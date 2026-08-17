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Brad Pitt, stasera in Tv gratis il film (fallimentare) con Angelina Jolie: stroncato dalla critica, fu la loro ultima collaborazione

Dalle novità di Sky Cinema con Il Dio dell'Amore e i thriller Mindcage e Sicario, ai classici western di Rai Movie fino all’autoriale By the Sea su Iris

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Redazione

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Angelina Jolie, stasera in Tv il film (fallimentare) con Brad Pitt stroncato dalla critica, fu la loro ultima collaborazione
IPA

I film in TV stasera, lunedì 17 agosto 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale, oltre 20 film tra cui scegliere: dall’autoriale By the Sea su Iris, ai classici del West come Winchester ’73 e L’uomo che uccise Liberty Valance su Rai Movie, passando per le novità di Sky Cinema con Il Dio dell’Amore, i thriller Mindcage e Sicario, e l’azione supereroistica di Suicide Squad.

Serata senza film sulle ammiraglie: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma quella sera.

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Il Dio dell’Amore e i thriller Mindcage e Sicario: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Il Dio dell’Amore (2026, regia di Francesco Lagi; con Corrado Fortuna, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Vinicio Marchioni). Di cosa parla: il poeta Publio Ovidio Nasone attraversa la Roma contemporanea e osserva un mosaico di relazioni intrecciate tra coppie e amanti in bilico tra desiderio e scelte difficili. A seguire, 23:20: Mindcage – Mente criminale (2022, regia di Mauro Borrelli; con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich). Due detective chiedono l’aiuto di un serial killer detenuto per fermare un imitatore: un gioco mentale oscuro e pericoloso dalla forte tensione.

Sky Cinema Collection – 21:15: I delitti del BarLume – Compro oro (2021, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Nel paese di Pineta, l’omicidio di un compratore d’oro e un cold case riaperto mettono in moto indagini, gelosie e colpi di scena attorno al BarLume. 23:00: I delitti del BarLume – A bocce ferme (2021, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Lucia Mascino). Il testamento di un industriale riaccende un mistero del 1968, coinvolgendo i vecchietti del BarLume in una caccia alla verità.

Sky Cinema Action – 21:00: Suicide squad (2016, regia di David Ayer; con Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne). Una task force di criminali superdotati viene arruolata per missioni impossibili che richiedono collaborazione e sacrificio. 23:05: Sicario (2015, regia di Denis Villeneuve; con Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro). Un’agente FBI entra in una task force d’élite nella guerra ai cartelli sul confine USA-Messico, mettendo in discussione le proprie certezze morali.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Una notte da leoni 2 (2011, regia di Todd Phillips; con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis). Il gruppo vola in Thailandia per un matrimonio, ma un nuovo imprevedibile caos trasforma i buoni propositi in un’odissea esilarante. 22:45: Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini). Una commedia degli equivoci sentimentali con romanticismo e risate.

Sky Cinema Drama – 21:00: La magnifica Lillian Hall (2024, regia di Michael Cristofer; con Jessica Lange, Kathy Bates, Pierce Brosnan, Jesse Williams). Una diva di Broadway si prepara a un grande ritorno, mentre vuoti di memoria e fragilità personali minacciano palcoscenico e identità. 23:00: Una vita in fuga (2021, regia di Sean Penn; con Dylan Penn, Sean Penn). Il rapporto intenso e contraddittorio tra una figlia e un padre affascinante ma inaffidabile la trascina in un’avventura pericolosa.

Sky Cinema Family – 21:00: Il cacciatore di giganti (2013, regia di Bryan Singer; con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci). Fantasy d’avventura che reimmagina la leggenda dei giganti con grande spettacolo. 23:00: Moon il panda (2025, regia di Gilles de Maistre; con Liu Ye, Alexandra Lamy). Un dodicenne, trasferito tra le montagne cinesi, stringe un’amicizia segreta con un cucciolo di panda: un viaggio di crescita e meraviglia.

Sky Cinema Romance – 21:45: Il Dio dell’Amore (2026, regia di Francesco Lagi; con Corrado Fortuna, Benedetta Cimatti). Ovidio osserva una catena di relazioni che si incastrano tra desideri, tradimenti e seconde possibilità nella Roma di oggi.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Last breath (2025, regia di Alex Parkinson; con Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole, Cliff Curtis). Basato su una storia vera: a 300 metri di profondità nel Mare del Nord, un sub rimane intrappolato con pochissimo ossigeno mentre il team lotta contro il tempo e la tempesta. 22:40: Ida Red (2022, regia di John Swab; con Frank Grillo, Josh Hartnett, Melissa Leo). La capofamiglia di un clan criminale, gravemente malata e in carcere, affida al figlio un ultimo colpo mentre l’FBI stringe il cerchio.

I classici del West con Winchester ’73 e L’uomo che uccise Liberty Valance: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 23:30: Wild Target (2010, regia di Jonathan Lynn; con Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint). Un killer professionista, una ladra brillante e un giovane sbandato diventano un’improbabile squadra in fuga tra gangster spietati, una madre invadente e un pappagallo indiscreto.

Rai Movie – 20:45: Stanlio e Ollio – Libertà (1929, regia di Leo McCarey; con Stan Laurel, Oliver Hardy). Corto comico: due evasi, travestiti, si scambiano i pantaloni con esiti esilaranti. 21:10: Winchester ’73 (1950, regia di Anthony Mann; con James Stewart, Shelley Winters, Dan Duryea). Un pregiato fucile vinto in gara viene rubato e passa di mano in mano: nel recuperarlo, il protagonista affronterà un acerrimo rivale e un passato irrisolto. 22:45: L’uomo che uccise Liberty Valance (1962, regia di John Ford; con John Wayne, James Stewart, Lee Marvin). Un giovane avvocato e un cowboy anziano sfidano il bandito Liberty Valance; anni dopo, emergerà la verità dietro la leggenda che ha fatto la storia del West.

Iris – 21:10: By the Sea (2015, regia di Angelina Jolie; con Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent). Una coppia americana in crisi, nella Francia anni Settanta, ritrova contatto con sé e con gli altri tra incontri, confessioni e ferite da rimarginare. E’ stato scritto, diretto e prodotto da Angelina Jolie, che recita insieme a Brad Pitt. È il loro secondo e ultimo film insieme dopo Mr. & Mrs. Smith (2005). Il film fu girato interamente sull’isola di Gozo, Malta, anche durante il periodo in cui Jolie e Pitt erano in luna di miele. Ebbe recensioni piuttosto fredde e fu un insuccesso commerciale: circa 3,3 milioni di dollari d’incasso mondiale contro un budget di 10 milioni.

23:28: Una donna promettente (2020, regia di Emerald Fennell; con Carey Mulligan, Bo Burnham). Dramma contemporaneo che affronta trauma e vendetta attraverso una protagonista determinata a regolare i conti con il passato.

20 – 22:57: Torque – Circuiti di fuoco (2004, regia di Joseph Kahn; con Martin Henderson, Ice Cube). Azione ad alta velocità tra bande rivali di motociclisti e corse mozzafiato.

Mediaset Italia2 – 21:00: Chi trova Lupin trova un tesoro (1995, animazione; regia di Masato Sato). Avventura di Lupin III tra colpi ingegnosi e cacce al tesoro nello stile classico del celebre ladro gentiluomo.

Cielo – 21:15: Avengement – Missione vendetta (2019, regia di Jesse V. Johnson; con Scott Adkins, Craig Fairbrass). Un uomo segnato da anni di violenza cerca giustizia regolando vecchi conti nel sottobosco criminale. 22:50: Arctic (2018, regia di Joe Penna; con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir). Un sopravvissuto nell’Artico deve scegliere tra restare nel campo o affrontare un viaggio estremo dopo un mancato salvataggio: lotta di resistenza e coraggio in condizioni impossibili.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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