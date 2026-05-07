I film in onda in TV stasera: Batman sfida Psycho Dall’avventura romantica di Sei giorni, sette notti su TV8 al cult Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno su 20, fino ai classici Psycho e alla maratona Il Signore degli Anelli su Sky Cinema

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 25 i film in palinsesto giovedì 7 maggio 2026, tra grandi cult e novità per tutti i gusti. Da Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno su 20 al classico di Hitchcock Psycho su Sky Cinema Suspense, passando per l’avventura romantica Sei giorni, sette notti su TV8.

Avventura e risate con Sei giorni, sette notti: le proposte delle reti in chiaro

TV8 alle 21:40 propone Sei giorni, sette notti (1998, 91′) di Ivan Reitman. Cast: Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Temuera Morrison. La storia: un pilota e una redattrice si ritrovano bloccati su un’isola deserta dopo un atterraggio di fortuna durante un viaggio verso Tahiti. Genere: Commedia.

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L’intensità di Breve storia d’amore e le altre prime serate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 23:05 manda in onda Breve storia d’amore (2025, 98′) di Ludovica Rampoldi. Cast: Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino. Di cosa parla: Lea incontra Rocco e diventa la sua amante. La relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo, prende una piega sinistra quando la donna inizia a insinuarsi nella vita dell’uomo. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′) di David Leitch con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Di cosa parla: due rivali storici sono costretti a collaborare per affrontare una minaccia biotecnologica che mette in pericolo l’umanità. Alle 23:20 arriva Need for speed (2014, 125′) di Scott Waugh con Aaron Paul, Imogen Poots, Dominic Cooper, Rami Malek e altri. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre I migliori giorni (2023, 90′) di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, con un ricco cast corale (Anna Foglietta, Claudia Gerini, Luca Argentero, Max Tortora e altri). Alle 23:10 segue Compromessi sposi (2018, 90′) di Francesco Miccichè con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. La storia: due padri agli antipodi, tra Nord e Sud, faranno di tutto per sabotare il matrimonio lampo dei rispettivi figli. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama alle 21:00 trasmette Amata (2025, 96′) di Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro. Di cosa parla: due donne vivono esperienze opposte legate alla fertilità, tra una gravidanza non voluta e la ricerca disperata di un concepimento. Alle 22:40 spazio a L’ultima tentazione di Cristo (1988, 161′) di Martin Scorsese con Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Verna Bloom. La storia: un Gesù vulnerabile e complesso affronta dubbi e scelte mancate, fino alla celebre tentazione sulla croce. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Wonder (2017, 113′) di Stephen Chbosky con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Un bambino con una malformazione facciale affronta per la prima volta la scuola, trascinando con sé la comunità verso un percorso di empatia. Alle 23:00 segue Rango (2011, 107′) di Gore Verbinski. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Questione di tempo (2013, 123′) di Richard Curtis con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy. Di cosa parla: un giovane scopre di poter viaggiare nel tempo e usa il dono per cercare l’amore, ma scoprirà che cambiare il destino non è semplice. Alle 23:10 arriva Vi presento Joe Black (1998, 180′) di Martin Brest con Brad Pitt e Anthony Hopkins. La storia: l’angelo della Morte si innamora della figlia di un magnate, con conseguenze imprevedibili. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone il capolavoro di Alfred Hitchcock Psycho (1960, 108′) con Anthony Perkins e Janet Leigh. Alle 22:55 segue The Interpreter (2005, 128′) di Sydney Pollack con Nicole Kidman e Sean Penn. Di cosa parla: un’interprete dell’ONU diventa bersaglio di un complotto internazionale legato all’omicidio di un capo di stato africano. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection alle 21:15 presenta Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (2024, 134′) di Kenji Kamiyama. La storia: l’attacco guidato da Wulf costringe Helm Mandimartello e il suo popolo a rifugiarsi negli Hornburg per un’audace resistenza. Alle 23:30, per proseguire l’universo tolkieniano, ecco Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (2001, 170′) di Peter Jackson con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen e altri. Genere: Fantasy.

Azione e cult con Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 programma Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012, 165′) di Christopher Nolan. Cast: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard, Michael Caine, Morgan Freeman e altri. Genere: Azione.

Iris alle 21:13 propone Daylight – Trappola nel tunnel (1996, 115′) di Rob Cohen con Sylvester Stallone, Viggo Mortensen, Amy Brenneman. Genere: Azione.

Rai Movie alle 21:10 offre The Hunted – La preda (2003, 94′) di William Friedkin con Tommy Lee Jones e Benicio Del Toro. Alle 22:50 segue Un amore a 5 stelle (2002, 107′) di Wayne Wang con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. La storia: una cameriera di un hotel di Manhattan e un facoltoso candidato al Senato si innamorano, mettendo a rischio la carriera politica di lui. Genere: Commedia.

Rai 4 alle 23:30 manda in onda El Niño (2014, 90′) di Daniel Monzón con Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard Fernández. Di cosa parla: due giovani entrano nel traffico di stupefacenti tra Marocco e Spagna, sedotti dal guadagno facile, ma finiranno in una spirale di pericoli crescenti tra forze dell’ordine e cartelli. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 apre la serata alle 21:00 con I morti non muoiono (2019, 103′) di Jim Jarmusch con Bill Murray e Adam Driver. La storia: a Centerville, Ohio, sconvolta da fenomeni climatici estremi e da un’anomalia cosmica, i morti tornano in vita. Un capo della polizia severo, un agente esperto di zombie e una poliziotta spaventata cercano di mantenere l’ordine, finché un’imprenditrice di pompe funebri abilissima nel combattimento entra in scena. A seguire, alle 22:52, Lo squalo 4 – La vendetta (1987, 91′) di Joseph Sargent con Michael Caine, Lorraine Gary e Mario Van Peebles. Genere: Thriller.

Rai Premium alle 23:20 propone La Gemma della nostra vita (2021, 84′) di Peter Benson con Tom Everett Scott, Ella Ballentine, Mia Maestro. Di cosa parla: Benedict Stone e sua moglie Emilia, dopo dieci anni di matrimonio e tentativi infruttuosi di avere un figlio, arrivano alla dolorosa decisione di separarsi. Genere: Sentimentale.

Cielo alle 21:20 trasmette Escape Plan 3 – L’ultima sfida (2019, 87′) di John Herzfeld con Sylvester Stallone e Zhang Jin. La storia: Ray Breslin deve salvare la figlia di un magnate di Hong Kong rapita dal vendicativo Lester Clark Jr., con l’aiuto di due esperti di sicurezza. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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