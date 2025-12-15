I film in onda in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: la strage degli ostaggi in diretta TV Tutti i film disponibili nella serata di lunedì 15 dicembre 2025: September 5 - La diretta che cambiò la storia racconta le tragiche Olimpiadi di Monaco 1972

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film in palinsesto per tutti i gusti: dall’action ad alta tensione di Ambulance su Italia 1 al ritmo esplosivo di Bad Boys: ride or die su Sky Cinema 1, fino ai classici senza tempo come Ritorno al futuro su Sky Cinema Family e all’avventura gotica di Van Helsing su 20.

Adrenalina con Ambulance su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:30 va in onda Ambulance (2021, regia di Michael Bay; durata 120’). Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Garret Dillahunt, A Martinez. Di cosa parla: per pagare un’operazione urgente alla moglie, un uomo si affida al fratellastro criminale. Una rapina in banca finisce male e i due fuggono a bordo di un’ambulanza con un poliziotto ferito e un’infermiera, in una corsa disperata per le strade di Los Angeles. Genere: Azione.

A tutta adrenalina con Bad Boys: ride or die su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Bad Boys: ride or die (2024, regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah; durata 115’). Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane. La storia: Mike e Marcus si ritrovano invischiati in una rete di corruzione e, con la memoria del capitano Howard infangata, sono costretti a un’alleanza rischiosa con un sicario per ripulire i propri nomi. Genere: Azione. Alle 23:15 The Jackal (1997, regia di Michael Caton-Jones; durata 124’). Cast: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora. Un killer spietato viene ingaggiato per un attentato internazionale: un ex criminale e un agente devono fermarlo in una caccia contro il tempo. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2: alle 21:15 September 5 – La diretta che cambiò la storia (2024, regia di Tim Fehlbaum; durata 90’). Cast: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem. Durante le Olimpiadi di Monaco 1972, una crisi con ostaggi catapulta un giovane produttore al centro di una diretta che segnerà il giornalismo per sempre. Genere: Storico. Alle 22:55 Salvate il soldato Ryan (1998, regia di Steven Spielberg; durata 167’). Cast: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper. Un’unità speciale attraversa le linee nemiche per riportare a casa l’ultimo fratello sopravvissuto. Genere: Guerra.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Elf (2003, regia di Jon Favreau; durata 95’). Cast: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Mary Steenburgen. Un uomo cresciuto dagli elfi approda a New York per ritrovare il padre naturale, tra situazioni comiche e spirito natalizio travolgente. Genere: Commedia. Alle 23:00 A Christmas number one (2021, regia di Chris Cottam; durata 112’). Cast: Iwan Rheon, Freida Pinto, Debi Mazar. Una manager musicale fiuta il brano perfetto per il tormentone natalizio, scritto da un musicista metal. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action: alle 21:45 Bad Boys: ride or die (2024, regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah; durata 115’). Mike e Marcus tornano in azione tra corruzione, narcotrafficanti e colpi di scena. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 D.N.A. – Decisamente Non Adatti (2020, regia di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori; durata 84’). Cast: Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Anna Foglietta. Due ex compagni opposti si scambiano i codici genetici per "migliorarsi", scatenando effetti collaterali esilaranti. Genere: Commedia. Alle 22:30 Miss FBI: infiltrata speciale (2005, regia di John Pasquin; durata 115’). Cast: Sandra Bullock, Regina King, William Shatner, Ernie Hudson, Enrique Murciano. L’agente Gracie Hart torna sotto copertura tra gaffe e missioni. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 L’ombra del giorno (2022, regia di Giuseppe Piccioni; durata 125’). Cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello. In pieno ventennio, un amore delicato sfida leggi razziali e il precipitare della guerra. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Per il mio bene (2024, regia di Mimmo Verdesca; durata 100’). Cast: Stefania Sandrelli, Marie-Christine Barrault, Barbora Bobulova, Sara Ciocca, Leo Gullotta. Una donna sola e forte affronta una diagnosi che la spinge a ricucire i legami familiari. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Ritorno al futuro (1985, regia di Robert Zemeckis; durata 118’). Cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover. Marty McFly viaggia nel tempo e rischia di cancellare la propria esistenza. Genere: Fantascienza. Alle 23:00 Ritorno al futuro – Parte II (1989, regia di Robert Zemeckis; durata 108’). Marty e Doc tra passato e futuro, con paradossi temporali e colpi di scena. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Victor Victoria (1982, regia di Blake Edwards; durata 135’). Cast: Julie Andrews, Robert Preston, James Garner, Lesley Ann Warren. Di cosa parla: una cantante si finge nobile omosessuale per farsi strada nello spettacolo, tra identità, apparenze e moralità ipocrita. Genere: Commedia. Alle 23:15 Nove lune e mezza (2017, regia di Michela Andreozzi; durata 90’). Cast: Claudia Gerini, Giorgio Pasotti. Due sorelle complici condividono un segreto che sconvolgerà la famiglia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 It (2017) (2017, regia di Andy Muschietti; durata 135’). Cast: Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e il giovane ensemble dei "Perdenti". Un’entità che si nutre di paura assume le sembianze di un clown per terrorizzare la città di Derry. Genere: Horror. Alle 23:20 Security (2021, regia di Peter Chelsom; durata 100’). Cast: Marco D’Amore, Maya Sansa, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bilello, Silvio Muccino. Un consulente di sistemi di sorveglianza indaga tra verità scomode, accuse di violenza e sordidi segreti di una cittadina di mare. Genere: Giallo.

Avventura e cult con Van Helsing su 20: le proposte delle reti specializzate

20: alle 21:07 Van Helsing (2004, regia di Stephen Sommers; durata 145’). Cast: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham. Un cacciatore di mostri affronta Dracula in Transilvania, incrociando Frankenstein e l’Uomo Lupo. Genere: Azione. Alle 23:29 Transformers 3 (2011, regia di Michael Bay; durata 156’). Cast: Shia LaBeouf, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich, Rosie Huntington-Whiteley. La battaglia Autobot-Decepticon si sposta a Chicago, tra spettacolari sequenze e alta tensione. Genere: Azione.

Iris: alle 21:12 Alexander (2004, regia di Oliver Stone; durata 175’). Cast: Colin Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer, Jared Leto. Attraverso i ricordi di un anziano compagno, il mito di Alessandro Magno tra conquiste, ombre personali e scontri culturali. Genere: Drammatico.

Rai Movie: alle 21:10 Sfida all’O.K. Corral (1957, regia di John Sturges; durata 122’). Cast: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming. Sceriffo e giocatore d’azzardo uniscono le forze per un duello entrato nella leggenda del West. Genere: Western. Alle 23:20 Gli ultimi fuorilegge (2019, regia di Ivan Kavanagh; durata 100’). Cast: John Cusack, Emile Hirsch, Déborah François. Un impresario di pompe funebri si ritrova nel mirino di una banda sanguinaria che minaccia la sua famiglia. Genere: Western.

Rai 4: alle 23:05 It’s a wonderful knife (2023, regia di Tyler Macintyre; durata 87’). Cast: Jane Widdop, Joel McHale, Justin Long. Un Natale alternativo: dopo il desiderio di "non essere mai nata", Winnie si risveglia in una realtà in cui il killer è ancora a piede libero. Genere: Thriller.

Cine34: alle 21:00 Belli di papà (2015, regia di Guido Chiesa; durata 100’). Cast: Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli. Un padre simula la bancarotta per insegnare ai figli il valore del lavoro, tra fuga in Puglia e prime responsabilità. Genere: Commedia. Alle 23:00 I laureati (1995, regia di Leonardo Pieraccioni; durata 98’). Cast: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Haber, Gianmarco Tognazzi. Quattro amici tra amori, sogni e risate nella Firenze degli anni ’90. Genere: Commedia.

Rai Premium: alle 21:20 Tre letti, due bagni, un fantasma (2023, regia di Kevin Fair; durata 82’). Cast: Julie Gonzalo, Madeleine Arthur, Chris McNally. Una donna in ripartenza scopre che la nuova casa è "abitata" da un gentile fantasma degli anni ’20, pronto a dispensare suggerimenti. Genere: Commedia. Alle 22:55 Amore sotto il vischio (2017, regia di Alexander J.F. Wright; durata 90’). Cast: Alicia Witt, David Alpay, Lucie Guest. Un corso di scrittura in Vermont, un ex ingombrante e un nuovo sentimento che sorprende alle porte di Natale. Genere: Commedia.

Cielo: alle 21:20 Rocky IV (1985, regia di Sylvester Stallone; durata 91’). Cast: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen. Rocky Balboa sfida l’imbattibile Ivan Drago in uno scontro che vale più di un titolo. Genere: Drammatico.

