I film in TV stasera: risate con Bisio e fantascienza con The Running Man
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 11 maggio 2026: dall’azione di Attacco al potere 2 su Italia 1 a Transformers - Il risveglio su 20, passando per i classici come Il colore viola su Iris e le novità di Sky Cinema con The running man
Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film tra cui scegliere l’11 maggio 2026: dall’adrenalina di Attacco al potere 2 su Italia 1 alla fantascienza di The running man su Sky Cinema 1, fino allo spettacolo di Transformers – Il risveglio su 20. Ce n’è per tutti i gusti, tra novità, cult e commedie per tutta la famiglia.
Risate e azione con Benvenuti al Nord e Attacco al potere 2: le proposte delle reti in chiaro
Canale 5 – Benvenuti al Nord (2012), ore 23:01. Regia di Luca Miniero. Durata 109 minuti. Cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi, Nunzia Schiano, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Fulvio Falzarano, Francesco Brandi, Emma Marrone. La storia: dopo esperienze diverse, due amici si ritrovano nella frenetica Milano. Uno, trasferitosi dal Sud, deve fare i conti con ritmi e codici della vita metropolitana, mentre l’altro cerca di aiutarlo ad adattarsi. Genere: Commedia.
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Italia 1 – Attacco al potere 2 (2016), ore 21:29. Regia di Babak Najafi. Durata 99 minuti. Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Jackie Earle Haley, Angela Bassett, Melissa Leo, Robert Forster, Sean O’Bryan, Radha Mitchell, Alon Aboutboul, Charlotte Riley, Waleed Zuaiter. Di cosa parla: a Londra, il funerale del Primo ministro britannico si trasforma in un letale complotto contro i leader mondiali. Il presidente degli Stati Uniti è nel mirino e il capo dei Servizi segreti farà di tutto per proteggerlo. Genere: Azione.
Fantascienza e grandi storie con The running man: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 – The running man (2025), ore 21:15. Regia di Edgar Wright. Durata 123 minuti. Cast: Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. Di cosa parla: nel reality più seguito al mondo, i "Runner" devono sopravvivere 30 giorni braccati dai "Cacciatori". Ben Richards accetta per salvare la figlia, ma decide di non seguire il copione e diventa un idolo delle folle mentre il gioco si fa sempre più mortale. Genere: Fantascienza. Boston: Caccia all’uomo (2016), ore 23:30. Regia di Peter Berg. Durata 130 minuti. Cast: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon, Christopher O’Shea. La storia: dopo le esplosioni alla maratona di Boston, il commissario Ed Davis guida la più grande caccia all’uomo nella storia della città. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Collection – Cetto c’è senzadubbiamente (2019), ore 21:15. Regia di Giulio Manfredonia. Durata 93 minuti. Cast: Antonio Albanese, Caterina Shulha, Davide Giordano, Gianfelice Imparato, Nicola Rignanese. Genere: Commedia. Mamma o papà? (2017), ore 22:50. Regia di Riccardo Milani. Durata 98 minuti. Cast: Alvise Marascalchi, Antonio Albanese, Luca Marino, Marianna Cogo, Paola Cortellesi. Genere: Commedia.
Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni (2009), ore 21:00. Regia di Todd Phillips. Durata 100 minuti. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Heather Graham, Jeffrey Tambor, Justin Bartha, Ken Jeong, Mike Tyson, Rachael Harris, Sasha Barrese, Zach Galifianakis. Genere: Commedia. The Blues Brothers (1980), ore 22:45. Regia di John Landis. Durata 127 minuti. Cast: John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. La storia: due fratelli rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti, tra ostacoli e situazioni esilaranti. Genere: Commedia.
Sky Cinema Drama – Terraferma (2011), ore 21:00. Regia di Emanuele Crialese. Durata 88 minuti. Cast: Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Tiziana Lodato, Martina Codecasa, Francesco Casisa, Timnit T., Filippo Luna. Di cosa parla: un’isola siciliana, lontana dal turismo di massa, affronta l’arrivo di clandestini respinti dalla terraferma. Una giovane donna e un ragazzo in cerca di moralità incrociano il destino di una famiglia di pescatori chiamata a una scelta che cambierà la vita di tutti. Genere: Drammatico. Itaca. Il ritorno (2023), ore 22:40. Regia di Uberto Pasolini. Durata 116 minuti. Cast: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari. La storia: Odisseo ritorna a Itaca dopo la guerra di Troia, non riconosciuto da nessuno. Salvato dallo schiavo Eumeo, si prepara a riprendersi la casa occupata dai Proci che vogliono convincere Penelope a risposarsi. Genere: Drammatico.
Sky Cinema Family – Free Willy – Un amico da salvare (1993), ore 21:00. Regia di Simon Wincer. Durata 112 minuti. Cast: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schallenberg. Di cosa parla: l’amicizia tra Jesse, ragazzino problematico, e l’orca Willy nasce mentre il ragazzo pulisce la vasca dell’acquario. Quando il proprietario trama contro l’animale, Jesse dovrà proteggerlo. Genere: Avventura. Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021), ore 22:55. Regia di Alessandro Siani. Durata 104 minuti. Cast: Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Martin Francisco Montero Baez, Angela Finocchiaro. La storia: una grande azienda di consegne assolda il capo degli elfi per far fallire Babbo Natale, infiltrando un truffatore come manager della fabbrica di giocattoli. Genere: Commedia.
Sky Cinema Romance – Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024), ore 21:00. Regia di Laura Piani. Durata 98 minuti. Cast: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther. Di cosa parla: Agathe, impacciata ma affascinante, sogna l’amore come nelle pagine di Jane Austen. Invitata a una residenza per autori in Inghilterra, affronta le proprie insicurezze finché un evento inatteso non cambia tutto. Genere: Commedia. Sposa in rosso (2022), ore 22:45. Regia di Gianni Costantino. Durata 119 minuti. Cast: Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena, Cristina Donadio, Roberta Giarrusso. La storia: due quarantenni organizzano un finto matrimonio per risollevarsi economicamente, ma il piano si complica tra complici inaffidabili e famiglie contrarie. Genere: Commedia.
Sky Cinema Suspense – I falchi della notte (1981), ore 21:00. Regia di Bruce Malmuth. Durata 98 minuti. Cast: Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Rutger Hauer, Sylvester Stallone. Genere: Poliziesco. L’esercito delle 12 scimmie (1995), ore 22:45. Regia di Terry Gilliam. Durata 125 minuti. Cast: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. Di cosa parla: nel 2035, dopo un’epidemia che ha decimato l’umanità, un prigioniero viene inviato nel passato per cercare una cura. Le conseguenze saranno imprevedibili. Genere: Fantascienza.
Sky Cinema Action – The running man (2025), ore 21:45. Regia di Edgar Wright. Durata 123 minuti. Cast: Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. Un reality mortale trasforma un uomo comune in un simbolo di resistenza mentre sfida killer professionisti in diretta mondiale. Genere: Fantascienza.
Spettacolo con Transformers – Il risveglio e grandi cult: le proposte delle reti specializzate
Rai 4 – The North Sea (2021), ore 22:50. Regia di John Andreas Andersen. Durata 104 minuti. Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg. Di cosa parla: dalla scoperta del petrolio nel 1969 alle conseguenze cinquant’anni dopo, quando il mare del Nord rischia di trasformarsi in un’arma di distruzione di massa. Genere: Drammatico.
20 – Transformers – Il risveglio (2023), ore 21:10. Regia di Steven Caple Jr. Durata 220 minuti. Cast: Ron Perlman, Dominique Fishback, Anthony Ramos, Luna Lauren Velez, Peter Cullen. La storia: nel 1994, un gruppo di archeologi incappa in un antico conflitto tra Maximals, Predacons e Terrorcons, dando il via a un’avventura globale. Genere: Fantascienza.
Cielo – Come ti ammazzo il bodyguard (2017), ore 21:20. Regia di Patrick Hughes. Durata 111 minuti. Cast: Elodie Yung, Gary Oldman, Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson. Genere: Azione. Escape Plan 3 – L’ultima sfida (2019), ore 23:15. Regia di J. Herzfeld. Durata 87 minuti. Cast: S. Stallone, J. Zhang. Di cosa parla: Ray Breslin deve salvare la figlia di un magnate di Hong Kong e affrontare Lester Clark Jr., deciso alla vendetta, con l’aiuto di esperti di sicurezza locali. Genere: Azione.
Rai Premium – Sognando il Signor Darcy (2024), ore 21:20. Regia di Clare Niederpruem. Durata 84 minuti. Cast: Eliza Bennett, Nicholas Bishop, Nell Barlow. La storia: Harriet, bibliotecaria appassionata di Jane Austen, viene catapultata nel mondo di Orgoglio e Pregiudizio e mette alla prova il proprio cuore tra ricevimenti e rigide convenzioni. Genere: Sentimentale. L’isola del vero amore (2020), ore 22:55. Regia di Damián Romay. Durata 90 minuti. Cast: Alina Alcantara, Katrina Norman, Tilky Jones. Genere: Sentimentale.
Cine34 – Se mi lasci non vale (2015), ore 21:00. Regia di Vincenzo Salemme. Durata 96 minuti. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè. La storia: due uomini, lasciati dalle rispettive compagne, stringono amicizia e ordiscono una vendetta con l’aiuto di un eccentrico teatrante. Genere: Commedia. Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (1985), ore 23:13. Regia di Sergio Martino. Durata 93 minuti. Cast: Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Leo Gullotta, Milena Vukotic. Genere: Commedia.
Iris – Il colore viola (1985), ore 21:13. Regia di Steven Spielberg. Durata 152 minuti. Cast: Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg. Genere: Drammatico.
Rai Movie – Sfida all’O.K. Corral (1957), ore 21:10. Regia di John Sturges. Durata 122 minuti. Cast: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet. La storia: lo sceriffo e un giocatore d’azzardo, legati da un’amicizia sincera, affrontano una banda violenta in un duello all’ultimo sangue dopo l’uccisione del fratello dello sceriffo. Genere: Western. The Missing (2003), ore 23:20. Regia di Ron Howard. Durata 137 minuti. Cast: Aaron Eckhart, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Tommy Lee Jones, Val Kilmer. Genere: Western.
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