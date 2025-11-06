I film in onda in TV stasera, giovedì 6 novembre 2025: Ambra Angiolini costretta ad andarsene e Timothée Chalamet vuole vendetta Le pellicole in onda oggi, giovedì 6 novembre 2025: l'attrice brilla in Mai Stati Uniti e il divo affronta un nuovo episodio di Dune. Il conte di Montecristo su Canale 5

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film disponibili giovedì 6 novembre 2025, con opzioni per tutti i gusti: dal potente Il conte di Montecristo su Canale 5 all’azione di Dune – Parte due su Sky Cinema Action, fino al distopico Hunger Games su Mediaset Italia2. Buona visione!

Il conte di Montecristo guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 (21:20) Il conte di Montecristo (2023, Drammatico, 178′). Regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Con Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier. La storia: Edmond Dantès, vittima di un complotto, viene arrestato nel giorno delle nozze e trascorre quattordici anni nel cupo Château d’If. Sostenuto dal desiderio di vendetta, trama il suo ritorno per regolare i conti con i responsabili.

Italia 1 (21:26) Paradise City (2022, Thriller, 92′). Regia di Chuck Russell. Con Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner, Amber Abara. Di cosa parla: Ryan Swann scopre che il padre, ex cacciatore di taglie, è morto in un incendio alle Hawaii. Convinto che non sia stato un incidente, parte per Paradise City deciso a scoprire la verità e a vendicarsi. A seguire (23:12) Nico (1987, Poliziesco, 100′). Regia di Andrew Davis. Con Steven Seagal, Sharon Stone, Henry Silva, Daniel Faraldo.

Guglielmo Tell apre la programmazione: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) Guglielmo Tell (2024, Storico, 133′). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. La storia: il cacciatore Guglielmo Tell rifiuta di piegarsi all’Impero austriaco e si ritrova al centro di una rivoluzione destinata a cambiare il futuro della sua nazione.

Sky Cinema 2 (21:15) Radioactive (2019, Biografico, 103′). Regia di Marjane Satrapi. Con Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale. Parigi, 1893: l’incontro tra due scienziati conduce a scoperte epocali. Dopo la perdita del marito, la protagonista continua la ricerca sfidando lo scandalo e i pregiudizi. A seguire (23:10) L’ora più buia (2017, Drammatico, 114′). Regia di Joe Wright. Con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane.

Sky Cinema Action (21:00) Dune – Parte due (2024, Fantasy, 166′). Regia di Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh. Di cosa parla: Paul Atreides si unisce ai Fremen per vendicare il massacro della sua famiglia. Tra il grande amore e il destino dell’universo, tenta di scongiurare un futuro di distruzione.

Sky Cinema Comedy (21:00) Mai Stati Uniti (2012, Commedia, 90′). Regia di Carlo Vanzina. Con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia. Un gruppo di "fratellastri" scopre un’eredità e parte per un viaggio negli USA per esaudire l’ultimo desiderio del padre, imparando a conoscersi lungo la strada. A seguire (22:35) Mr Cobbler e la bottega magica (2014, Fantasy, 99′). Regia di T. McCarthy. Con A. Sandler, D. Hoffman. Un calzolaio scopre una vecchia macchina in grado di farlo entrare nella vita dei clienti, cambiando la propria esistenza.

Sky Cinema Drama (21:00) Hereafter (2010, Drammatico). Regia di Clint Eastwood. Con Matt Damon, Cécile De France, Marthe Keller, Thierry Neuvic. A seguire (23:10) La pazza gioia (2016, Commedia, 118′). Regia di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno. La storia: Beatrice, eccentrica e chiacchierona, e Donatella, riservata e tatuata, fuggono da una struttura psichiatrica per un’avventura alla ricerca di libertà e felicità.

Sky Cinema Family (21:00) Belle e Sebastien – Amici per sempre (2017, Avventura, 97′). Regia di Clovis Cornillac. Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Clovis Cornillac, Margaux Chatelier. A seguire (22:35) Troppo Napoletano (2016, Commedia). Regia di Gianluca Ansanelli. Con Serena Rossi, Giovanni Esposito, Gennaro Guazzo, Rosario Morra, Salvatore Misticone.

Sky Cinema Romance (21:00) Am I ok? (2022, Biografico, 86′). Regia di Stephanie Allynne e Tig Notaro. Con Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Molly Gordon, Tig Notaro, Sean Hayes. Di cosa parla: Jane sta per trasferirsi a Londra mentre Lucy affronta il percorso di coming out; l’amicizia tra le due verrà messa alla prova. A seguire (22:35) La cena perfetta (2022, Drammatico, 90′). Regia di Davide Minnella. Con Greta Scarano, Salvatore Esposito, Antonella Attili, Gianfranco Gallo.

Sky Cinema Suspense (21:00) Abigail (2024, Horror, 109′). Regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Con Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand. La storia: un gruppo di criminali rapisce Abigail, dodicenne figlia di un boss, per chiedere un riscatto. Ma la ragazza è un vampiro assetato di sangue. A seguire (22:55) The Rhythm Section (2020, Azione, 109′). Regia di Reed Morano. Con Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown. Dopo aver scoperto la verità sulla morte della famiglia, Stephanie intraprende un percorso di vendetta e redenzione con l’aiuto di un ex agente segreto.

Sky Cinema Collection (21:15) Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014, Azione, 166′). Regia di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey Grammer.

Azione d’antan con Codice Magnum: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:22) Codice Magnum (1986, Azione, 118′). Regia di John Irvin. Con Arnold Schwarzenegger, Kathryn Harrold, Darren McGavin. Un classico action anni ’80 dal ritmo serrato.

Cine34 (23:22) La scorta (1993, Drammatico, 93′). Regia di Ricky Tognazzi. Con Claudio Amendola, Enrico Lo Verso, Carlo Cecchi, Ricky Memphis, Leo Gullotta, Tony Sperandeo. Di cosa parla: un giudice che indaga sugli appalti dell’acqua finisce nel mirino della mafia. La scorta lo protegge, ma il prezzo da pagare sarà altissimo.

Rai Movie (21:10) Il potere dei soldi (2013, Thriller, 106′). Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard, Josh Holloway. Un giovane tecnico diventa spia industriale per un temibile CEO e si ritrova pedina di un gioco senza scrupoli. A seguire (22:55) The Tourist (2010, Thriller, 105′). Regia di Florian Henckel von Donnersmarck. Con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell. Un viaggio in Italia si trasforma in un pericoloso intrigo sentimentale e criminale.

Rai 4 (23:20) The Counselor – Il procuratore (2013, Thriller, 111′). Regia di Ridley Scott. Con Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt. Un avvocato entra nel business della droga per soldi facili, ma quando l’affare va storto dovrà lottare per sopravvivere.

20 (21:11) Robin Hood (2010, Avventura, 140′). Regia di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew Macfadyen, William Hurt.

Mediaset Italia2 (21:15) Hunger Games (2012, Fantascienza, 142′). Regia di Gary Ross. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland. La storia: a Panem si celebrano gli Hunger Games, sfida mortale tra adolescenti dei Distretti. Katniss si offre volontaria al posto della sorella e affronta un gioco spietato di sopravvivenza. A seguire (23:09) Annabelle 2: Creation (2017, Horror, 109′). Regia di David F. Sandberg. Con Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lulu Wilson, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia. Una coppia accoglie orfanelle in casa, ma un segreto legato alla figlia scomparsa scatena forze oscure.

Cielo (21:20) Il vendicatore (2003, Giallo, 88′). Regia di Michael Oblowitz. Con Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Kata Dobó, Kevin Dunn. Un professore di archeologia finisce nel traffico di droga tra Messico e USA, viene incastrato e fugge per provare la propria innocenza.

Rai Premium (22:55) Natale allo Starlight (2020, Sentimentale, 83′). Regia di Gary Yates. Con Kimberley Sustad, Paul Campbell, Darren Martens, Rebecca Staab, Bruce Dawson. Un’avvocatessa specializzata in adozioni tenta di salvare il caffè di famiglia. La finta consulenza per l’erede della società che vuole demolirlo porterà a una svolta romantica.

