Pierfrancesco Favino, le ombre nel suo passato lo rendono più forte Stasera, giovedì 9 aprile 2026, l'attore romano è "Il Maestro", che accompagna un giovane sotto pressione nel suo percorso di crescita. Tutti i film in programma

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate 25 film: dall’adrenalina di Sleepless – Il giustiziere su Italia 1 all’educativo Il Maestro con Favino alla corsa stellare di Giorni di tuono su Sky Cinema 1, fino al cult marziale I 3 dell’Operazione Drago su Iris. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Adrenalina in prima serata con Sleepless – Il giustiziere: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:26 Sleepless – Il giustiziere (2017, 95′, regia di Baran bo Odar). Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, Scoot McNairy, David Harbour. Di cosa parla: un poliziotto sotto copertura precipita in una notte di violenza per salvare suo figlio, in un action serrato tra casinò, doppi giochi e colpi di scena.

In seconda serata, alle 23:18 Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011, 129′, regia di Guy Ritchie) con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry. La storia: Holmes e Watson indagano sulla morte del principe d’Austria, un presunto suicidio che conduce a un intricato piano del professor Moriarty. Dall’Inghilterra alla Svizzera, una caccia all’uomo tra deduzione e spettacolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La corsa di Giorni di tuono guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Giorni di tuono (1990, 108′, regia di Tony Scott) con Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman. Trama: un giovane pilota affronta rivalità feroci e un grave incidente. Grazie all’amore e a un mentore d’eccezione, torna in pista per una sfida decisiva. Alle 23:05 Il maestro (2025, 125′, regia di Andrea Di Stefano) con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Valentina Bellè. Di cosa parla: nell’estate di fine anni Ottanta, un tredicenne oppresso dalle aspettative paterne e un coach dalle ombre nel passato intraprendono un viaggio di tornei, bugie e scoperte, trasformandolo in un percorso di crescita reciproca.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Il codice Da Vinci (2006, 149′, regia di Ron Howard) con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany. La storia: tra simboli, setti segreti e indagini notturne al Louvre, un professore di simbologia ripercorre enigmi storici che potrebbero riscrivere la fede.

Sky Cinema Action: alle 21:00 xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, 107′, regia di D.J. Caruso) con Vin Diesel, Donnie Yen, Toni Collette, Ruby Rose, Samuel L. Jackson. Di cosa parla: Xander torna in azione per recuperare il "Vaso di Pandora", formando una squadra esplosiva contro una minaccia globale. Alle 22:50 The Bourne Identity (2002, 119′, regia di Doug Liman) con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Trama: un uomo senza memoria, abilità letali e sicari alle calcagna cerca la propria identità attraversando l’Europa.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 CHiPs (2017, 100′, regia di Dax Shepard) con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell. Un ex pilota e un agente sotto copertura si ritrovano in pattuglia sulla Highway: caratteri opposti, inseguimenti e risate. Alle 22:45 Bye bye morons – Addio a tutti (2020, 87′, regia di Albert Dupontel) con Virginie Efira, Albert Dupontel. La storia: una donna malata, un uomo in crisi e un archivista cieco si alleano per una ricerca toccante e imprevedibile.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Nuovomondo (2006, 120′, regia di Emanuele Crialese) con Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato. Di cosa parla: primi del Novecento, una famiglia siciliana vende tutto per l’America e affronta l’epopea di Ellis Island. Alle 23:00 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87′, regia di Romain Quirot) con Jean Reno, Hugo Becker. Un viaggio drammatico ai confini del destino personale e collettivo.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Come far litigare mamma e papà (2024, 93′, regia di Gianluca Ansanelli) con Carolina Crescentini, Giampaolo Morelli. Di cosa parla: Gabriele sogna genitori separati come i compagni e architetta piani esilaranti per farli litigare. Alle 22:40 Dolcissime (2019, 85′, regia di Francesco Ghiaccio) con Valeria Solarino. Tre amiche tra insicurezze e self-confidence, allenamenti e amicizia.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Sex and The City (2008, 148′, regia di Michael Patrick King) con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon. Amori, moda e amicizia nella New York scintillante. Alle 23:25 La febbre (2005, 108′, regia di Alessandro D’Alatri) con Fabio Volo, Valeria Solarino. Un geometra di provincia tra impiego comunale, sogni d’impresa e un nuovo sguardo sulla vita.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 L’esercito delle 12 scimmie (1995, 125′, regia di Terry Gilliam) con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe. Trama: in un futuro post-apocalittico, un prigioniero viaggia nel tempo per scoprire l’origine di un’epidemia che ha decimato l’umanità. Alle 23:15 Domino (2019, 89′, regia di Brian De Palma) con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce. Caccia all’uomo in Europa tra CIA e cellule terroristiche.

Il mito di Bruce Lee con I 3 dell’Operazione Drago: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:15 I 3 dell’Operazione Drago (1973, 98′, regia di Robert Clouse) con Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly. La storia: un maestro di arti marziali si infiltra su un’isola-covo di un signore dell’oppio, tra tornei letali e intrighi alla James Bond. Alle 23:21 Testimone involontario (1997, 101′, regia di David Hogan) con Jon Voight, Keenen Ivory Wayans, Paul Sorvino. Thriller teso a tinte noir.

Rai Movie: alle 21:10 Shaft (2000, 99′, regia di John Singleton) con Samuel L. Jackson, Christian Bale, Jeffrey Wright, Vanessa L. Williams. Genere: Azione. Alle 22:50 Damaged (2024, 97′, regia di Terry McDonough) con Samuel L. Jackson, Vincent Cassel. Di cosa parla: da Chicago a Edimburgo sulle tracce di un serial killer, con un caso irrisolto che riaffiora dopo cinque anni.

20: alle 21:10 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008, 112′, regia di Rob Cohen) con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh. Genere: Avventura.

Mediaset Italia2: alle 21:01 L’uomo invisibile (2019, 124′, regia di Leigh Whannell) con Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen. Trama: Cecilia fugge da una relazione violenta ma sospetta che l’ex, divenuto invisibile, la stia perseguitando. Con l’aiuto di sorella e amici, tenta di smascherarlo prima che sia troppo tardi. Alle 23:06 Hurricane – Allerta uragano (2018, 103′, regia di Rob Cohen) con Maggie Grace, Toby Kebbell. Genere: Azione.

Cielo: alle 21:20 Revolver (2005, 115′, regia di Guy Ritchie) con Jason Statham, Ray Liotta. Di cosa parla: un ex detenuto, malattia mortale e un patto con una banda per sfuggire al boss Macha. Un thriller cerebrale tra inganni e identità.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche