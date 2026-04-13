Neri Marcorè, dopo 31 anni deve ricominciare tutto da capo: perché Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, torna in TV "Quando": dopo tanti anni di coma, un uomo deve ritornare a vivere ma tutto è diverso e nuovo

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 29 titoli per tutti i gusti: dall’azione di The Transporter Legacy su Italia 1 alla commedia sull’amnesia Quando con Neri Marcorè all’epica di Batman v Superman: Dawn of Justice su 20, fino al giallo d’autore Vita privata su Sky Cinema 1.

Adrenalina con The Transporter Legacy: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 — ore 21:28: The Transporter Legacy (2015, Azione, 96′). Regia di Camille Delamarre. Con Ed Skrein, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Tatiana Pajkovic.

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La7 — ore 23:00: Race: il colore della vittoria (2016, Biografico, 134′). Regia di Stephen Hopkins. Con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten, Shanice Banton. La storia: un corridore e saltatore afroamericano affronta i pregiudizi e le teorie di supremazia razziale durante le Olimpiadi del 1936, in pieno regime di Adolf Hitler.

Vita privata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Vita privata (2025, Giallo, 107′). Regia di Rebecca Zlotowski. Con Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste. Di cosa parla: la psicanalista Lilian Steiner, in crisi personale e professionale, è travolta da un sintomo misterioso dopo la morte di una paziente. Le sedute di ipnosi rivelano un legame segreto con la defunta, spingendola a indagare con l’ex marito. — Alle 23:10: Amiche da morire (2012, Commedia, 103′). Regia di Giorgia Farina. Con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni. Tre donne, unite da circostanze rischiose, cercano di salvarsi nascondendo un segreto che attira l’attenzione di un commissario sospettoso.

Sky Cinema Action — ore 21:00: The Jackal (1997, Thriller, 124′). Regia di Michael Caton-Jones. Con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora. — Alle 23:10: 300 (2006, Azione, 117′). Regia di Zack Snyder. Con Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Dominic West, Vincent Regan.

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Fast e Furious 5 (2011, Azione). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson. — Alle 23:30: Fast e Furious 6 (2013, Azione, 145′). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez. Trama: dopo Rio, Dom e Brian non possono rientrare a casa. L’agente Hobbs intercetta un’organizzazione di piloti criminali guidata da un pericoloso avversario legato a Letty, che tutti credevano morta, e chiede alla squadra di riformarsi a Londra.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Quo Vado? (2016, Commedia, 86′). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi, Sonia Bergamasco. — Alle 22:35: Quando (2023, Drammatico, 105′). Regia di Walter Veltroni. Con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi. Di cosa parla: Giovanni si risveglia dopo 31 anni di coma e, aiutato da chi gli è vicino, impara a vivere una realtà completamente nuova mentre affronta il proprio passato.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: After Yang (2021, Fantascienza, 101′). Regia di Kogonada. Con Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Haley Lu Richardson. La storia: quando l’androide di famiglia smette di funzionare, un padre intraprende un percorso intimo che mette a fuoco memoria, identità e legami affettivi. — Alle 22:40: L’ultima tentazione di Cristo (1988, Drammatico, 161′). Regia di Martin Scorsese. Con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Verna Bloom. Un ritratto umano e vulnerabile di Gesù, tra predicazione, dubbio e una visione alternativa di vita durante l’ultima tentazione.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Kung Fu Panda (2008, Animazione, 92′). Regia di John Stevenson, Mark Osborne. — Alle 22:35: Ritorno al futuro (1985, Fantascienza, 118′). Regia di Robert Zemeckis. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Terapia di coppia per amanti (2017, Commedia, 92′). Regia di A. Federici. — Alle 22:45: Promises (2021, Drammatico, 113′). Regia di Amanda Sthers. Con Kelly Reilly, Jean Reno, Pierfrancesco Favino. Di cosa parla: promesse, scelte e tempi sbagliati segnano una relazione che attraversa gli anni tra Londra e Roma.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Allied: Un’ombra nascosta (2016, Drammatico, 121′). Regia di Robert Zemeckis. Con Brad Pitt, Marion Cotillard. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un agente e una combattente della Resistenza si innamorano sotto copertura, ma i sospetti sull’identità di lei minano la fiducia. — Alle 23:10: 88 minuti (2007, Thriller, 108′). Regia di Jon Avnet. Con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski. Un esperto di psicologia forense riceve una telefonata: ha 88 minuti di vita per smascherare chi lo vuole morto.

La sfida epica di Batman v Superman: le proposte delle reti specializzate

Iris — ore 21:12: L’ultimo samurai (2003, Avventura, 153′). Regia di Edward Zwick. Con Tom Cruise, Ken Watanabe. Di cosa parla: un capitano statunitense, chiamato ad addestrare l’esercito moderno giapponese, entra in contatto con la cultura dei samurai e ne abbraccia i valori, schierandosi contro la loro eliminazione.

Cine34 — ore 21:00: Il secondo tragico Fantozzi (1976, Comico, 110′). Regia di Luciano Salce. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder. — Alle 23:26: A tu per tu (1984, Commedia, 110′). Regia di Sergio Corbucci. Con Johnny Dorelli, Paolo Villaggio, Marisa Laurito.

Rai Movie — ore 21:25: The Missing (2003, Western, 137′). Regia di Ron Howard. Con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Val Kilmer, Aaron Eckhart.

Rai 4 — ore 21:20: Your lucky day (2023, Thriller, 89′). Regia di Dan Brown. Con Angus Cloud, Jessica Garza, Sterling Beaumon. Trama: la vigilia di Natale, il tentato furto di un biglietto vincente da 156 milioni in un minimarket innesca un sequestro e una spirale di violenza dove l’avidità mette tutti contro tutti. — Alle 22:55: Becky (2020, Horror, 100′). Regia di Jonathan Milott, Cary Murnion. Con Lulu Wilson, Joel McHale, Kevin James. Un’adolescente in vacanza al lago con il padre affronta quattro evasi che irrompono in casa, scatenando uno scontro feroce.

20 — ore 21:09: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016, Azione, 182′). Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons. Di cosa parla: il vigilante di Gotham decide di affrontare il salvatore di Metropolis, mentre un pericolo ancora più grande incombe sull’umanità e mette i due eroi sullo stesso fronte.

Rai Premium — ore 21:20: Un amore di maggiordomo (2022, Sentimentale, 90′). Regia di David Weaver. Con Maxwell Caulfield, Stacey Farber, Corey Cott. Due giovani aspiranti maggiordomi si sfidano in un corso competitivo. Tra rivalità e tensione potrebbe nascere qualcosa di più. — Alle 22:55: C’era una volta… a Montecarlo (2020, Commedia, 90′). Regia di Frédéric Forestier. Con Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry. Un trentenne finge di essere un principe per sedersi al tavolo dei ricchi a Monaco; l’incontro con Elena complica i suoi piani.

Cielo — ore 21:15: Il fidanzato di mia sorella (2014, Commedia, 102′). Regia di Tom Vaughan. Con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba. — Alle 23:05: Revolver (2005, Thriller, 115′). Regia di Guy Ritchie. Con Jason Statham, Ray Liotta, Vincent Pastore, André Benjamin. La storia: un ex detenuto, malato, riceve la protezione di una banda in cambio del suo denaro e della sua obbedienza, per sfuggire al boss Macha che vuole eliminarlo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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