I film in TV stasera: 'Il ciclone' di Pieraccioni o 'Le cose non dette' con Accorsi e Leone? Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 18 maggio 2026: dall’azione di Attacco al potere 3 su Italia 1 alla commedia Il ciclone su Canale 5, fino al nuovo Le cose non dette su Sky Cinema 1 e ai cult su Iris e Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 18 maggio 2026 sono 28 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali Sky Cinema e specializzate. Spiccano l’adrenalina di Attacco al potere 3 – Angel has fallen su Italia 1, le risate senza tempo de Il ciclone su Canale 5 e il nuovo dramma Le cose non dette su Sky Cinema 1.

Azione ad alta tensione con Attacco al potere 3 – Angel has fallen: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5: alle 23:06 arriva Il ciclone (1996, 95 minuti). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Alessandro Haber, Benedetta Mazzini, Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Paolo Hendel. Genere: Commedia.

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Italia 1: alle 21:28 Attacco al potere 3 – Angel has fallen (2019, 114 minuti). Regia di Ric Roman Waugh. Con Gerard Butler, Tim Blake Nelson, Morgan Freeman, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith. Di cosa parla: un agente dei Servizi Segreti viene accusato di un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti. In fuga da colleghi e Fbi, dovrà provare la sua innocenza e svelare la vera minaccia terroristica. Genere: Azione.

La7: alle 22:30 il classico Quinto potere (1976, 120 minuti). Regia di Sidney Lumet. Con Faye Dunaway, Peter Finch, Robert Duvall, William Holden. Genere: Drammatico.

Dramma e rivelazioni con Le cose non dette: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Le cose non dette (2026, 110 minuti). Regia di Gabriele Muccino. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. La storia: Carlo ed Elisa, coppia affermata ma in crisi, partono per il Marocco con amici e figlia. L’arrivo della giovane studentessa Blu fa emergere segreti e fragilità che mettono in discussione equilibri e sentimenti. A seguire alle 23:15 12 soldiers (2018, 130 minuti) di Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes. Dopo l’11 settembre, un’unità d’élite statunitense si unisce all’Alleanza del Nord del generale Dostum per combattere talebani e Al Qaeda. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Clean up Crew: Specialisti in lavori sporchi (2024, 95 minuti) di Jon Keeyes. Con Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Melissa Leo, Swen Temmel, Laurence Kinlan. Una squadra che ripulisce scene del crimine trova una valigetta piena di denaro e finisce nel mirino di un feroce boss, mentre agenti governativi senza scrupoli cercano a loro volta i soldi. Genere: Commedia. Alle 22:40 Matrix Reloaded (2003, 138 minuti) di Andy e Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Monica Bellucci. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 il cult Per un pugno di dollari (1964, 95 minuti) di Sergio Leone. Con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch. Un pistolero gioca d’astuzia tra due famiglie rivali per regolare conti e vendette. Genere: Western. Alle 23:00 C’era una volta in America (1984, 256 minuti) di Sergio Leone. Con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci. Di cosa parla: l’ascesa e il crollo di un’amicizia criminale tra Max e Noodles nella New York del Proibizionismo, fino a una misteriosa lettera trent’anni dopo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Tutte lo vogliono (2015, 100 minuti) di Alessio Maria Federici. Con Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti, Ilaria Spada. Chiara, donna in carriera che non riesce a raggiungere l’orgasmo, finisce per errore a incontrare il toelettatore Orazio al posto di un "GPS": da lì equivoci a catena e sentimenti inattesi. Alle 22:45 Ex – Amici come prima! (2011, 100 minuti) di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Gabriella Pession. Storie incrociate di ex che tornano a scompaginare vite e certezze tra politica, amori ritrovati e nuove consapevolezze. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87 minuti) di Romain Quirot. Con Hugo Becker, Jean Reno, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy. Genere: Drammatico. Alle 22:30 A proposito di Schmidt (2002, 124 minuti) di Alexander Payne. Con Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, Dermot Mulroney, June Squibb. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family: alle 21:00 l’animazione Megamind (2010, 95 minuti) di Tom McGrath. Genere: Animazione. Alle 22:40 The amazing Mr. Blunden (2021, 90 minuti) di Mark Gatiss. Con Simon Callow, Mark Gatiss, Tamsin Greig. Due fratelli londinesi diventano custodi di una casa infestata e viaggiano nel tempo fino al 1821 per salvare due piccoli fantasmi minacciati dai crudeli Wickens. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance: alle 21:45 Le cose non dette (2026, 110 minuti) di Gabriele Muccino. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone. Il viaggio in Marocco riapre ferite e segreti di coppia, tra crisi professionali e nuove tentazioni. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Nella morsa del ragno (2001, 104 minuti) di Lee Tamahori. Con Morgan Freeman, Monica Potter. Un rapimento che coinvolge la figlia di una star e di un senatore porta il dottor Alex Cross a indagare su un professore sospettato, affiancato dall’agente Jezzie. Alle 22:50 Miss Sloane – Giochi di potere (2016, 140 minuti) di J. Madden. Con Jessica Chastain. Genere: Drammatico.

Suspense in profondità con U-571: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:13 U-571 (2000, 115 minuti) di Jonathan Mostow. Con Matthew McConaughey, Harvey Keitel, Bill Paxton, Jon Bon Jovi. Genere: Guerra.

Cine34: alle 21:00 Tutti a bordo (2021, 90 minuti) di Luca Miniero. Con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, Giulia Michelini. Dopo l’anno del lockdown, un viaggio da Torino a Palermo per una vacanza-studio diventa una corsa contro il tempo quando il treno con i bambini parte senza i due adulti accompagnatori. Alle 22:59 Fortunata (2017, 103 minuti) di Sergio Castellitto. Con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi. Una giovane madre e parrucchiera lotta per aprire un salone e conquistare libertà e felicità. Genere: Drammatico.

Rai Movie: alle 21:10 Pronti a morire (1995, 103 minuti) di Sam Raimi. Con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Genere: Western. Alle 23:00 The Hateful Eight (2015, 165 minuti) di Quentin Tarantino. Con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Walton Goggins. Genere: Western.

Rai 4: alle 22:50 On the edge (2022, 90 minuti) di Giordano Gederlini. Con Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet. Un autista della metro cerca di salvare il figlio coinvolto in una rapina e si mette sulle tracce degli assassini, attirando l’attenzione della polizia e rischiando tutto.

20: alle 21:11 King Arthur: il potere della spada (2017, 126 minuti) di Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou. Dopo l’assassinio del padre, Artù cresce nelle strade senza conoscere la propria identità. Quando estrae la spada dalla roccia, dovrà sfidare lo zio Vortigern per reclamare il trono. Genere: Drammatico.

Rai Premium: alle 21:20 La magia dei sogni perduti (2024, 84 minuti) di Maclay Nelson. Con Lyndsy Fonseca, Ian Harding. Lolly riceve quattro lecca-lecca magici che le mostrano vite alternative e sogni mai perseguiti. Alle 22:50 Il colore del delitto (2022, 90 minuti) di Stacey N. Harding. Con Julie Gonzalo, Ryan McPartlin. In una cittadina durante il concorso annuale, l’organizzatore viene trovato morto e Ali, parrucchiera dal cuore d’oro, indaga tra sospetti e segreti. Genere: Drammatico.

Cielo: alle 22:00 Rogue – Il solitario (2007, 103 minuti) di Philip G. Atwell. Con Jet Li, Jason Statham, John Lone, Devon Aoki. Un agente Fbi cerca vendetta per la morte di un collega ucciso dal killer Rogue, scoprendo una rete di tradimenti tra mafie rivali che mette a rischio la sua vita. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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