Alberto Sordi, stasera in TV il suo vero capolavoro: il film (sottovalutato) che l'ha reso una leggenda Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 1 giugno 2026: dal cult Il marchese del Grillo su Cine34 all’adrenalina di Mad Max: Fury Road su 20.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 titoli tra azione, commedie e grandi drammi: dall’adrenalinico Mad Max: Fury Road su 20, al senza tempo Il marchese del Grillo su Cine34, fino al premiatissimo Million Dollar Baby su Sky Cinema Collection. C’è davvero un’opzione per tutti i gusti.

Risate d’autore con I complessi: le proposte delle reti in chiaro

Su La7, alle 23:00, I complessi (1965, 100’, regia di Dino Risi, Franco Rossi, Luigi Filippo D’Amico; con Alberto Sordi, Ilaria Occhini, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi). Genere: Commedia.

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Azione e brividi con Die in a gunfight: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1, alle 21:15, Die in a gunfight – Un buon modo per morire (2021, 92’, regia di Collin Schiffli; con Diego Boneta, Alexandra Daddario, Justin Chatwin). Di cosa parla: Ben e Mary, amanti ribelli di famiglie rivali, si ritrovano al centro di un vortice di sicari, segreti e tradimenti in una moderna rivisitazione di Romeo e Giulietta. In seconda serata, alle 22:50, Last breath (2025, 93’, regia di Alex Parkinson; con Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole, Cliff Curtis). La storia: Nelle acque del Mare del Nord, il sub Chris Lemons resta intrappolato a circa 300 metri con ossigeno al lumicino mentre una tempesta mette a rischio i soccorsi. Basato su una storia vera.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, Twisters (2024, 122’, regia di Lee Isaac Chung; con Katy M. O’Brian, Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Kiernan Shipka, Maura Tierney). Di cosa parla: Team rivali si ritrovano sulla scia di tempeste che convergono sull’Oklahoma centrale, in una corsa contro la natura per la sopravvivenza. A seguire, alle 23:05, Le belve (2012, 129’, regia di Oliver Stone; con Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, John Travolta, Benicio Del Toro). Genere: Azione.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, Million Dollar Baby (2004, 137’, regia di Clint Eastwood; con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter). La storia: Un allenatore solitario accetta di seguire una giovane determinata a diventare campionessa; il loro legame verrà messo alla prova da un evento che cambierà tutto. Alle 23:30, Sully (2016, 96’, regia di Clint Eastwood; con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn). Trama: Il comandante Sullenberger compie un atterraggio d’emergenza sull’Hudson, ma finisce sotto inchiesta per le sue scelte nonostante l’eroismo.

Su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, Il Paradiso all’improvviso (2003, 105’, regia di Leonardo Pieraccioni; con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Anna Maria Barbera). Genere: Commedia. Alle 22:40, Amiche da morire (2013, 103’, regia di Giorgia Farina; con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni). Di cosa parla: Tre donne molto diverse sono costrette a fare squadra per salvarsi e tenere nascosto un segreto che attira i sospetti del commissario Malachia.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00, I limoni d’inverno (2023, 110’, regia di Caterina Carone; con Christian De Sica, Teresa Saponangelo, Francesco Bruni). La storia: Due vicini si scoprono attraverso il giardinaggio sui terrazzi, condividendo dolori e confidando segreti fino a ritrovare la voglia di seguire i propri sentimenti. Alle 22:50, Una vita in fuga (2021, 107’, regia di Sean Penn; con Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin). Di cosa parla: Jennifer cresce all’ombra del padre John, affascinante ma inaffidabile; quando i suoi piani diventano pericolosi, lei sarà costretta a un confronto definitivo.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, C’è tempo (2019, 107’, regia di Walter Veltroni; con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Jean‑Pierre Léaud). Trama: Un quarantenne irrisolto scopre di avere un fratellastro tredicenne e parte con lui per un viaggio in un’Italia dimenticata che cambierà entrambi. Alle 22:50, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015, 99’, regia di Tobi Baumann; con Milo Parker, Anke Engelke, Karoline Herfurth). Di cosa parla: Un ragazzo timido fa squadra con un viscido fantasmino e una cacciatrice riluttante per fermare un temibile spettro di ghiaccio.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, Hotspot – Amore senza rete (2023, 105’, regia di Giulio Manfredonia; con Francesco Arca, Denise Tantucci). Trama: In aeroporto, Tina ha 20 minuti per inviare una candidatura e sfrutta l’hotspot di uno sconosciuto; settimane dopo, i loro telefoni si "rincontrano". Destino o coincidenza? Alle 22:50, La cena di Natale (2016, 95’, regia di Marco Ponti; con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido). La storia: Tra consuocere rivali e segreti di famiglia, un cenone si trasforma in una girandola di imprevisti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21:00, Split (2017, 116’, regia di M. Night Shyamalan; con James McAvoy, Anya Taylor‑Joy). Di cosa parla: Un rapitore con 23 personalità tiene prigioniere tre ragazze mentre la temibile 24ª identità è in arrivo. Alle 23:00, Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135’, regia di John McTiernan; con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Tim Curry). Genere: Thriller.

L’azione di Mad Max: Fury Road e non solo: le proposte delle reti specializzate

Su 20, alle 21:08, Mad Max: Fury Road (2015, 120’, regia di George Miller; con Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult). Di cosa parla: In un deserto post‑apocalittico, Max si unisce a Furiosa per sfuggire alla tirannia di Immortan Joe in una guerra senza tregua. A seguire, alle 23:20, Spider‑Man 2 (2004, 128’, regia di Sam Raimi; con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco). La storia: Peter Parker prova a vivere normale, ma l’arrivo di un nuovo nemico e la sete di vendetta di Harry Osborn lo riportano a indossare la maschera.

Su Rai 4, alle 22:50, L’effetto farfalla (2021, 115’, regia di Martin Zandvliet; con Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp). Trama: Un giovane senzatetto rom è arrestato per il furto del passaporto di un funzionario scomparso e accusato di pedofilia. Il Dipartimento Q indaga tra silenzi, traumi e minacce di morte. Genere: Thriller.

Su Rai Movie, alle 21:10, Old Henry (2021, 99’, regia di Potsy Ponciroli; con Tim Blake Nelson, Stephen Dorff). Di cosa parla: Un contadino vedovo e il figlio soccorrono un ferito con una borsa piena di denaro. L’arrivo di una banda metterà alla prova passato e coscienza del padre. Alle 22:50, Tepepa (1968, 136’, regia di Giulio Petroni; con Tomas Milian, Orson Welles, John Steiner). La storia: Un peone si ribella al governo Madero tra vendette incrociate e battaglie. Il medico inglese Price ottiene la sua vendetta, ma la rivoluzione continua. Genere: Western.

Su Cine34, alle 21:00, Il marchese del Grillo (1981, 135’, regia di Mario Monicelli; con Alberto Sordi, Flavio Bucci, Paolo Stoppa, Riccardo Billi). Genere: Commedia.

Su Iris, alle 21:13, Eileen (2023, 97’, regia di William Oldroyd; con Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham). Di cosa parla: Nella Boston anni ’60, la routine di una giovane segretaria in un riformatorio è sconvolta dall’arrivo della carismatica psicologa Rebecca e da un segreto oscuro che incrina la loro amicizia. Alle 23:07, Identità violate (2004, 103’, regia di D.J. Caruso; con Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands). Genere: Thriller.

Su Rai Premium, alle 21:20, Amore sul Danubio – Una canzone d’amore (2024, 84’, regia di Terry Ingram; con Nazneen Contractor, Wes Brown). La storia: Durante una crociera, due ragazzi alleano i rispettivi genitori vedovi, lei cantante e lui pianista, per far sbocciare un nuovo amore. Alle 22:50, Una mamma per detective (2022, 88’, regia di Hanno Olderdissen; con Inka Friedrich, Anouk Elias). Trama: Maren, poliziotta e madre, affronta la solitudine quando la figlia si trasferisce a Monaco per amore e prova a ritrovare se stessa.

Su Cielo, alle 21:20, La cuoca del Presidente (2012, 95’, regia di Christian Vincent; con Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot). Di cosa parla: Una chef di provincia conquista il palato dell’inquilino dell’Eliseo con piatti semplici, tra gelosie di corte e giochi di potere. Alle 23:15, Il vendicatore (2003, 88’, regia di Michael Oblowitz; con Steven Seagal, Michelle Goh). Trama: Un professore di archeologia viene travolto da un traffico di droga tra Messico e USA, è incarcerato ingiustamente e poi fugge per dimostrare la sua innocenza. Genere: Giallo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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