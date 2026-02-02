I film in onda in TV stasera, lunedì 2 febbraio 2026: Al Pacino e il suo capolavoro (con la famosa scena del letto) Stasera, lunedì 2 febbraio 2026, va in onda la prima parte de Il Padrino di Francis Ford Coppola, un mito da non perdere. Tutta la programmazione della serata

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 2 febbraio 2026 porta in TV ben 28 film tra azione, classici e sentimentali: spiccano Taken – La vendetta su Italia 1, Il Padrino su Iris e The Prestige su Sky Cinema Suspense.

L’azione di Taken – La vendetta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – Alle 21:20 va in onda John Wick 3: Parabellum (2019, 131′, regia di Chad Stahelski) con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston e Ian McShane. Di cosa parla: l’ex sicario John Wick ha infranto una regola inviolabile e a New York parte una caccia all’uomo con una taglia milionaria sulla sua testa. Ha solo un’ora prima di essere dichiarato fuorilegge. Combatterà per restare vivo e trovare una via di fuga.

Italia 1 – Alle 21:25 appuntamento con Taken – La vendetta (2012, 98′, regia di Olivier Megaton) con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser e Luke Grimes. La storia: dopo aver salvato la figlia, l’ex agente Bryan Mills porta la famiglia a Istanbul, ma viene nuovamente braccato dal mondo criminale. Per proteggere i suoi cari dovrà ricorrere a tutte le sue abilità.

La7 – Alle 23:00 c’è Il divo (2008, 110′, regia di Paolo Sorrentino) con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Fanny Ardant, Piera Degli Esposti e Michele Placido. Genere biografico. Un’opera d’autore sul potere e i suoi retroscena, sostenuta da un cast corale.

Risate e azione con Una pallottola spuntata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Alle 21:15 arriva Una pallottola spuntata (2025, 85′, regia di Akiva Schaffer) con Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Paul Walter Hauser e Danny Huston. Un nuovo caso impossibile per Frank Drebin Jr., tra travestimenti assurdi e un misterioso congegno chiamato P.L.O.T.. A seguire, alle 22:45, Terminator Genisys (2015, 126′, regia di Alan Taylor) con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney e Jason Clarke. Per un imprevisto spostamento temporale, la missione per salvare il futuro riscrive il passato in un vortice di alleanze e minacce.

Sky Cinema Comedy – Alle 21:45 torna Una pallottola spuntata (2025, 85′), stessa spassosa squadra per un’indagine allo sbaraglio. Alle 23:15, Benvenuto Presidente! (2013, 100′, regia di Riccardo Milani) con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello e un ricco cast. Una commedia italiana degli equivoci alla guida del Paese.

Sky Cinema Action – Alle 21:00 Redemption day (2021, 105′, regia di Hicham Hajji) con Ernie Hudson, Andy Garcia, Serinda Swan, Gary Dourdan e Robert Knepper. Un ex militare si lancia in una missione in Marocco per salvare la moglie rapita. Alle 22:45 Un uomo sopra la legge (2021, 107′, regia di Robert Lorenz) con Liam Neeson. Un allevatore dell’Arizona affronta un cartello dopo aver salvato un giovane migrante.

Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Wonder Woman (2017, 141′, regia di Patty Jenkins) con Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright e David Thewlis. L’origine dell’eroina amazzone tra mitologia e Prima Guerra Mondiale.

Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Una figlia (2025, 103′, regia di Ivano De Matteo) con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Un nucleo familiare si incrina fino a un drammatico gesto che cambierà per sempre le vite di tutti. Alle 22:50 Una vita in fuga (2021, 107′, regia di Sean Penn) con Dylan Penn, Sean Penn e Josh Brolin. Un rapporto padre-figlia tra avventura e disillusione.

Sky Cinema Family – Alle 21:00 Moon il panda (2025, 100′, regia di Gilles de Maistre) con Liu Ye, Noé Yé e Nina Ye. Un dodicenne stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda nelle montagne cinesi. Alle 22:45 Dolcissime (2019, 85′, regia di Francesco Ghiaccio). Tre amiche adolescenti sfidano insicurezze e stereotipi trovando forza nell’amicizia.

Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Prima o poi mi sposo (2000, 102′, regia di Adam Shankman) con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Una wedding planner si ritrova tra lavoro e sentimenti. Alle 22:50 Vi presento Joe Black (1998, 180′, regia di Martin Brest) con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani. Un giovane misterioso, incarnazione della Morte, sconvolge gli equilibri di una famiglia.

Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 High ground (2025, 90′, regia di James Bamford) con Charlie Weber, Jon Voight e Katherine McNamara. L’arresto di un enigmatico detenuto scatena la reazione di un cartello in una cittadina di confine. Alle 22:40 The Prestige (2006, 128′, regia di Christopher Nolan) con Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson e Michael Caine. Due illusionisti rivali si spingono oltre ogni limite in una spirale di ossessione e inganno.

Il Padrino guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris – Alle 21:13 imperdibile Il Padrino (1972, 178′, regia di Francis Ford Coppola) con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Robert Duvall. Un capolavoro drammatico che segue l’ascesa di Michael Corleone nel cuore della famiglia e della criminalità organizzata. Da non perdere le scene cult, dalla testa di cavallo nel letto all’attentato al ristorante fino alla porta che si chiude su Michael diventato il nuovo boss.

Rai Movie – Alle 21:10 Giorno maledetto (1955, 81′, regia di John Sturges) con Spencer Tracy, Robert Ryan, Ernest Borgnine e Walter Brennan. Un forestiero approda in un paesino del Sudovest per onorare un debito di guerra, ma trova omertà e ostilità. Alle 22:35 Vento di passioni (1994, 127′, regia di Edward Zwick) con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn e Henry Thomas. Le vite e gli amori di tre fratelli nel Montana dei primi del Novecento tra passioni e destino.

Rai 4 – Alle 21:20 Cloverfield (2008, 90′, regia di Matt Reeves) con Jessica Lucas, Lizzy Caplan e Michael Stahl-David. Genere drammatico. A seguire, alle 22:40, The animal kingdom (2023, 128′, regia di Thomas Cailley) con Romain Duris, Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos. Ambientato in un presente distopico segnato da un’epidemia che trasforma gli umani in creature ibride, il viaggio di un padre e un figlio diventa una prova di sopravvivenza e di riscoperta del loro legame.

20 – Alle 21:09 Baywatch (2017, 116′, regia di Seth Gordon) con Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. Un veterano bagnino e un novizio devono fermare un’ambiziosa imprenditrice che minaccia la spiaggia. Alle 23:25 Independence Day: Rigenerazione (2016, 120′, regia di Roland Emmerich) con Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Bill Pullman e Maika Monroe. Dopo aver sfruttato la tecnologia aliena, la Terra affronta una nuova, imponente invasione.

Cielo – Alle 21:20 La maschera di Zorro (1998, 136′, regia di Martin Campbell) con Anthony Hopkins, Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Avventura classica tra duelli e romanticismo nella California di metà Ottocento.

Rai Premium – Alle 21:20 Natale a Notting Hill (2023, 84′, regia di Ali Liebert) con Sarah Ramos e William Moseley. La stella del calcio Graham Savoy torna a Notting Hill e scopre l’amore con chi non conosce la sua fama. Alle 22:55 Natale a passo di danza (2022, 83′, regia di David Kendall) con Jana Kramer, Mario Lopez e Mario Cantone. Una star di Hollywood aiuta a organizzare uno spettacolo di Natale e, tra prove e emozioni, nasce qualcosa di speciale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

