I film in onda in TV stasera, lunedì 20 ottobre 2025: Dakota Johnson e i segreti (troppo spinti) della sua coppia I migliori film disponibili nella serata di lunedì 20 ottobre 2025: da Cinquanta sfumature di rosso all'angoscia per James Franco e alla persecuzione di Tom Cruise

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 25 film tra cui scegliere: dall’adrenalina di Jack Reacher – La prova decisiva su Italia 1 al potente dramma storico The Last Duel su Iris, fino alla tensione glaciale di Flight risk – Trappola ad alta quota su Sky Cinema 1.

L’azione di Jack Reacher – La prova decisiva: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:25 propone Jack Reacher – La prova decisiva (2012, Azione, 130′). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, Michael Raymond-James, Werner Herzog, Alexia Fast, David Oyelowo, Kristen Dalton. Di cosa parla: un ex poliziotto, Jack Reacher, viene coinvolto nel caso di un massacro in una cittadina dell’Indiana. Il presunto cecchino si dichiara innocente e fa il nome di Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Jack scava tra depistaggi e verità scomode per smascherare i veri colpevoli.

La tensione di Flight risk – Trappola ad alta quota e le altre prime visioni: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 dalle 21:15 apre con Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, Thriller, 91′). Regia di Mel Gibson. Con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace, Monib Abhat, Atanas Srebrev. Nel cuore gelido dell’Alaska, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero: il volo si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando il vero pericolo potrebbe trovarsi già a bordo. A seguire alle 22:50 Wolf Man (2025, Horror, 103′). Regia di Leigh Whannell. Con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast. La storia: dopo un misterioso attacco notturno, una famiglia si rifugia in una fattoria isolata. Ma l’incubo è solo all’inizio quando Blake comincia a trasformarsi.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Unbroken (2014, Drammatico, 137′). Regia di Angelina Jolie. Con Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Alex Russell, Finn Wittrock, Luke Treadaway, John Magaro, Maddalena Ischiale, Vincenzo Amato e altri. La storia del maratoneta olimpico Louis Zamperini tra sopravvivenza estrema e resilienza.

Sky Cinema Suspense alle 21:45 programma Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, Thriller, 91′). Regia di Mel Gibson. Con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace e cast. Un viaggio a rischio tra ghiacci e inganni, dove nulla è come sembra.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre Pacific rim – la rivolta (2017, Fantascienza, 95′). Regia di S. Deknight. Con A. Arjona, S. Eastwood. Segue alle 22:55 Mission: Impossible – Fallout (2018, Azione, 147′). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. Trama: dopo un fallimento nell’intercettare del plutonio, Ethan Hunt e la sua squadra corrono contro il tempo per evitare una catastrofe globale tra tradimenti e inseguimenti mozzafiato.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra la saga con Ritorno al futuro – Parte III (1990, Fantascienza, 118′). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson. Alle 23:20 si prosegue con il cult Ritorno al futuro (1985, Fantascienza, 118′). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Il genio della truffa (2003, Commedia, 116′). Regia di Ridley Scott. Con Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce McGill. Dalle 23:00 spazio all’italiana Modalità aereo (2019, Commedia, 100′). Regia di Fausto Brizzi. Con Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Di cosa parla: un imprenditore perde lo smartphone in aeroporto, un uomo qualunque lo trova e in 24 ore prova a cambiare la propria vita. Un incontro che rivoluzionerà entrambi.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta Favolacce (2020, Drammatico, 98′). Regia di Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo. Con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin. Nella periferia romana, dietro la normalità si nascondono indifferenza e crudeltà degli adulti; i figli, vulnerabili, covano una rabbia destinata a esplodere. Alle 22:45 arriva Molly’s game (2017, Biografico, 140′). Regia di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O’Dowd.

Sky Cinema Family alle 22:45 vi porta in avventura con Viaggio al centro della Terra (2008, Avventura, 92′). Regia di Eric Brevig. Con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano. La storia: un professore e suo nipote, seguendo teorie non convenzionali, esplorano grotte islandesi e si ritrovano in un mondo sotterraneo popolato da creature sorprendenti.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Cinquanta sfumature di rosso (2018, Drammatico, 99′). Regia di James Foley. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora. Dopo il matrimonio, vecchi demoni minacciano l’unione dei Grey. Alle 22:50 segue la commedia romantica Se scappi, ti sposo (1999, Commedia, 116′). Regia di Garry Marshall. Con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo.

Il medioevo di The Last Duel e tanti cult: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:24 programma The Last Duel (2021, Drammatico, 142′). Regia di Ridley Scott. Con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker e altri. La storia: nella Francia del XIV secolo, un’accusa di stupro scatena un duello all’ultimo sangue per decidere verità e destino di una giovane donna.

Cine34 alle 21:00 presenta Chiedimi se sono felice (2000, Commedia, 100′). Regia di Aldo,Giovanni e Giacomo,Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, Antonio Catania. Dalle 23:21 arriva Scusate il ritardo (1982, Commedia, 112′). Regia di Massimo Troisi. Con Massimo Troisi, Giuliana De Sio, Lello Arena, Lina Polito, Franco Acampora.

Rai 4 alle 21:20 propone 127 ore (2010, Drammatico, 94′). Regia di Danny Boyle. Con James Franco, Kate Mara, Lizzy Caplan, Clémence Poésy, Amber Tamblyn e altri. Trama: un escursionista resta intrappolato in un canyon dello Utah con il braccio bloccato sotto una roccia. Tra disperazione e lucidità, lotterà per la vita. Alle 22:55 segue Bones and all (2022, Drammatico, 130′). Regia di Luca Guadagnino. Con Timothée Chalamet, Taylor Russell, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg, David Gordon Green. Di cosa parla: due giovani outsider intraprendono un viaggio nell’America degli anni Ottanta, tra segreti oscuri e desiderio di appartenenza.

20 alle 21:09 offre 10.000 A.C. (2008, Avventura, 109′). Regia di Roland Emmerich. Con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Omar Sharif e altri. Alle 23:08 tocca al thriller Bomb Squad (2022, Thriller, 99′). Regia di James Cullen Bressack. Con Mel Gibson, Shannen Doherty, Kevin Dillon, Michael Welch, Kate Katzman, Lydia Hull. La storia: nel giorno del compleanno della figlia, un ex hacker viene costretto da un dinamitardo ad attaccare dei server con una bomba sotto la sedia. Un artificiere entrerà in gioco per salvare la situazione.

Cielo alle 21:20 manda in onda Mr. e Mrs. Smith (2005, Azione, 120′). Regia di Doug Liman. Con Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Michelle Monaghan, Kerry Washington. Una coppia sposata scopre di essere formata da due killer rivali e riceve l’ordine di eliminarsi a vicenda.

Rai Premium alle 21:20 propone Il vigneto dell’amore (2021, Sentimentale, 84′). Regia di David Weaver. Con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden. Di cosa parla: Jenna, aspirante Maestro Sommelier, torna nella tenuta di famiglia per studiare e si appassiona ai metodi naturali del nuovo enologo, Marcelo.

