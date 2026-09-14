I film in onda in TV stasera, lunedì 14 settembre: Django Unchained o serata Batman? Più di venti titoli tra cui scegliere: dall’adrenalina di The protegè su Italia 1 al western di Django Unchained su TV8, fino alla fantascienza di Edge of Tomorrow su 20 e ai classici Batman su Sky Cinema

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I film in onda in TV stasera, lunedì 14 settembre 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate oltre venti film per tutti i gusti: il thriller ad alta tensione The protegè su Italia 1, il western d’autore Django Unchained su TV8 e la fantascienza spettacolare di Edge of Tomorrow – Senza domani sul canale 20.

Adrenalina e western con The protegè: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – 21:28. The protegè (2021, regia di Martin Campbell; cast: Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Patrick, Patrick Malahide; durata 109’). Una giovane donna, salvata e addestrata fin da bambina da un leggendario killer, deve affrontare il proprio passato quando il suo mentore viene assassinato. Decisa a vendicarsi, entra in un gioco mortale con un avversario enigmatico dalle motivazioni ambigue.

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TV8 – 21:40. Django Unchained (2012, regia di Quentin Tarantino; cast: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson; durata 163’). La storia: lo schiavo liberato Django si allea con il cacciatore di taglie Schultz per ritrovare la moglie, prigioniera del crudele latifondista Calvin Candie. Un western moderno che intreccia vendetta, amore e critica sociale nello stile inconfondibile di Tarantino.

L’ultimo turno guida la notte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 23:25. L’ultimo turno (2020, regia di Andrew Cohn; cast: Richard Jenkins, Shane Paul McGhie, Ed O’Neill, Allison Tolman, Da’Vine Joy Randolph; durata 90’). Dopo 38 anni dietro il bancone di un fast-food, Stanley prepara il suo giovane sostituto durante un turno notturno che diventa occasione di confronto generazionale, confessioni e scelte di vita.

Sky Cinema Action – 21:00. The Accountant (2016, regia di Gavin O’Connor; cast: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal; durata 128’). Un contabile geniale e con sindrome di Asperger gestisce i conti di pericolose organizzazioni criminali, finché un nuovo incarico lo porta a smascherare un colossale ammanco, trasformando i numeri in lotta per la sopravvivenza. 23:10. Tenet (2020, regia di Christopher Nolan; cast: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia; durata 150’). Spionaggio, paradossi temporali e azione: un agente senza nome affronta una minaccia globale grazie a una misteriosa tecnica di inversione del tempo.

Sky Cinema Collection – 21:15. Batman (1989, regia di Tim Burton; cast: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger; durata 124’). Gotham tra gotico e pop: l’Uomo Pipistrello sfida il demoniaco Joker in un cult che ha ridefinito il cinecomic moderno. 23:25. Batman – Il ritorno (1992, regia di Tim Burton; cast: Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken; durata 136’). Oscuro e visionario, il sequel mette Batman tra le mire del Pinguino e il fascino pericoloso di Catwoman.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Banana Joe (1982, regia di Steno; cast: Bud Spencer, Gianfranco Barra, Marina Langner, Mario Scarpetta; durata 92’). L’ingenuo e forzuto Joe difende il suo villaggio sudamericano dalle insidie dei trafficoni della città: risate e scazzottate d’epoca. 22:40. Il ciclone (1996, regia di Leonardo Pieraccioni; cast: Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Alessandro Haber, Paolo Hendel; durata 95’). Un gruppo di ballerine di flamenco sconvolge la routine di un paesino toscano tra equivoci e innamoramenti.

Sky Cinema Drama – 21:00. Anemone (2025, regia di Ronan Day-Lewis; cast: Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green; durata 121’). Un ex militare vive isolato da tutti finché il fratello riapre ferite sopite: un confronto che scoperchia segreti di famiglia e rimorsi. 23:10. Napoli velata (2017, regia di Ferzan Özpetek; cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri; durata 113’). Tra sensualità e mistero, un incontro folgorante trascina una donna in un delitto avvolto dai segreti della città.

Sky Cinema Family – 21:00. Stardust (2007, regia di Matthew Vaughn; cast: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro; durata 128’). Fiaba romantica e avventura: un giovane attraversa un regno magico per recuperare una stella caduta, scoprendo il proprio destino. 23:10. Cattivissimo me (2010, regia di Chris Renaud, Pierre Coffin, Sergio Pablos; durata 95’). Il supercattivo Gru adotta tre orfanelle e la sua vita cambia: humour, cuore e Minions irresistibili.

Sky Cinema Romance – 21:00. Vicino all’orizzonte (2019, regia di Tim Trachte; cast: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Victoria Mayer; durata 109’). Di cosa parla: Jessica si innamora di Danny, ma un segreto mette alla prova il loro legame; lei lotterà per un amore più forte della paura. 23:00. Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024, regia di Laura Piani; cast: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne; durata 98’). Una libraia parigina sogna l’amore in stile Austen: un ritiro per scrittori in Inghilterra la costringerà a fare i conti con sé stessa e con un incontro inatteso.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Blink twice (2024, regia di Zoë Kravitz; cast: Channing Tatum, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Alia Shawkat, Geena Davis; durata 102’). Frida, cameriera di Los Angeles, accetta una vacanza su un’isola privata con un magnate tech: tra feste e apparenti paradisi, iniziano sparizioni e buchi di memoria. Il sogno si trasforma in incubo e la verità diventa questione di sopravvivenza. 22:50. Dead of Winter (2025, regia di Brian Kirk; cast: Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Brian F. O’Byrne, Gaia Wise; durata 97’). Una vedova trova rifugio in una baita del Minnesota, ma si imbatte in due assassini: lotta feroce contro il gelo e contro l’uomo.

Grandi storie e azione con The Blind Side: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:16. The Blind Side (2009, regia di John Lee Hancock; cast: Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw, Kathy Bates; durata 129’). Ispirato a una storia vera: una famiglia benestante accoglie un ragazzo senzatetto dal grande talento sportivo, aiutandolo a cambiare il proprio destino e, con lui, le loro vite.

Cine34 – 21:00. Un’estate ai Caraibi (2009, regia di Carlo Vanzina; cast: Gigi Proietti, Carlo Buccirosso, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Enrico Bertolino; durata 110’). Commedia balneare a episodi ambientata ad Antigua tra equivoci, amori e fughe rocambolesche. 23:27. Bellifreschi (1987, regia di Enrico Oldoini; cast: Christian De Sica, Lino Banfi, Lionel Stander; durata 90’). Due amici si ritrovano, loro malgrado, al centro di un intrigo e per salvarsi vestono panni improbabili, generando una catena di gag.

Rai Movie – 21:10. L’uomo di Laramie (1955, regia di Anthony Mann; cast: James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O’Donnell; durata 104’). Un capitano indaga su un traffico d’armi agli Apaches e finisce nel mirino di un potente ranchero, mentre la verità porta a un doloroso tradimento. 22:55. Botte di Natale (1994, regia di Terence Hill; cast: Terence Hill, Bud Spencer, Anne Kasprik, Ruth Buzzi; durata 100’). Due fratelli si ritrovano per le feste: tra scazzottate e buoni sentimenti, il West profuma di panettone.

Rai 4 – 21:20. Twilight of the warriors: Walled in (2024, regia di Soi Cheang; cast: Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen; durata 110’). Nella leggendaria Kowloon Walled City, un giovane in fuga trova rifugio e una nuova famiglia, ma dovrà combattere per onore e sopravvivenza nella giungla urbana. 23:30. Trappola sulle Montagne Rocciose (1995, regia di Geoff Murphy; cast: Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl; durata 100’). Un genio del crimine dirotta un treno di lusso e minaccia Washington con un satellite: l’ex cuoco Casey Ryback è l’unico ostacolo tra lui e il caos.

20 – 21:08. Edge of Tomorrow – Senza domani (2014, regia di Doug Liman; cast: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Lara Pulver; durata 113’). Un ufficiale alle prime armi è intrappolato in un loop temporale nel giorno dell’invasione aliena: con la guerriera Rita impara, muore e rinasce finché non cambia il destino della Terra. 23:25. Nemico pubblico (1998, regia di Tony Scott; cast: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King; durata 130’). Un avvocato finisce nel mirino della sorveglianza governativa dopo essere entrato in possesso di prove su un omicidio politico: tecnologia, paranoia e fuga senza tregua.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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