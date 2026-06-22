I film in TV stasera: tra thriller e commedia, spuntano i classici 'E.T - L'extraterrestre' e 'Ghost' Serata ricchissima: dal survival Fall su Italia 1 al giallo Assassinio a Venezia su Sky Cinema 1, passando per lo spionaggio pop di Operazione U.N.C.L.E. su 20 e il crime The stranger su Rai 4

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto troverete circa 30 titoli per tutti i gusti: l’adrenalina di Fall su Italia 1, il giallo di Assassinio a Venezia su Sky Cinema 1 e lo stile frizzante di Operazione U.N.C.L.E. su 20. Spazio anche a cult come E.T. – L’extra-terrestre e commedie italiane amatissime.

L’adrenalina in vetta con Fall su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – ore 21:30: Fall (Thriller, 2022, 107’). Regia di Scott Mann. Con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding. La storia: Dopo la morte di Dan in un incidente di arrampicata, Becky e l’amica Hunter decidono di onorarne la memoria scalando una torre di trasmissione abbandonata alta oltre 700 metri. Raggiunta la cima, la scala crolla e le due restano intrappolate a un’altezza vertiginosa, senza acqua, cibo o campo per chiedere aiuto. Sotto il sole implacabile e con le forze in calo, dovranno superare paure e limiti per sopravvivere.

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TV8 – ore 21:40: Sei giorni, sette notti (Commedia, 1998, 91’). Regia di Ivan Reitman. Con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Temuera Morrison. Di cosa parla: Un pilota e una redattrice si ritrovano bloccati su un’isola deserta dopo un atterraggio di fortuna durante un viaggio verso Tahiti. Tra disavventure, imprevisti e scintille sentimentali, i due saranno costretti a collaborare per tornare alla civiltà.

Il giallo di Assassinio a Venezia guida la notte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Assassinio a Venezia (Giallo, 2023, 107’). Regia di Kenneth Branagh. Con Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Kenneth Branagh, Tina Fey. Hercule Poirot, ritiratosi a Venezia, accetta suo malgrado di partecipare a una seduta spiritica. Quando uno degli invitati viene ucciso, l’investigatore si ritrova immerso in un labirinto di ombre e superstizioni, dove nulla è come sembra. A seguire, ore 23:05: Il castello (Drammatico, 2001, 131’), regia di Rod Lurie, con Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo, Clifton Collins Jr.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Fast e furious 8 (Azione, 2017, 160’). Regia di F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Dopo l’incontro con una donna misteriosa, Dom sembra tradire la "famiglia" e il team si ritrova ad affrontare missioni estreme per salvare ciò che conta davvero. A seguire, ore 23:20: Aquaman (Fantasy, 2018, 143’). Regia di James Wan. Con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe. L’eroe mezzo umano e mezzo atlantideo è chiamato a difendere i due mondi, tra legittimi eredi al trono e minacce sottomarine.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Una notte da leoni 3 (Commedia, 2013, 100’). Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, John Goodman, Melissa McCarthy e il resto del "branco". Il gruppo torna in viaggio on the road tra imprevisti e situazioni al limite dell’assurdo. A seguire, ore 23:00: Una notte da leoni (Commedia, 2009, 100’). Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Ken Jeong.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Un fantastico via vai (Commedia, 2013, 95’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Maurizio Battista. Dopo un malinteso con la moglie, Arnaldo va a vivere con quattro studenti e si ritrova in un divertente scontro generazionale. A seguire, ore 22:40: Benvenuti al Sud (Commedia, 2010, 102’). Regia di Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Valentina Lodovini. Un trasferimento forzato a Sud diventa occasione di scoperte e risate.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Diamanti (Drammatico, 2024, 135’). Regia di Ferzan Özpetek. Con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari. Un regista riunisce le sue attrici muse per un racconto corale sullo sguardo femminile, tra realtà e finzione, sorellanza e competizione, fino a un tuffo in un’altra epoca dominata dal suono delle macchine da cucire. A seguire, ore 23:20: Il ladro di giorni (Drammatico, 2020, 105’). Regia di Guido Lombardi. Con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro. Un padre uscito di prigione tenta di ricucire il rapporto con il figlio in un viaggio che è anche resa dei conti.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Rosanero (Commedia, 2022, 100’). Regia di Andrea Porporati. Con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci, Aniello Arena, Sebastiano Somma. Un boss emergente e una bambina di dieci anni si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra dopo un incidente, tra equivoci e nuove consapevolezze. A seguire, ore 22:40: E.T. – L’extra-terrestre (Fantascienza, 1982, 110’). Regia di Steven Spielberg. Con Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote. L’indimenticabile amicizia tra un bambino e un alieno rimasto sulla Terra.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Un ragazzo d’oro (Drammatico, 2014, 95’). Regia di Pupi Avati. Con Riccardo Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi. Un pubblicitario prova a completare il romanzo autobiografico lasciato incompiuto dal padre, immergendosi nel mondo culturale romano e in un amore che cambia la rotta della sua vita. A seguire, ore 22:40: Ghost – Fantasma (Sentimentale, 1990, 116’). Regia di Jerry Zucker. Con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Un amore che sfida la morte tra thriller e melò.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: M3gan 2.0 (Fantascienza, 2025, 120’). Regia di Gerard Johnstone. Con Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps. Sono passati due anni dalla ribellione di M3gan. La tecnologia rubata dà vita ad Amelia, un’arma d’infiltrazione sempre più autonoma e ostile all’uomo. Con l’umanità in bilico, Gemma capisce che l’unica speranza è riportare in vita M3gan, potenziandola per uno scontro senza precedenti tra intelligenze artificiali. A seguire, ore 23:05: Al vertice della tensione (Thriller, 2002, 132’). Regia di Phil Alden Robinson. Con Ben Affleck, Morgan Freeman, Liev Schreiber, Bridget Moynahan, James Cromwell.

Spionaggio e stile con Operazione U.N.C.L.E. su 20: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – ore 23:10: The stranger (Thriller, 2021, 117’). Regia di Thomas M. Wright. Con Joel Edgerton, Sean Harris, Ewen Leslie, Jada Alberts, Steve Mouzakis. Henry conosce Mark in aereo e tra i due nasce una pericolosa intesa. Mark gli propone di entrare in un’organizzazione capace di cancellare i reati passati, ma il prezzo da pagare è altissimo.

20 – ore 21:10: Operazione U.N.C.L.E. (Azione, 2015, 116’). Regia di Guy Ritchie. Con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant. Negli anni Sessanta un agente CIA e un agente KGB sono costretti a collaborare per sventare un traffico di armi nucleari. Con l’aiuto di Gaby Teller, figlia di uno scienziato scomparso, la coppia improbabile sfodera ironia, stile e adrenalina.

Cielo – ore 21:15: Il vento del perdono (Drammatico, 2005, 107’). Regia di Lasse Hallström. Con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis. Un rancher del Wyoming accoglie una donna e sua figlia in fuga da un marito violento, mentre il tema della liberazione di un orso ferito diventa simbolo di riscatto. A seguire, ore 23:15: Left Behind – La profezia (Azione, 2014, 110’). Regia di Vic Armstrong. Con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Jordin Sparks e altri.

Iris – ore 21:15: Breaking in (Thriller, 2018, 88’). Regia di James McTeigue. Con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus. Una madre affronta una casa-fortezza piena di trappole per liberare i suoi due figli presi in ostaggio. A seguire, ore 23:11: North Country – Storia di Josey (Drammatico, 2005, 126’). Regia di Niki Caro. Con Charlize Theron, Frances McDormand, Woody Harrelson, Sissy Spacek. Di cosa parla: Una minatrice denuncia gli abusi subiti sul lavoro e si scontra con l’ostilità della comunità e delle colleghe.

Rai Premium – ore 21:20: Perduti nel tempo (Sentimentale, 2019, 85’). Regia di Brian Brough. Con Rachel Skarsten, Brant Daugherty e altri. Una storia romantica che gioca con i ricordi e le seconde occasioni. A seguire, ore 22:50: La perla di Ruby (Drammatico, 2021, 90’). Regia di David Bercovici-Artieda. Con Raechelle Banno, Chad Willett, Ty Wood. Ruby, mandata in collegio con la gemella Giselle, affronta complotti e crudeltà, senza perdere la speranza nonostante una tragedia la metta alla prova.

Cine34 – ore 21:00: Vicini di casa (Commedia, 2021, 83’). Regia di Paolo Costella. Con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni. Una coppia in crisi si confronta con l’esuberanza dei dirimpettai, tra allusioni piccanti e verità scomode. A seguire, ore 22:56: Crema, cioccolata e pa… prika (Commedia, 1981, 91’). Regia di Michele Massimo Tarantini. Con Barbara Bouchet, Renzo Montagnani, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. L’arrivo di una dietologa, raccomandata da un politico, sconvolge una clinica di lusso.

Rai Movie – ore 21:10: Gli ultimi fuorilegge (Western, 2019, 100’). Regia di Ivan Kavanagh. Con John Cusack, Emile Hirsch, Déborah François, Antonia Campbell-Hughes. Un gruppo di banditi guidati da Dutch Albert terrorizza una cittadina di frontiera. Un impresario di pompe funebri irlandese dovrà proteggere la propria famiglia quando la violenza bussa alla porta. A seguire, ore 22:55: Old Henry (Western, 2021, 99’). Regia di Potsy Ponciroli. Con Tim Blake Nelson, Stephen Dorff. Un contadino vedovo e suo figlio accolgono un uomo ferito con una borsa piena di soldi. Quando arriva una banda a reclamarli, la verità costringe a scelte difficili.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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