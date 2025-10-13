I film in onda in TV stasera, lunedì 13 ottobre 2025: Vanessa Scalera e la malattia dei genitori I migliori film della serata di lunedì 13 ottobre 2025: dal dolore della protagonista di Imma Tataranni all’adrenalina di I mercen4ri. E Dakota Johnson è sempre più morbosa

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono oltre 25 titoli: dall’adrenalina di I mercen4ri – Expendables su Italia 1 al divertimento soprannaturale di Ghostbusters: Minaccia glaciale su Sky Cinema 1, passando per il classico western Il Grinta su Rai Movie.

Azione ad alto tasso con I mercen4ri – Expendables: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1, ore 21:20 — I mercen4ri – Expendables (2023, 103′). Regia: Scott Waugh. Con Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Sylvester Stallone, Andy Garcia. Di cosa parla: un complesso militare eretto da Gheddafi in Libia viene assalito dal commando guidato dallo spietato Rahmat per impadronirsi di ordigni nucleari. L’operazione di fermarlo affidata al team di Barney Ross fallisce e il comando passa a Gina, micidiale compagna di Christmas, per una nuova missione che culmina su una nave diretta verso la Russia con gli ordigni innescati.

Spettri, azione e grandi autori con Ghostbusters: Minaccia glaciale: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116′). Regia: Gil Kenan. Con Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Patton Oswalt. La storia: la famiglia Spengler torna nella iconica caserma di New York e si unisce agli acchiappafantasmi originali per sventare una minaccia che rischia di congelare il mondo. A seguire, ore 23:15 — Mr. Morfina (2025, 110′). Regia: Dan Berk, Robert Olsen. Con Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh. Un uomo insensibile al dolore sfrutta la sua rara condizione per salvare la ragazza che ama, rapita durante una rapina in banca.

Sky Cinema 2, ore 21:15 — Full Metal Jacket (1987, 116′). Regia: Stanley Kubrick. Con Adam Baldwin, Dorian Harewood, Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent D’Onofrio. Un caposaldo del cinema di guerra che segue i marine dall’addestramento all’inferno del Vietnam. A seguire, ore 23:15 — La stanza accanto (2024, 107′). Regia: Pedro Almodóvar. Con Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. Due amiche di un tempo si ritrovano dopo anni, tra ricordi, ferite e una sorprendente dolcezza.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Wanted – Scegli il tuo destino (2008, 110′). Regia: Timur Bekmambetov. Con James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann. Di cosa parla: un giovane scopre di avere abilità fuori dal comune e viene addestrato da una società segreta che lo mette di fronte a scelte estreme. A seguire, ore 22:50 — The outpost (2020, 123′). Regia: Rod Lurie. Con Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones, Jack Kesy, Taylor John Smith. Un avamposto afghano sotto l’assalto di centinaia di talebani in una battaglia per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection, ore 21:45 — Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024, 116′). Regia: Gil Kenan. Con Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Patton Oswalt. Un ritorno nella caserma dei pompieri di New York per affrontare una nuova minaccia glaciale.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Un matrimonio da favola (2014, 91′). Regia: Carlo Vanzina. Con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca. Cinque amici si ritrovano a Zurigo per un matrimonio che rimescola amicizie e bilanci di vita. A seguire, ore 22:40 — Bar Sport (2011, 100′). Regia: Massimo Martelli. Con Alessandro Sampaoli, Angela Finocchiaro, Claudio Amendola, Giuseppe Battiston, Teo Teocoli e altri. Sketch e storie dal bar più mitico d’Italia.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Dall’alto di una fredda torre (2024, 90′). Regia: Francesco Frangipane. Con Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Massimiliano Benvenuto, Giorgio Colangeli. La storia di due figli chiamati a fronteggiare la rara malattia dei genitori. A seguire, ore 22:35 — Green book (2018, 130′). Regia: Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Mike Hatton, Dimiter D. Marinov. Un viaggio nel sud degli USA del 1962 che diventa un’amicizia capace di superare pregiudizi e barriere.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Caterina va in città (2003, 90′). Regia: Paolo Virzì. Con Sergio Castellitto, Margherita Buy, Alice Teghil, Galatea Ranzi, Flavio Bucci. Una commedia di formazione tra cortei e feste dell’alta società romana. A seguire, ore 22:50 — Dolittle (2020, 106′). Regia: Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Un’avventura per salvare la regina insieme a un simpatico serraglio di animali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Cinquanta sfumature di nero (2016, 115′). Regia: James Foley. Con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Tyler Hoechlin. Il legame tra Anastasia e Christian si fa più intenso e complesso. A seguire, ore 23:00 — Crazy, Stupid, Love (2011, 112′). Regia: Glenn Ficarra, John Requa. Con Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone. Una commedia romantica corale tra reinvenzioni e colpi di scena.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — Alex Cross – La memoria del killer (2012, 101′). Regia: Rob Cohen. Con Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns, Jean Reno. Un cacciatore di serial killer affronta un avversario brutale in un thriller ad alta tensione.

Tra storia e azione con Uss Indianapolis: le proposte delle reti specializzate

20, ore 21:09 — Shazam! (2019, 108′). Regia: David Sandberg. Con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand. Un ragazzo pronuncia una parola magica e si trasforma in supereroe; dovrà imparare a gestire poteri e responsabilità.

Rai 4, ore 21:20 — Quicksand (2003, 94′). Regia: John Mackenzie. Con Michael Keaton, Michael Caine, Judith Godrèche, Rade Serbedzija. Un banchiere in fuga nel sud della Francia, tra gangster e poliziotti corrotti, tenta di provare la propria innocenza mentre suo figlio viene preso in ostaggio. A seguire, ore 22:50 — Darkness of man (2024, 109′). Regia: James Cullen Bressack. Con Jean-Claude Van Damme, Kristanna Loken, Emerson Min. Un ex agente Interpol protegge il figlio di un informatore in una guerra tra mafie a Koreatown.

Iris, ore 21:17 — Uss Indianapolis (2016, 128′). Regia: Mario Van Peebles. Con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris. Il drammatico affondamento dell’incrociatore che trasportò una delle bombe atomiche della Seconda guerra mondiale e il calvario dell’equipaggio, con un capitano costretto a decisioni impossibili.

Rai Movie, ore 21:10 — Il Grinta (1969, 123′). Regia: Henry Hathaway. Con John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Dennis Hopper. Una giovane in cerca di giustizia affianca un vecchio sceriffo dal "grinta" leggendaria in una caccia ai banditi nel West.

Cine34, ore 21:00 — Così è la vita (1998, 108′). Regia: Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi. Un detenuto, un poliziotto e un inventore in una folle fuga che culmina in una rivelazione sorprendente. A seguire, ore 23:27 — Il ritorno del Monnezza (2005, 90′). Regia: Carlo Vanzina. Con Claudio Amendola, Elisabetta Rocchetti, Enzo Salvi, Kaspar Capparoni, Gabriella Labate. Rocky Giraldi indaga su un omicidio e scopre un traffico di droga e riciclaggio.

Rai Premium, ore 21:20 — Sognando il Signor Darcy (2024, 84′). Regia: Clare Niederpruem. Con Eliza Bennett, Nicholas Bishop, Nell Barlow. Harriet, bibliotecaria appassionata di Jane Austen si ritrova catapultata nel mondo di Orgoglio e Pregiudizio, tra ricevimenti, convenzioni sociali e turbamenti del cuore. A seguire, ore 22:55 — Gemelli, cucina e amore (2021, 90′). Regia: Jonathan Wright. Con Jessica Lowndes, Jeremy Jordan, Callum Blue, Michelle Martin, Edward De Gaetano. Uno scambio di identità per un concorso culinario mediterraneo che complica sogni e sentimenti.

Cielo, ore 21:20 — Left Behind – La profezia (2014, 110′). Regia: Vic Armstrong. Con Cassi Thomson, Chad Michael Murray, Jordin Sparks, Nicolas Cage. Un misterioso evento globale fa scomparire milioni di persone. Tra caos e paura, un pilota e i suoi cari cercano risposte.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

