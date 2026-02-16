Raoul Bova torna indietro e cambia vita: cosa gli è successo Tra i film in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, la scanzonata commedia con il parroco di Don Matteo. Tutte le pellicole in onda questa sera

Se siete indecisi sul film da scegliere iquesta sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 16 febbraio 2026 porta in TV ben 30 film tra adrenalina, grandi classici e commedie per tutti i gusti: dall’action Memory su Italia 1 al cult di Coppola Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone su Iris, fino al nuovo fantasy gotico Dracula: L’amore perduto su Sky Cinema 1.

Tensione e colpi di scena con Memory su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Su Italia 1 alle 21:25 arriva Memory (2021, 114 minuti), thriller diretto da Martin Campbell con Liam Neeson, Guy Pearce e Monica Bellucci. Alex Lewis, un sicario prossimo al ritiro, accetta un’ultima missione ma si ribella quando scopre che il bersaglio è una ragazza. La sua vendetta lo porta a incrociare l’organizzazione della carismatica Davana Sealman, mentre l’FBI dell’agente Vincent Serra è già sulle sue tracce.

Alle 23:00 su La7 c’è Detenuto in attesa di giudizio (1971, 102 minuti), dramma di Nanni Loy con Alberto Sordi, Elga Andersen, Lino Banfi e Gianni Bonagura. Un classico amaro del nostro cinema che mette in scena, con il volto di Sordi, uno sguardo tagliente sulla macchina burocratica e giudiziaria italiana.

In prima serata alle 21:30 sul Nove spazio alla commedia con Torno indietro e cambio vita (2015) di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Max Tortora. Una serata leggera tra equivoci e amicizia per una commedia all’italiana dal ritmo scanzonato.

Il mito gotico di Dracula: L’amore perduto su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 appuntamento con Dracula: L’amore perduto (2025, 129 minuti) di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis. Transilvania, XV secolo. Dopo la morte improvvisa dell’amata, il principe Vladimir rinnega Dio e incappa in una maledizione eterna, destinato a vagare nei secoli alla ricerca dell’unico amore perduto. A seguire alle 23:30 Cult killer (2024, 105 minuti) di Jon Keeyes con Alice Eve e Antonio Banderas: in seguito all’omicidio di un celebre investigatore, la sua protetta Cassie indaga stringendo una pericolosa alleanza proprio con l’assassino, tra segreti e verità scomode.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 ecco Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118 minuti) di Jaume Balagueró con Freddie Highmore e Liam Cunningham. La storia: un giovane genio dell’ingegneria e un abile mercante d’arte tentano l’impresa impossibile, scassinare la leggendaria cassaforte della Banca di Spagna durante la finale dei Mondiali. Alle 23:00 si cambia tono con la commedia action cult Scott Pilgrim vs the World (2010, 112 minuti) di Edgar Wright con Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead e Chris Evans.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 risate e fantasia con Il primo Natale (2019, 100 minuti) di e con Salvo Ficarra e Valentino Picone. Un ladro di arte sacra e un prete ateo finiscono nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni dalla nascita di Gesù. Alle 23:05 prosegue la serata con Anche se è amore non si vede (2011, 96 minuti), ancora Ficarra & Picone: due ciceroni torinesi tra amicizie, fraintendimenti e sentimenti.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 arriva Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 (2021, 98 minuti) di Philippe de Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby. Una grande festa a sorpresa per un lungo matrimonio mette sotto lo stesso tetto i suoceri dalle mille differenze, tra scontri e risate. Alle 22:45 tocca a Baywatch (2017, 116 minuti) di Seth Gordon con Dwayne Johnson e Zac Efron: un veterano bagnino e una giovane testa calda uniscono le forze per sventare i piani di un’imprenditrice senza scrupoli.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 c’è After Yang (2021, 101 minuti) di Kogonada con Colin Farrell e Jodie Turner-Smith. Di cosa parla: quando l’androide-compagno della figlia si rompe, un padre intraprende un viaggio emotivo che gli apre nuovi orizzonti affettivi. Alle 22:40 segue Nowhere special – Una storia d’amore (2020, 96 minuti) di Uberto Pasolini con James Norton e Daniel Lamont.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 va in onda The portable door (2023, 90 minuti) di Jeffrey Walker con Christoph Waltz, Miranda Otto e Sam Neill. Un tirocinante scopre che il suo nuovo e misterioso datore di lavoro vuole piegare il mondo magico a logiche aziendali. Alle 23:00 riflettori su Caterina va in città (2003, 90 minuti) di Paolo Virzì con Sergio Castellitto e Margherita Buy: l’arrivo a Roma di una tredicenne tra scuole, amicizie e contrasti sociali.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 c’è Nove lune e mezza (2017, 90 minuti) di Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Due sorelle complici condividono un segreto che scatenerà situazioni tragicomiche. Alle 22:45 spazio a The big wedding (2013, 90 minuti) di Justin Zackham con Robert De Niro, Diane Keaton e Susan Sarandon: ex coniugi costretti a fingersi ancora sposati per il matrimonio del figlio, tra gaffe e rivelazioni.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:45 ritorna Dracula: L’amore perduto (2025, 129 minuti) di Luc Besson, per una seconda chance di immergersi nell’oscuro romanticismo del principe maledetto.

Il Padrino: Epilogo illumina la notte su Iris: le proposte delle reti specializzate

Su Iris alle 21:12 spicca Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone (1990, 157 minuti) di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire e Andy Garcia. Michael, ormai sulla sessantina, tenta di liberare la famiglia dal crimine e trovare un successore. L’impetuoso Vincent sembra l’erede ideale, ma potrebbe innescare una nuova spirale di violenza che mette a rischio il sogno di legittimità di Michael.

Su Cine34 alle 21:00 la serata parte con La leggenda di Al, John e Jack (2002, 105 minuti) diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier. A seguire alle 23:24 I laureati (1995, 98 minuti) di Leonardo Pieraccioni con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta.

Su Rai Movie alle 21:10 va in onda Hostiles – Ostili (2017, 127 minuti) di Scott Cooper con Christian Bale, Rosamund Pike e Wes Studi. Nel 1892 un capitano deve scortare un capo Cheyenne e la sua famiglia fino in Montana, tra pericoli e antichi rancori, mentre una vedova segnata da un massacro si unisce al viaggio. Alle 23:25 Soldato blu (1970, 114 minuti) di Ralph Nelson con Candice Bergen e Peter Strauss: la liberazione di Kathy dalla tribù Cheyenne porta a una spedizione punitiva brutale, mentre un giovane soldato innamorato rifiuta di obbedire a ordini disumani.

Su Rai 4 alle 21:20 brividi sci-fi con Non siamo soli (2022, 110 minuti) di Dan Berk e Robert Olsen con Maika Monroe e Jake Lacy. Una gita nella natura si trasforma in incubo quando una minaccia inumana inizia a perseguitare una coppia. Alle 22:45 tocca all’horror Vincent deve morire (2023, 115 minuti) di Stéphan Castang con Karim Leklou e Vimala Pons: senza motivo, chiunque incontri Vincent sente l’impulso di ucciderlo. L’uomo diventa un bersaglio vivente e fugge per sopravvivere a una condanna collettiva senza spiegazione.

Sul canale 20 l’azione decolla alle 21:11 con The Kingdom (2007, 110 minuti) di Peter Berg con Jamie Foxx, Jennifer Garner e Chris Cooper. Dopo un attacco a Riyadh, una task force dell’FBI parte per l’Arabia Saudita tra ostacoli e tensioni diplomatiche. Alle 23:28 arriva John Wick (2014, 101 minuti) di David Leitch con Keanu Reeves, Willem Dafoe e Ian McShane.

Su Rai Premium alle 21:20 il romance natalizio Natale a Biltmore (2023, 84 minuti) di John Putch con Bethany Joy Lenz e Kristoffer Polaha. Lucy, incaricata di scrivere il remake di un classico, durante un sopralluogo si ritrova misteriosamente catapultata nel 1946. Alle 22:50 Natale a Londra (2022, 90 minuti) di Jonathan Wright con Will Kemp e Reshma Shetty: un architetto americano, a caccia del regalo perfetto per la figlia del capo, si affida a una personal shopper per un’avventura tra le luci della città.

Su Cielo alle 21:15 spazio all’avventura con I tre moschettieri – D’Artagnan (2023, 121 minuti) di Martin Bourboulon con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. D’Artagnan parte per Parigi sulle tracce di un rapimento e finisce dentro un complotto che minaccia la Francia tra Richelieu, i tre moschettieri e l’enigmatica Milady.

