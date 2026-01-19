I film in onda in TV stasera, lunedì 19 gennaio 2026: il dramma di un giudice iraniano Nel Seme del fico sacro la crasi di un uomo di giustizia tra le proteste del Paese. Scoprite tutte le pellicole disponibili nella serata di lunedì 19 gennaio 2026

Film in TV oggi: 32 titoli per tutti i gusti

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Azione senza respiro con John Wick – Capitolo 2 su Italia 1, il brivido del thriller con Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana su Rai 2 e la tensione post-apocalittica di A quiet place 2 su Rai 4. In aggiunta, una ricchissima selezione su Sky Cinema e sui canali specializzati per soddisfare ogni gusto.

Adrenalina con John Wick – Capitolo 2: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2: alle 21:20 Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana (2009, regia di Tony Scott, durata 108′). Thriller con Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, Luis Guzman, James Gandolfini, Gbenga Akinnagbe e Victor Gojcaj.

Italia 1: alle 21:25 John Wick – Capitolo 2 (2017, regia di C. Stahelski, durata 122′). Azione con K. Reeves e R. Scamarcio.

La7: alle 23:00 La famiglia (1987, regia di Ettore Scola, durata 127′). Un anziano insegnante in pensione rievoca la storia della sua famiglia borghese, dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, dove la storia d’Italia si intreccia con sentimenti e vicende private. Commedia con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant, Ottavia Piccolo, Renzo Palmer, Athina Cenci, Carlo Dapporto e Philippe Noiret.

Nove: alle 21:30 Spy (2015, regia di Paul Feig, durata 120′). Azione con Jude Law, Melissa McCarthy e Rose Byrne.

Il giallo di I delitti del BarLume – La danza dello squalo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 e 22:45 I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, regia di Milena Cocozza, durata 90′). Uno squalo avvistato a Pineta diventa l’incubo dell’estate e fa da sfondo a un nuovo caso: il ganzo di Olivia sembra la prima vittima, ma la Fusco non è convinta. Il vero pericolo è davvero in mare, oppure altrove? Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marco Messeri, Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco e Sandro Veronesi.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Extraction (2015, regia di Steven C. Miller). Thriller con Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, Dan Bilzerian, D.B. Sweeney e altri. Alle 22:35 Pacific Rim (2013, regia di Guillermo Del Toro, durata 131′). Un’orda di mostri dalle profondità oceaniche minaccia l’umanità; giganteschi robot pilotati da umani sono l’ultima difesa, finché due eroi improbabili non diventano la chiave per salvare il mondo. Con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman e un vasto ensemble.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Blade (1999, regia di Stephen Norrington, durata 120′). Azione con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson e N’Bushe Wright. Alle 23:20 Blade II (2002, regia di Guillermo Del Toro, durata 116′) con Wesley Snipes, Norman Reedus, Kris Kristofferson e Leonor Varela.

Sky Cinema Comedy: alle 21:45 I delitti del BarLume – La danza dello squalo (2026, regia di Milena Cocozza, 90′). Un inquietante avvistamento in mare e un caso che mette alla prova i protagonisti di Pineta. Alle 23:25 Yes Man (2008, regia di Peyton Reed, durata 104′). Di cosa parla: un uomo decide di dire sempre "sì" a ogni occasione, cambiando radicalmente la propria vita tra nuove avventure e qualche rischio. Con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Terence Stamp e altri.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Holiday (2023, regia di Edoardo Gabbriellini e Carlo Salsa, durata 102′). Dopo due anni in prigione e l’assoluzione per l’omicidio della madre e del suo amante, Veronica fatica a guardare avanti mentre tutti continuano a giudicarla per il passato. Alle 22:45 Il seme del fico sacro (2024, regia di Mohammad Rasoulof, durata 168′). Teheran: mentre le proteste popolari scuotono la città, Iman, neo giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria, precipita nella paranoia quando scompare la sua pistola d’ordinanza e inizia a sospettare delle donne di casa, oltrepassando ogni limite.

Sky Cinema Family: alle 21:00 La musica nel cuore – August Rush (2006, regia di Kirsten Sheridan, durata 100′). Un undicenne dal talento straordinario usa la musica per ritrovare i genitori, tra le strade e gli incontri che cambieranno il suo destino. Alle 23:00 I viaggiatori (2022, regia di Ludovico Di Martino, durata 90′). Un gruppo di amici finisce nella Roma del 1939 tra leggi razziali e tensioni prebelliche, alla ricerca del fratello scomparso e del modo per tornare al proprio tempo.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 C’eravamo tanto amati (1974, regia di Ettore Scola, durata 125′). Commedia con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli e Stefano Satta Flores. Alle 23:10 Promises (2021, regia di Amanda Sthers, durata 113′). Dramma sentimentale con Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Pierfrancesco Favino e Leon Bruel.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Split (2017, regia di M. Night Shyamalan, durata 116′). Una giovane donna è rapita da un uomo con 23 personalità diverse e tenta la fuga prima dell’emersione della 24ª. Con James McAvoy, Anya Taylor-Joy e Betty Buckley. Alle 23:00 Songbird (2020, regia di Adam Mason, durata 90′). Thriller con K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Bradley Whitford e Alexandra Daddario.

Suspense e mondi paralleli con A quiet place 2: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:10 I guardiani del destino (2011, regia di George Nolfi). Fantascienza con Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e Terence Stamp. Alle 23:17 The Bourne Supremacy (2004, regia di Paul Greengrass, durata 108′). Thriller con Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Karl Urban, Franka Potente e Brian Cox.

Rai 4: alle 21:20 A quiet place 2 (2021, regia di John Krasinski, durata 96′). Dopo i tragici eventi precedenti, la famiglia affronta i pericoli del mondo esterno in silenzio per non attirare letali creature, scoprendo che le minacce non vengono solo dai mostri. Alle 22:50 Cold skin – La creatura di Atlantide (2017, regia di Xavier Gens, durata 108′). La storia: su un’isola remota, un meteorologo e il guardiano del faro si difendono da misteriose creature che emergono dal mare ogni notte. Con David Oakes, Aura Garrido e Ray Stevenson.

Rai Movie: alle 21:10 Winchester ’73 (1950, regia di Anthony Mann, durata 92′). Un uomo vince un fucile leggendario che gli viene rubato e passa di mano in mano finché la resa dei conti con il suo rivale non svelerà antichi rancori. Alle 22:50 Passione ribelle (2000, regia di Billy Bob Thornton, durata 117′). Due giovani rancheri attraversano il Rio Bravo e trovano lavoro in una hacienda messicana, ma l’amore e il destino mettono alla prova il loro coraggio. Con Matt Damon, Penélope Cruz e Henry Thomas.

Iris: alle 21:13 Gold Run – L’oro di Hitler (2022, regia di Hallvard Braein, durata 117′). Primavera 1940: con la Norvegia invasa dai nazisti, una missione top secret punta a mettere in salvo 50 tonnellate d’oro verso un convoglio alleato. Con Axel Boyum, Thorbjorn Harr, Anatole Taubman, Ida Elise Broch e Sven Nordin.

Cine34: alle 21:00 La scuola più bella del mondo (2014, regia di Luca Miniero). Un preside toscano sogna la Coppa di Scuola dell’Anno, ma per un errore tecnologico accoglie una classe di ragazzi napoletani: confusione, scontri e gag tra studenti scatenati e professori eccentrici. Alle 23:07 Una piccola impresa meridionale (2012, regia di Rocco Papaleo, durata 101′). In un vecchio faro sulla costa pugliese, un gruppo di personaggi singolari prova a reinventarsi per sfuggire ai giudizi altrui. Con Rocco Papaleo, Barbora Bobulova, Riccardo Scamarcio e Claudia Potenza.

Cielo: alle 21:20 Il labirinto del silenzio (2014, regia di Giulio Ricciarelli). Storico con Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johann von Bülow, Johannes Krisch e altri.

Rai Premium: alle 21:20 Un Natale molto scozzese (2023, regia di Dustin Rikert, durata 84′). I fratelli Lindsay e Brad si ritrovano in Scozia per passare le feste con la madre Jo. Alle 22:55 Un Natale in bianco e nero (2023, regia di Dustin Rikert, durata 84′). Addy desidera un anno senza Natale e si risveglia in un mondo in bianco e nero, dove con l’aiuto del meccanico del paese cercherà di riportare il Natale nella realtà.

