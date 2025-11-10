I film in onda in TV stasera, lunedì 10 novembre 2025: non solo Ricciardi per Lino Guanciale, ha problemi con la casa Le pellicole in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025, in TV: da Fast & Furious a Forrest Gump a Il grinta. Ma spicca anche La casa di famiglia con l'attore abruzzese

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 28 i titoli disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Spiccano l’adrenalina di Fast e Furious 6 su Italia 1, il biografico criminale The Alto Knights: I due volti del crimine su Sky Cinema 1 e l’intramontabile Forrest Gump su Sky Cinema 2.

Motori e adrenalina con Fast e Furious 6: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:25 propone Fast e Furious 6 (2013, 145’), regia di Justin Lin. Dopo aver rovesciato un impero criminale a Rio, Dom Toretto e Brian O’Conner non possono tornare a casa. L’agente Hobbs intercetta una nuova banda di piloti criminali guidata da un nemico che si rivela essere la (presunta) defunta Letty e chiede a Dom di rimettere insieme la squadra a Londra. Nel cast Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Ludacris e molti altri.

Le faide criminali di The Alto Knights e le altre uscite: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, 120’), regia di Barry Levinson. New York, anni ’50. Vito Genovese e Frank Costello, boss della malavita italoamericana, si contendono il potere fino a un ordine di morte che può cambiare gli equilibri tra le cosche. Con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci e Michael Rispoli. A seguire, alle 23:20, Tre amiche (2024, 117’), regia di Emmanuel Mouret. Di cosa parla: Joan non ama più Victor e trova il coraggio di lasciarlo. Le vite di tre amiche, tra segreti e relazioni incrociate, vanno in frantumi quando Victor scompare. Con Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne e India Hair.

Sky Cinema 2 alle 21:15 mette in palinsesto Forrest Gump (1994, 140’), regia di Robert Zemeckis. La storia di un uomo dal cuore d’oro che attraversa decenni di storia americana con innocenza e ottimismo, incontrando personaggi iconici e vivendo avventure incredibili. Con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field e Mykelti Williamson.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Midway (2019, 138’), regia di Roland Emmerich. Dopo Pearl Harbor, la marina statunitense prepara la decisiva battaglia dell’atollo di Midway contro il Giappone. Onore, strategia e sacrificio in un war movie corale con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans e Aaron Eckhart. In seconda serata, alle 23:25, Moonfall (2022, 130’), ancora di Roland Emmerich. Di cosa parla: una forza misteriosa spinge la Luna fuori orbita, minacciando la Terra. Un’improbabile squadra tenta una missione impossibile nello spazio. Con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley e Donald Sutherland.

Sky Cinema Collection alle 21:45 propone The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, 120’), regia di Barry Levinson. Le mosse di Genovese e Costello ridisegnano la mappa del potere criminale nella New York degli anni ’50. Con Robert De Niro e Michael Rispoli.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 sorride con Cetto c’è senzadubbiamente (2019, 93’), regia di Giulio Manfredonia. Il ritorno del politico senza scrupoli creato da Antonio Albanese, tra slogan irriverenti e satira di costume. A seguire, alle 22:40, La casa di famiglia (2017, 90’), regia di A. Fornari. Quattro fratelli si ritrovano tra affetti, bugie e ricordi attorno alla vendita della casa paterna. Con Lino Guanciale e Stefano Fresi.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma La treccia (2023, 121’), regia di Laetitia Colombani. Tre destini in tre Paesi: Smita in India lotta per l’istruzione della figlia, Giulia in Italia difende l’azienda di famiglia delle parrucche, Sarah in Canada affronta una diagnosi di tumore. Le loro vite si intrecciano in una rete invisibile di solidarietà. Alle 23:05, Uno di noi (2020, 113’), regia di Thomas Bezucha. Un ex sceriffo e sua moglie (Kevin Costner e Diane Lane) combattono per salvare il nipote dalla violenta famiglia Weboy.

Sky Cinema Family alle 21:00 regala il mix live-action/animazione di Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988, 105’), regia di Robert Zemeckis. Un investigatore privato si ritrova in una Los Angeles dove umani e cartoon convivono, alle prese con un complotto che travolge il coniglio Roger. Alle 22:50 arrivano le tartarughe più famose del cinema con Tartarughe Ninja (2014, 104’), regia di Jonathan Liebesman. Azione e humour con Megan Fox, Will Arnett e William Fichtner.

Sky Cinema Romance alle 21:00 canta con Grease – Brillantina (1978, 115’), regia di Randal Kleiser. La love story estiva tra Danny e Sandy accende la Rydell High tra rock ’n’ roll e coreografie indimenticabili. Con John Travolta e Olivia Newton-John. Alle 22:55, il capolavoro di Ettore Scola C’eravamo tanto amati (1974, 125’), con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli, tra amicizia, disincanto e memoria collettiva italiana.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 tiene alta la tensione con Run (2020, 99’), regia di Aneesh Chaganty. Una ragazza in sedia a rotelle inizia a sospettare della madre iperprotettiva. Con Sarah Paulson e Kiera Allen. Alle 22:35, Dead shot – Vendetta Disperata (2023, 92’), regia di Charles e Thomas Guard. Un ex paramilitare, sopravvissuto all’omicidio della moglie incinta, cerca vendetta nella Londra dei Settanta. Con Aml Ameen, Mark Strong e Felicity Jones.

La battaglia di Hacksaw Ridge e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 trasmette The Accountant (2016, 128’), regia di Gavin O’Connor. Un contabile con sindrome di Asperger ricicla denaro per organizzazioni criminali finché un nuovo incarico lo mette sulle tracce di un ammanco milionario. Con Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons e Jon Bernthal.

Cielo alle 21:20 propone Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118’), regia di Jaume Balagueró. Un giovane genio dell’ingegneria e un carismatico mercante d’arte tentano il colpo del secolo nella cassaforte "inviolabile" della Banca di Spagna, approfittando dei 105 minuti della finale di Coppa del Mondo. Con Freddie Highmore e Liam Cunningham.

Rai 4 alle 21:20 offre Sotto assedio – White House Down (2013, 137’), regia di Roland Emmerich. Un agente in visita alla Casa Bianca con la figlia si ritrova a difendere il Presidente durante un attacco paramilitare. Con Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal. In seconda serata, alle 23:30, Shorta (2020, 108’), regia di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid. Di cosa parla: in una banlieue in rivolta, due poliziotti restano intrappolati e devono farsi strada in un quartiere ostile.

Cine34 alle 21:00 fa scattare la risata con Il cosmo sul comò (2008, 100’), regia di Marcello Cesena. Episodi comici con Aldo, Giovanni e Giacomo tra desiderio di paternità, vacanze disastrose, vita di parrocchia e un’avventura in pinacoteca. Alle 23:08, Lockdown all’italiana (2020, 94’), regia di Enrico Vanzina. Due coppie costrette in casa tra tradimenti svelati, convivenza forzata e ironia agrodolce. Con Ezio Greggio e Ricky Memphis.

Iris alle 21:14 manda in onda La battaglia di Hacksaw Ridge (2016, 131’), regia di M. Gibson. Un obiettore di coscienza si arruola come soccorritore a Okinawa e affronta guerra, pregiudizi e fede. Con Andrew Garfield.

Rai Premium alle 21:20 propone Quel Natale che ci ha fatto incontrare (2019, 83’), regia di Paul Ziller. Una fotografa rimasta sola per le feste si ritrova a occuparsi di un bimbo di nove anni e si avvicina allo zio del piccolo. Alle 22:55, La sposa di neve (2013, 100’), regia di Bert Kish. Una giornalista di gossip finisce a passare il Natale con una potente famiglia e scopre l’amore.

Rai Movie alle 21:10 porta il West con Old Henry (2021, 99’), regia di Potsy Ponciroli. Un contadino vedovo accoglie in casa un uomo ferito con una borsa piena di denaro. Quando arrivano i banditi, sarà costretto a rivelare chi è davvero. Con Tim Blake Nelson e Stephen Dorff. Alle 22:50, il classico Il Grinta (1969, 123’), regia di Henry Hathaway. Una ragazza cerca giustizia per il padre con l’aiuto di un ruvido sceriffo, El Grinta. Con John Wayne e Kim Darby.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

