I film in TV stasera: risate con Bisio e fantascienza con The Running Man Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 11 maggio 2026: dall’azione di Attacco al potere 2 su Italia 1 a Transformers - Il risveglio su 20, passando per i classici come Il colore viola su Iris e le novità di Sky Cinema con The running man

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i film tra cui scegliere l’11 maggio 2026: dall’adrenalina di Attacco al potere 2 su Italia 1 alla fantascienza di The running man su Sky Cinema 1, fino allo spettacolo di Transformers – Il risveglio su 20. Ce n’è per tutti i gusti, tra novità, cult e commedie per tutta la famiglia.

Risate e azione con Benvenuti al Nord e Attacco al potere 2: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 – Benvenuti al Nord (2012), ore 23:01. Regia di Luca Miniero. Durata 109 minuti. Cast: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi, Nunzia Schiano, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Fulvio Falzarano, Francesco Brandi, Emma Marrone. La storia: dopo esperienze diverse, due amici si ritrovano nella frenetica Milano. Uno, trasferitosi dal Sud, deve fare i conti con ritmi e codici della vita metropolitana, mentre l’altro cerca di aiutarlo ad adattarsi. Genere: Commedia.

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Italia 1 – Attacco al potere 2 (2016), ore 21:29. Regia di Babak Najafi. Durata 99 minuti. Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Jackie Earle Haley, Angela Bassett, Melissa Leo, Robert Forster, Sean O’Bryan, Radha Mitchell, Alon Aboutboul, Charlotte Riley, Waleed Zuaiter. Di cosa parla: a Londra, il funerale del Primo ministro britannico si trasforma in un letale complotto contro i leader mondiali. Il presidente degli Stati Uniti è nel mirino e il capo dei Servizi segreti farà di tutto per proteggerlo. Genere: Azione.

Fantascienza e grandi storie con The running man: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – The running man (2025), ore 21:15. Regia di Edgar Wright. Durata 123 minuti. Cast: Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. Di cosa parla: nel reality più seguito al mondo, i "Runner" devono sopravvivere 30 giorni braccati dai "Cacciatori". Ben Richards accetta per salvare la figlia, ma decide di non seguire il copione e diventa un idolo delle folle mentre il gioco si fa sempre più mortale. Genere: Fantascienza. Boston: Caccia all’uomo (2016), ore 23:30. Regia di Peter Berg. Durata 130 minuti. Cast: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon, Christopher O’Shea. La storia: dopo le esplosioni alla maratona di Boston, il commissario Ed Davis guida la più grande caccia all’uomo nella storia della città. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Collection – Cetto c’è senzadubbiamente (2019), ore 21:15. Regia di Giulio Manfredonia. Durata 93 minuti. Cast: Antonio Albanese, Caterina Shulha, Davide Giordano, Gianfelice Imparato, Nicola Rignanese. Genere: Commedia. Mamma o papà? (2017), ore 22:50. Regia di Riccardo Milani. Durata 98 minuti. Cast: Alvise Marascalchi, Antonio Albanese, Luca Marino, Marianna Cogo, Paola Cortellesi. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – Una notte da leoni (2009), ore 21:00. Regia di Todd Phillips. Durata 100 minuti. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Heather Graham, Jeffrey Tambor, Justin Bartha, Ken Jeong, Mike Tyson, Rachael Harris, Sasha Barrese, Zach Galifianakis. Genere: Commedia. The Blues Brothers (1980), ore 22:45. Regia di John Landis. Durata 127 minuti. Cast: John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy, Cab Calloway. La storia: due fratelli rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti, tra ostacoli e situazioni esilaranti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Terraferma (2011), ore 21:00. Regia di Emanuele Crialese. Durata 88 minuti. Cast: Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Tiziana Lodato, Martina Codecasa, Francesco Casisa, Timnit T., Filippo Luna. Di cosa parla: un’isola siciliana, lontana dal turismo di massa, affronta l’arrivo di clandestini respinti dalla terraferma. Una giovane donna e un ragazzo in cerca di moralità incrociano il destino di una famiglia di pescatori chiamata a una scelta che cambierà la vita di tutti. Genere: Drammatico. Itaca. Il ritorno (2023), ore 22:40. Regia di Uberto Pasolini. Durata 116 minuti. Cast: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari. La storia: Odisseo ritorna a Itaca dopo la guerra di Troia, non riconosciuto da nessuno. Salvato dallo schiavo Eumeo, si prepara a riprendersi la casa occupata dai Proci che vogliono convincere Penelope a risposarsi. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – Free Willy – Un amico da salvare (1993), ore 21:00. Regia di Simon Wincer. Durata 112 minuti. Cast: Jason James Richter, Lori Petty, Jayne Atkinson, August Schallenberg. Di cosa parla: l’amicizia tra Jesse, ragazzino problematico, e l’orca Willy nasce mentre il ragazzo pulisce la vasca dell’acquario. Quando il proprietario trama contro l’animale, Jesse dovrà proteggerlo. Genere: Avventura. Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021), ore 22:55. Regia di Alessandro Siani. Durata 104 minuti. Cast: Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Martin Francisco Montero Baez, Angela Finocchiaro. La storia: una grande azienda di consegne assolda il capo degli elfi per far fallire Babbo Natale, infiltrando un truffatore come manager della fabbrica di giocattoli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024), ore 21:00. Regia di Laura Piani. Durata 98 minuti. Cast: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther. Di cosa parla: Agathe, impacciata ma affascinante, sogna l’amore come nelle pagine di Jane Austen. Invitata a una residenza per autori in Inghilterra, affronta le proprie insicurezze finché un evento inatteso non cambia tutto. Genere: Commedia. Sposa in rosso (2022), ore 22:45. Regia di Gianni Costantino. Durata 119 minuti. Cast: Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Anna Galiena, Cristina Donadio, Roberta Giarrusso. La storia: due quarantenni organizzano un finto matrimonio per risollevarsi economicamente, ma il piano si complica tra complici inaffidabili e famiglie contrarie. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – I falchi della notte (1981), ore 21:00. Regia di Bruce Malmuth. Durata 98 minuti. Cast: Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Rutger Hauer, Sylvester Stallone. Genere: Poliziesco. L’esercito delle 12 scimmie (1995), ore 22:45. Regia di Terry Gilliam. Durata 125 minuti. Cast: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. Di cosa parla: nel 2035, dopo un’epidemia che ha decimato l’umanità, un prigioniero viene inviato nel passato per cercare una cura. Le conseguenze saranno imprevedibili. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Action – The running man (2025), ore 21:45. Regia di Edgar Wright. Durata 123 minuti. Cast: Glen Powell, Katy O’Brian, Josh Brolin. Un reality mortale trasforma un uomo comune in un simbolo di resistenza mentre sfida killer professionisti in diretta mondiale. Genere: Fantascienza.

Spettacolo con Transformers – Il risveglio e grandi cult: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – The North Sea (2021), ore 22:50. Regia di John Andreas Andersen. Durata 104 minuti. Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg. Di cosa parla: dalla scoperta del petrolio nel 1969 alle conseguenze cinquant’anni dopo, quando il mare del Nord rischia di trasformarsi in un’arma di distruzione di massa. Genere: Drammatico.

20 – Transformers – Il risveglio (2023), ore 21:10. Regia di Steven Caple Jr. Durata 220 minuti. Cast: Ron Perlman, Dominique Fishback, Anthony Ramos, Luna Lauren Velez, Peter Cullen. La storia: nel 1994, un gruppo di archeologi incappa in un antico conflitto tra Maximals, Predacons e Terrorcons, dando il via a un’avventura globale. Genere: Fantascienza.

Cielo – Come ti ammazzo il bodyguard (2017), ore 21:20. Regia di Patrick Hughes. Durata 111 minuti. Cast: Elodie Yung, Gary Oldman, Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson. Genere: Azione. Escape Plan 3 – L’ultima sfida (2019), ore 23:15. Regia di J. Herzfeld. Durata 87 minuti. Cast: S. Stallone, J. Zhang. Di cosa parla: Ray Breslin deve salvare la figlia di un magnate di Hong Kong e affrontare Lester Clark Jr., deciso alla vendetta, con l’aiuto di esperti di sicurezza locali. Genere: Azione.

Rai Premium – Sognando il Signor Darcy (2024), ore 21:20. Regia di Clare Niederpruem. Durata 84 minuti. Cast: Eliza Bennett, Nicholas Bishop, Nell Barlow. La storia: Harriet, bibliotecaria appassionata di Jane Austen, viene catapultata nel mondo di Orgoglio e Pregiudizio e mette alla prova il proprio cuore tra ricevimenti e rigide convenzioni. Genere: Sentimentale. L’isola del vero amore (2020), ore 22:55. Regia di Damián Romay. Durata 90 minuti. Cast: Alina Alcantara, Katrina Norman, Tilky Jones. Genere: Sentimentale.

Cine34 – Se mi lasci non vale (2015), ore 21:00. Regia di Vincenzo Salemme. Durata 96 minuti. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè. La storia: due uomini, lasciati dalle rispettive compagne, stringono amicizia e ordiscono una vendetta con l’aiuto di un eccentrico teatrante. Genere: Commedia. Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone (1985), ore 23:13. Regia di Sergio Martino. Durata 93 minuti. Cast: Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Leo Gullotta, Milena Vukotic. Genere: Commedia.

Iris – Il colore viola (1985), ore 21:13. Regia di Steven Spielberg. Durata 152 minuti. Cast: Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg. Genere: Drammatico.

Rai Movie – Sfida all’O.K. Corral (1957), ore 21:10. Regia di John Sturges. Durata 122 minuti. Cast: Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet. La storia: lo sceriffo e un giocatore d’azzardo, legati da un’amicizia sincera, affrontano una banda violenta in un duello all’ultimo sangue dopo l’uccisione del fratello dello sceriffo. Genere: Western. The Missing (2003), ore 23:20. Regia di Ron Howard. Durata 137 minuti. Cast: Aaron Eckhart, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Tommy Lee Jones, Val Kilmer. Genere: Western.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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