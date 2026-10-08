I film in TV stasera, giovedì 8 ottobre: serata all'italiana con Mediterraneo e Tolo Tolo Da Hit Man – Killer per caso su Rai 3 all’azione di Kingsman: Secret Service su Sky Cinema 1, fino ai classici e ai cult su Iris e Cine34: tutte le proposte di oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 30 i film in programmazione tra reti in chiaro, canali Sky Cinema e reti specializzate: dall’azione scoppiettante di Hit Man – Killer per caso e Kingsman: Secret Service, ai drammi d’autore come Tre ciotole e Revolutionary Road, fino ai cult come Arma letale 2 e alle commedie italiane di ieri e di oggi.

Hit Man – Killer per caso su Rai 3: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – 21:15. Hit Man – Killer per caso (2024, 113’). Regia: Richard Linklater. Cast: Adria Arjona, Glen Powell, Retta, Austin Amelio, Molly Bernard. Genere: Azione. La storia: Gary Johnson è il sicario più richiesto di New Orleans, ma dietro la facciata c’è un collaboratore della polizia che sventa crimini fingendosi killer a pagamento. Quando decide di aiutare una donna in fuga da un compagno violento, infrange il protocollo, si innamora e rischia di varcare davvero il confine della legalità.

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TV8 – 21:40. The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’). Regia: Antoine Fuqua. Cast: Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders, Pedro Pascal. Genere: Azione. Di cosa parla: l’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica, scoperchiando una cospirazione che mette a nudo tradimenti e corruzione ai massimi livelli.

L’azione di Kingsman: Secret Service e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Kingsman: Secret Service (2015, 129’). Regia: Matthew Vaughn. Cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong, Sofia Boutella, Sophie Cookson e altri. Genere: Azione. Un’organizzazione di super–spie britanniche recluta un giovane di talento per fermare un folle piano globale.

Sky Cinema Action – 21:00. Rush (2013, 123’). Regia: Ron Howard. Cast: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Pierfrancesco Favino, Alexandra Maria Lara. Genere: Azione. Rivalità leggendaria tra James Hunt e Niki Lauda nel Mondiale di F1 1976. 23:10. John Wick – Capitolo 2 (2017, 122’). Regia: C. Stahelski. Cast: K. Reeves, R. Scamarcio. Genere: Azione. Il killer elegante torna a Roma legato da un giuramento criminale.

Sky Cinema Collection – 21:15. Mediterraneo (1991, 100’). Regia: Gabriele Salvatores. Cast: Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Gigio Alberti, Vanna Barba, Giuseppe Cederna. Genere: Commedia. Durante il 1941, un drappello di soldati italiani approda su un’isoletta dell’Egeo e, tra incontri e piccoli riti quotidiani, finisce per dimenticare la guerra. 23:05. Jerry Maguire (1996, 135’). Regia: Cameron Crowe. Cast: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O’Connell, Jonathan Lipnicki. Genere: Commedia. Un agente sportivo licenziato riparte da zero con un solo campione e un nuovo modo di intendere il successo.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Tolo Tolo (2020, 90’). Regia: Checco Zalone. Cast: Checco Zalone, Barbara Bouchet, Nicola Di Bari, Souleymane Sylla, Manda Touré. Genere: Commedia. Un ristoratore in fuga dai debiti affronta un rocambolesco viaggio di ritorno in Italia. 22:40. I pompieri (1985, 97’). Regia: Neri Parenti. Cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Ricky Tognazzi. Genere: Commedia. Disastri esilaranti per una squadra di vigili del fuoco pasticcioni.

Sky Cinema Drama – 21:00. Tre ciotole (2025, 120’). Regia: Isabel Coixet. Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi. Genere: Drammatico. Dopo la separazione, Marta e Antonio affrontano un percorso interiore segnato da una diagnosi che cambia il senso di perdita e desiderio. 23:05. Revolutionary Road (2008, 119’). Regia: Sam Mendes. Cast: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates, Kathryn Hahn, David Harbour. Genere: Drammatico. Un matrimonio si incrina nell’America degli anni ’50 tra sogni infranti e conformismo.

Sky Cinema Family – 21:00. Ops! È già natale (2024, 88’). Regia: Peter Chelsom. Cast: Danny DeVito, Andie MacDowell, Lucy DeVito, Wilmer Valderrama, Antonella Rose, José Zúñiga. Genere: Sentimentale. In vacanza sulle Dolomiti, una bambina sogna un ultimo Natale insieme ai genitori che stanno per separarsi. 22:35. La Befana vien di notte II – Le origini (2021, 116’). Regia: Paola Randi. Cast: Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano, Corrado Guzzanti. Genere: Commedia. Tra magia e inseguimenti nel Settecento, una ragazza scopre un destino speciale.

Sky Cinema Romance – 21:00. Downton Abbey – Il gran finale (2025, 124’). Regia: Simon Curtis. Cast: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton, Dominic West, Paul Giamatti e altri. Genere: Drammatico. All’inizio degli anni ’30 la famiglia Crawley affronta scandali e cambiamenti per traghettare la tenuta nel futuro. 23:10. Aline – La voce dell’amore (2020, 128’). Regia: Valérie Lemercier. Cast: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Antoine Vézina. Genere: Drammatico. L’ascesa artistica e personale di una cantante dalla voce straordinaria.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Il giorno sbagliato (2020, 90’). Regia: Derrick Borte. Cast: Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Genere: Azione. Uno scontro in strada degenera in persecuzione spietata. 22:35. Vita privata (2025, 107’). Regia: Rebecca Zlotowski. Cast: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste. Genere: Giallo. Una psicanalista in crisi, travolta da un sintomo inspiegabile, sospetta un omicidio e inizia a indagare.

Arma letale 2 e gli altri cult: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:15. Arma letale 2 (1989, 114’). Regia: Richard Donner. Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Joss Ackland, Patsy Kensit, Joe Pesci. Genere: Azione. Due detective proteggono un contabile chiave contro una rete criminale legata a figure dell’ambasciata sudafricana. 23:30. Passenger 57 – Terrore ad alta quota (1992, 84’). Regia: Kevin Hooks. Cast: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Robert Hooks. Genere: Azione. Un esperto di sicurezza affronta dirottatori durante un volo.

Cine34 – 21:00. Ricky e Barabba (1992, 93’). Regia: Christian De Sica. Cast: Christian De Sica, Renato Pozzetto, Francesca Reggiani, Franco Fabrizi, Sylva Koscina. Genere: Comico. Un ricco in rovina e un clochard stringono un’improbabile alleanza per rimettere insieme i pezzi delle loro vite. 22:53. La casa stregata (1982, 95’). Regia: Bruno Corbucci. Cast: Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli, Yorgo Voyagis. Genere: Commedia. Una casa "infestata" scatena equivoci e gag surreali.

Rai Movie – 21:10. Soldado (2018, 122’). Regia: Stefano Sollima. Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine. Genere: Thriller. La frontiera tra USA e Messico diventa il teatro di una nuova, spietata guerra ai cartelli. 23:10. Storia di mia moglie (2021, 169’). Regia: Ildikó Enyedi. Cast: Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Josef Hader, Sergio Rubini, Jasmine Trinca. Genere: Drammatico. Nel 1920 un capitano scommette di sposare la prima donna che entra in un caffè: sceglierà Lizzy, magnetica e indecifrabile.

Rai 4 – 21:20. The silencing – Senza voce (2020, 93’). Regia: Robin Pront. Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero Fiennes Tiffin, Zahn McClarnon. Genere: Thriller. Un padre, segnato dal rapimento della figlia, insegue un presunto assassino nei boschi per salvare una ragazza in pericolo. 22:55. Paradise Highway (2022, 115’). Regia: Anna Gutto. Cast: Morgan Freeman, Juliette Binoche, Frank Grillo, Cameron Monaghan, Christiane Seidel. Genere: Thriller. Una camionista si ritrova a proteggere una giovane vittima di tratta, braccata dall’FBI e dai criminali.

20 – 21:10. Codice Unlocked (2017, 98’). Regia: Michael Apted. Cast: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. Genere: Azione. Un’agente CIA scopre di essere stata manipolata e corre contro il tempo per sventare un attentato a Londra. 23:22. The King’s Man – Le origini (2019, 131’). Regia: Matthew Vaughn. Cast: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Harris Dickinson, Matthew Goode. Genere: Azione. Nella Grande Guerra nasce la prima agenzia di intelligence indipendente del Regno Unito.

Mediaset Italia2 – 21:03. Something in the water (2024, 86’). Regia: Hayley Easton Street. Cast: Lauren Lyle, Hiftu Quasem, Natalie Mitson, Laura Costa, Gabriel Prevost-Takahashi. Genere: Horror. Cinque amiche ai Caraibi vedono la loro gita in barca trasformarsi in una lotta per la sopravvivenza in acque infide. 22:54. The conjuring – Il caso Enfield (2016, 134’). Regia: James Wan. Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Franka Potente, Frances O’Connor. Genere: Horror. I coniugi Warren indagano su una casa londinese infestata da un’entità demoniaca.

Cielo – 21:20. Sniper: Forze speciali (2016, 84’). Regia: Fred Olen Ray. Cast: Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim Abell, Dale Dye, Charlene Amoia. Genere: Drammatico. Durante una missione in Afghanistan, un’unità torna indietro per salvare un commilitone rimasto isolato, sfidando gli ordini e il nemico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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