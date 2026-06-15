I film in TV stasera: dal thriller di 'Dangerous waters' al romanticismo di 'Vento di passioni' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 15 giugno 2026: dal thriller Dangerous waters su Italia 1 all’azione di Kraven - Il cacciatore su Sky Cinema 1, fino al classico Vento di passioni su Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Il 15 giugno 2026 porta in TV 30 film tra thriller, azione, commedie e grandi classici, con scelte per tutti i gusti: dal survival thriller Dangerous waters su Italia 1 all’adrenalina di Kraven – Il cacciatore su Sky Cinema 1, fino al melodramma d’epoca Vento di passioni su Rai Movie.

Brividi in alto mare con Dangerous waters: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — Alle 21:30 va in onda Dangerous waters (2023, 101’). Regia di John Barr. Con Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, Sala Baker, Ray Liotta. Genere: Thriller. La storia: Una gita in barca a vela con la madre e il nuovo compagno si trasforma per Rose in un incubo quando l’imbarcazione viene assaltata da criminali. Il viaggio diventa una lotta per la sopravvivenza, tra misteri e verità nascoste.

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TV8 — Alle 21:40 tocca a Prima o poi mi sposo (2000, 102’). Regia di Adam Shankman. Con Bridgette Wilson, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Genere: Commedia.

L’azione di Kraven – Il cacciatore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Kraven – Il cacciatore (2024, 127’). Regia di J. C. Chandor. Con Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, Yuri Kolokolnikov, Tom Reed. Di cosa parla: Sergei Kravinoff vuole dimostrare di essere il cacciatore più formidabile del pianeta, in una corsa ossessiva che lo mette alla prova. A seguire, alle 23:25, My mother’s wedding (2025, 96’), regia di Kristin Scott Thomas, con Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham, Freida Pinto, Thibault De Montalembert, Kristin Scott Thomas. Tre sorelle tornano nella casa d’infanzia per le terze nozze della madre, tra ricordi e risentimenti che riaffiorano.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Battleship (2012, 131’). Regia di Peter Berg. Con Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Josh Pence, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Hamish Linklater. La storia: una task force internazionale affronta un’invasione aliena su terra, mare e cielo, in una guerra contro il tempo per salvare l’umanità. Alle 23:15 torna Kraven – Il cacciatore (2024, 127’), per un doppio appuntamento d’azione.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Scuola di polizia (1984, 95’). Regia di Hugh Wilson. Con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Tra reclute strampalate e addestramenti demenziali, un gruppo di improbabili cadetti finisce per fermare un pericoloso criminale. Alle 22:55 I mostri (1963, 100’), regia di Dino Risi, con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Un classico a episodi che mette a nudo vizi, ipocrisie e crudeltà dell’Italia del boom.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Maschi contro femmine (2010, 113’). Regia di Fausto Brizzi. Con Paola Cortellesi, Luca Calvani, Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi, Paolo Ruffini, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Sarah Felberbaum, Giorgia Würth, Lucia Ocone, Chiara Francini, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio. Tre storie intrecciate raccontano amori, crisi e tradimenti nella Milano contemporanea. Alle 22:55 Beata ignoranza (2017, 102’). Regia di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Enzo (2025, 102’). Regia di Robin Campillo. Con Elodie Bouchez, Pierfrancesco Favino, Eloy Pohu, Maksym Slivinskyi, Nathan Japy. Di cosa parla: un sedicenne privilegiato sceglie l’apprendistato in un cantiere per dare un senso concreto alla propria vita, scoprendo il valore del lavoro, dell’amicizia e della famiglia. Alle 22:50 Uno di noi (2020, 113’), regia di Thomas Bezucha, con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, BooBoo Stewart. Dopo la morte del figlio, due nonni lottano per salvare il nipote da una famiglia pericolosa.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Una notte al museo (2006, 108’). Regia di Shawn Levy. Con Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Kim Raver, Mickey Rooney, Pierfrancesco Favino, Robin Williams. Genere: Commedia. Alle 22:55 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (2019, 103’). Regia di Gail Mancuso. Con Betty Gilpin, Dennis Quaid, Henry Lau, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto (2025, 116’). Regia di Josh Boone. Con Clancy Brown, Scott Eastwood, McKenna Grace, Dave Franco, Willa Fitzgerald, Allison Williams, Mason Thames, Sam Morelos. Un incidente svela un’infedeltà sconvolgente e costringe madre e figlia a ricomporre i pezzi della propria vita. Alle 23:00 Shakespeare in Love (1998, 122’), regia di John Madden, con Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Geoffrey Rush. Nell’estate del 1593, l’incontro con Viola ispira al giovane Shakespeare la nascita di un grande amore e di un capolavoro.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 La figlia del generale (1999, 108’). Regia di Simon West. Con James Cromwell, John Travolta, Madeleine Stowe, Timothy Hutton. Genere: Thriller. Alle 23:00 Sotto il segno del pericolo (1994, 141’), regia di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones. Un analista CIA, promosso vice direttore, finisce in un intrigo legato al narcotraffico.

Adrenalina con Ghost Rider – Spirito di vendetta: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Alle 23:15 Boundless (2024, 120’). Regia di Ole Christian Madsen. Con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi. Il detective Mork riapre un cold case dall’isola di Bornholm mentre affronta i fantasmi del passato.

20 — Alle 21:10 Ghost Rider – Spirito di vendetta (2011, 95’). Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor. Con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Violante Placido, Fergus Riordan, Anthony Head. Di cosa parla: l’ex stuntman torna a essere il Ghost Rider per proteggere un bambino e sventare un culto oscuro, combattendo anche i propri demoni interiori. Alle 23:07 From Paris with love (2010, 92’), regia di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars, Richard Durden, Farid Elouardi. Un impiegato dell’ambasciata si ritrova in coppia con un agente spregiudicato in una missione ad alto rischio.

Iris — Alle 21:16 Strangerland (2015, 112’). Regia di Kim Farrant. Con Hugo Weaving, Joseph Fiennes, Nicole Kidman, Sean Keenan. Genere: Drammatico.

Cine34 — Doppio appuntamento con Olè (2006, 104’), regia di Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo: alle 21:30 e poi alle 22:54. La storia: due professori accompagnano la classe in gita in Spagna e finiscono per contendersi il cuore della collega Maggie.

Rai Movie — Alle 21:10 Vento di passioni (1994, 127’). Regia di Edward Zwick. Con Aidan Quinn, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Henry Thomas. Genere: Drammatico. Alle 23:30 Un uomo chiamato cavallo (1970, 111’), regia di Elliot Silverstein, con Richard Harris, Judith Anderson, Jean Gascon, Manu Tupou, Corinna Tsopei. La vicenda: un aristocratico inglese, catturato dai Sioux, impara lingua e usi della tribù fino a guadagnarne la fiducia; quando gli Shoshone attaccano, difende il villaggio ma perde la moglie e decide di tornare in Inghilterra.

Cielo — Alle 21:20 Born to Raise Hell (2010, 98’). Regia di Lauro Chartrand. Con Alexandra Coman, Calin Puia, Claudiu Bleont, Cosmina Pasarin, D. Neil Mark, Dan Badarau, Darren Shahlavi, George Remes, Irina Antonie, Steven Seagal. Genere: Azione. Alle 23:15 Machete Kills (2013, 100’), regia di Robert Rodriguez, con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofia Vergara, Amber Heard, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba, Demián Bichir. Un ex federale viene ingaggiato per fermare un boss del cartello e sventare il piano di un folle magnate delle armi.

Rai Premium — Alle 21:20 Amore sul Danubio – L’arte d’amare (2025, 84’). Regia di Norma Bailey. Con Jessica Sipos, Dan Jeannotte, Kathryn Drysdale, Steven Pacey. Di cosa parla: Ava, curatrice d’arte di Chicago, parte da sola per quella che doveva essere la luna di miele e incontra Joe, affascinante principe in incognito. Alle 22:55 Ruby (2021, 90’), regia di Gail Harvey, con Gil Bellows, Crystal Fox, Raechelle Banno, Sam Duke, Ty Wood, Lauralee Bell, Naomi Judd. Una giovane cresciuta nei bayou della Louisiana affronta segreti di famiglia e l’amore proibito, fino alla fuga a New Orleans alla ricerca del padre.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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