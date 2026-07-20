I film in onda in TV stasera (20 luglio): lo sci-fi di Men in Black 3 contro il thriller della coppia De Angelis-Accorsi Scoprite le migliori proposte di lunedì 20 luglio 2026: dall’adrenalina di Cash Out 2 su Italia 1 al thriller La lezione su Sky Cinema Uno, passando per Madres paralelas su Iris e il cult Men in Black 3 su TV8

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Il palinsesto di lunedì 20 luglio 2026 offre oltre 25 titoli tra action, commedie, drammi e fantascienza: si va dall’azione di Cash Out 2: High rollers su Italia 1 al raffinato thriller La lezione su Sky Cinema Uno, fino al dramma autoriale Madres paralelas su Iris e al divertimento sci‑fi di Men in Black 3 su TV8. Scelte per tutti i gusti, dalla prima serata alla seconda serata.

L’azione di Cash Out 2 e le altre proposte: le reti in chiaro

Rete 4 alle 21:34 propone Debito di sangue (2002, 108’), thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood con Anjelica Huston e Jeff Daniels. Un ex profiler dell’FBI, da poco sottoposto a trapianto di cuore, torna in servizio per dare la caccia a un serial killer. Indagini, seconde possibilità e un confronto serrato tra cacciatore e preda in un classico intriso di tensione morale.

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Italia 1 alle 21:24 mette in campo Cash out 2: High rollers (2025, 101’) di Justin Routt con John Travolta, Gina Gershon e Lukas Haas. Il re dei ladri Mason, braccato dall’FBI e ricattato dal suo peggior nemico, è costretto a un colpo in un casinò per salvare la donna che ama. Tra isole, glam e inseguimenti, un action dal ritmo sostenuto in cui la posta è la vita di Decker.

TV8 apre la serata alle 21:40 con Men in Black 3 (2012, 105’) di Barry Sonnenfeld, con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin ed Emma Thompson: l’Agente J viaggia nel tempo per salvare il partner K e l’umanità. In seconda serata, alle 23:30, spazio al disaster-movie cult Armageddon – Giudizio finale (1998, 150’) di Michael Bay, con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler: una squadra di trivellatori nello spazio per fermare un asteroide in rotta con la Terra.

Tensione e misteri con La lezione: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta La lezione (2025, 107’) di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Una brillante avvocatessa difende un professore accusato di abusi e poi lo assiste contro l’ateneo che lo relega ai margini, mentre inquietanti presenze e un ex compagno ossessivo riemergono dal passato. I confini tra realtà e suggestione si fanno sottili in un thriller psicologico ad alta tensione. Alle 23:05, brividi con Five nights at Freddy’s 2 (2025, 104’) di Emma Tammi: Abby torna tra gli animatronici Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, svelando segreti sepolti sul locale e un orrore antico.

Sky Cinema Suspense alle 21:45 propone di nuovo La lezione (2025, 107’): diversa collocazione, stessa immersione nei lati più oscuri della mente e del sistema accademico.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con L’ultimo boyscout – Missione: sopravvivere (1991, 105’) di Tony Scott, con Bruce Willis e Damon Wayans: un ex agente segreto e un ex quarterback uniscono le forze in un caso che coinvolge football e corruzione. Alle 22:50, l’avventura storica Robin Hood (2010, 140’) di Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett: origini del leggendario arciere tra intrighi di corte e battaglie.

Sky Cinema Collection alle 21:15 offre Assassinio a Venezia (2023, 107’) di Kenneth Branagh, con Tina Fey, Jamie Dornan e Michelle Yeoh: Hercule Poirot, ritiratosi nella laguna, indaga su un delitto scaturito da una seduta spiritica. Alle 23:05 segue Assassinio sull’Orient Express (2017, 115’), ancora di Branagh: a bordo del celebre treno, ogni passeggero è un enigma e il caso è tra i più spiazzanti del celebre investigatore.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 fa scattare la nostalgia con Compagni di scuola (1988, 118’) di Carlo Verdone: una rimpatriata liceale tra successi, rimpianti e ritratti al vetriolo di un’intera generazione. Alle 23:05, risate cult con …altrimenti ci arrabbiamo! (1974, 100’) di Marcello Fondato: Terence Hill e Bud Spencer difendono una preziosa dune buggy tra gag, scazzottate e inseguimenti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone il capolavoro di fantascienza Blade Runner (1982, 124’) di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer: in una Los Angeles piovosa e decadente, un cacciatore di replicanti insegue androidi in fuga, interrogandosi su cosa significhi essere umani. Alle 23:00, il visionario L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87’) di Romain Quirot con Jean Reno: un giovane affronta un futuro post‑apocalittico tra speranza e redenzione.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in scena l’avventura live‑action Un film Minecraft (2025, 101’) di Jared Hess, con Jason Momoa e Jack Black: quattro amici catapultati nell’Overworld devono imparare a costruire, combattere Piglins e Zombie e scoprire il coraggio per tornare a casa, guidati dall’esperto Steve. Alle 22:40, il toccante epilogo animato Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019, 104’) di Dean DeBlois: Hiccup e Sdentato, divisi tra dovere e identità, affrontano una minaccia che potrebbe separare umani e draghi per sempre.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone After 2 (2020, 105’) di Roger Kumble con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin: Tessa e Hardin tra passione e segreti, in una relazione sempre sul filo. Alle 22:50, la commedia sentimentale Sai che c’è di nuovo? (2000, 97’) di John Schlesinger con Rupert Everett e Madonna: un’amicizia imprevedibile diventa famiglia, tra ironia e scelte di cuore.

Madres paralelas e i cult di genere: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:13 programma Madres paralelas (2021, 120’) di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Milena Smit e Rossy De Palma. Due donne, due maternità e una verità storica rimossa: tra legami familiari e memoria collettiva, il regista spagnolo orchestra un melodramma intenso e politico.

Cine34 apre alle 21:00 con Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, 105’) di Carlo Vanzina, con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Nancy Brilli: Mandrake giura di smettere col gioco, ma prepara un colpo magistrale per saldare i debiti. Alle 23:18 segue la comicità di I due maghi del pallone (1970, 95’) di Mariano Laurenti con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: un chiromante diventa improbabile allenatore e, tra magie e pasticci, trascina la squadra verso la partita più importante.

Mediaset Italia2 alle 21:00 propone l’animazione crossover Lupin III vs Detective Conan (2009, 104’) di Hajime Kamegaki. La regina Sakura e il principe Gill muoiono in circostanze misteriose, la principessa Mira rifiuta il trono e scambia la propria identità con Ran in Giappone; intanto Lupin punta alla corona di Vespania. Intrighi reali e colpo perfetto si intrecciano con l’acume di Conan e il carisma del ladro gentiluomo.

Cielo alle 21:20 trasmette Le due vie del destino (2013, 116’) di Jonathan Teplitzky, con Colin Firth e Nicole Kidman: un ex prigioniero di guerra tenta di ricucire il trauma della Ferrovia della Morte ritrovando il suo aguzzino. Alle 23:25, il survival nordico The Tunnel – Trappola nel buio (2019, 105’) di Pål Øie: un incidente in galleria scatena un inferno di fumo e fiamme, mentre i soccorsi lottano contro il tempo.

Rai Premium alle 21:20 propone il romantico Il velo nuziale – Una dolce attesa (2023, 84’) di Peter Benson con Lacey Chabert e Kevin McGarry: tra ristrutturazioni e impegni, una sorpresa cambia il futuro di Avery e Peter. Alle 22:50, il poliziesco Il commissario Dupin – Clima bizzarro (2022, 90’) di Janis Rebecca Rattenni: un omicidio a Belle-Île e pochi sospetti tra verità scomode e relazioni pericolose.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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