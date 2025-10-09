I film in onda in TV stasera, giovedì 9 ottobre 2025: Renato Pozzetto ha perso tutto e uno Youtuber fa crollare la Borsa I migliori film della serata di giovedì 9 ottobre 2025: The Rock lotta per l'umanità, Tom Cruise protegge un innocente, De Sica salva Pozzetto e un ragazzo crea il caso GameStop

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 31 i titoli tra cui scegliere, con opzioni per tutti i gusti: dall’azione supereroistica di Black Adam su Italia 1 al thriller investigativo Jack Reacher – La prova decisiva su Sky Cinema 1, fino alla nuova avventura per tutta la famiglia Sonic 3 – Il film su Sky Cinema Family.

Azione e supereroi con Black Adam: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:24 Black Adam (2022, 125 min). Regia di Jaume Collet-Serra. Con Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge. Di cosa parla: un uomo antico riceve poteri sovrannaturali da un mago, commette colpe orribili e viene imprigionato per secoli. Risvegliato da un’archeologa, dovrà scegliere il proprio destino e quello dell’umanità tra giustizia ed eccesso di potere. Genere: Fantascienza.

TV8: alle 21:30 Blacklight (2022, 108 min), action diretto da Mark Williams e interpretato da Liam Neeson, Aidan Quinn, Emmy Raver-Lampman, Taylor John Smith. A seguire, alle 23:30 Honest thief (2020, 92 min), regia di Mark Williams. Con Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos. La storia: un rapinatore di banche decide di redimersi e consegnarsi all’FBI, ma due agenti provano a incastrarlo e a rubare il bottino. Braccato e accusato di omicidio, reagisce per difendere la sua nuova vita. Genere: Thriller.

L’azione di Jack Reacher – La prova decisiva: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Jack Reacher – La prova decisiva (2012, 130 min). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo. Un ex investigatore militare entra in scena quando un cecchino accusato di un massacro chiede proprio il suo nome: tra piste false e poteri forti, Reacher cerca la verità. Alle 23:30 Dumb money (2023, 104 min). Regia di Craig Gillespie. Con Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley, Vincent D’Onofrio. Di cosa parla: uno YouTuber appassionato di finanza scatena il caso GameStop mobilitando piccoli investitori e mandando in tilt Wall Street. Genere: Biografico.

Sky Cinema Action: alle 21:00 The legend of Tarzan (2016, 109 min). Regia di David Yates. Con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou. Genere: Azione. Alle 22:55 Transformers – L’ultimo cavaliere (2017, 148 min). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Goodman. La storia: umani e Transformers sono in guerra, e la chiave per il futuro è nascosta nel passato. Un’alleanza inedita tenta di salvare il mondo mentre Optimus Prime è misteriosamente assente. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Figli (2020, 97 min). Regia di Giuseppe Bonito. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Paolo Calabresi. Tra pannolini, nonni eccentrici e crisi di coppia, una famiglia affronta l’arrivo del secondogenito con ironia e verità. Alle 23:00 Qualcosa di nuovo (2016, 93 min). Regia di Cristina Comencini. Con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti. Due amiche diversissime si confrontano su desideri e abitudini quando nella loro vita entra un giovane "perfetto" ma pieno di sorprese. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Le amiche della sposa (2011, 125 min). Regia di Paul Feig. Con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Chris O’Dowd. Un invito a fare da damigella scatena rivalità, imprevisti e gag esilaranti. Alle 23:10 Yes Man (2008, 104 min). Regia di Peyton Reed. Con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper. Di cosa parla: dire sempre "sì" può aprire mille porte, ma anche diventare un (divertente) boomerang. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Che fine ha fatto Bernadette? (2019, 104 min). Regia di Richard Linklater. Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Laurence Fishburne. Genere: Commedia. Alle 22:55 Lansky (2021, 119 min). Regia di Eytan Rockaway. Con Harvey Keitel, Minka Kelly, AnnaSophia Robb, Sam Worthington. La storia: un leggendario boss racconta la propria vita a un giornalista, ma il suo affascinante memoriale nasconde un piano per continuare a manipolare tutti. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Sonic 3 – Il film (2024, 109 min). Regia di Jeff Fowler. Con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails si riuniscono per affrontare l’enigmatico Shadow, un avversario dai poteri inediti. Alle 22:55 La famiglia Addams (1991, 97 min). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci. Tra umorismo nero e atmosfere gotiche, il ritorno del "fratello perduto" potrebbe nascondere un inganno per mettere le mani sul tesoro di famiglia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Ma chi ti conosce? (2024, 105 min). Regia di Francesco Fanuele. Con Simona Tabasco, Ernesto D’Argenio, Antonio Folletto. Un amore tra opposti, Silvia e Alessio, deve svincolarsi da un misterioso legame vissuto "in vite precedenti". Alle 22:50 We live in time: Tutto il tempo che abbiamo (2024, 108 min). Regia di John Crowley. Con Andrew Garfield, Florence Pugh. Di cosa parla: dall’innamoramento alla famiglia, una relazione attraversa gli anni fino a una verità capace di metterla alla prova e di ridefinire ogni istante condiviso. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Monolith (2016, 83 min). Regia di Ivan Silvestrini. Con Katrina Bowden, Brandon W. Jones. Un incidente nel deserto intrappola un bambino dentro un’auto "intelligente": una madre ha poco tempo per salvarlo. Alle 22:30 Il collezionista (1997, 115 min). Regia di Gary Fleder. Con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2: alle 21:15 Hurricane – Il grido dell’innocenza (1999, 140 min). Regia di Norman Jewison. Con Denzel Washington, John Hannah, Deborah Kara Unger. Genere: Biografico.

Cult e adrenalina con Arma letale: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:18 Arma letale (1987, 106 min). Regia di Richard Donner. Con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey. Trama: un poliziotto segnato dal passato fa squadra con un sergente prossimo alla pensione per smantellare un traffico di droga. Tra i due nasce un cameratismo destinato a diventare leggenda. Genere: Azione.

Cine34: alle 21:00 Ricky e Barabba (1992, 93 min). Regia di Christian De Sica. Con Christian De Sica, Renato Pozzetto, Francesca Reggiani. Di cosa parla: un ricco in rovina viene "salvato" da un clochard e insieme cercheranno di rimettere in sesto le loro vite. Genere: Comico. Alle 23:02 Infelici e contenti (1992, 100 min). Regia di Neri Parenti. Con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Marina Suma. Due uomini, uno in carrozzina e l’altro non vedente, incappano in disavventure fino al casinò di Sanremo per regolare i conti con il responsabile di un incidente. Genere: Commedia.

Rai Movie: alle 21:10 Vajont – La diga del disonore (2001, 116 min). Regia di Renzo Martinelli. Con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante. Il racconto della tragedia del Vajont del 1963: responsabilità, decisioni sbagliate e una frana che devastò la valle causando oltre duemila vittime. Genere: Drammatico. Alle 23:10 Sempre amici (2017, 118 min). Regia di Neil Burger. Con Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman. Un ricchissimo tetraplegico e un ex detenuto stringono un’amicizia capace di cambiare le loro vite. Genere: Commedia.

Rai 4: alle 23:10 Hypnotic (2023, 93 min). Regia di Robert Rodriguez. Con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga. Un detective alla ricerca della figlia scomparsa sprofonda in un labirinto di crimini e suggestioni psichiche guidato da una sensitiva. Genere: Giallo.

20: alle 21:08 The Next Three Days (2010, 122 min). Regia di Paul Haggis. Con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson. John Brennan organizza un audace piano per liberare la moglie incarcerata ingiustamente, correndo contro il tempo e i propri limiti. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2: alle 21:15 Fall (2022, 107 min). Regia di Scott Mann. Con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan. La storia: due amiche scalano una torre di oltre 700 metri per onorare un lutto, ma la scala crolla e restano intrappolate senza acqua né aiuto, costrette a superare i propri limiti per sopravvivere. Genere: Thriller. Alle 23:28 L’evocazione – The Conjuring (2013, 112 min). Regia di James Wan. Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lili Taylor, Joey King. Genere: Horror.

Rai Premium: alle 21:20 Squadra Omicidi Istanbul – Missione Atene (2021, 90 min). Regia di Ismail Sahin. Con Erol Sander, Idil Üner. Dopo la scomparsa di Clara, il commissario Özakin indaga tra Atene e una rete clandestina legata al traffico di esseri umani. Genere: Poliziesco. Alle 23:00 Pane, amore e bacon (2020, 88 min). Regia di Allan Harmon. Con Natalie Hall, Michael Rady. Una rivalità tra food truck rischia di mandare in frantumi sogni e sentimenti, finché un concorso non rimette tutto in gioco. Genere: Sentimentale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

