Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 22 settembre 2025 porta in TV oltre trenta titoli tra azione, grandi classici, thriller e commedie per tutti i gusti: da Civil War su Sky Cinema 1 a Troy su 20, fino all’adrenalina di Killer elite su Italia 1.

Purchè finisca bene – Tutto a posto guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: ore 21:30 — Purchè finisca bene – Tutto a posto (2024, 100′), regia di Giorgio Romano. Con Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Susy Del Giudice, Antonio Gerardi. Genere: commedia. Di cosa parla: a Reggio Calabria, Francesco è un professore di mezza età che ha perso la vista e vive da solo; l’incontro-scontro con il giovane Sasà innesca una convivenza inattesa che cambierà entrambi, tra romanzi letti dalla portiera Angela, un terrazzo da rimettere a nuovo e l’arrivo della figlia Maria che riapre antiche ferite.

Italia 1: ore 21:26 — Killer elite (2012, 105′), regia di Gary McKendry. Con Aden Young, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ben Mendelsohn, Clive Owen, Dominic Purcell, Grant Bowler, Jason Statham, Michael Dorman, Robert De Niro, Yvonne Strahovski. Genere: azione.

La 7: ore 23:00 — La prima linea (2009, 96′), regia di Renato De Maria. Con Awa Ly, Fabrizio Rongione, Francesca Cuttica, Giovanna Mezzogiorno, Lucia Mascino, Michele Alhaique, Riccardo Scamarcio. Genere: drammatico.

TV8: ore 21:30 — Il giustiziere della notte (2018, 107′), regia di Eli Roth. Con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris. Genere: azione. La storia: dopo un’irruzione in casa che devasta la sua famiglia, un chirurgo di Chicago sceglie la via della vendetta, trasformandosi in un implacabile giustiziere. A seguire, ore 23:30 — Primal (2019, 97′), regia di Nick Powell. Con Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli, LaMonica Garrett. Di cosa parla: un cacciatore di animali rari trasporta un giaguaro bianco su una nave, ma un assassino politico riesce a liberarlo, scatenando una caccia mortale tra corridoi e stive.

L’intensità di Civil War su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: ore 21:15 — Civil War (2024, 109′), regia di Alex Garland. Con Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Jefferson White, Sonoya Mizuno. Genere: azione. Di cosa parla: in un’America al collasso per una guerra civile, un gruppo di giornalisti affronta un viaggio pericoloso pur di testimoniare la verità. A seguire, ore 23:10 — L’amore, in teoria (2025, 102′), regia di Luca Lucini. Con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella, Francesco Salvi. Genere: commedia. La storia: Leone, studente di filosofia convinto che l’amore sia solo teoria, incontra Flor e si ritrova a vivere, e non solo a pensare, le proprie emozioni.

Sky Cinema 2: ore 21:15 — Forrest Gump (1994, 140′), regia di Robert Zemeckis. Con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson. Genere: commedia. Un viaggio tra eventi-icona della storia americana accompagnati dalla gentilezza disarmante del protagonista.

Sky Cinema Action: ore 21:00 — The great wall (2016, 103′), regia di Zhang Yimou. Con Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Jing Tian. Genere: drammatico. Due mercenari europei si uniscono a un esercito che difende la Grande Muraglia da creature mostruose. A seguire, ore 22:50 — Jurassic Park III (2001, 90′), regia di Joe Johnston. Con Alessandro Nivola, Laura Dern, Sam Neill, Téa Leoni, William H. Macy. Genere: avventura.

Sky Cinema Collection: ore 21:15 — Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99′), regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot, John Ortiz. Genere: azione. A seguire, ore 23:10 — Fast e Furious 5 (2011), regia di Justin Lin. Con Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Paul Walker, Tyrese Gibson, Vin Diesel. Genere: azione.

Sky Cinema Comedy: ore 21:00 — Tutti per 1 – 1 per tutti (2020, 90′), regia di Giovanni Veronesi. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Federico Ielapi. Genere: commedia. A seguire, ore 23:05 — Mi rifaccio vivo (2013, 105′), regia di Sergio Rubini. Con Neri Marcoré, Emilio Solfrizzi, Pasquale Petrolo, Sergio Rubini, Vanessa Incontrada, Margherita Buy, Valentina Cervi, Gianmarco Tognazzi, Enzo Iacchetti, Bob Messini. Genere: commedia.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 — Il tempo che ci vuole (2024, 110′), regia di Francesca Comencini. Con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donini, Daniele Monterosi. Genere: drammatico. La storia: anni difficili da superare per ricostruire il rapporto tra Luigi Comencini e la figlia Francesca, fino a diventare colleghi nel nome del cinema. A seguire, ore 23:00 — Conspiracy – Soluzione finale (2001, 105′), regia di Frank Pierson. Con Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, David Threlfall. Genere: guerra.

Sky Cinema Family: ore 21:00 — Sonic – Il film (2020, 94′), regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Neal McDonough, Adam Pally, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Bailey Skodje. Genere: azione. Di cosa parla: il velocissimo riccio blu unisce le forze con lo sceriffo Tom per fermare il perfido Robotnik. A seguire, ore 22:45 — Il cacciatore di giganti (2013, 114′), regia di Bryan Singer. Con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Eleanor Tomlinson, Ian McShane, Ewen Bremner, Eddie Marsan, Bill Nighy, John Kassir, Warwick Davis. Genere: fantasy.

Sky Cinema Suspense: ore 21:45 — Civil War (2024, 109′), regia di Alex Garland. Con Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Jefferson White, Sonoya Mizuno. Genere: azione.

Epica e grandi classici con Troy: le proposte delle reti specializzate

20: ore 21:08 — Troy (2004, 155′), regia di Wolfgang Petersen. Con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O’Toole. Genere: drammatico. La storia: il rapimento di Elena scatena una guerra decennale tra greci e troiani; Achille ed Ettore si fronteggiano fino alla tragica conclusione.

Rai 4: ore 21:20 — Overdose (2022, 119′), regia di Olivier Marchal. Con Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann. Genere: thriller. Di cosa parla: la responsabile della squadra antidroga di Tolosa indaga su un traffico tra Spagna e Francia, costretta a collaborare con il capo della polizia criminale di Parigi. A seguire, ore 23:20 — The survivalist (2021, 90′), regia di Jon Keeyes. Con Jenna Leigh Green, John Malkovich, Jonathan Rhys Meyers, Ruby Modine, Jon Orsini. Genere: thriller.

Rai Movie: ore 21:10 — El Dorado (1967, 127′), regia di Howard Hawks. Con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt. Genere: western. La storia: un pistolero e uno sceriffo alcolizzato si alleano per difendere i pascoli di un agricoltore dall’assalto di un ricco allevatore. A seguire, ore 23:25 — The Hateful Eight (2015, 165′), regia di Quentin Tarantino. Con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Channing Tatum, Zoë Bell. Genere: western.

Iris: doppio passaggio per Unbroken (2014, 137′), regia di Angelina Jolie. Con Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Alex Russell, CJ Valleroy, Jai Courtney, John Magaro, Luke Treadaway, John D’Leo, Maddalena Ischiale, Vincenzo Amato. Genere: drammatico. Orari: 21:17 e 22:43.

Cine34: ore 23:11 — L’agenzia dei bugiardi (2019, 102′), regia di Volfango De Biasi. Con Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, Giampaolo Morelli, Massimo Ghini. Genere: commedia.

Rai Premium: ore 21:20 — Cuori e delitti: Un romanzo fatale (2020, 84′), regia di Terry Ingram. Con Danica McKellar, Dylan Neal, Dan Payne, Andrew Francis, Ronald Patrick Thompson. Genere: thriller. Durante le vacanze natalizie, la giornalista Kayleigh torna a casa e, grazie al nuovo caporedattore Tripp, riparte con una rubrica locale; lavorando insieme, tra i due nasce un sentimento. A seguire, ore 22:50 — Il dolce profumo dell’amore (2021, 87′), regia di Mark Jean. Con Eloise Mumford, Brant Daugherty, Maude Green, Haig Sutherland, Elysia Rotaru. Genere: sentimentale. La storia: un artigiano del pane ritrova ispirazione grazie a una ballerina, ma le difficoltà della relazione mettono in crisi la sua creatività.

Cielo: ore 21:20 — Criminal (2016, 113′), regia di Ariel Vromen. Con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Jordi Mollà, Michael Pitt, Gal Gadot, Scott Adkins, Antje Traue. Genere: azione. Di cosa parla: i ricordi di un agente CIA ucciso vengono impiantati nella mente di un pericoloso detenuto per sventare un attentato imminente.

