Sarah Felberbaum finalmente si sposa (ma non è come sembra)

I film in onda stasera, lunedì 17 novembre 2025: nella Sposa in rosso l'attrice inscena un finto matrimonio (che tanto finto non è). Serena Rossi tra Ammore e malavita

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le scelte più interessanti spiccano Fast e furious 7 su Italia 1, il thriller Black bag – Doppio gioco su Sky Cinema 1 e la commedia cult Viaggi di nozze su Cine34. In totale, sono ben 30 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e la ricca offerta di Sky Cinema.

Adrenalina con Fast e furious 7: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:26 Fast e furious 7 (2015, durata 100′, regia di James Wan; con Djimon Hounsou, Dwayne Johnson, Jason Statham, Jordana Brewster, Kurt Russell, Lucas Black, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Paul Walker, Romeo Santos, Tyrese Gibson, Vin Diesel). Genere: Azione.

Intrighi con Black bag – Doppio gioco: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Black bag – Doppio gioco (2025, 93′, regia di Steven Soderbergh; con Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page). Di cosa parla: l’agente segreto George Woodhouse indaga su una fuga di dati sensibili, ma tra i sospetti c’è anche sua moglie Kathryn, costringendolo a una scelta tra sicurezza nazionale e matrimonio. A seguire, alle 22:55 Giurato numero 2 (2024, 114′, regia di Clint Eastwood; con Zoey Deutch, Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland). Un uomo di famiglia chiamato in giuria in un processo mediatico vive un profondo conflitto morale che può cambiare il verdetto.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Questione di tempo (2013, 123′, regia di Richard Curtis; con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lindsay Duncan, Tom Hollander, Lydia Wilson, Margot Robbie, Richard Cordery). La storia: un giovane scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questo dono per inseguire l’amore, scoprendo che ogni scelta ha conseguenze. Alle 23:25 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87′, regia di Romain Quirot; con Hugo Becker, Jean Reno, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy, Philippe Katerine). Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Campo di battaglia (2024, 104′, regia di Gianni Amelio; con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vicenzio). Di cosa parla: due amici, ufficiali medici nella Grande Guerra, scontrano ideali opposti mentre amano la stessa donna. Alle 22:50 L’attimo fuggente (1989, 129′, regia di Peter Weir; con Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, James Waterston). Un classico che celebra poesia, libertà e crescita personale.

Sky Cinema Suspense: alle 21:45 Black bag – Doppio gioco (2025, 93′, regia di Steven Soderbergh; con Michael Fassbender, Cate Blanchett e cast). Alle 23:25 88 minuti (2007, 108′, regia di Jon Avnet; con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Benjamin McKenzie). Trama: un esperto di psicologia forense riceve una telefonata che gli annuncia di avere solo 88 minuti di vita e deve correre contro il tempo per smascherare il colpevole.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Greenland (2020, 119′, regia di Ric Roman Waugh; con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Joshua Mikel, Gary Weeks). La storia: John Garty tenta di mettere in salvo la famiglia in un bunker segreto mentre una catastrofe planetaria sconvolge il mondo. Alle 23:05 Fast and Furious (2001, 107′, regia di Rob Cohen; con Paul Walker, Vin Diesel, Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Chad Lindberg). Di cosa parla: Un pilota infiltrato sfida il re delle corse clandestine mentre indaga su rapine ad alto tasso d’adrenalina.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Ammore e malavita (2017, 133′, regia dei Manetti Bros; con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Raiz, Andrea D’Alessio, Pino Mauro, Franco Ricciardi, Antonino Iuorio). Tra musica, crimine e sentimenti, le vite di quattro personaggi napoletani si intrecciano tra desideri di fuga e colpi di scena. Alle 23:25 Gli anni belli (2022, 100′, regia di Lorenzo d’Amico de Carvalho; con Ana Padrão, Antonino Bruschetta, Maria Grazia Cucinotta, Romana Maggiora Vergano). Genere: Commedia.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Free Willy: Un amico da salvare (1993, 112′, regia di Simon Wincer; con Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schallenberg). Di cosa parla: l’amicizia tra un ragazzino e un’orca rischia di spezzarsi per un piano malvagio del proprietario dell’acquario. Alle 22:55 Nonno, questa volta è guerra (2020, 93′, regia di Tim Hill; con Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour, Oakes Fegley). Un conflitto familiare tutto da ridere.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sposa in rosso (2022, 119′, regia di Gianni Costantino; con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena, Cristina Donadio, Roberta Giarrusso). La storia: due quarantenni organizzano un finto matrimonio per risollevarsi economicamente, ma il piano si complica. Alle 23:05 Priscilla (2024, 110′, regia di Sofia Coppola; con Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Kamilla Kowal, Deanna Jarvis, Emily Mitchell). Un ritratto intimo della relazione tra Elvis Presley e Priscilla.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Wicked (2024, 160′, regia di Jon M. Chu; con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle). Di cosa parla: le origini dell’amicizia tra Elphaba e Glinda a Oz, tra potere, corruzione e destino.

Diritti, azione e classici: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:18 Il diritto di opporsi (2019, 136′, regia di Destin Daniel Cretton; con Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Rob Morgan, Tim Blake Nelson). La storia: un giovane avvocato di Harvard si trasferisce in Alabama per difendere i condannati ingiustamente, affrontando un sistema ostile e razzista mentre combatte per la vita di Walter McMillian.

Cine34: alle 21:00 Viaggi di nozze (1995, 103′, regia di Carlo Verdone; con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Cinzia Mascoli, Veronica Pivetti). Un cult della commedia all’italiana che racconta, in episodi, coppie sull’orlo di una crisi di nervi. Alle 23:24 Bianco, rosso e Verdone (1981, 110′, regia di Carlo Verdone; con Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Irina Sanpiter, Milena Vukotic). Tra trafile elettorali e viaggi grotteschi, un ritratto ironico del Paese.

Rai Movie: alle 21:10 Silverado (1985, 135′, regia di Lawrence Kasdan; con Kevin Costner, Kevin Kline, Scott Glenn, Danny Glover, Jeff Goldblum, Linda Hunt, Brian Dennehy, Rosanna Arquette e altri). Quattro amici nel West affrontano un latifondista e uno sceriffo corrotto per restituire giustizia. Alle 23:25 Rio Lobo (1970, 114′, regia di Howard Hawks; con John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neill, Chris Mitchum). Dopo la Guerra di Secessione, un colonnello nordista cerca di rimettere a posto i conti.

Rai 4: alle 21:20 The Gunman (2015, 115′, regia di Pierre Morel; con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance, Peter Franzén, Rachel Lascar, Xavier Capdet). Action internazionale tra tradimenti e cospirazioni. Alle 23:15 Sisu – L’immortale (2022, 91′, regia di Jalmari Helander; con Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Onni Tommila, Mimosa Willamo). Di cosa parla: in Lapponia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’ira di un uomo derubato del suo oro si abbatte su un drappello di nazisti.

20: alle 21:09 Man of Tai Chi (2013, 105′, regia di Keanu Reeves; con Tiger Hu Chen, Keanu Reeves, Iko Uwais, Karen Mok e altri). Scontri spettacolari e disciplina tra arti marziali e tornei clandestini. Alle 23:07 Greenland (2020, 119′, regia di Ric Roman Waugh; con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Joshua Mikel, Gary Weeks). Una corsa contro il tempo per mettere al sicuro la famiglia prima dell’impatto di un evento catastrofico globale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

