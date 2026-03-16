Svelati i rischi (terribili) dell'uso del cellulare: cosa è emerso Stasera, lunedì 16 marzo 2026, va in onda Perfetti Sconosciuti, commedia amara sui segreti e le bugie che i telefonini aiutano a nascondere. Un capolavoro

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra emozioni, azione e adrenalina con Perfetti Sconosciuti, The beekeeper su Italia 1, il giallo corale di Cena con delitto – Knives Out su Rai 2 e il cult Pulp Fiction su 20, la programmazione di lunedì 16 marzo 2026 offre titoli per tutti i gusti.

L’azione di The Beekeeper guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:30) propone Cena con delitto – Knives out (2019, 130’, regia Rian Johnson) con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette. Dopo la morte del celebre giallista Harlan Thrombey, il detective Benoit Blanc si muove in un labirinto di bugie e segreti familiari per arrivare alla verità.

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Italia 1 (21:29) punta su The beekeeper (2024, 105’, regia David Ayer) con Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons. Di cosa parla: la spietata vendetta di un ex agente di una potente organizzazione clandestina chiamata "Beekeepers" si trasforma in un caso di portata nazionale.

La7 (23:00) offre Il divo (2008, 110’, regia Paolo Sorrentino) con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Fanny Ardant e altri. Biografico d’autore firmato da Paolo Sorrentino.

TV8 (21:30) presenta The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’, regia Antoine Fuqua) con Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. La storia: l’ex agente CIA Robert McCall cerca giustizia per l’omicidio di un’amica e finisce per svelare un’oscura cospirazione.

Nove (21:30) manda in onda Inferno (2016, 121’, regia Ron Howard) con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen. Un professore senza memoria e una dottoressa si ritrovano al centro di una minaccia globale legata all’Inferno di Dante.

La tensione di Dead of Winter e le altre prime serate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) mette i brividi con Dead of Winter (2025, 97’, regia Brian Kirk) con Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Brian F. O’Byrne, Gaia Wise. Una vedova in fuga in una baita del Minnesota incrocia due assassini e si ritrova a lottare per la sopravvivenza. Alle 23:00, cambio di tono con la commedia romantica Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005, 118’, regia Andy Tennant) con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James e Amber Valletta.

Sky Cinema Action (21:00) accende l’adrenalina con Face/Off – Due facce di un assassino (1997, 137’, regia John Woo) con John Travolta e Nicolas Cage. Azione e identità scambiate in un cult del genere. Alle 23:25 arrivano Le belve (2012, 129’, regia Oliver Stone) con Taylor Kitsch, Blake Lively, Benicio Del Toro, Salma Hayek, John Travolta.

Sky Cinema Collection (21:15) celebra la fantascienza con Blade Runner (1982, 124’, regia Ridley Scott) con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos. Un noir futuristico diventato pietra miliare. Alle 23:15 tocca a Pitch Black (2000, 107’, regia David Twohy) con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David: sopravvivenza e predatori notturni su un pianeta ostile.

Sky Cinema Comedy (21:00) invita al sorriso con Che bella giornata (2011, 97’, regia Gennaro Nunziante) con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi. Equivoci e risate in salsa italiana. Alle 22:40 arriva Un figlio di nome Erasmus (2019, 107’, regia Alberto Ferrari) con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti e Carol Alt. Di cosa parla: quattro amici alla ricerca di un figlio "misterioso" tra ricordi e colpi di scena.

Sky Cinema Drama (21:00) propone Napoli velata (2017, 113’, regia Ferzan Özpetek) con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra. Una notte di passione trascina una donna in un delitto che la costringe a esplorare la sua parte più nascosta. Alle 22:55 segue Napoli – New York (2024, 124’, regia Gabriele Salvatores) con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro: due orfani sognano l’America nella Napoli del 1949.

Sky Cinema Family (21:00) porta in scena l’avventura fantastica Il cacciatore di giganti (2013, 114’, regia Bryan Singer) con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Eleanor Tomlinson, Ian McShane. Alle 23:00 tocca al road movie familiare C’è tempo (2019, 107’, regia Walter Veltroni) con Stefano Fresi e Giovanni Fuoco.

Sky Cinema Romance (21:00) crede nel destino con Serendipity – Quando l’amore è magia (2001, 90’, regia Peter Chelsom) con John Cusack e Kate Beckinsale. Alle 22:35 arriva Il tenente ottomano (2017, 106’, regia Joseph Ruben) con Hera Hilmar, Michiel Huisman, Josh Hartnett, Ben Kingsley: una giovane infermiera americana tra amore e dilemmi morali nella Grande Guerra.

Sky Cinema Suspense (21:00) sprofonda nella caccia al serial killer con Il collezionista (1997, 115’, regia Gary Fleder) con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes. Alle 23:00 si passa al dramma spionistico The secret – Le verità nascoste (2020, 100’, regia Yuval Adler) con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina.

Il cult Pulp Fiction illumina la serata: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:11) mette in prima linea Midway (2019, 138’, regia Roland Emmerich) con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti ribaltano le sorti dello scontro nell’atollo di Midway, tra strategie e sacrifici.

Cine34 apre la serata alle 21:00 con Perfetti sconosciuti (2016, 97’, regia Paolo Genovese) con Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea. Un gioco di smartphone a tavola svela segreti e fragilità. Alle 23:12 segue Nostalgia (2021, 108’, regia Mario Martone) con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno: un ritorno a Napoli che riapre ferite e amicizie pericolose.

Rai Movie (21:10) propone il classico western L’uomo di Laramie (1955, 104’, regia Anthony Mann) con James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O’Donnell. Un capitano tra traffici d’armi e vendette. Alle 22:55 arriva Hostiles – Ostili (2017, 127’, regia Scott Cooper) con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Ben Foster: un viaggio di scorta nel 1892 tra nemici e riconciliazioni.

Rai 4 (21:20) vira sulla sci‑fi con Zona 414 (2021, 94’, regia Andrew Bird) con Guy Pearce, Matilda Lutz, Travis Fimmel: una colonia di androidi e un’indagine al limite. Alle 23:00 segue il thriller Blood (2012, 92’, regia Nick Murphy) con Mark Strong, Paul Bettany, Brian Cox, Stephen Graham: due fratelli poliziotti oltre il confine della legge.

20 (21:10) porta in prima serata il cult Pulp Fiction (1994, 154’, regia Quentin Tarantino) con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Maria De Medeiros. Storie intrecciate, humour nero e una narrazione non lineare che hanno ridefinito il cinema degli anni ’90.

Rai Premium (21:20) propone Un fantasma accanto a me (2024, 100’, regia Emily Ting) con Peyton List, Michael Cimino, Andrea Navedo: un’amicizia oltre le epoche con lo spirito di una ragazza degli anni ’20. Alle 23:05 arriva Whitestar (2019, 77’, regia Jamel Aattache), dramma sul legame tra una giovane e un cavallo salvato dal macello.

Cielo (21:20) programma Sunray – Fallen soldier (2024, 115’, regia James Clarke, Daniel Shepherd) con Tip Cullen, Tom Leigh, Luke Solomon, Steven Blades, Denver White: un ex soldato, il lutto per la figlia e una scia di vendetta nel sottobosco criminale. Alle 23:20 c’è Il mistero di Donald C. (2018, 102’, regia James Marsh) con Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis: un velista dilettante affronta una regata in solitaria destinata alla tragedia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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