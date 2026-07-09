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Adriano Celentano costretto ad arrendersi: non può resistere

Tutti i film disponibili nella serata di giovedì 9 luglio 2026: in Innamorato Pazzo il "molleggiato" crolla di fronte a una favolosa Ornella Muti

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Redazione

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Adriano Celentano
IPA Agency

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 31 titoli, con scelte per tutti i gusti: dal cult Innamorato Pazzo con Celentano e Muti a Forrest Gump su Iris al capitolo conclusivo Matrix Revolutions su 20, fino alla commedia italiana Tramite amicizia su Sky Cinema 1.

La commedia di Innamorato pazzo e i brividi su Rai 2: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 propone due thriller ad alta tensione. Alle 21:20 c’è Mai fidarsi di mio marito (2025, 88’), diretto da Colleen Rush e David Weaver, con Keana Lyn Bastidas, Marilu Henner e Jon McLaren. Dopo essere stata aggredita in casa e lasciata in fin di vita insieme al bimbo che porta in grembo, Lisa ricostruisce un quadro inquietante: l’uomo di cui si fidava potrebbe essere il suo carnefice. A seguire, alle 23:00, L’incubo di Maggie (2021, 90’), regia di Brittany Underwood, con Nicolette Langley, Matthew Pohlkamp e Kate Watson. Di cosa parla: una giovane au pair rifiuta le avances del capofamiglia di una dinastia cittadina e finisce nella sua lista nera, temendo per la propria vita.

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Rete 4 accende la serata con la commedia cult Innamorato pazzo (1981, 102’), alle 21:30. Regia di Castellano & Pipolo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Un classico della risata all’italiana.

Tramite amicizia apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Tramite amicizia (2023, 90’), diretto e interpretato da Alessandro Siani con Max Tortora e Matilde Gioli. Lorenzo ha creato un’agenzia che noleggia "amici" per ogni esigenza, ma l’incontro con un cliente speciale cambierà tutto. Alle 22:55 il thriller Above suspicion (2019, 104’), regia di Phillip Noyce, con Emilia Clarke e Jack Huston. La storia: un giovane agente FBI intreccia una relazione con la sua informatrice in Kentucky, scivolando in uno scandalo che lo travolgerà.

Sky Cinema Collection rispolvera i sentimenti con C’è post@ per te (1998, 110’), alle 21:15. Regia di Nora Ephron, con Meg Ryan e Tom Hanks. A seguire, alle 23:20, Non così vicino (2022, 126’), regia di Marc Forster, con Tom Hanks e Rachel Keller. Un sessantenne burbero, rimasto vedovo e senza lavoro, vede il proprio cinismo incrinarsi grazie ai nuovi, chiassosi vicini.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 schiera il cult della risata I pompieri (1985, 97’), regia Neri Parenti, con Lino Banfi, Paolo Villaggio e il duo Gigi & Andrea. Alle 22:35 spazio al film corale Buona giornata (2012, 100’), regia di Carlo Vanzina, con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Christian De Sica. Sette storie si intrecciano tra vizi e virtù italiane, tra senatori nei guai, manager ossessive e tifosi scaramantici.

Sky Cinema Drama apre alle 21:00 con La stanza accanto (2024, 107’), di Pedro Almodóvar, con Julianne Moore e Tilda Swinton. Due amiche del passato si ritrovano dopo anni in circostanze estreme, tra dolcezza e resa dei conti. Alle 22:50 arriva The son (2022, 123’), regia di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins. La vita di Peter, rifatta con la nuova compagna, viene sconvolta quando l’ex moglie riappare con il figlio adolescente.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone l’avventura per tutti Viaggio al centro della Terra (2008, 92’), regia di Eric Brevig, con Brendan Fraser e Josh Hutcherson. Un professore e suo nipote precipitano in un mondo sotterraneo popolato da creature sorprendenti. Alle 22:35 tocca al classico di fantascienza Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108’), regia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Sky Cinema Romance alle 21:00 punta su Tre amiche (2024, 117’), regia di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin e Sara Forestier. Joan non ama più Victor, Alice finge che tutto vada bene con Eric, mentre una relazione segreta e una sparizione sconvolgono gli equilibri. Alle 23:05, commedia di nozze con The big wedding (2013, 90’), regia di Justin Zackham, con Robert De Niro, Diane Keaton e Susan Sarandon. Una coppia separata finge di essere ancora sposata per il matrimonio del figlio, innescando gag e imprevisti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in scena il complotto internazionale di The Interpreter (2005, 128’), regia di Sydney Pollack, con Nicole Kidman e Sean Penn. Un’interprete dell’ONU si ritrova nel mirino dopo aver captato una minaccia di morte a un capo di Stato. Alle 23:15, l’oscurità italiana di Io sono l’abisso (2022, 126’), regia di Donato Carrisi, con Michela Cescon e Gabriel Montesi. Una ragazzina dal ciuffo viola, una cacciatrice e un uomo ossessionato dai rifiuti incrociano i propri destini verso una verità spaventosa.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone l’adrenalina di L’uomo dei ghiacci – The ice road (2021, 103’), regia di Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson e Laurence Fishburne. Un autista guida una missione di soccorso su un oceano ghiacciato per salvare minatori intrappolati. Alle 22:55, azione e intrighi londinesi con The gentlemen (2019, 113’), regia di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Colin Farrell. Un impero della marijuana scatena complotti e tradimenti quando il boss vuole ritirarsi.

Forrest Gump e Matrix Revolutions: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:18 regala il cult generazionale Forrest Gump (1994, 140’), regia di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright Penn. Un uomo dall’animo puro attraversa decenni di storia americana tra incontri memorabili e avventure inaspettate, guidato da bontà e ottimismo.

Cine34 parte alle 21:00 con la commedia italiana Ti presento Sofia (2018, 98’), regia di Guido Chiesa, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Un papà single nasconde l’esistenza della figlia a una nuova fiamma che non ama i bambini, tra equivoci e verità che emergono. Alle 23:03, risate made in Italy con Matrimonio a Parigi (2011, 110’), regia di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Maria Barbera.

Rai Movie alle 21:10 propone l’action francese Wasabi (2001, 100’), regia di Gerard Krawczyk, con Jean Reno e Ryoko Hirosue. Un poliziotto dal pugno facile vola in Giappone e scopre una figlia segreta, tra guai e protezione paterna. Alle 22:45, romanticismo e scelte del cuore con Il matrimonio del mio migliore amico (1997, 105’), regia di P. J. Hogan, con Julia Roberts, Dermot Mulroney e Rupert Everett.

Rai 4 alle 23:30 mette il turbo con Special delivery (2022, 109’), regia di Dae-min Park, con Park So-dam, Heo Dong-won e Jo Hee-Bong. Di notte, una corriere specializzata recapita pacchi che nessuno vuole gestire, tra missioni al limite e clienti pericolosi.

20 alle 21:10 chiude la trilogia con Matrix Revolutions (2003, 129’), regia di Andy e Larry Wachowski, con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne. Fantascienza d’azione ad altissimo tasso di spettacolarità.

Mediaset Italia2 apre alle 21:01 con l’horror Final Destination 3 (2006, 115’), regia di James Wong, con Mary Elizabeth Winstead e Ryan Merriman. Alle 23:06 tocca alla commedia scatenata Cattivi vicini 2 (2016, 92’), regia di Nicholas Stoller, con Seth Rogen, Rose Byrne e Zac Efron. Una coppia chiede aiuto al vecchio vicino per arginare la confraternita femminile che ha portato il caos accanto a casa.

Rai Premium alle 21:20 presenta il titolo della collana "Purché finisca bene" Purchè finisca bene – Cercasi tata disperatamente (2026, 100’), regia di Laura Chiossone, con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti. Marta, aspirante stand-up comedian rimasta senza lavoro e casa, si finge severa tata tedesca per essere assunta da un vedovo. I figli scoprono l’inganno e la ricattano, tra convivenza imprevedibile e sogni da inseguire.

Cielo propone alle 21:20 l’action con Steven Seagal Out of Reach (2004, 88’), regia di Leong Po-Chih. Un ex agente si mette sulle tracce di una rete di tratta per salvare una giovane conosciuta online. Alle 23:15 spazio al classico di formazione The Karate Kid – Per vincere domani (1984, 123’), regia di John G. Avildsen, con Ralph Macchio e Noriyuki "Pat" Morita.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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