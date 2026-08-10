Raoul Bova, stasera in tv il film in cui conquistò Rocío Muñoz Morales: la scena ‘bollente’ che anticipò il loro amore I film in tv stasera 10 agosto 2026: dall’azione di Dirty Angels – Missione sotto copertura su Sky Cinema Uno al cult Immaturi - Il viaggio su Cine34.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oltre 25 titoli tra grandi novità, cult e risate: l’azione ad alto tasso di adrenalina di Dirty Angels – Missione sotto copertura, il romanticismo di Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore e il dramma corale The Burning Plain – Il confine della solitudine sono solo alcuni degli appuntamenti imperdibili.

Sentimenti e colpi di scena con Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) – Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore (2017, Sentimentale). Regia di Andaç Haznedaroglu. Con Bugra Gülsoy, Özge Özpirinçci, Gözde Türkpençe, Yusuf Akgün. Duygu e Murat si promettono di ritrovarsi cinque anni dopo la loro separazione senza contatti nel frattempo. Allo scadere dell’accordo lei torna a Istanbul sognando una seconda possibilità, ma scopre che lui è diventato uno chef di successo, in gara in un talent e prossimo alle nozze. Tra vecchie ferite e nuove scelte, Duygu dovrà capire se il loro amore appartiene al passato o al futuro.

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Italia 1 (21:30) – King of Killers (2023, Azione). Regia di Kevin Grevioux. Con Alain Moussi, Frank Grillo, Shannon Kook, Marie Avgeropoulos, Ryan Tarran. Marcus Garan, ex sicario dell’Agenzia, vola a Tokyo attirato da un incarico da dieci milioni di dollari. Lì scopre di essere finito in una trappola con i migliori killer del mondo: la missione è eliminare il più temibile assassino in circolazione. Tra alleanze precarie e scontri mortali, Marcus cerca la verità dietro l’incarico che ha sconvolto la sua vita.

L’azione di Dirty Angels – Missione sotto copertura e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – Dirty Angels – Missione sotto copertura (2024, Azione). Regia di Martin Campbell. Con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose, Reza Brojerdi. Un commando tutto al femminile si infiltra in Afghanistan fingendosi attiviste umanitarie per liberare un gruppo di adolescenti ostaggi. Il piano si trasforma in una missione letale tra tradimenti e fantasmi del passato della leader.

Sky Cinema 1 (23:05) – Blink twice (2024, Thriller). Regia di Zoë Kravitz. Con Channing Tatum, Kyle MacLachlan, Adria Arjona, Alia Shawkat, Geena Davis. Frida, cameriera di Los Angeles, accetta l’invito del miliardario Slater King su un’isola privata. Un paradiso che presto rivela un lato oscuro: sparizioni misteriose e ricordi confusi spingono la donna a cercare la verità per salvarsi.

Sky Cinema Collection (21:15) – I delitti del Barlume – La battaglia navale (2017, Commedia). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti. A Pineta, i "vecchini" si oppongono alla costruzione di un resort mentre in una baia emerge il cadavere di una giovane. Indagini tra humor e giallo.

Sky Cinema Collection (23:05) – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio (2018, Commedia). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Enrica Guidi. Alla vigilia di un battesimo, il ritrovamento del corpo del prete scatena un nuovo intrigo in cui la commissaria Fusco deve districarsi tra colpi di scena e misteri.

Sky Cinema Action (21:00) – Hulk (2003, Fantasy). Regia di Ang Lee. Con Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Nick Nolte. Esposizione ai raggi gamma, rabbia incontrollabile e un mostro verde braccato dall’esercito. Bruce Banner lotta per restare umano e non diventare un’arma.

Sky Cinema Action (23:20) – Salt (2010, Thriller). Regia di Phillip Noyce. Con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor. Un’agente della CIA accusata di essere una spia russa fugge per provare la propria innocenza, tra inseguimenti serrati e doppi giochi.

Sky Cinema Comedy (21:00) – Una notte da leoni (2009, Commedia). Regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis. Addio al celibato a Las Vegas: mattina dopo, lo sposo è scomparso e i ricordi pure. Gli amici devono ricostruire la notte più assurda di sempre.

Sky Cinema Comedy (22:45) – Il principe cerca moglie (1988, Commedia). Regia di John Landis. Con Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley. Un principe africano si finge studente povero negli USA per trovare un amore sincero. Risate e romanticismo in un classico intramontabile.

Sky Cinema Drama (21:00) – La gioia (2025, Drammatico). Regia di Nicolangelo Gelormini. Con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca. Una docente segnata da una famiglia soffocante intreccia una relazione clandestina con un suo alunno in cerca di riscatto: un legame delicato che diventa vitale e al tempo stesso distruttivo.

Sky Cinema Drama (22:55) – Tre ciotole (2025, Drammatico). Regia di Isabel Coixet. Con Alba Rohrwacher, Elio Germano. Dopo una separazione, Marta e Antonio affrontano solitudini diverse. La scoperta di un problema fisico di lei ribalta ogni prospettiva su desiderio, cibo e scelte di vita.

Sky Cinema Family (21:00) – Biancaneve (2012, Fantasy). Regia di Tarsem Singh. Con Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer. La fiaba classica rivive tra ironia e visioni pop, con una Regina vanitosa e una Biancaneve pronta a ribellarsi.

Sky Cinema Family (22:50) – I Puffi: Il film (2025, Animazione). Regia di Chris Miller. Puffetta guida una spedizione per salvare Grande Puffo, prigioniero di stregoni malvagi. Un’avventura che svela il destino dei Puffi: proteggere l’universo.

Sky Cinema Romance (21:00) – Terapia di letto (2020, Commedia). Regia di Nico Raineau. Con Brittany Snow, Sam Richardson. Un’editorialista alle prese con la dipendenza dal sesso e un romantico deluso intraprendono un viaggio on the road che li costringerà a fare i conti con sé stessi.

Sky Cinema Romance (22:50) – Se scappi, ti sposo (1999, Commedia). Regia di Garry Marshall. Con Julia Roberts, Richard Gere. Una sposa seriale in fuga e un giornalista determinato a smascherarla: scintille e cuori in corsa verso l’altare.

Sky Cinema Suspense (21:00) – The Alto Knights: I due volti del crimine (2025, Biografico). Regia di Barry Levinson. Con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis. Anni ’50: Vito Genovese e Frank Costello si sfidano per il controllo della mala italoamericana. Un duello di potere destinato al sangue.

Sky Cinema Suspense (23:05) – Gremlins (1984, Fantasy). Regia di Joe Dante. Con Zach Galligan, Phoebe Cates. Un tenero Mogwai, tre regole infrante e una cittadina assediata da creature dispettose: cult natalizio dal gusto horror-comedy.

Raoul Bova e Rocio in Immaturi – Il viaggio su Cine34

Iris (21:15) – The burning plain – Il confine della solitudine (2008, Drammatico). Regia di Guillermo Arriaga. Con Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence. Storie di madri e figlie, amanti e colpe intrecciate tra passato e presente: un mosaico emotivo che svela, tassello dopo tassello, il peso delle scelte. Per questo film, Jennifer Lawrence vinse a Venezia il Premio Marcello Mastroianni come miglior giovane interprete. All’epoca aveva appena 18 anni. Nel cast compaiono tre attrici attrici vincitrici dell’Oscar: oltre a Jennifer Lawrence, anche Charlize Theron e Kim Basinger hanno ricevuto la statuetta più ambita dagli attori. Commercialmente la pellicola non fu un successo: gli incassi cinematografici furono molto inferiori al budget. Va però considerato che era un film drammatico d’autore con distribuzione limitata, non un blockbuster

Iris (23:29) – Madres paralelas (2021, Drammatico). Regia di Pedro Almodóvar. Con Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy De Palma. Due donne che partoriscono lo stesso giorno intrecciano i propri destini tra maternità, memoria storica e segreti familiari.

Cine34 (21:01) – Immaturi – Il viaggio (2012, Commedia). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Ricky Memphis, Ambra Angiolini. Sequel della commedia Immaturi (2011). Un gruppo di amici quarantenni parte per l’isola greca del "viaggio di maturità" mai fatto: tra equivoci, amori e famiglia, troveranno una crescita tardiva ma autentica. Il cast riunisce praticamente tutti i protagonisti del primo film: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu e Anita Caprioli, con Maurizio Mattioli come importante aggiunta. Fu un grande successo commerciale, con circa 11,8 milioni di euro incassati in Italia. Il film ebbe un’importanza enorme nella vita privata di Bova: sul set di Immaturi – Il viaggio, girato a Paros nel 2011, conobbe l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales. La loro relazione nacque proprio durante quella lavorazione e stati insieme per oltre dieci anni, avendo due figlie, fino alla separazione ufficializzata nel 2025. Nel film Raoul Bova interpreta Giorgio, mentre Rocío Muñoz Morales interpreta Anna, una delle due ragazze spagnole conosciute da Giorgio e Lorenzo a Paros. Bova e Rocío hanno diverse scene insieme, compresa una scena ‘bollente’.

Cine34 (23:18) – Ti presento un amico (2010, Commedia). Regia di Carlo Vanzina. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Kelly Reilly, Martina Stella. Un consulente del personale alle prese con carriera e sentimenti tra Milano e Londra: leggerezza, equivoci e romanticismo in stile Vanzina.

Rai Movie (20:45) – Stanlio e Ollio – I detective pensano? (1927, Comico, 23’). Regia di Fred L. Guiol. Con Stan Laurel, Oliver Hardy. Due detective pasticcioni devono proteggere un giudice minacciato: gag slapstick e inseguimenti irresistibili.

Rai Movie (21:10) – Solo sotto le stelle (1962, Western). Regia di David Miller. Con Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau. Un cowboy fuori dal tempo rifiuta il mondo che cambia e fugge verso il Messico: ode malinconica alla fine della frontiera.

Rai Movie (23:00) – Corri uomo corri (1968, Western). Regia di Sergio Sollima. Con Tomas Milian. Un peone evade con un rivoluzionario per recuperare un tesoro destinato alla rivolta contro Díaz: inseguimenti, tradimenti e avventura nel Messico di fine Ottocento.

Rai 4 (23:30) – Nido di vipere (2021, Thriller). Regia di Kim Yong-Hoon. Con Woo-sung Jung, Do-Yeon Jeon, Yuh-jung Youn. Una borsa piena di denaro in una sauna scatena una spirale di violenza e incastri criminali tra personaggi senza scrupoli.

Cielo (21:20) – The debt collector – Il ritorno (2020, Azione). Regia di Jesse V. Johnson. Con Scott Adkins, Louis Mandylor. I riscossori di debiti French e Sue provano a rifarsi una vita a Las Vegas, ma il passato li raggiunge: botte da orbi e resa dei conti.

Cielo (23:15) – Siberia (2018, Giallo). Regia di Matthew Ross. Con Keanu Reeves, Ana Ularu. Un commerciante di diamanti in Russia tra affari illeciti e un amore ossessivo destinato a incrinarsi mentre tutto crolla.

Mediaset Italia2 (21:05) – Lupin, il pericolo è il mio mestiere (1993, Animazione). Regia di Masaaki Ohsumi, Masaharu Okuwaki. Un’avventura scoppiettante del ladro gentiluomo tra colpi impossibili, humor e inseguimenti in stile Lupin.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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