I film in TV stasera, giovedì 6 agosto: la comicità di Ficarra e Picone o il romanticismo di Dirty Dancing? Una serata ricchissima di scelte: dall’adrenalina di La tempesta perfetta su Iris all’avventura di Bumblebee su Sky Cinema Action, fino al cult Dirty Dancing su Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 28 film in palinsesto tra canali in chiaro e piattaforme pay: spiccano l’intenso La tempesta perfetta su Iris, l’avventura per tutti di Bumblebee su Sky Cinema Action e il cult romantico Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie.

Grandi titoli in chiaro: le proposte delle reti principali

Non ci sono film in programma questa sera.

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Andiamo a quel paese guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15: Andiamo a quel paese (2014, commedia, 90’). Regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Nino Frassica, Mariano Rigillo, Fatima Trotta. Due amici disoccupati tornano nel loro paese siciliano e, tra espedienti e trovate paradossali, provano a reinventarsi la vita puntando sulle pensioni dei compaesani. Satira sociale, ritmo leggero e la comicità del duo Ficarra & Picone in uno dei loro titoli più popolari.

Sky Cinema 1 – 22:55: Chopin – Notturno a Parigi (2025, musicale/biografico, 134’). Regia di Michal Kwiecinski. Con Eryk Kulm, Karolina Gruszka, Lambert Wilson, Joséphine de La Baume. Parigi, 1835: il genio di Chopin domina i salotti ma combatte in segreto la tubercolosi. La sofferenza si trasforma in arte in un ritratto elegante e appassionato del compositore.

Sky Cinema Action – 21:00: Bumblebee (2018, fantascienza/avventura, 113’). Regia di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, John Cena. Anni ’80: una ragazza scopre un robot alieno ferito sotto le sembianze di un Maggiolino giallo. Tra inseguimenti e amicizia, uno spin-off dei Transformers dal cuore teen e dal gusto nostalgico.

Sky Cinema Action – 23:00: Guglielmo Tell (2024, storico, 133’). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. L’eroe svizzero rifiuta di piegarsi all’Impero austriaco e diventa simbolo di una rivoluzione destinata a cambiare il futuro della sua terra.

Sky Cinema Collection – 21:15: I delitti del BarLume – Azione e reazione (2015, commedia gialla, 90’). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti. Nuovo caso tra i Pingoni di Pineta: umorismo toscano e giallo leggero per un appuntamento cult della TV italiana.

Sky Cinema Collection – 22:50: I delitti del BarLume – Aria di mare (2016, commedia gialla, 90’). Regia di Roan Johnson. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi. Il BarLume è in crisi, la commissaria Fusco affronta un nuovo omicidio: indagini, battute e sole di Pineta.

Sky Cinema Comedy – 21:00: Beetlejuice Beetlejuice (2024, fantasy/comedy, 104’). Regia di Tim Burton. Con Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux. Tre generazioni dei Deetz tornano a Winter River e, tra modellini e portali per l’Aldilà, basta dire tre volte il nome sbagliato perché il demone più irriverente faccia il suo ritorno.

Sky Cinema Comedy – 22:50: Compagni di scuola (1988, commedia corale, 118’). Regia di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, Christian De Sica, Nancy Brilli, Eleonora Giorgi. Una rimpatriata di ex liceali diventa specchio ironico e malinconico dell’Italia di fine anni ’80 tra rimpianti e maschere sociali.

Sky Cinema Drama – 21:00: Nowhere special – Una storia d’amore (2020, drammatico, 96’). Regia di Uberto Pasolini. Con James Norton, Daniel Lamont. Un padre single malato cerca una nuova famiglia per il figlio di quattro anni: emozione pura, sguardo sobrio e toccante umanità.

Sky Cinema Drama – 22:40: Blue Jasmine (2013, commedia/dramma, 98’). Regia di Woody Allen. Con Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin. Caduta e rinascita di una socialite newyorchese tra psiche fragile e verità scomode. Oscar a Cate Blanchett.

Sky Cinema Family – 21:00: Genitori vs influencer (2021, commedia, 90’). Regia di Michela Andreozzi. Con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Nino Frassica. Un prof di filosofia combatte i social… e diventa virale suo malgrado: scontro generazionale brillante e attuale.

Sky Cinema Family – 22:45: Biancaneve e il cacciatore (2012, fantasy/avventura, 127’). Regia di Rupert Sanders. Con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron. La principessa sfida la regina cattiva con l’aiuto del cacciatore e di sette nani guerrieri in un dark fantasy spettacolare.

Sky Cinema Romance – 21:00: 2 cuori e 2 capanne (2026, commedia romantica, 108’). Regia di Massimiliano Bruno. Con Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi. Incontri, seconde chance e sentimenti che sfidano le convenzioni: la scintilla dell’amore tra ironia e tenerezza.

Sky Cinema Romance – 22:55: Prima o poi mi sposo (2000, commedia romantica, 102’). Regia di Adam Shankman. Con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Una wedding planner precisa e un incontro imprevisto complicano cuore e lavoro.

Sky Cinema Suspense – 21:00: Trust (2025, thriller, 96’). Regia di Carlson Young. Con Sophie Turner. Una star in fuga da uno scandalo si rifugia in montagna: tradimenti e un gioco crudele di sopravvivenza mettono a nudo paure e verità.

Sky Cinema Suspense – 22:35: The hanging sun – Sole di mezzanotte (2022, thriller, 90’). Regia di Francesco Carrozzini. Con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Peter Mullan, Charles Dance. Un uomo in fuga dal padre-boss trova riparo nell’estremo Nord, tra luce perenne, segreti religiosi e un amore da proteggere.

La tempesta perfetta e altri titoli da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:25: La tempesta perfetta (2000, drammatico, 129’). Regia di Wolfgang Petersen. Con George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly. Un equipaggio di pescatori affronta un uragano colossale sull’Andrea Gail. Amicizia, coraggio e una natura indomabile in un disaster-movie emozionante tratto da una storia vera.

Cine34 – 21:00: Matrimonio al sud (2015, commedia). Regia di Paolo Costella. Con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa. Nord e Sud si incontrano all’altare tra equivoci, famiglie chiassose e cliché ribaltati a colpi di risate.

Cine34 – 23:04: Selvaggi (1995, commedia, 91’). Regia di Carlo Vanzina. Con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Monica Scattini. Un gruppo di italiani precipita su un’isola caraibica e si ritrova a convivere tra satire di costume e sopravvivenza improvvisata.

Rai Movie – 21:10: Il sesto giorno (2000, fantascienza, 124’). Regia di Roger Spottiswoode. Con Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Michael Rapaport. Un pilota scopre di essere stato clonato illegalmente e lotta per riavere la propria identità in un thriller sci-fi ad alto tasso di azione.

Rai Movie – 23:10: Dirty Dancing – Balli proibiti (1987, sentimentale, 105’). Regia di Emile Ardolino. Con Patrick Swayze, Jennifer Grey. L’estate di Baby cambia per sempre tra danza, passione e un’iconica colonna sonora.

20 – 21:10 e 22:38: Overdrive (2017, azione, 96’). Regia di Antonio Negret. Con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas. Due ladri d’auto, una Ferrari da rubare per conto di un mafioso e un piano spericolato con in gioco la vita della fidanzata.

20 – 23:04: Constantine (2005, azione/sovrannaturale, 121’). Regia di Francis Lawrence. Con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Djimon Hounsou. Un investigatore dell’occulto affronta demoni e angeli per svelare un suicidio carico di presagi apocalittici.

Mediaset Italia2 – 21:04: Spiders (2013, thriller, 90’). Regia di Tibor Takacs. Con Patrick Muldoon, Christa Campbell, Sydney Sweeney. Ragni mutanti invadono i tunnel della metro di New York: un padre tenta l’impossibile per salvare la figlia.

Mediaset Italia2 – 22:55: American Pie 2 (2001, commedia, 106’). Regia di James B. Rogers. Con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott. La banda si ritrova per un’estate di gaffe, amori e amicizie messe alla prova.

Cielo – 21:20: Siberia (2018, giallo, 104’). Regia di Matthew Ross. Con Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu. Un mercante di diamanti in Russia tra affari torbidi e una relazione ossessiva che rischia di far saltare tutto.

Cielo – 23:20: Oceano di fuoco – Hidalgo (2004, avventura, 136’). Regia di Joe Johnston. Con Viggo Mortensen, Omar Sharif. Un leggendario cavaliere partecipa a una durissima corsa nel deserto arabo: resistenza, onore e paesaggi epici.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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