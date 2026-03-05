Checco Zalone bloccato nella savana (altro che Buen Camino) Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, va in onda Quo Vado?, il film del "posto fisso": il protagonista racconta la sua storia a una tribù di indigeni. La programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i film in palinsesto: tra i titoli spiccano l’adrenalico Mission: Impossible – Fallout su Italia 1, la commedia Quo Vado? su Canale 5 e il disaster-movie 2012 su TV8. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle saghe action di culto ai family movie, passando per commedie italiane e thriller ad alta tensione.

Adrenalina e grandi star con Mission: Impossible – Fallout: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 — Alle 21:20 arriva Quo Vado? (2016, Commedia, 86’). Regia di Gennaro Nunziante. Cast: Azzurra Martino, Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Sonia Bergamasco.

Italia 1 — Alle 21:27 Mission: Impossible – Fallout (2018, Azione, 147’). Regia di Christopher McQuarrie. Cast: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. Dopo aver fallito l’intercettazione di nuclei di plutonio, Ethan Hunt e la sua squadra devono recuperare armi nucleari portatili costruite dagli Apostoli. Inizia una corsa contro il tempo tra tradimenti, alleanze insperate e inseguimenti mozzafiato.

TV8 — Alle 21:30 2012 (2009, Drammatico, 158’). Regia di Roland Emmerich. Cast: John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson, Danny Glover, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt, Chin Han, Beatrice Rosen, Jimi Mistry. Di cosa parla: cataclismi globali minacciano l’umanità in un’apocalisse annunciata, mentre un gruppo di persone tenta disperatamente di salvare i propri cari.

Risate e cult con Tu la conosci Claudia?: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Tu la conosci Claudia? (2004, Commedia, 104’). Regia di Massimo Venier. Cast: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Paola Cortellesi. A seguire alle 23:00 Cado dalle nubi (2009, Comico, 99’). Regia di Gennaro Nunziante. Cast: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona, Gigi Angelillo. Di cosa parla: un aspirante cantante si trasferisce a Milano per inseguire il sogno, tra provini, nuovi amori e tante gag.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 The Bourne Identity (2002, Thriller, 119’). Regia di Doug Liman. Cast: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Un uomo con amnesia viene salvato nel Mediterraneo e, braccato da killer, prova a ricostruire la propria identità con l’aiuto di una misteriosa donna. Alle 23:15 The Bourne Supremacy (2004, Thriller, 108’). Regia di Paul Greengrass. Cast: Brian Cox, Franka Potente, Joan Allen, Julia Stiles, Karl Urban, Matt Damon.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Invasion (2007, Fantascienza, 93’). Regia di Oliver Hirschbiegel. Cast: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright. Alle 22:45 Nemesi (2016, Thriller, 95’). Regia di Walter Hill. Cast: Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard. La storia: un letale criminale subisce un’operazione che ne cambia l’identità. La sete di vendetta, però, resta immutata.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 I pompieri (1985, Commedia, 97’). Regia di Neri Parenti. Cast: Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Ricky Tognazzi. Alle 22:35 Figli (2020, Commedia, 97’). Regia di Giuseppe Bonito. Cast: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi. Di cosa parla: l’arrivo del secondo figlio sconvolge equilibri e routine tra nonni imprevedibili, amici in crisi e baby-sitter improbabili.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 Paternal leave (2025, Drammatico, 113’). Regia di Alissa Jung. Cast: Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo, Gaia Rinaldi. Una giovane tedesca viaggia verso la Riviera per incontrare il padre biologico mai conosciuto. Un primo incontro carico di domande e desideri di appartenenza. Alle 23:00 Napoli velata (2017, Drammatico, 113’). Regia di Ferzan Özpetek. Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. Dopo una notte di passione, una donna si ritrova dentro un enigma noir tra arte, eros e ombre della città.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Sonic 3 – Il film (2024, Animazione, 109’). Regia di Jeff Fowler. Cast: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano l’enigmatico Shadow in una nuova, epica avventura. Alle 22:55 Viaggio nell’isola misteriosa (2012, Avventura, 94’). Regia di Brad Peyton. Cast: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Luis Guzmán. Un segnale porta un giovane e la sua squadra su un’isola piena di creature strane, tesori e vulcani in eruzione.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Yesterday (2019, Sentimentale, 112’). Regia di Danny Boyle. Cast: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran. Un cantautore si sveglia in un mondo senza Beatles e usa le loro canzoni per il successo, rischiando però di perdere l’amore. Alle 23:00 Endless (2020, Drammatico, 95’). Regia di Scott Speer. Cast: Alexa Barajas, Alexandra Shipp, Famke Janssen, Ian Tracey, Nicholas Hamilton.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Caccia al killer: Ted Bundy (2021, Thriller, 110’). Regia di Daniel Farrands. Cast: Chad Michael Murray, Holland Roden, Lin Shaye, Jake Hays, Marietta Melrose. Negli anni ’70 due agenti dell’FBI guidano la caccia a uno dei serial killer più famigerati d’America. Alle 22:40 Il cecchino (2012, Poliziesco, 89’). Regia di Michele Placido. Cast: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet, Francis Renaud, Nicolas Briançon, Violante Placido, Luca Argentero, Arly Jover, Christian Hecq, Michele Placido, Hocine Choutri, Géraldine Martineau, Flavien Tassart. Un ispettore dà la caccia a una banda di rapinatori aiutati da un misterioso tiratore scelto.

Classici e azione con Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:14 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984, Commedia, 105’). Regia di Martin Brest. Cast: Eddie Murphy, Jonathan Banks, Judge Reinhold, Paul Reiser.

Cine34 — Alle 21:00 Io, loro e Lara (2009, Commedia, 115’). Regia di Carlo Verdone. Cast: Laura Chiatti, Carlo Verdone, Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Sergio Fiorentini. Un missionario rientra a Roma e trova una famiglia eccentrica pronta a metterlo alla prova. Alle 23:29 Ma che colpa abbiamo noi (2002, Commedia, 115’). Regia di Carlo Verdone. Cast: Carlo Verdone, Margherita Buy, Anita Caprioli, Stefano Pesce. Durante una seduta di gruppo, i pazienti scoprono di essere rimasti senza analista e decidono di continuare da soli.

Rai Movie — Alle 21:10 The Gunman (2015, Azione, 115’). Regia di Pierre Morel. Cast: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Ray Winstone, Jasmine Trinca, Mark Rylance, Mark Schardan, Peter Franzén, Rachel Lascar, Xavier Capdet. Alle 23:05 Regole d’onore (2000, Drammatico, 120’). Regia di William Friedkin. Cast: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, Guy Pearce, Philip Baker Hall.

Rai 4 — Alle 23:30 Wake of death – Scia di morte (2004, Azione, 90’). Regia di Philippe Martinez. Cast: Jean-Claude Van Damme, Simon Yam, Philip Tan, Valerie Tian. Dopo la perdita della moglie per mano della Triade, un ex criminale di Los Angeles vive solo per la vendetta finché si presenta l’occasione giusta.

20 — Alle 21:10 King Arthur (2004, Avventura, 126’). Regia di Antoine Fuqua. Cast: Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Ivano Marescotti.

Mediaset Italia2 — Alle 21:01 Doomsday (2008, Azione, 105’). Regia di Neil Marshall. Cast: Rhona Mitra, Bob Hoskins, Caryn Peterson, Adeola Ariyo, Emma Cleasby, Christine Tomlinson. La storia: un virus dilaga in Scozia e il governo isola l’intero Paese. Trent’anni dopo, l’infezione riappare a Londra e una spedizione cerca anticorpi tra i sopravvissuti. Alle 23:06 Guardians of the tomb (2018, Azione, 100’). Regia di Kimble Rendall. Cast: Kellan Lutz, Kelsey Grammer, Bingbing Li, Stef Dawson, Ryan Johnson. Un team di scienziati rimane intrappolato in una tomba labirinto cinese popolata da ragni letali, mentre cerca di proteggere una scoperta archeologica.

Cielo — Alle 21:20 Beyond the law – L’infiltrato (2019, Azione, 89’). Regia di James Cullen Bressack. Cast: Johnny Messner, Steven Seagal, DMX, Bill Cobbs, Zack Ward. Un ex poliziotto si infiltra tra i criminali dopo la morte del figlio, collaborando con un detective per smascherare corruzione e malaffare. Alle 23:15 Act of valor (2012, Azione, 101’). Regia di Mike McCoy, Scott Waugh. Cast: Alex Veadov, Ailsa Marshall, Roselyn Sanchez, Emilio Rivera, Jason Cottle, Nestor Serrano, Gonzalo Menendez, Drea Castro, Timothy Gibbs, Carla Jimenez. Una squadra di Navy SEAL è chiamata a salvare un’agente CIA rapita e a sventare un attacco letale contro gli Stati Uniti.

