I film in onda in TV stasera: adrenalina con James Bond, le origini di Gomorra con 'L'immortale' Scoprite i migliori film disponibili nella serata di giovedì 4 giugno 2026: dall’azione di No Time to Die su TV8 al crime de L’immortale su Cine34, fino alla fantascienza di Real Steel su Rai 2

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 28 titoli tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con opzioni per tutti i gusti: dall’adrenalina di No time to die su TV8, al noir partenopeo L’immortale su Cine34, fino alla fantascienza con cuore di Real Steel su Rai 2.

La commedia Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua alle 21:30 (2022, 100’). Regia di Luca Lucini. Con Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro, Raffaele Esposito, Rosalia Porcaro, Raiz, Domenico Pinelli. Di cosa parla: Gaetano, giovane della nobiltà napoletana, è costretto a trasferirsi a Francoforte per un lavoro imposto dal padre. L’incontro con una ragazza gli spalanca un mondo lontano dal suo, tra nuove prospettive e scelte che mettono in discussione le convenzioni familiari.

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Rai 2 – Real Steel alle 23:00 (2011, 127’). Regia di Shawn Levy. Con Hugh Jackman, Kevin Durand, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Hope Davis, Phil LaMarr, Antoinette Nikprelaj, James Rebhorn, Karl Yune, Dakota Goyo. La storia: in un futuro dove la boxe tra robot è lo sport del momento, un promoter in declino tenta il rilancio puntando su un automa scartato. La sua corsa alla vittoria si intreccia con la riscoperta del rapporto con il figlio undicenne che vuole conoscerlo davvero.

TV8 – 007 – No time to die alle 21:40 (2021, 163’). Regia di Cary Fukunaga. Con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear. Un ex agente segreto torna in azione per fermare un criminale dotato di tecnologia letale. Un capitolo di 007 che spinge l’eroe oltre i propri limiti tra missioni ad alto rischio e dilemmi personali.

L’azione di The internship: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno – The internship alle 21:15 (2026, 91’). Regia di James Bamford. Con Lizzy Greene, Megan Boone, Sky Katz. Di cosa parla: una killer addestrata dalla CIA richiama gli ex compagni di un programma clandestino per annientare l’Agenzia. La risposta dei servizi scatena una controffensiva altrettanto micidiale. A seguire, Salt alle 22:55 (2010, 100’), regia di Phillip Noyce, con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor: la fuga disperata di un’agente accusata di essere una spia, in un thriller di identità e doppi giochi.

Sky Cinema Action – Immortals alle 21:00 (2011, 110’). Regia di Tarsem Singh. Con Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, John Hurt, Kellan Lutz, Joseph Morgan, Isabel Lucas, Luke Evans, Stephen Dorff, Robert Maillet. La storia: il sanguinario Iperione cerca un arco leggendario per liberare i Titani e sottomettere l’umanità. Teseo giura vendetta e si prepara alla battaglia decisiva. In seconda serata, Rampage – Furia animale alle 22:55 (2018, 107’), regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson: mostri in crescita incontrollata minacciano la città in un action spettacolare.

Sky Cinema Collection – Potere assoluto alle 21:15 (1997, 121’). Regia di Clint Eastwood. Con Gene Hackman, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn. Un ladro d’alto bordo assiste a un delitto che coinvolge il Presidente USA e diventa l’uomo più ricercato d’America. A seguire, Invictus – L’invincibile alle 23:20 (2009, 133’), regia di Clint Eastwood, con Morgan Freeman e Matt Damon: Mandela vede nel rugby l’occasione per unire il Sudafrica post-apartheid.

Sky Cinema Comedy – Compromessi sposi alle 21:00 (2019, 90’). Regia di Francesco Miccichè. Con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini. Due padri agli antipodi, nord e sud, fanno di tutto per impedire le nozze lampo dei figli innamorati. Poi Uno di famiglia alle 22:35 (2018, 92’). Regia di Alessio Maria Federici. Con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moise Curia, Neri Marcoré, Massimo De Lorenzo. Un insegnante di dizione finisce "adottato" da una potente famiglia criminale dopo un salvataggio provvidenziale.

Sky Cinema Drama – Brado alle 21:00 (2022, 116’). Regia di Kim Rossi Stuart. Con Alida Baldari Calabria, Viola Sofia Betti, Barbora Bobulova, Rinat Khismatouline, Paola Lavini. Un padre e un figlio, separati da anni di incomprensioni, sono costretti a lavorare insieme per addestrare un cavallo e rimettere in sesto il ranch di famiglia. A seguire, La migliore offerta alle 23:00 (2013, 124’). Regia di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland. Un battitore d’aste solitario resta irretito da una misteriosa ereditiera in un raffinato gioco di inganni.

Sky Cinema Family – The amazing Mr. Blunden alle 21:00 (2021, 90’). Regia di Mark Gatiss. Con Simon Callow, Mark Gatiss, Tamsin Greig, Tsion Habte, Jason Rennie. Due ragazzi londinesi incontrano giovani fantasmi e viaggiano nel tempo fino al 1821 per impedire un duplice omicidio. Poi Dolcissime alle 22:35 (2019, 85’). Regia di Francesco Ghiaccio. Tre amiche affrontano insicurezze e body shaming, trovando nel nuoto sincronizzato la forza dell’amicizia e dell’autostima.

Sky Cinema Romance – 2 cuori e 2 capanne alle 21:00 (2026, 108’). Regia di Massimiliano Bruno. Con Benedetta Tiberi, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Giorgio Colangeli. Una commedia romantica tra coincidenze e seconde possibilità. A seguire, Vicino all’orizzonte alle 22:55 (2019, 109’). Regia di Tim Trachte. Con Luna Wedler e Jannik Schümann: l’amore di Jessica per Danny si scontra con un segreto doloroso che mette alla prova ogni scelta.

Sky Cinema Suspense – Shut in alle 21:00 (2016, 91’). Regia di Farren Blackburn. Con Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt, Charlie Heaton. In una casa isolata, una psicologa deve proteggere un bambino in pericolo durante una tempesta di neve. In seconda serata, The Alto Knights: I due volti del crimine alle 22:35 (2025, 120’). Regia di Barry Levinson. Con Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli. New York anni ’50: la ferocia della rivalità tra Vito Genovese e Frank Costello travolge le cosche italoamericane.

Il crime partenopeo de L’immortale e grandi cult: le proposte delle reti specializzate

Iris – 48 ore alle 21:14 (1982, 97’). Regia di Walter Hill. Con Eddie Murphy, Nick Nolte, James Remar, Annette O’Toole, David Patrick Kelly. Una coppia improbabile – detective burbero e furfante con permesso di 48 ore – su una pista che scotta. A seguire, Disturbing the peace – Sotto assedio alle 23:13 (2018, 91’). Regia di York Alec Shackleton. Con Guy Pearce, Devon Sawa, Michael Bellisario, Dwayne Cameron, Jacob Grodnik. Un ex Texas Ranger, oggi sceriffo pacifista, è costretto a impugnare di nuovo la pistola quando una gang di biker mette a ferro e fuoco la città.

Cine34 – L’immortale alle 21:00 (2019, 116’). Regia di Marco D’Amore. Con Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli. Nel Golfo di Napoli un uomo soprannominato "Immortale" sfida la morte fin dall’infanzia. Ricordi e ferite di un bambino sopravvissuto al terremoto si fondono con l’ascesa nel crimine, tra lealtà tradite e una fama di invincibilità che pretende il suo prezzo.

Rai Movie – Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana alle 21:10 (2009, 108’). Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, John Travolta, John Turturro, James Gandolfini, Luis Guzman, Gbenga Akinnagbe, Victor Gojcaj. Un dirottamento nel cuore di New York trasforma una corsa in metro in un braccio di ferro tra un anonimo operatore e un criminale geniale. In seconda serata, Miss Sloane – Giochi di potere alle 22:55 (2016, 140’). Regia di J. Madden. Con Jessica Chastain. Una lobbista brillante e spietata sfida la potente industria delle armi in una partita che richiede ogni mossa possibile.

20 – Deja vu – Corsa contro il tempo alle 21:10 (2006, 128’). Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, Jim Caviezel, Paula Patton, Val Kilmer, Adam Goldberg, Bruce Greenwood. Un’agente sfrutta una tecnologia che piega il tempo per impedire un attentato, mentre passato e presente si rincorrono pericolosamente.

Mediaset Italia2 – La Notte del Giudizio – Election Year alle 21:00 (2016, 105’). Regia di James DeMonaco. Con Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson, Joseph Julian Soria, Betty Gabriel, Edwin Hodge, Ethan Phillips, Terry Serpico, Christopher James Baker, Kimberly Howe, Kyle. Durante l’annuale notte di anarchia, l’agente Leo Barnes deve proteggere la senatrice Roan tra tradimenti e cacce senza tregua, fino all’alba. In seconda serata, Blu profondo 3 alle 23:08 (2020, 99’). Regia di John Pogue. Con Tania Raymonde, Nathaniel Buzolic, Bren Foster, Emerson Brooks, Alex Bhat, Reina Aoi. Squali potenziati, una piattaforma oceanica isolata e un team che lotta per la sopravvivenza.

Cielo – Men in black II alle 23:10 (2002, 82’). Regia di Barry Sonnenfeld. Con Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle. Kay ha perso la memoria proprio mentre un’antica minaccia aliena torna sulla Terra. Con l’aiuto di Jay, dovrà recuperare un’informazione cruciale per salvare il pianeta.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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