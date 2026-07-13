Il capolavoro di Carlo Verdone compie 45 anni (ma resta sempre imperdibile) Stasera, lunedì 13 luglio 2026, in TV passa Bianco, rosse e Verdone con gli straordinari personaggi del regista romano. Tutti i film in programmazione

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale vi aspettano 29 film, tra avventura, azione e grandi emozioni: dall’intramontabile La maschera di Zorro su TV8 al capolavoro comico Bianco, rosso e Verdone al thriller politico Potere assoluto su Rete 4 fino al cult di Christopher Nolan The Prestige su Sky Cinema Collection.

Azione e intrighi con Giustizia a tutti i costi: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 — Potere assoluto alle 21:34. Anno 1997, regia di Clint Eastwood, durata 121 minuti, genere Thriller. Di cosa parla: un presidente degli Stati Uniti, coinvolto in uno scandalo, viene collegato a un omicidio. Un ladro esperto assiste al crimine e diventa il bersaglio di una caccia serrata. Cast: Gene Hackman, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn.

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Italia 1 — Giustizia a tutti i costi alle 23:18. Anno 1991, regia di John Flynn, durata 91 minuti, genere Azione. Un classico action ad alta tensione con Steven Seagal, affiancato da Jerry Orbach, William Forsythe e Jo Champa.

TV8 — La maschera di Zorro alle 21:40. Anno 1998, regia di Martin Campbell, durata 136 minuti, genere Avventura. Un’avventura spettacolare con Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones.

Catastrofi e brividi con Greenland 2: Migration: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Greenland 2: Migration alle 21:15. Anno 2026, regia di Ric Roman Waugh, durata 99 minuti, genere Thriller. La storia: cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke, la famiglia Garrity esce dal bunker in Groenlandia e trova un mondo devastato da catastrofi climatiche e tensioni umane estreme. Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Tommie Earl Jenkins. A seguire Black Phone 2 alle 23:00. Anno 2025, regia di Scott Derrickson, durata 114 minuti, genere Horror. Quattro anni dopo lo scontro con "Il Rapace", il male torna a perseguitare Finn, deciso a proteggere la sorella Gwen da una vendetta che arriva dall’aldilà. Cast: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Anna Lore, Miguel Mora, Demián Bichir.

Sky Cinema Action — Greenland 2: Migration alle 21:45. Anno 2026, regia di Ric Roman Waugh, durata 99 minuti, genere Thriller. In seconda serata Collateral alle 23:30. Anno 2004, regia di Michael Mann, durata 119 minuti, genere Noir. Un teso noir urbano con Tom Cruise e Jamie Foxx, nel segno dell’eleganza visiva di Mann. Cast: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall.

Sky Cinema Collection — The Prestige alle 21:15. Anno 2006, regia di Christopher Nolan, durata 128 minuti, genere Fantasy. Duello tra illusionisti con Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine e David Bowie. A seguire Tenet alle 23:30. Anno 2020, regia di Christopher Nolan, durata 150 minuti, genere Fantascienza. Di cosa parla: un agente noto come "Il Protagonista" entra nell’oscurità dello spionaggio internazionale, dove una misteriosa tecnologia permette l’inversione del tempo. Cast: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia.

Sky Cinema Comedy — Bianco, rosso e Verdone alle 21:00. Anno 1981, regia di Carlo Verdone, durata 110 minuti, genere Drammatico. Con Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Irina Sanpiter, Milena Vukotic. In seconda serata Benvenuti in casa Esposito alle 23:00. Anno 2021, regia di Gianluca Ansanelli, durata 96 minuti, genere Commedia. La storia: Tonino, figlio di un boss, è un inetto alla ricerca di rispetto. La svolta arriva quando scopre che la figlia frequenta il figlio di un magistrato anti-camorra. Cast: Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Antonio Orefice, Elisabetta Pedrazzi.

Sky Cinema Drama — L’ombra di Caravaggio alle 21:00. Anno 2022, regia di Michele Placido, durata 120 minuti, genere Drammatico. Il servizio segreto vaticano indaga sull’artista per valutarne la clemenza dopo un omicidio, tra genio, eccessi e contraddizioni. Cast: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Michele Placido, Micaela Ramazzotti. A seguire Un semplice incidente alle 23:00. Anno 2025, regia di Jafar Panahi, durata 102 minuti, genere Drammatico. Vahid crede di riconoscere il suo aguzzino e decide di rapirlo, ma il dubbio lo consuma e coinvolge altri per confermarne l’identità. Cast: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi.

Sky Cinema Family — Unicorni alle 21:00. Anno 2025, regia di Michela Andreozzi, durata 105 minuti, genere Commedia. Una famiglia "aperta" si confronta con il desiderio del figlio Blu di indossare il costume della Sirenetta alla recita scolastica, tra protezione, identità e accettazione. Cast: Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony, Lino Musella, Donatella Finocchiaro. Alle 22:50 Dragon Trainer 2. Anno 2014, regia di Dean Deblois, durata 105 minuti, genere Animazione. Scoperta una grotta segreta con centinaia di draghi, Hiccup e Sdentato difendono la pace contro nuove minacce.

Sky Cinema Romance — Admission – Matricole dentro o fuori alle 21:00. Anno 2013, regia di Paul Weitz, durata 107 minuti, genere Commedia. Un’addetta alle ammissioni incontra un ex compagno di college e potrebbe aver ritrovato il figlio dato in adozione, mettendo in discussione tutta la sua vita. Cast: Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen, Wallace Shawn. Alle 22:50 Il tenente ottomano. Anno 2017, regia di Joseph Ruben, durata 106 minuti, genere Drammatico. Durante la Prima guerra mondiale, una giovane infermiera americana raggiunge un ospedale dell’Impero turco, scortata da un tenente con cui affronta rischi e dilemmi morali. Cast: Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Ben Kingsley, Haluk Bilginer.

Sky Cinema Suspense — Inside man: Most wanted alle 21:00. Anno 2019, regia di M.J. Bassett, durata 105 minuti, genere Thriller. Un gruppo di criminali assalta la banca federale, scatenando un sequestro di dieci ore: negoziatore ed F.B.I. collaborano per salvare gli ostaggi. Con Aml Ameen, Rhea Seehorn, Roxanne McKee, Urs Rechn. Alle 22:50 Inside man. Anno 2005, regia di Spike Lee, durata 129 minuti, genere Thriller. Con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, nel segno del grande heist movie newyorkese.

Storie d’autore con Vittoria e Abdul: le proposte delle reti specializzate

Iris — Vittoria e Abdul alle 21:16. Anno 2017, regia di Stephen Frears, durata 106 minuti, genere Biografico. La storia: Abdul Karim, giovane indiano, diventa il confidente della regina Vittoria, un legame che affascina e scandalizza la corte. Cast: Judi Dench, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith.

Cine34 — Loro chi? alle 21:00. Anno 2015, regia di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, durata 90 minuti, genere Commedia. Cast: Edoardo Leo, Marco Giallini, Catrinel Marlon, Ivano Marescotti. In seconda serata 2019 dopo la caduta di New York alle 23:13. Anno 1983, regia di Sergio Martino, durata 90 minuti, genere Fantascienza. Cast: Michael Sopkiw, Edmund Purdom, Jacques Stanislawski.

Rai Movie — Soldato blu alle 21:10. Anno 1970, regia di Ralph Nelson, durata 114 minuti, genere Western. Dopo due anni tra i Cheyenne, Kathy viene "liberata" dai soldati e assiste alla brutale spedizione contro il villaggio. Un giovane soldato, innamorato di lei, si rifiuta di obbedire e finisce in catene. Cast: Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence, John Anderson. Alle 23:10 Vento di passioni. Anno 1994, regia di Edward Zwick, durata 127 minuti, genere Drammatico. Con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Henry Thomas.

Rai Premium — Il velo nuziale – L’eredità alle 21:20. Anno 2022, regia di Terry Ingram, durata 84 minuti, genere Sentimentale. Tracy incontra Nick, deciso ad aiutarla a salvare una bozza di "The New Colossus" in cambio di sostegno al suo ristorante. La vicinanza fa emergere nuovi dubbi. Cast: Lacey Chabert, Autumn Reeser, Alison Sweeney, Victor Webster. Alle 22:50 Il commissario Dupin – Segreti bretoni. Anno 2015, regia di Bruno Grass, durata 90 minuti, genere Poliziesco. Con Pasquale Aleardi, Annika Blendl, Ludwig Blochberger.

Mediaset Italia2 — Lupin III vs Occhi di gatto alle 21:01. Anno 2023, regia di Kōbun Shizuno e Hiroyuki Seshita, durata 92 minuti, genere Animazione. Le sorelle Sheila, Kelly e Tati sfidano Lupin III per recuperare la collezione di dipinti "La ragazza e i Fiori", seguendo indizi che potrebbero svelare la scomparsa del padre.

Cielo — Blood father alle 21:20. Anno 2016, regia di Jean-François Richet, durata 88 minuti, genere Azione. Con Mel Gibson, William H. Macy, Diego Luna, Erin Moriarty. Alle 23:00 Out of Reach. Anno 2004, regia di Leong Po-Chih, durata 88 minuti, genere Azione. Un ex agente segreto scopre che la ragazza conosciuta online è vittima di una rete di traffico di esseri umani e decide di salvarla, mettendo in campo tutte le sue abilità. Cast: Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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