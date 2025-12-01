È solo il 1 dicembre ma in TV c'è già il film "ufficiale" del Natale: qual è Le migliori pellicole della serata di lunedì 1 dicembre 2025: Una poltrona per due inaugura le Feste. Ma ci sono anche Rocky, Paul Thomas Anderson e Guy Ritchie

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 27 i film in palinsesto lunedì 1 dicembre 2025, con scelte per tutti i gusti: dall’adrenalina di Fast e Furious 9 – The Fast Saga su Italia 1 alla fantascienza di Mickey 17 su Sky Cinema 1, passando per il thriller The covenant su Rai 2.

Fast e Furious 9 – The Fast Saga: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 21:20 arriva The covenant (2023, 123 minuti). Regia di Guy Ritchie. Con Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Emily Beecham, Antony Starr, Jonny Lee Miller. Thriller di guerra ad alta tensione ambientato in Afghanistan: il sergente John Kinley è affiancato dall’interprete Ahmed. Quando John rimane gravemente ferito, Ahmed rischia tutto per trascinarlo in salvo attraversando chilometri di territorio ostile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Italia 1 alle 21:30 c’è Fast e Furious 9 – The Fast Saga (2021, 145 minuti). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Nathalie Emmanuel. Di cosa parla: un nuovo pericolo costringe Dom Toretto a fare i conti con il passato e a riunire la "famiglia" per sventare un complotto globale guidato dal fratello rinnegato, Jakob.

Mickey 17: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Mickey 17 (2025, 137 minuti). Regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. La storia: Mickey Barnes è un "dipendente sacrificabile" inviato in una missione di colonizzazione verso il pianeta Niflheim. Ogni volta che muore viene rigenerato, con gran parte dei ricordi intatti. Un viaggio di fantascienza che intreccia identità e sopravvivenza.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 va in onda Il filo nascosto (2017, 130 minuti). Regia di Paul Thomas Anderson. Con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps. Un grande stilista nella Londra anni ’50 vede cambiare la propria vita quando incontra Alma, destinata a diventare musa e compagna, tra lavoro, amore e ossessioni. A seguire alle 23:30 Le ragazze del Pandora’s Box (2020, 93 minuti). Regia di Thom Fitzgerald. Con Jacki Weaver, Lucy Liu, Adrian Grenier. Una madre rigida si ritrova a fare i conti con il mondo del figlio quando deve occuparsi del suo drag club a San Francisco.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è Una poltrona per due (1983, 116 minuti). Regia di John Landis. Con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis. Classico della commedia natalizia su scambi di identità e rivincite in borsa. A seguire alle 23:15 10 giorni con Babbo Natale (2020, 100 minuti). Regia di Alessandro Genovesi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono. Commedia italiana per famiglie.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 tocca a Braven – Il coraggioso (2018, 94 minuti). Regia di Lin Oeding. Con Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt. Un boscaiolo si ritrova a difendere la famiglia da una banda di narcotrafficanti. A seguire alle 22:40 Transformers (2007, 135 minuti). Regia di Michael Bay. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel. Due razze aliene nemiche, Autobots e Decepticons, portano la loro guerra sulla Terra dando vita a scontri spettacolari.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 arriva Hazzard (2005, 106 minuti). Regia di Jay Chandrasekhar. Con Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson. Due cugini ribelli sfidano un boss corrotto e lo sceriffo della contea. Alle 22:50 Le amiche della sposa (2011, 125 minuti). Regia di Paul Feig. Con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne. Tra preparativi nuziali e rivalità, una damigella affronta una serie di esilaranti disavventure.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 c’è The Normal Heart (2014, 132 minuti). Regia di Ryan Murphy. Con Mark Ruffalo, Julia Roberts, Matt Bomer, Jim Parsons. Cronaca dell’emergere dell’epidemia di AIDS a New York nei primi anni ’80 e della battaglia civile di attivisti e medici. Alle 23:15 Return to sender – Restituire al mittente (2015, 94 minuti). Regia di Fouad Mikati. Con Rosamund Pike, Nick Nolte, Shiloh Fernandez. Thriller psicologico su trauma, vendetta e manipolazione.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 parte Il cacciatore di giganti (2013, 114 minuti). Regia di Bryan Singer. Con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Stanley Tucci. Fantasy d’avventura tra leggende, regni sospesi e giganti. Alle 23:00 Come far litigare mamma e papà (2024, 93 minuti). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli, Elisabetta Canalis. Un ragazzino, convinto che la felicità stia nei "doppi regali" dei genitori separati, mette in piedi un piano per farli dividere quando annunciano un trasloco.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Prima ti sposo, poi ti rovino (2003, 100 minuti). Regia di Joel Coen. Con George Clooney, Catherine Zeta-Jones. Un avvocato divorzista e una cacciatrice di dote si sfidano in una guerra dei sessi a colpi di inganni. Alle 22:45 La febbre (2005, 108 minuti). Regia di Alessandro D’Alatri. Con Fabio Volo, Valeria Solarino. Un giovane di provincia diviso tra sogni imprenditoriali, burocrazia e un amore che cambia la prospettiva.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:45 ritorna Mickey 17 (2025, 137 minuti). Regia di Joon-ho Bong. Con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun. Una missione pericolosa in un mondo ostile, dove la morte è solo un passaggio alla rigenerazione.

Kursk: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 21:20 c’è Man on Fire – Il fuoco della vendetta (2004, 146 minuti). Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Mickey Rourke. Un ex marine diventa la guardia del corpo di una bambina in una città minacciata dai rapimenti. Dopo il sequestro, farà di tutto per riportarla a casa.

Su Iris alle 21:13 va in onda Kursk (2018, 117 minuti). Regia di Thomas Vinterberg. Con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max Von Sydow. Basato su una storia vera: il dramma del sottomarino russo K-141 affondato nel mare di Barents nel 2000, tra la lotta dei marinai per sopravvivere e l’angoscia delle famiglie alle prese con la burocrazia.

Su 20 alle 21:11 appuntamento con Attacco al potere (1998, 116 minuti). Regia di Edward Zwick. Con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening. Azione e tensione su minacce terroristiche e poteri d’emergenza.

Su Cine34 alle 21:00 parte Il mammone (2022, 90 minuti). Regia di Giovanni Bognetti. Con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani, Michela Giraud. Aldo, brillante 35enne che vive ancora con i genitori, affronta una "guerra fredda" domestica quando mamma e papà provano a liberarsi di lui. Alle 22:51 Totò, Peppino e la dolce vita (1961, 89 minuti). Regia di Sergio Corbucci. Con Totò, Peppino De Filippo, Mara Berni. In missione per "aggiustare" un affare nel paesino, tra locali notturni e belle donne la dolce vita romana complica ogni cosa.

Su Rai Movie alle 21:10 c’è Passione ribelle (2000, 117 minuti). Regia di Billy Bob Thornton. Con Matt Damon, Penélope Cruz, Henry Thomas. Un giovane ranchero oltrepassa il Rio Bravo in cerca di fortuna e s’innamora della figlia del proprietario dell’hacienda, ma il destino si mette di traverso.

Su Rai Premium alle 21:20 va in onda Feste col ladro (2021, 83 minuti). Regia di Danny Salles. Con Michelle Borth, Jarrid Masse. Durante le feste, una serie di furti turba la comunità e Lana, aspirante investigatrice, prova a risolvere il caso con l’aiuto del detective Nick. Alle 22:55 Il Natale che ho dimenticato (2019, 90 minuti). Regia di Maclain Nelson. Sentimentale per la seconda serata.

Su Cielo alle 21:20 è la volta di Rocky II (1979, 119 minuti). Regia di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith. Il secondo capitolo della saga del pugile più amato, tra cuore, sacrificio e riscatto.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche