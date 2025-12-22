Tom Cruise, stasera in TV il suo film della svolta: un cult (milionario) che ha rivoluzionato il cinema Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 dicembre 2025: dal romantico Love again su Rai 1 all’epica de Il Signore degli Anelli su 20, passando per la novità La trama fenicia su Sky Cinema Uno

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i film in palinsesto lunedì 22 dicembre 2025, con scelte per tutti i gusti: dal romantico Love again su Rai 1 all’epica di Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello su 20, fino alla novità La trama fenicia su Sky Cinema Uno.

I sentimenti di Love again: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone Love again (2023, durata 102 minuti). Regia di Jim Strouse. Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West, Celia Imrie. Di cosa parla: Mira, segnata dalla perdita del fidanzato, invia messaggi al suo vecchio numero senza sapere che è stato riassegnato, finendo per creare un legame inatteso con il nuovo destinatario. Un sentimentale contemporaneo che riflette su lutto e seconde possibilità.

Rai 3 alle 21:20 manda in onda Tutti insieme appassionatamente (1965, durata 173 minuti). Regia di Robert Wise. Con Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker. La storia: l’aspirante novizia Maria diventa governante dei sette figli del severo capitano von Trapp nell’Austria alla vigilia dell’Anschluss, portando gioia, musica e amore in una famiglia ferita. Un classico intramontabile per tutta la famiglia.

Canale 5 alle 21:20 propone la commedia Tre di troppo (2022, durata 107 minuti). Regia di Fabio De Luigi. Con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli. Una coppia "perfetta" si ritrova all’improvviso con tre figli non desiderati e tenta goffamente di tornare alla propria routine senza responsabilità, tra equivoci e situazioni esilaranti.

La7 alle 22:45 offre Il medico della mutua (1968, durata 101 minuti). Regia di Luigi Zampa. Con Alberto Sordi, Bice Valori, Franco Scandurra, Ida Galli, Leopoldo Trieste. Satira pungente sul sistema sanitario e sulle ambizioni di un giovane dottore alle prese con corsie, clientele e compromessi.

L’avventura di La trama fenicia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno apre la serata alle 21:15 con La trama fenicia (2025, durata 105 minuti). Regia di Wes Anderson. Con Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson. Dopo essere sopravvissuto per la sesta volta a un incidente aereo, il magnate Zsazsa Korda nomina erede la figlia, una suora con cui ha un rapporto complesso. Da quel momento finiscono nel mirino di magnati senza scrupoli, terroristi e assassini decisi a mettere le mani sull’eredità. A seguire alle 23:00 Miami Vice (2006, durata 134 minuti), di Michael Mann, con Colin Farrell e Jamie Foxx: immersione tesa e notturna tra cartelli della droga, identità sotto copertura e passioni pericolose.

Sky Cinema Collection alle 21:15 propone Il figlio di Babbo Natale (2011, durata 98 minuti). Regia di Sarah Smith e Barry Cook. Al Polo Nord, un’avveniristica macchina di Natale consegna doni in tempo record, ma anche la tecnologia ha margini d’errore. Sarà il cuore di Arthur a rimettere le cose a posto. Alle 23:00 arriva I migliori giorni (2023, durata 90 minuti), di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno: commedia corale con Anna Foglietta, Edoardo Leo, Luca Argentero e molti altri, tra ricorrenze ed equivoci che mettono alla prova relazioni e buoni propositi.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 programma Il principe abusivo (2012, durata 97 minuti), di Alessandro Siani, con Siani, Sarah Felberbaum e Christian De Sica: una favola moderna tra reale e populano, ricca di gag. Alle 22:50 tocca a Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, durata 116 minuti), di Gil Kenan, con Paul Rudd e Mckenna Grace: la famiglia Spengler torna alla storica caserma di New York per affrontare una minaccia che rischia di congelare il mondo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Profeti (2022, durata 109 minuti). Regia di Alessio Cremonini. Con Jasmine Trinca, Isabella Nefar, Ziad Bakri. Durante la guerra in Siria una giornalista italiana viene rapita dall’ISIS e affidata alla custodia di Nur, giovane combattente del Califfato che prova a convertirla all’estremismo. Alle 22:55 segue Blade Runner 2049 (2017, durata 152 minuti), di Denis Villeneuve, con Ryan Gosling e Harrison Ford: una nuova indagine tra replicanti e memorie per svelare un segreto capace di sconvolgere l’ordine del mondo.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in prima serata Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004, durata 136 minuti). Regia di Alfonso Cuarón. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman. Un evaso pericoloso minaccia Hogwarts durante il terzo anno di Harry, tra dissennatori e verità sul passato. Alle 23:25 si prosegue con Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005, durata 157 minuti), di Mike Newell: il Torneo Tremaghi mette alla prova il giovane mago mentre l’ombra di Voldemort si fa sempre più minacciosa.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Amore, bugie e calcetto (2008, durata 115 minuti). Regia di Luca Lucini. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro. Un gruppo di amici si ritrova settimanalmente per giocare a calcetto, scoprendo che il campo rispecchia sogni, amori e fragilità della vita reale. Alle 23:00 arriva Am I ok? (2022, durata 86 minuti), regia di Stephanie Allynne e Tig Notaro, con Dakota Johnson e Sonoya Mizuno: quando Jane decide di trasferirsi a Londra, Lucy si confronta con il bisogno di dichiarare apertamente la propria identità, mettendo alla prova un’amicizia di sempre.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 schiera Mission: Impossible (1996, durata 115 minuti). Regia di Brian De Palma. Con Tom Cruise, Jon Voight, Jean Reno. Una missione a Praga finisce in tragedia e Ethan Hunt, unico superstite insieme a Claire, deve scoprire la talpa e recuperare una lista di agenti segreti, mentre su di lui grava il sospetto di tradimento. Il film è stato il capostipite della fortunatissima saga "Missione Impossible" che al momento conta otto capitoli. Nel 1996 incassò oltre 180 milioni di dollari, risultando una delle pellicole più fortunate di fine millennio, contriuendo a fissare nuovi canoni per il cinema d’azione.

Alle 22:55 prosegue Mission: Impossible 2 (2000, durata 123 minuti), di John Woo: Hunt affronta la corsa contro il tempo per fermare un micidiale "virus", tra acrobazie spettacolari e seduzione.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Il Signore degli Anelli – Le due Torri (2002, durata 179 minuti). Regia di Peter Jackson. Con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Christopher Lee, Sean Astin. La Compagnia divisa affronta nuove battaglie mentre il potere di Sauron cresce e Gollum guida Frodo e Sam verso Mordor.

Epica con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:09 manda in onda Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (2001, durata 170 minuti). Regia di Peter Jackson. Con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Ian Holm, Christopher Lee. Di cosa parla: l’epico viaggio di Frodo e dei suoi compagni per distruggere l’Anello e salvare la Terra di Mezzo dal dominio di Sauron.

Rai 4 parte alle 21:20 con Firestarter (2022, durata 95 minuti). Regia di Keith Thomas. Con Zac Efron, Gloria Reuben, Ryan Kiera Armstrong. Una famiglia è in fuga perché la piccola Charlie sviluppa il potere di provocare incendi con la mente, mentre un’agenzia governativa vuole sfruttarla a fini militari. Alle 22:55 segue Visions (2014), di Kevin Greutert, con Isla Fisher e Jim Parsons: una donna incinta, trasferitasi in campagna, è tormentata da inquietanti apparizioni legate alla torbida storia della casa.

Iris alle 21:15 propone Apollo 13 (1995, durata 140 minuti). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris, Gary Sinise. La storia della missione NASA che da sogno si trasforma in incubo, tra esplosioni, calcoli al millimetro e un’emozionante lotta per riportare gli astronauti a casa.

Rai Movie alle 21:10 programma Rio Conchos (1964, durata 107 minuti). Regia di Gordon Douglas. Con Richard Boone, Anthony Franciosa, Stuart Whitman, Jim Brown. Un ex ufficiale sudista ruba armi per venderle agli indiani e fomentare la rivolta, convinto che la Guerra di Secessione non sia finita. Alle 23:00 segue Old Henry (2021, durata 99 minuti), di Potsy Ponciroli, con Tim Blake Nelson e Stephen Dorff: un contadino vedovo e il figlio ospitano un uomo ferito con una borsa piena di denaro. L’arrivo di una banda cambierà per sempre il loro destino.

Cine34 alle 21:00 offre Con tutto il cuore (2021, durata 95 minuti). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande. Un professore riceve il cuore di un boss defunto e la madre del criminale lo spinge a vendicarne la morte, tra humor e paradossi morali. Alle 23:07 va in onda South Kensington (2001, durata 95 minuti), di Carlo Vanzina, con Rupert Everett, Enrico Brignano ed Elle Macpherson: commedia di costume tra amori e scambi di identità nella Londra chic.

Rai Premium alle 21:20 trasmette Natale ai Caraibi (2022, durata 90 minuti). Regia di Philippe Martinez. Con Elizabeth Hurley, Caroline Quentin, Edoardo Costa. Dopo essere stata lasciata all’altare, Rachel trasforma la mancata luna di miele in un’avventura tropicale con le amiche. Alle 22:55 segue Una tata in incognito (2022, durata 81 minuti), di Jonathan Wright, con Rachel Skarsten e Dan Jeannotte: un’agente di sicurezza si infiltra sotto copertura nella famiglia reale come tata, scoprendo un nuovo lato di sé.

Cielo alle 21:15 propone Rocky V (1990, durata 104 minuti). Regia di John G. Avildsen. Con Sylvester Stallone, Talia Shire, Tommy Morrison, Burt Young. Rocky, in difficoltà economiche e fisiche, allena il giovane Tommy Gunn ma dovrà fare i conti con tradimenti, orgoglio e il rapporto con il figlio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

