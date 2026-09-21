I film in TV stasera, lunedì 21 settembre: missione tra i ghiacci per Liam Neeson, Ben Affleck lotta a Pearl Harbour Dalla novità Hamnet – Nel nome del figlio su Sky Cinema Uno all’azione di Pacific Rim su Sky Cinema Action, passando per Pearl Harbor su Iris e la vendetta di Peppermint su Italia 1

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 30 film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dall’azione adrenalinica di Peppermint – L’angelo della vendetta e Pacific Rim, ai grandi kolossal come Pearl Harbor, fino alle commedie romantiche come Mia moglie per finta e Appuntamento con l’amore.

Peppermint – L’angelo della vendetta guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, 21:20 – L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021, 103’). Regia di Jonathan Hensleigh. Cast: Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Holt McCallany. Di cosa parla: dopo il crollo di una miniera di diamanti nel Nord del Canada, un autista esperto di strade ghiacciate guida una missione impossibile su un oceano gelato per salvare i minatori intrappolati. Una corsa contro il tempo tra sabotaggi, crepe nel pack e mezzi pesantissimi lanciati nel cuore della tempesta.

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Italia 1, 21:29 – Peppermint – L’angelo della vendetta (2018, 98’). Regia di Pierre Morel. Cast: Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Annie Ilonzeh, Juan Pablo Raba. La storia: quando la famiglia di Riley viene sterminata da una gang e la giustizia fallisce, lei si addestra nell’ombra per anni per abbattere, uno a uno, i responsabili. Action duro e teso firmato dal regista di Taken, con una protagonista determinata e implacabile.

TV8, 21:40 – Mia moglie per finta (2011, 116’). Regia di Dennis Dugan. Cast: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson. Trama: un chirurgo plastico ingarbuglia la sua vita sentimentale fingendosi sposato; quando incontra la donna dei sogni, chiede alla sua assistente di fingersi l’ex moglie per coprire una vecchia bugia. Ne nasce una vacanza hawaiana ricca di equivoci, gelosie e rivelazioni romantiche.

Hamnet – Nel nome del figlio e una notte tra azione e commedie: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno, 21:15 – Hamnet – Nel nome del figlio (2025, 126’). Regia di Chloé Zhao. Cast: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinossi: la nascita e la perdita del piccolo Hamnet segnano profondamente William Shakespeare e Agnes, trasformando il dolore in linfa creativa per l’Amleto. Un dramma intimo e contemplativo sul legame tra lutto e arte.

Sky Cinema Uno, 23:25 – Le tigri di Mompracem (2025, 109’). Regia di Alberto Rodríguez. Cast: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie. Due fratelli sommozzatori, logorati dai debiti e da una vita ai limiti, tentano il colpo della svolta rubando un carico di cocaina da una nave mercantile. Un heist dal respiro teso e realistico, tra scelte senza ritorno e acqua nera.

Sky Cinema Action, 21:00 – Pacific Rim (2013, 131’). Regia di Guillermo del Toro. Cast: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman. Trama: dalla Fossa del Pacifico emergono i Kaiju, colossi mostruosi; l’umanità risponde con gli Jaeger, mecha guidati da coppie di piloti in sintonia neurale. Due outsider rispolverano un vecchio Jaeger per l’ultima, disperata battaglia.

Sky Cinema Action, 23:15 – Pacific rim – la rivolta (2017, 95’). Regia di S. DeKnight. Cast: Scott Eastwood, Adria Arjona. Anni dopo, una nuova minaccia Kaiju riaccende la guerra: tra tradimenti e tecnologie ibride, i giovani piloti dovranno dimostrare di essere all’altezza dell’eredità dei predecessori.

Sky Cinema Collection, 21:15 – Fast and Furious (2001, 107’). Regia di Rob Cohen. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez. Un poliziotto si infiltra tra i piloti delle corse clandestine di Los Angeles per indagare su rapine ad alto tasso di ottani. Nascita di un’epopea action.

Sky Cinema Collection, 23:05 – 2 Fast 2 Furious (2003, 101’). Regia di John Singleton. Cast: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes. Brian O’Conner, senza distintivo, torna al volante a Miami per incastrare un boss che usa le gare come copertura.

Sky Cinema Comedy, 20:55 – Quasi orfano (2022, 90’). Regia di Umberto Carteni. Cast: Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Nino Frassica. Un designer "rinato" a Milano fa i conti con la famiglia d’origine e con un passato mai chiuso tra risate agrodolci.

Sky Cinema Comedy, 22:40 – Se son rose (2018, 90’). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi. Un giornalista si ritrova, per uno scherzo, a fare i conti con diverse ex: incontri esilaranti e bilanci sentimentali.

Sky Cinema Drama, 21:00 – I racconti della domenica (2022, 101’). Regia di Giovanni Virgilio. Cast: Alessio Vassallo, Stella Egitto. Dalla giovinezza in guerra alla candidatura a sindaco: quarant’anni di storia italiana filtrati attraverso la vita di un uomo onesto che scrive al padre emigrato in America senza ricevere risposta.

Sky Cinema Drama, 22:50 – Vita segreta di Maria Capasso (2019, 96’). Regia di Salvatore Piscicelli. Cast: Luisa Ranieri, Daniele Russo. Una vedova napoletana, madre di tre figli, imbocca la strada del compromesso tra amori interessati e traffici pericolosi pur di risollevarsi economicamente.

Sky Cinema Family, 21:00 – Il gatto con gli stivali (2011, 90’). Regia di Chris Miller. Le origini del micione spadaccino tra fagioli magici, oche d’oro e duelli acrobatici.

Sky Cinema Family, 22:35 – Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022, 100’). Regia di Joel Crawford, Januel Mercado. Il Gatto ha bruciato otto vite su nove: per recuperarle, parte alla ricerca dell’Ultimo Desiderio in un’avventura brillante e coraggiosa.

Sky Cinema Romance, 21:00 – Appuntamento con l’amore (2010, 125’). Regia di Garry Marshall. Cast corale: Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Jessica Alba e molti altri. Storie intrecciate nel giorno di San Valentino tra sorprese, cuori infranti e seconde possibilità.

Sky Cinema Romance, 23:10 – Amore a seconda vista (2019, 117’). Regia di Hugo Gélin. Cast: François Civil, Joséphine Japy. Raphaël si risveglia in una realtà in cui la donna della sua vita non lo ha mai incontrato: come riconquistarla?

Sky Cinema Suspense, 21:00 – Chase – Scomparsa (2022, 95’). Regia di Brian Goodman. Cast: Gerard Butler, Jaimie Alexander. La moglie scompare a una pompa di benzina: tra inseguimenti e verità scomode, un marito sfida il lato oscuro della città.

Sky Cinema Suspense, 22:40 – High Ground (2025, 90’). Regia di James Bamford. Cast: Jon Voight, Katherine McNamara, Charlie Weber. Un detenuto enigmatico scatena l’assedio di un cartello contro lo sceriffo di una cittadina di confine: assedio, moralità e resa dei conti.

Pearl Harbor e classici da non perdere: le proposte delle reti specializzate

20, 21:10 – Geostorm (2017, 95’). Regia di Dean Devlin. Cast: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris. Sinossi: la rete di satelliti climatici impazzisce e innesca cataclismi globali; un ingegnere dovrà fermare l’effetto domino prima che una tempesta planetaria travolga la Terra.

20, 23:20 – Final Score (2018, 104’). Regia di Scott Mann. Cast: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson. Un ex soldato combatte terroristi che hanno preso in ostaggio uno stadio gremito durante una partita. Tempo, esplosivi e coraggio in un action ad alto ritmo.

Rai 4, 21:20 – Kung Fu Jungle (2014, 100’). Regia di Teddy Chan. Cast: Donnie Yen, Charlie Yeung, Wang Baoqiang. Un maestro di arti marziali, in carcere, collabora con la polizia per fermare un killer che elimina campioni con tecniche diverse. Duelli coreografati e resa dei conti definitiva.

Rai 4, 23:00 – The Weapon – Il mandante (2023, 85’). Regia di Tony Schiena. Cast: Cuba Gooding Jr., Bruce Dern, Tony Schiena. Dallas, ex forze speciali, dichiara guerra a bande e trafficanti per salvare la donna che ama, fino allo scontro con la mafia di Las Vegas.

Rai Premium, 21:20 – Il bodyguard e la principessa (2022, 81’). Regia di David Weaver. Cast: Philippa Northeast, Brant Daugherty. Un viaggio on the road costringe una principessa e la sua guardia del corpo a superare pregiudizi reciproci fino a innamorarsi.

Rai Premium, 22:55 – Weiss e Morales – Insieme mai (2024, 85’). Regia di Oriol Ferrer. Cast: Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin. Tra Canarie e ricatti, indagini e relazioni complicate s’intrecciano in un poliziesco dove la verità ha molte sfumature.

Cine34, 21:00 – Vacanze ai Caraibi (2015, 100’). Regia di Neri Parenti. Con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero. Tre episodi tra matrimoni interessati, passione improvvisa e un naufrago hi-tech senza connessione: risate balneari all’italiana.

Cine34, 23:22 – Fantozzi va in pensione (1988, 98’). Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro. Il ragioniere più amato di sempre affronta la pensione tra disavventure tragicomiche e satira di costume.

Iris, 21:13 – Pearl Harbor (2001, 162’). Regia di Michael Bay. Cast: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin. Amicizia e amore travolti dall’attacco del 7 dicembre 1941: spettacolo bellico, melodramma e ricostruzione storica in un kolossal monumentale.

Rai Movie, 21:30 – Un uomo chiamato cavallo (1970, 111’). Regia di Elliot Silverstein. Cast: Richard Harris, Judith Anderson. Un aristocratico inglese, prigioniero dei Sioux Mano Gialla, attraversa umiliazione, rito di iniziazione e riscatto fino a diventare parte della tribù. Western di culto sul confronto tra civiltà.

Rai Movie, 23:25 – Solo sotto le stelle (1962, 107’). Regia di David Miller. Cast: Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau. Un cowboy fuori dal tempo sfida le regole del mondo moderno e la legge in una fuga romantica e malinconica verso un West che non esiste più.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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