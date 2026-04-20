Francesco, il papa rivoluzionario: l'omaggio a un anno dalla morte Questa sera, lunedì 20 aprile 2026, un documentario celebra il pontefice argentino a un anno dalla scomparsa. La storia dell'uomo che faceva la differenza

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 30 titoli tra azione, biografie, commedie e grandi cult: dall’adrenalina di Blacklight su Italia 1 alla potente biografia Lee Miller su Sky Cinema 1, passando per il visionario V per Vendetta sul 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione con Blacklight: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:28 propone Blacklight (2022, 108’), action diretto da Mark Williams. Con Liam Neeson, Aidan Quinn, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith, Yael Stone e Tim Draxl. Un titolo ad alto tasso di tensione che punta su ritmo serrato e carisma del protagonista. Genere: Azione.

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La7 alle 23:15 manda in onda Rebel Pope – Francesco: il Papa rivoluzionario (2016, 44’), regia di Patrick Reams. Con Juan David Agudelo, Garcia Alvaro, Kepa Amuchastegui. La storia ripercorre il cammino di Jorge Mario Bergoglio, dalle umili origini in Argentina fino all’elezione a Papa Francesco, tra prove personali, idee dirompenti e una missione di rinnovamento per la Chiesa. Un racconto che mescola dramma e documentario per restituire il ritratto del "Vescovo delle Favelas". Genere: Drammatico.

Biografia e grandi avventure con Lee Miller: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Lee Miller (2023, 117’), biopic diretto da Ellen Kuras con Kate Winslet, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Marion Cotillard e Andy Samberg. Di cosa parla: un racconto intenso sulla leggendaria fotografa, tra il prezzo emotivo del lavoro e il coraggio necessario per testimoniare la brutalità della guerra. A seguire, alle 23:20, Fuochi d’artificio (1997, 100’), commedia romantica di e con Leonardo Pieraccioni, con Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi e Bud Spencer.

Sky Cinema Family apre alle 21:00 con Kung Fu Panda 2 (2011, 91’), animazione firmata Jennifer Yuh. A seguire alle 22:35 Alla fine ci sei tu (2018, 97’), regia Peter Hutchings, con Maisie Williams, Asa Butterfield, Nina Dobrev, Tyler Hoechlin e Peyton List. La storia: l’incontro tra una ragazza con una malattia terminale e un adolescente ipocondriaco accende una lista di desideri e un percorso di crescita emotiva. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action alle 21:00 corre con Need for speed (2014, 125’), di Scott Waugh, con Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek e Dakota Johnson. Alle 23:15 spazio al thriller Spy Game (2001, 126’), regia di Tony Scott, con Robert Redford, Brad Pitt e Catherine McCormack. Di cosa parla: nel 1991 un agente CIA viene catturato in Cina durante un’operazione clandestina e un veterano dell’Intelligence lotta contro il tempo e la politica per salvarlo. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection dedica la serata a Indy: alle 21:15 Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, 127’), regia Steven Spielberg, con Harrison Ford e Sean Connery. Alle 23:25 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124’), sempre di Spielberg, con Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen e John Hurt. Genere: Avventura.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Beata ignoranza (2017, 102’), regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Valeria Bilello. Alle 22:45 arriva Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2020, 110’), di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola e Luca Argentero. La storia: tre anni dopo, Monica e Giovanni si ritrovano tra equivoci, sentimenti mai sopiti e un epilogo a sorpresa. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Qualcosa di nuovo (2016, 93’), di Cristina Comencini, con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti. Di cosa parla: due amiche con visioni opposte sull’amore affrontano equivoci e verità scomode quando nella loro vita entra un ragazzo "perfetto" ma inatteso. Alle 22:40 segue Cuori ribelli (1992, 140’), regia Ron Howard, con Tom Cruise e Nicole Kidman. La storia: due giovani irlandesi inseguono il sogno americano tra pericoli, inseguimenti e un grande amore. Genere: Avventura.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Io sono leggenda (2007, 101’), regia Francis Lawrence, con Will Smith, Alice Braga e Willow Smith. Alle 22:45 tocca a Il giorno sbagliato (2020, 90’), di Derrick Borte, con Russell Crowe, Caren Pistorius e Jimmi Simpson. Genere: Fantascienza e Azione.

Sky Cinema Drama alle 21:00 offre Orlando (2022, 122’), di Daniele Vicari, con Michele Placido e Angelica Kazankova. Di cosa parla: l’incontro tra un anziano e una bambina diventa un viaggio condiviso nel presente, tra differenze e nuove responsabilità. Alle 23:10 chiude Julieta (2016, 96’), di Pedro Almodóvar, con Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Michelle Jenner e Rossy De Palma. Genere: Drammatico.

Rivoluzione e grandi cult con V per Vendetta: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:12 propone The birth of a nation – Il risveglio di un popolo (2016, 117’), di Nate Parker, con Nate Parker, Armie Hammer, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union e Aja Naomi King. La storia: nel 1831 Nat Turner, schiavo e predicatore, assiste alle atrocità commesse contro il suo popolo e guida una rivolta per la libertà. Alle 23:25 spazio a Midway (2019, 138’), di Roland Emmerich, con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans e Aaron Eckhart. Di cosa parla: la svolta della guerra nel Pacifico dopo Pearl Harbor, tra strategia e sacrificio. Genere: Drammatico e Guerra.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la comicità di SuperFantozzi (1986, 94’), regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Gigi Reder, Liù Bosi­sio e Luc Merenda. Alle 23:03 segue il cult criminale Romanzo criminale (2005, 153’), di Michele Placido, con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Anna Mouglalis. La storia: il Libanese, il Freddo e il Dandi mirano a dominare Roma tra droga, sequestri e connivenze, mentre il commissario Scialoja tenta di fermarli. Genere: Comico e Drammatico.

Rai Movie alle 21:10 firma il western di Quentin Tarantino The Hateful Eight (2015, 165’), con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern e Channing Tatum. Un serratissimo gioco al massacro in una locanda assediata dalla neve. Genere: Western.

Rai 4 alle 21:20 programma Io sono Alice (2022, 100’), di Krystin Ver Linden, con Keke Palmer, Common e Jonny Lee Miller. Di cosa parla: cresciuta in schiavitù in una piantagione isolata, Alice fugge e scopre una verità sconvolgente che ridisegna identità e libertà. Alle 23:00 arriva L’ira di Becky (2023, 84’), di Matt Angel e Suzanne Coote, con Lulu Wilson, Seann William Scott e Denise Burse. La storia: dopo il rapimento del suo cane, Becky affronta un gruppo di suprematisti bianchi scatenando una rabbia inarrestabile. Genere: Thriller.

20 alle 21:10 propone il cult distopico V per Vendetta (2005, 132’), regia di James McTeigue, con Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt e Tim Pigott-Smith. Un regime totalitario opprime Londra. Un misterioso vigilante mascherato da Guy Fawkes si allea con Evey per opporsi alla tirannia e difendere chi è perseguitato. Genere: Azione.

Cielo alle 21:20 offre il thriller di spionaggio The November Man (2014, 108’), di Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Luke Bracey e Olga Kurylenko. Di cosa parla: un ex operativo CIA rientra in azione per una missione personale e si ritrova in un gioco mortale con il suo ex allievo e i vertici dell’Agenzia, sullo sfondo della politica russa. Alle 23:15 segue I Mercenari – The Expendables (2010, 103’), di Sylvester Stallone, con Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Eric Roberts e Bruce Willis. Un commando di professionisti affronta un dittatore corro­ tto in Centro America tra esplosioni e colpi di scena. Genere: Thriller e Azione.

Rai Premium alle 21:20 presenta Assaporando Parigi (2024, 84’), di Clare Niederpruem, con Bethany Joy Lenz e Stanley Weber. La storia: Ella, stanca del lavoro e delle aspettative altrui, vola a Parigi inseguendo un ricordo felice e trova nuove amicizie, scelte difficili e inaspettati corteggiatori verso una vita più autentica. Alle 22:55, Le linee dell’amore (2022, 83’), regia Michael Robinson, con Jaicy Elliot e Benjamin Hollingsworth. Una talentuosa sarta per taglie forti collabora con un magnate dell’editoria per rilanciare una rivista, tra fashion inclusivo e nascente intesa sentimentale. Genere: Sentimentale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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