La follia d'amore di Pierfrancesco Favino: cos'ha fatto e per chi (una donna bellissima)

Stasera, lunedì 2 marzo 2026, va in onda Corro da te: un donnaiolo si finge paraplegico per una conquista per scommessa. Ma il destino ha altri piani

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 2 marzo 2026 offre una programmazione ricchissima su canali in chiaro, Sky Cinema e reti specializzate: dal poderoso Killers of the Flower Moon su Rai Movie all’adrenalina di Io sono vendetta su Italia 1 al romanticismo di Corro da te con Favino e Miriam Leone, fino agli inganni spettacolari di L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t su Sky Cinema 1. Tanti generi, grandi autori e cast di primo piano per accontentare ogni gusto.

Adrenalina con Io sono vendetta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: ore 21:20 — Pattini d’argento (2020, 130’). Regia di Michael Lockshin. Con Fedor Fedotov, Sonia Priss, Yuriy Borisov, Kirill Zaytsev, Aleksey Guskov. Nella San Pietroburgo di inizio Novecento, Matvey, giovane garzone con un paio di pattini ereditati dal padre, incrocia il destino di Alisa, figlia di un alto funzionario. La storia: un incontro che scardina barriere sociali e innesca scelte capaci di cambiare due vite.

Italia 1: ore 21:30 — Io sono vendetta (2016). Regia di Chuck Russell. Con John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull, Rebecca De Mornay, Sam Trammell. Di cosa parla: un uomo qualunque si trasforma in giustiziere dopo una tragedia personale, ingaggiando una caccia senza tregua nel cuore della corruzione. Azione dura e pura per una serata ad alto tasso di adrenalina.

La7: ore 21:15 — Il verdetto (1982, 129’). Regia di Sidney Lumet. Con Paul Newman, James Mason, Charlotte Rampling, Jack Warden. Un avvocato in crisi, tra alcol e reputazione compromessa, accetta la causa di una donna in coma per errore medico. La storia si trasforma in un potente dramma giudiziario sul riscatto personale e sulla ricerca della verità contro ogni pressione.

Magia e colpi di scena con L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: ore 21:15 — L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115’). Regia di Ruben Fleischer. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. I "Quattro Cavalieri", con una nuova generazione di illusionisti, puntano al diamante più grande del mondo sfidando un magnate senza scrupoli. Magia, inseguimenti e twist a cascata. A seguire ore 23:15 — Cult killer (2024, 105’). Regia di Jon Keeyes. Con Alice Eve, Antonio Banderas, Shelley Hennig, Olwen Fouere, Nick Dunning. Dopo l’omicidio di un celebre investigatore, la sua protetta è costretta a un’alleanza scomoda con l’assassino per scoperchiare i segreti più oscuri della città.

Sky Cinema Collection: ore 21:15 — The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Paddy Considine, Joan Allen, Edgar Ramirez. Jason Bourne prosegue la corsa contro il tempo per svelare le sue origini mentre un nuovo apparato lo bracca. A seguire ore 23:15 — Jason Bourne (2016, 123’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Riz Ahmed. L’ex agente è di nuovo nell’ombra quando una rete internazionale minaccia di esporne l’identità.

Sky Cinema Comedy: ore 21:45 — L’illusione perfetta – Now you see me, now you don’t (2025, 115’). Regia di Ruben Fleischer. Con Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rosamund Pike. Colpo globale all’insegna dell’illusionismo spettacolare: ritmo serrato, humour e giochi di prestigio in grande stile.

Sky Cinema Action: ore 21:00 — The legend of Tarzan (2016, 109’). Regia di David Yates. Con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. L’eroe della giungla affronta intrighi coloniali e un nemico implacabile. A seguire ore 22:55 — Arma letale (1987, 106’). Regia di Richard Donner. Con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey. Buddy cop movie di riferimento: due poliziotti opposti si ritrovano uniti contro i narcotrafficanti.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 — Blue Jasmine (2013, 98’). Regia di Woody Allen. Con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale. La caduta e il tentativo di rinascita di una socialite newyorkese. A seguire ore 22:45 — A proposito di Schmidt (2002, 124’). Regia di Alexander Payne. Con Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney. Un pensionato intraprende un viaggio che è anche resa dei conti con se stesso.

Sky Cinema Family: ore 21:00 — Megamind (2010, 95’). Regia di Tom McGrath. Villain dal cuore grande alle prese con l’eroismo inatteso. A seguire ore 22:40 — Wonder (2017, 113’). Regia di Stephen Chbosky. Con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Sonia Braga, Izabela Vidovic. Di cosa parla: un bambino con malformazione facciale affronta per la prima volta la scuola, ispirando empatia e coraggio nella comunità.

Sky Cinema Romance: ore 21:00 — Corro da te (2022, 113’). Regia di Riccardo Milani. Con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Michele Placido, Vanessa Scalera, Giulio Base. Commedia sentimentale tra equivoci e seconde possibilità: Gianni si finge paraplegico per scommessa e cerca di conquistare Chiara. Ma il destino si mette di traverso. A seguire ore 23:00 — Sei mai stata sulla luna? (2015, 119’). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Giulia Michelini, Sergio Rubini e altri. Una manager di successo riscopre l’amore in un borgo pugliese.

Sky Cinema Suspense: ore 21:00 — Attrazione fatale (1987, 120’). Regia di Adrian Lyne. Con Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer. Passione, ossessione e conseguenze pericolose. A seguire ore 23:05 — French Connection (2014, 135’). Regia di Cédric Jimenez. Con Jean Dujardin, Gilles Lellouche. Un magistrato a Marsiglia sfida il cartello dell’eroina guidato da Gaëtan Zampa.

L’epica di Killers of the Flower Moon: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie: ore 21:10 — Killers of the Flower Moon (2023, 206’). Regia di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal. Resoconto degli omicidi ai danni della tribù Osage nell’Oklahoma degli anni Venti, scatenati dalla scoperta del petrolio: intrighi, complotti e l’intervento del governo federale in un affresco storico cupo e potente.

Rai 4: ore 21:20 — Concrete utopia (2023, 130’). Regia di Tae Hwa Eom. Con Lee Byung-hun, Park Seo-joon, Park Bo-young. Dopo un terremoto che rade al suolo Seul, un solo complesso residenziale rimane in piedi. La convivenza tra sopravvissuti degenera in lotta per il potere, mettendo a nudo il lato più oscuro dell’animo umano.

Rai Premium: ore 21:20 — L’amore viaggia nel tempo (2022, 81’). Regia di Jessica Harmon. Con Torrey DeVitto, Niall Matter, Eric Keenleyside. Una donna di campagna incontra un uomo che sostiene di provenire dal passato a causa di un’amnesia: tra mistero e sentimento, gli indizi sembrano confermare l’impossibile. A seguire ore 22:55 — Il mio fantasma di Natale (2022, 82’). Regia di Rich Newey. Con Kim Matula, Ian Harding, Beth Leavel. Il Dipartimento dei Fantasmi del Natale riaccende lo spirito delle feste in una famiglia, mentre due anime scoprono di essere destinate a incontrarsi.

Iris: ore 21:12 — Motherless Brooklyn – I segreti di una città (2019, 144’). Regia di Edward Norton. Con Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Leslie Mann, Fisher Stevens. Un investigatore con la sindrome di Tourette indaga sull’omicidio del suo mentore nella New York anni Cinquanta, scoprendo segreti che minacciano gli equilibri della città.

Cine34: ore 21:00 — Vicini di casa (2021, 83’). Regia di Paolo Costella. Con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni. Una crisi di coppia si intreccia con l’esuberanza dei vicini, tra tentazioni e giochi audaci. A seguire ore 22:54 — Baciami ancora (2010, 138’). Regia di Gabriele Muccino. Con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini e altri. Ritorno ai personaggi de "L’ultimo bacio" dieci anni dopo, tra sogni, bilanci e nuovi conflitti interiori.

20: ore 21:09 — Il monaco (2002, 104’). Regia di Paul Hunter. Con Chow Yun-fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden. Un antico monaco guerriero guida un giovane prescelto in una missione che intreccia arti marziali e reliquie dal potere millenario. A seguire ore 23:07 — Io vi troverò (2008, 93’). Regia di Pierre Morel. Con Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace. Un ex agente scatena tutte le sue abilità per salvare la figlia rapita a Parigi.

Cielo: ore 21:15 — Premonitions (2015). Regia di Afonso Poyart. Con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish. Thriller sovrannaturale tra preveggenza e caccia al serial killer. A seguire ore 23:10 — The asian connection (2016, 90’). Regia di Daniel Zirilli. Con Steven Seagal, Byron Gibson, Michael Jai White. Rapine, vendette e scontri nel Sud-Est asiatico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

