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Pierfrancesco Favino, le ombre nel suo passato lo rendono più forte

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, l'attore romano è "Il Maestro", che accompagna un giovane sotto pressione nel suo percorso di crescita. Tutti i film in programma

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Pierfrancesco Favino, le ombre nel suo passato lo rendono più forte

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 25 film: dall’adrenalina di Sleepless – Il giustiziere su Italia 1 all’educativo Il Maestro con Favino alla corsa stellare di Giorni di tuono su Sky Cinema 1, fino al cult marziale I 3 dell’Operazione Drago su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Adrenalina in prima serata con Sleepless – Il giustiziere: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:26 Sleepless – Il giustiziere (2017, 95′, regia di Baran bo Odar). Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, Scoot McNairy, David Harbour. Di cosa parla: un poliziotto sotto copertura precipita in una notte di violenza per salvare suo figlio, in un action serrato tra casinò, doppi giochi e colpi di scena.
In seconda serata, alle 23:18 Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129′, regia di Guy Ritchie) con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry. La storia: Holmes e Watson indagano sulla morte del principe d’Austria, un presunto suicidio che conduce a un intricato piano del professor Moriarty. Dall’Inghilterra alla Svizzera, una caccia all’uomo tra deduzione e spettacolo.

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La corsa di Giorni di tuono guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Giorni di tuono (1990, 108′, regia di Tony Scott) con Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman. Trama: un giovane pilota affronta rivalità feroci e un grave incidente. Grazie all’amore e a un mentore d’eccezione, torna in pista per una sfida decisiva. Alle 23:05 Il maestro (2025, 125′, regia di Andrea Di Stefano) con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Valentina Bellè. Di cosa parla: nell’estate di fine anni Ottanta, un tredicenne oppresso dalle aspettative paterne e un coach dalle ombre nel passato intraprendono un viaggio di tornei, bugie e scoperte, trasformandolo in un percorso di crescita reciproca.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il codice Da Vinci (2006, 149′, regia di Ron Howard) con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany. La storia: tra simboli, setti segreti e indagini notturne al Louvre, un professore di simbologia ripercorre enigmi storici che potrebbero riscrivere la fede.

Sky Cinema Action: alle 21:00 xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, 107′, regia di D.J. Caruso) con Vin Diesel, Donnie Yen, Toni Collette, Ruby Rose, Samuel L. Jackson. Di cosa parla: Xander torna in azione per recuperare il "Vaso di Pandora", formando una squadra esplosiva contro una minaccia globale. Alle 22:50 The Bourne Identity (2002, 119′, regia di Doug Liman) con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Trama: un uomo senza memoria, abilità letali e sicari alle calcagna cerca la propria identità attraversando l’Europa.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 CHiPs (2017, 100′, regia di Dax Shepard) con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell. Un ex pilota e un agente sotto copertura si ritrovano in pattuglia sulla Highway: caratteri opposti, inseguimenti e risate. Alle 22:45 Bye bye morons – Addio a tutti (2020, 87′, regia di Albert Dupontel) con Virginie Efira, Albert Dupontel. La storia: una donna malata, un uomo in crisi e un archivista cieco si alleano per una ricerca toccante e imprevedibile.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Nuovomondo (2006, 120′, regia di Emanuele Crialese) con Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato. Di cosa parla: primi del Novecento, una famiglia siciliana vende tutto per l’America e affronta l’epopea di Ellis Island. Alle 23:00 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87′, regia di Romain Quirot) con Jean Reno, Hugo Becker. Un viaggio drammatico ai confini del destino personale e collettivo.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Come far litigare mamma e papà (2024, 93′, regia di Gianluca Ansanelli) con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli. Di cosa parla: Gabriele sogna genitori separati come i compagni e architetta piani esilaranti per farli litigare. Alle 22:40 Dolcissime (2019, 85′, regia di Francesco Ghiaccio) con Valeria Solarino. Tre amiche tra insicurezze e self-confidence, allenamenti e amicizia.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sex and The City (2008, 148′, regia di Michael Patrick King) con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon. Amori, moda e amicizia nella New York scintillante. Alle 23:25 La febbre (2005, 108′, regia di Alessandro D’Alatri) con Fabio Volo, Valeria Solarino. Un geometra di provincia tra impiego comunale, sogni d’impresa e un nuovo sguardo sulla vita.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 L’esercito delle 12 scimmie (1995, 125′, regia di Terry Gilliam) con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe. Trama: in un futuro post-apocalittico, un prigioniero viaggia nel tempo per scoprire l’origine di un’epidemia che ha decimato l’umanità. Alle 23:15 Domino (2019, 89′, regia di Brian De Palma) con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce. Caccia all’uomo in Europa tra CIA e cellule terroristiche.

Il mito di Bruce Lee con I 3 dell’Operazione Drago: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 I 3 dell’Operazione Drago (1973, 98′, regia di Robert Clouse) con Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly. La storia: un maestro di arti marziali si infiltra su un’isola-covo di un signore dell’oppio, tra tornei letali e intrighi alla James Bond. Alle 23:21 Testimone involontario (1997, 101′, regia di David Hogan) con Jon Voight, Keenen Ivory Wayans, Paul Sorvino. Thriller teso a tinte noir.

Rai Movie: alle 21:10 Shaft (2000, 99′, regia di John Singleton) con Samuel L. Jackson, Christian Bale, Jeffrey Wright, Vanessa L. Williams. Genere: Azione. Alle 22:50 Damaged (2024, 97′, regia di Terry McDonough) con Samuel L. Jackson, Vincent Cassel. Di cosa parla: da Chicago a Edimburgo sulle tracce di un serial killer, con un caso irrisolto che riaffiora dopo cinque anni.

20: alle 21:10 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008, 112′, regia di Rob Cohen) con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2: alle 21:01 L’uomo invisibile (2019, 124′, regia di Leigh Whannell) con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen. Trama: Cecilia fugge da una relazione violenta ma sospetta che l’ex, divenuto invisibile, la stia perseguitando. Con l’aiuto di sorella e amici, tenta di smascherarlo prima che sia troppo tardi. Alle 23:06 Hurricane – Allerta uragano (2018, 103′, regia di Rob Cohen) con Maggie Grace, Toby Kebbell. Genere: Azione.

Cielo: alle 21:20 Revolver (2005, 115′, regia di Guy Ritchie) con Jason Statham, Ray Liotta. Di cosa parla: un ex detenuto, malattia mortale e un patto con una banda per sfuggire al boss Macha. Un thriller cerebrale tra inganni e identità.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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