a Grenoble 1968.

Rai 2 – ore 21:20: Dirty dancing – Balli proibiti (1987, 105’, regia di Emile Ardolino) con Cynthia Rhodes, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Patrick Swayze. Genere: Sentimentale. Un cult romantico che ha segnato un’epoca a suon di musica e ballo.

Italia 1 – ore 21:25: Run all night – Una notte per sopravvivere (2015, 114’, regia di Jaume Collet-Serra) con Liam Neeson, Genesis Rodriguez, Joel Kinnaman, Boyd Holbrook. Genere: Azione. Di cosa parla: un ex killer, legato a un boss mafioso, cerca la redenzione proteggendo il figlio che vuole star lontano dal crimine. Un evento tragico li costringerà a collaborare per sopravvivere a una notte ad altissima tensione.

La7 – ore 23:00: American Hustle – L’apparenza inganna (2013, 129’, regia di David O. Russell) con Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, Louis C.K., Michael Peña, Jack Huston, Elisabeth Röhm. Genere: Commedia. Durante gli anni Settanta, un abile truffatore e la sua complice sono costretti a collaborare con l’FBI per smascherare criminali e politici corrotti, mentre la moglie dell’uomo diventa un’imprevedibile variabile.

Il viaggio umano di The life of Chuck e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: The life of Chuck (2025, 125’, regia di Mike Flanagan) con Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan, Samantha Sloyan, David Dastmalchian. Genere: Drammatico. La storia segue a ritroso l’eccezionale vita di Charles "Chuck" Krantz in tre capitoli: dai 39 anni segnati dalla malattia, fino all’infanzia orfana. A seguire, ore 23:10: Quo Vado? (2016, 86’, regia di Gennaro Nunziante) con Checco Zalone, Lino Banfi, Eleonora Giovanardi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Fast and Furious (2001, 107’, regia di Rob Cohen) con Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez. Genere: Azione. Un pilota sotto copertura si infiltra tra le corse clandestine per indagare su una banda di rapinatori. A seguire, ore 22:50: 2 Fast 2 Furious (2003, 101’, regia di John Singleton) con Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser. Genere: Azione. Dopo la sospensione, Brian O’Conner torna sotto copertura a Miami per smascherare un’organizzazione criminale tra bolidi e traffici illeciti.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Frenzy (1972, 115’, regia di Alfred Hitchcock) con Jon Finch, Alec McCowen, Barry Foster, Barbara Leigh-Hunt. Genere: Giallo. Un uomo accusato ingiustamente di omicidio deve fuggire e trovare il vero colpevole, sospettando di un amico. A seguire, ore 23:15: Sabotatori/Danger (1942, 108’, regia di Alfred Hitchcock) con Robert Cummings, Priscilla Lane, Otto Krüger, Alan Baxter. Genere: Thriller. Un operaio in fuga dopo un’esplosione in fabbrica cerca i veri responsabili con l’aiuto di una giovane donna.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Modalità aereo (2019, 100’, regia di Fausto Brizzi) con Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Genere: Commedia. Un imprenditore perde lo smartphone in aeroporto: nelle mani di Ivano, la sua giornata cambierà per sempre. A seguire, ore 22:50: I migliori giorni (2023, 90’, regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno) con un cast corale tra cui Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valentina Lodovini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Il padrino della mafia (2019, 135’, regia di Daniel Grou) con Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène MacKay. Genere: Drammatico. La famiglia di sarti Gamache veste da generazioni i Paternò: l’ambizione di Vincent innesca una guerra senza esclusione di colpi. A seguire, ore 23:25: 18 regali (2020, 115’, regia di Francesco Amato) con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108’, regia di Robert Zemeckis) con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. Genere: Fantascienza. A seguire, ore 22:55: Ritorno al futuro – Parte III (1990, 118’, regia di Robert Zemeckis) con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: La sfida delle mogli (2019, 112’, regia di Peter Cattaneo) con Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise. Genere: Commedia. Kate, moglie di un militare, trova nel canto un’ancora e mette insieme un coro che contagia anche la scettica Lisa. A seguire, ore 22:55: 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma (2007, 97’, regia di Amy Heckerling) con Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Genere: Commedia. Una madre single s’innamora di un giovane attore, ma la differenza d’età mette alla prova la relazione.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Il potere dei soldi (2013, 106’, regia di Robert Luketic) con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard. Genere: Thriller. Un tecnico è costretto a fare la spia industriale, scoprendo di essere solo una pedina in un gioco di potere. A seguire, ore 22:50: Paradise Highway (2022, 115’, regia di Anna Gutto) con Morgan Freeman, Juliette Binoche, Frank Grillo, Cameron Monaghan. Genere: Thriller. Una camionista accetta di contrabbandare per salvare il fratello in prigione, ma l’ultimo "carico" è una bambina vittima di tratta: inizia una fuga con l’FBI alle calcagna.

Azione e cult con Dunkirk e L’ultimo dei Templari: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:13: Dunkirk (2017, 107’, regia di Christopher Nolan) con Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D’Arcy. Genere: Azione. Il racconto corale dell’evacuazione di Dunkerque, il "miracolo di Dunkirk", tra mare, terra e cielo. A seguire, ore 23:17: Gold Run – L’oro di Hitler (2022, 117’, regia di Hallvard Braein) con Axel Boyum, Thorbjorn Harr, Anatole Taubman. Genere: Thriller. Primavera 1940: la Germania invade la Norvegia e un impiegato deve spostare 50 tonnellate d’oro verso un convoglio alleato in una missione top secret.

Cine34 – ore 21:00: Com’è bello far l’amore (2012, 97’, regia di Fausto Brizzi) con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele. Genere: Commedia. Una coppia quarantenne in crisi si affida a un amico pornodivo per riaccendere la passione. A seguire, ore 23:19: Sono pazzo di Iris Blond (1996, 110’, regia di Carlo Verdone) con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Andrea Ferreol, Mino Reitano. Genere: Commedia.

Rai Movie – ore 21:10: The old way (2023, 95’, regia di Brett Donowho) con Nicolas Cage, Clint Howard, Kerry Knuppe, Abraham Benrubi, Ryan Kiera Armstrong. Genere: Western. Montana, 1898: il pistolero McAllister insegue la vendetta per un omicidio di vent’anni prima, mentre vite innocenti sono in pericolo.

Rai 4 – ore 21:20: Monster Hunter (2020, 99’, regia di Paul W.S. Anderson) con Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman. Genere: Fantascienza. Una tenente e i suoi soldati finiscono in un mondo popolato da mostri e lottano per sopravvivere. A seguire, ore 23:00: Animale (2024, 100’, regia di Emma Benestan) con Oulaya Amamra, Damien Rebattel, Vivien Rodriguez. Genere: Horror. Mentre Nejma si allena per una gara taurina, un’aggressione scatena in lei inquietanti cambiamenti e un toro terrorizza la comunità.

20 – ore 21:07: L’ultimo dei Templari (2011, 95’, regia di Dominic Sena) con Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen. Genere: Avventura. XIV secolo: un cavaliere scorta una giovane accusata di diffondere la peste verso un monastero, convinto della sua innocenza. A seguire, ore 22:51: Speed 2 – Senza limiti (1997, 110’, regia di Jan de Bont) con Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera Morrison. Genere: Azione.

Cielo – ore 21:20: I tre moschettieri – Milady (2023, 114’, regia di Martin Bourboulon) con Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel. Genere: Avventura. Constance viene rapita davanti a D’Artagnan: per salvarla, i moschettieri dovranno collaborare con l’enigmatica Milady de Winter. A seguire, ore 23:30: Ultimatum alla Terra (2008, 103’, regia di Scott Derrickson) con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Kathy Bates, Jaden Smith. Genere: Fantascienza. Un alieno atterra per un appello di pace e disarmo, ma l’accoglienza ostile spinge gli eventi verso il disastro.

Rai Premium – ore 21:20: Natale a Roma (2019, 82’, regia di Ernie Barbarash) con Lacey Chabert, Sam Page, Holly Hayes. Genere: Sentimentale. Una guida romana, licenziata alla vigilia delle feste, accompagna un dirigente americano che vuole acquistare un’azienda di ceramiche: prima dell’affare, dovrà scoprire il vero cuore di Roma. A seguire, ore 22:55: Natale a Castle Hart (2021, 83’, regia di Stefan Scaini) con Lacey Chabert, Stuart Townsend. Genere: Sentimentale. In Irlanda, Brooke si ritrova a organizzare un evento in un castello e s’innamora del conte Aiden, temendo che la sua vera identità possa rovinare tutto.

