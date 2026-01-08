I film in onda in TV stasera, giovedì 8 gennaio 2026: David Bowie come non l'avete mai visto Tutte le pellicole in onda in TV oggi: dal documentario immersivo sul cantante a Harry Potter fino all'inquietante film con Tom Cruise. Tutta la programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 34 i film disponibili giovedì 8 gennaio 2026 tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dal fantasy per tutte le età Harry Potter e l’Ordine della Fenice su Italia 1 al cult d’avventura La maschera di Zorro su TV8, fino alla fantascienza d’autore Minority Report su Sky Cinema Action. C’è davvero una scelta per ogni gusto.

Magia e avventure con Harry Potter e l’Ordine della Fenice: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 propone Moonage daydream (2022, 140’, regia di Brett Morgen). Di cosa parla: un’esperienza cinematografica immersiva costruita con immagini inedite di concerti e materiali d’archivio che illumina l’eredità enigmatica di David Bowie, trasformandosi in un’odissea audiovisiva libera da vincoli di genere. Genere: Drammatico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:25 schiera Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007, 138’, regia di David Yates) con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Gary Oldman. La storia: durante le vacanze estive Harry si sente isolato e ignorato dagli amici, finché scopre l’esistenza dell’Ordine della Fenice guidato da Silente per contrastare Voldemort. Il giovane mago si unisce alla resistenza e affronta nuove sfide e pericoli nel mondo della magia. Genere: Fantasy.

TV8 alle 21:30 propone il classico d’avventura La maschera di Zorro (1998, 136’, regia di Martin Campbell) con Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta‑Jones. Un passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo Zorro, tra duelli spettacolari, intrighi e romanticismo. Genere: Avventura.

Nove apre alle 21:30 con Natale a Pemberley Manor (2018, 90’, regia di Colin Theys) con Jessica Lowndes e Michael Rady: una storia sentimentale a tema natalizio tra tradizione, spirito delle feste e nuovi inizi. A seguire alle 23:30 A casa per Natale (2018, 90’, regia di David Winning) con Megan Park e Josh Henderson. Due viaggiatori restii a sopportarsi finiscono per aiutarsi a vicenda e ritrovare la gioia delle festività. Genere: Sentimentale.

Risate e cult con Il ciclone: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 parte alle 21:15 con Il ciclone (1996, 95’, regia di Leonardo Pieraccioni) con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Natalia Estrada, Paolo Hendel, Alessandro Haber. Un’improvvisa irruzione di ballerine spagnole stravolge l’estate di una famiglia toscana tra equivoci e innamoramenti. Alle 22:55 segue Come fratelli (2025, 90’, regia di Antonio Padovan) con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino. Due giovani padri, rimasti vedovi, uniscono le forze per crescere i figli e ricostruire una nuova, insolita famiglia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre Minority Report (2002, 145’, regia di Steven Spielberg) con Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow. In un futuro prossimo, i crimini vengono previsti dai Pre‑Cogs: il comandante Anderton si ritrova accusato di un omicidio che non ha ancora commesso e deve provare la propria innocenza. Alle 23:30 Copshop – Scontro a fuoco (2021, 109’, regia di Joe Carnahan) con Frank Grillo, Gerard Butler e Alexis Louder: una centrale di polizia diventa teatro di un letale gioco al massacro. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 programma Jurassic World: La rinascita (2024, 134’, regia di Gareth Edwards) con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in ecosistemi equatoriali isolati: tre creature chiave custodiscono il segreto per un farmaco rivoluzionario. Genere: Fantascienza.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024, 100’, regia di Marco Teti, Michela Cocozza, Roan Johnson) con Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Lucia Mascino. Giallo brillante tra ironia e toscanità. Alle 22:40 I delitti del Barlume – Un due tre stella! (2017, 100’, regia di Roan Johnson) con Filippo Timi e Stefano Fresi: la scomparsa del Viviani e un omicidio legato a un vecchio marinaio sconvolgono l’estate di Pineta. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Il ladro di giorni (2020, 105’, regia di Guido Lombardi) con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Vanessa Scalera. Un padre uscito di prigione tenta di recuperare il rapporto con il figlio in un viaggio che li metterà di fronte alla verità. Alle 22:50 Terraferma (2011, 88’, regia di Emanuele Crialese) con Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Filippo Pucillo: un’isola siciliana affronta l’arrivo di migranti e un dilemma morale che cambierà la vita di una famiglia di pescatori. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, 97’, regia di Clovis Cornillac) con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic. Nuove avventure tra montagne e amicizia senza confini. Alle 22:35 Rosanero (2022, 100’, regia di Andrea Porporati) con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci: uno scambio di corpi tra un boss emergente e una bambina di 10 anni innesca una convivenza che cambia prospettiva su vita e scelte. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Emma (1996, 110’, regia di Douglas McGrath) con Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Toni Collette. La brillante Emma si diverte a fare da cupido nella comunità di Highbury, con esiti imprevisti. Alle 23:05 In amore niente regole (2008, 114’, regia di George Clooney) con George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski: football anni ’20, una giornalista determinata e una rivalità che si fa triangolo amoroso. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 programma Domino (2019, 89’, regia di Brian De Palma) con Nikolaj Coster‑Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce: un poliziotto danese si ritrova in una caccia internazionale tra ISIS e CIA. Alle 22:35 Crawl – Intrappolati (2019, 87’, regia di Alexandre Aja) con Kaya Scodelario e Barry Pepper: durante un uragano, una figlia cerca di salvare il padre restando intrappolata in un seminterrato allagato, con una minaccia letale in agguato. Genere: Horror.

Azione e brividi con The corruptor – Indagine a Chinatown: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:16 mette in palinsesto The corruptor – Indagine a Chinatown (1999, 110’, regia di James Foley) con Chow Yun‑fat, Mark Wahlberg e Brian Cox. Poliziesco teso tra gang rivali e corruzione nel cuore di Chinatown. Genere: Poliziesco.

Rai 4 alle 21:20 punta su The outlaws (2017, 121’, regia di Yoon‑Seong Kang) con Dong‑seok Ma e Kye‑Sang Yoon: il detective Ma Seok‑do combatte le bande criminali a Seoul, mentre l’arrivo del boss cinese Jang Chen getta la città nel caos. Alle 23:25 The equalizer – Il vendicatore (2014, 128’, regia di Antoine Fuqua) con Denzel Washington e Chloë Grace Moretz: un ex agente in cerca di redenzione affronta la mafia russa per proteggere una giovane. Genere: Azione.

Cielo alle 21:20 propone Absolution – Le regole della vendetta (2014, 91’, regia di Keoni Waxman) con Steven Seagal e Vinnie Jones: un mercenario incaricato di uccidere a Odessa finisce in un intrigo di tradimenti e corruzione, mentre aiuta una ragazza in fuga. Alle 23:15 Il Triangolo delle Bermuda – Mare del Nord (2011, 127’, regia di Nick Lyon) con Bettina Zimmermann e Hannes Jaenicke. Azione e mistero in mare aperto. Genere: Azione.

Rai Premium alle 21:20 manda in onda La ricetta del delitto perfetto (2023, 89’, regia di Chloé Micout) con Cécile Bois e Charlie Dupont. Ex chef stellata divenuta critica web, Laure viene coinvolta in un’indagine tra i ristoratori di Lione, anche per un legame personale con la prima vittima. Alle 23:00 Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle (2019, 115’, regia di Fabrizio Costa) con Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini. Genere: Commedia.

Iris alle 21:16 propone Viaggio in Paradiso (2012, 95’, regia di Adrian Grunberg) con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris. Un uomo finisce in un duro carcere messicano e impara a sopravvivere con l’aiuto di un bambino. Alle 23:20 L’assassino di pietra (1973, 95’, regia di Michael Winner) con Charles Bronson e Martin Balsam: un boss cerca vendetta e il controllo della mafia eliminando i capi della "cupola". Genere: Azione.

Rai Movie alle 21:10 celebra Elvis con Il delinquente del rock’n’roll (1957, 96’, regia di Richard Thorpe) con Elvis Presley e Judy Tyler: dopo una condanna per omicidio colposo, un ribelle emerge come nuova star del rock’n’roll, tra successo e amore. Alle 22:50 Pugno proibito (1962, 95’, regia di Phil Karlson) con Elvis Presley e Charles Bronson: Walter, talento del ring, vorrebbe smettere per amore, ma lo attende un ultimo match pieno di insidie. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 alle 21:05 punta sull’horror The Hole in 3D (2010, 92’, regia di Joe Dante) con Haley Bennett e Bruce Dern: un varco oscuro aperto in cantina libera paure e presenze inquietanti. Alle 23:03 spazio all’avventura con Il re Scorpione (2002, 100’, regia di Chuck Russell) con Dwayne Johnson e Kelly Hu: un guerriero ingaggiato per fermare un tiranno intraprende una fuga nel deserto insieme a una strega che lo mette alla prova. Genere: Avventura.

Cine34 alle 21:00 propone la commedia corale Grandi magazzini (1986, 102’, regia di Castellano & Pipolo) con Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Isabella Biagini. Tra raccomandazioni, intrighi e malintesi, il direttore di un grande magazzino affronta una girandola di situazioni esilaranti. Genere: Comico.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche