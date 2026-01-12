I film in onda in TV stasera, lunedì 12 gennaio 2026: Ambra lasciata improvvisamente, le sue difficoltà Tutte le pellicole in onda lunedì 12 gennaio 2026: il dramma della separazione per la Angiolini ma anche l'adrenalinico John Wick e la storia della Politkovskaya

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono più di 25 titoli tra cui scegliere: dall’azione di John Wick su Italia 1 alla commedia inedita 2 cuori e 2 capanne su Sky Cinema 1, fino al fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini su 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’azione di John Wick e le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:29 va in onda John Wick (2014, Azione, 101’). Regia di David Leitch. Cast: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Ian McShane, Bridget Moynahan, John Leguizamo, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Lance Reddick, Kevin Nash, Jason Isaacs, Bridget Regan, Dean Winters. Un appuntamento ad alto tasso adrenalinico per gli amanti del genere.

La7: alle 23:15 Anna – Parole di guerra (2025, Drammatico, 107’). Regia di James Strong. Cast: Maxine Peake, Jason Isaacs, Ciarán Hinds. La storia: la vicenda di Anna Politkovskaya, giornalista impegnata in una coraggiosa battaglia per un’informazione libera nella Russia di Vladimir Putin. Un ritratto potente e civile che scava nel prezzo della verità.

Le novità di 2 cuori e 2 capanne e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:00 2 cuori e 2 capanne (2026, Commedia, 108’). Regia di Massimiliano Bruno. Cast: Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Giorgio Colangeli, Gian Marco Tognazzi, Benedetta Tiberi. Di cosa parla: Alessandra e Valerio, diversissimi per carattere e stile di vita, si scoprono colleghi nella stessa scuola dopo un’attrazione fulminea. Tra scintille, compromessi e imprevisti, una commedia romantica sui legami di oggi. A seguire, alle 21:15 e alle 22:55, I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, Giallo, 90’), regia di Roan Johnson e Marco Teti, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco, Pietro Sermonti: una festa nuziale interrotta da un delitto e un’indagine tutta da godersi tra ironia e colpi di scena.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Sin City (2005, Noir, 123’). Regia di Frank Miller e Robert Rodriguez. Cast: Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen, Jessica Alba, Benicio Del Toro, Rosario Dawson, Elijah Wood. Alle 23:05 Rampage – Furia animale (2018, Azione, 107’). Regia di Brad Peyton. Cast: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Malin Akerman. Una doppietta all’insegna dell’adrenalina.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Al vertice della tensione (2002, Thriller, 132’), regia di Phil Alden Robinson, con Ben Affleck, Morgan Freeman, Liev Schreiber, James Cromwell, Bridget Moynahan. Alle 23:25 Jack Ryan: l’iniziazione (2014, Thriller, 105’), regia di Kenneth Branagh, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh. Spionaggio e complotti ad alta tensione.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Napoli velata (2017, Drammatico, 113’). Regia di Ferzan Özpetek. Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. La trama conduce in una Napoli sensuale e misteriosa, dove un delitto scuote una donna costringendola a fare i conti con la parte più oscura di sé. Alle 22:55 Gioventù bruciata (1955, Drammatico, 111’), regia di Nicholas Ray, con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo. Un classico senza tempo sul disagio adolescenziale.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Wicked (2024, Fantasy, 160’). Regia di Jon M. Chu. Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Keala Settle. Di cosa parla: prima di Dorothy, l’incontro tra Elphaba e Glinda nel Regno di Oz dà vita a un’amicizia destinata a essere messa alla prova da rivalità e potere. L’adattamento del musical di Broadway che re-immagina il mito del Mago di Oz.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Vacanze romane (1953, Sentimentale, 119’), regia di William Wyler, con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Alle 23:05 La verità, vi spiego, sull’amore (2017, Commedia, 92’), regia di Max Croci, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio. La storia: Dora, mamma single dopo una separazione, riscrive se stessa tra figli, amiche e un babysitter inaspettatamente decisivo.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Assassinio sull’Orient Express (2017, Giallo, 115’). Regia di Kenneth Branagh. Cast: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Judi Dench. Un caso intricato a bordo del treno più famoso del mondo, dove ogni passeggero ha un segreto. Alle 23:00 Trap (2024, Horror, 108’), regia di M. Night Shyamalan, con Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills. Di cosa parla: un concerto pop si trasforma in un incubo, tra inganni e un oscuro complotto che stringe in trappola padre e figlia.

Sky Cinema Comedy: alle 21:45 I delitti del BarLume – Il matrimonio di Pasquali (2026, Giallo, 90’), regia di Roan Johnson, Marco Teti, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Alle 23:25 Se Dio vuole (2015, Commedia, 81’), regia di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante. Una serata tra giallo toscano e commedia brillante.

Il cult Non ci resta che piangere e le altre proposte delle reti specializzate

20: alle 21:10 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini (2010, Fantasy, 118’). Regia di Chris Columbus. Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan, Sean Bean, Uma Thurman, Catherine Keener, Rosario Dawson. Un’avventura young adult tra mitologia e azione.

Rai 4: alle 21:20 A quiet place – Un posto tranquillo (2018, Horror, 95’). Regia di John Krasinski. Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward. In un mondo dove il rumore uccide, una famiglia sopravvive nel silenzio assoluto. Alle 22:50 Black phone (2021, Horror, 102’). Regia di Scott Derrickson. Cast: Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw. La storia: in uno scantinato degli orrori, un vecchio telefono mette in contatto con i bambini uccisi dal rapitore.

Cielo: alle 21:20 L’uomo dal cuore di ferro (2017, Biografico, 119’). Regia di C. Jimenez. Cast: Jason Clarke, Rosamund Pike. Di cosa parla: l’ascesa del gerarca nazista Reinhard Heydrich e l’operazione per eliminarlo messa in atto da due giovani soldati. Alle 23:30 Vendetta finale (2017, Azione, 87’). Regia di Isaac Florentine. Cast: Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega. Un avvocato, distrutto da una tragedia familiare, sceglie il silenzio e la trasformazione per cercare giustizia.

Rai Premium: alle 21:20 Un Natale spettacolare (2022, Sentimentale, 90’). Regia di John Putch. Cast: Ginna Claire Mason, Derek Klena. La storia: anni ’50, Maggie fugge a New York per inseguire il sogno di ballare al Radio City Music Hall. Alle 23:10 Prossima fermata: Natale (2021, Sentimentale, 80’), regia di Dustin Rikert, con Lyndsy Fonseca, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Un viaggio in treno riapre il passato e ridà senso alle scelte.

Cine34: alle 21:00 Non ci resta che piangere (1984, Comico, 112’). Regia di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Cast: Roberto Benigni, Massimo Troisi, Amanda Sandrelli, Paolo Bonacelli. Alle 23:28 Bentornato Presidente (2019, Commedia, 96’), regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Giuseppe Fiorello, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Cesare Bocci, Massimo Popolizio.

Iris: alle 21:15 Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (2018, Drammatico, 125’). Regia di Anthony Maras. Cast: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, Jason Isaacs. Nel novembre 2008, la città indiana è sotto attacco. All’hotel Taj Mahal, ospiti e personale lottano per la sopravvivenza in un assedio che lascia senza fiato.

Rai Movie: alle 21:10 Vento di passioni (1994, Drammatico, 127’). Regia di Edward Zwick. Cast: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Henry Thomas. Un’epopea familiare tra amori e guerre. Alle 23:25 Sfida all’O.K. Corral (1957, Western, 122’), regia di John Sturges, con Burt Lancaster e Kirk Douglas. Di cosa parla: lo sceriffo e un giocatore d’azzardo, legati da sincera amicizia, affrontano una banda violenta in un duello entrato nella leggenda.

