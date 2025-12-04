Il compagno di Alessandra Mastronardi non vuole più sposarla: cosa gli succede Tutti i film in onda stasera, giovedì 4 dicembre 2025: contrattempi amorosi in La donna per me. Ma anche un favoloso Clint Eastwood e una bellissima Nicole Kidman

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in onda giovedì 4 dicembre 2025: tra questi spiccano l’azione di John Wick 4, il cult ad alta tensione Air Force One e il fantasy storico King Arthur: il potere della spada.

Le reti principali: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma sulle principali reti in chiaro (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, NOVE) per la serata di oggi.

L’azione di John Wick 4 e le altre novità: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 propone John Wick 4 (ore 21:15; 2023, 169′). Regia di Chad Stahelski. Cast: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. Di cosa parla: John Wick è pronto a chiudere i conti con la Gran Tavola dopo che il Marchese de Gramont ha ottenuto pieni poteri. Un ultimo, feroce viaggio tra duelli e alleanze. Genere: Thriller.

Sky Cinema 2 va sul romantico-avventuroso con Cuori ribelli (ore 21:15; 1992, 140′). Regia di Ron Howard. Cast: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Cyril Cusack. La storia: dall’Irlanda agli Stati Uniti, Joseph e Shannon inseguono un sogno e, tra fughe e inseguimenti, scoprono l’amore durante la corsa alle terre in Oklahoma. Genere: Avventura.

Sky Cinema Action accende la serata con Redemption day (ore 21:00; 2021, 105′). Regia di Hicham Hajji. Cast: Ernie Hudson, Andy Garcia, Serinda Swan, Gary Dourdan, Robert Knepper. Di cosa parla: un veterano decorato affronta una missione disperata in Marocco per salvare la moglie rapita da terroristi. Genere: Azione. A seguire, Transformers 4 – L’era dell’estinzione (ore 22:45; 2014, 166′). Regia di Michael Bay. Cast: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Jack Reynor, Peter Cullen, Sophia Myles, Bingbing Li, T.J. Miller. Di cosa parla: nuova minaccia per gli Autobots, tra cospirazioni umane e robotiche, esplosioni e inseguimenti globali. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection è in clima family con Il Natale di Grace (ore 21:15; 2018, 90′). Regia di Mark Jean. Cast: Eloise Mumford, Sean Faris, Mary Long, Richard Waugh. Di cosa parla: spirito delle feste e seconde possibilità in una romantica storia di rinascita. Genere: Sentimentale. In seconda serata, Il principe dimenticato (ore 22:45; 2020, 101′). Regia di Michel Hazanavicius. Cast: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala. La storia: un papà crea ogni notte un mondo di fiabe per la figlia; quando lei cresce, anche il suo "principe" dovrà vivere l’avventura più grande: lasciarla andare. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy raddoppia con Poveri ma ricchi (ore 21:00; 2016, 97′). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Al Bano, Ubaldo Pantani. Di cosa parla: i Tucci vincono 100 milioni e si trasferiscono a Milano, ma ostentare non è più di moda. Genere: Commedia. A seguire, Poveri ma ricchissimi (ore 22:45; 2017, 96′). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama mette sul ring Il giorno dell’incontro (ore 21:00; 2023, 105′). Regia di Jack Huston. Cast: Ron Perlman, Joe Pesci, John Magaro, Michael Pitt, Anatol Yusef. La storia: l’ex stella del pugilato Mikey cerca la redenzione il giorno del rientro, tra malattia e demoni personali. Genere: Drammatico. In seconda serata, Gran Torino (ore 22:50; 2008, 116′). Regia di Clint Eastwood. Cast: Clint Eastwood, Christopher Carley, Brian Howe, Doua Moua, Geraldine Hughes. Di cosa parla: un veterano burbero si lega al giovane vicino e affronta una gang, in un intenso racconto di colpa e riscatto. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family offre Nonno, questa volta è guerra (ore 21:00; 2020, 93′). Regia di Tim Hill. Cast: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour, Oakes Fegley. Di cosa parla: una "guerra" di scherzi tra un nonno e il nipote per la stessa stanza. Genere: Commedia. A seguire, Jumanji – The next level (ore 22:45; 2019, 114′). Regia di Jake Kasdan. Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff. La storia: ritorno nel gioco con livelli inediti, avatar "mescolati" e sfide in ambienti estremi. Genere: Avventura.

Sky Cinema Romance sceglie Sex and The City (ore 21:00; 2008, 148′). Regia di Michael Patrick King. Cast: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Jennifer Hudson. Di cosa parla: matrimonio, amicizia e moda nel film che riporta sul grande schermo le quattro newyorkesi più celebri. Genere: Commedia. In seconda serata, La donna per me (ore 23:30; 2022, 90′). Regia di Marco Martani. Cast: Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta, Francesco Gabbani. Genere: Commedia. Andrea e Laura sono a un passo dalle nozze ma lui comincia ad avere dei dubbi. Comincia così a fantasticare su cosa poteva succedere se non avesse scelto Laura. Ma il sogno diventa la sua realtà e ogni giorno deve affrontare una versione differente della sua vita.

Sky Cinema Suspense entra nel gotico con Hai mai avuto paura? (ore 21:00; 2023, 95′). Regia di Ambra Principato. Cast: Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa Pierdominici, Marta Paola Richeldi, David Coco. Di cosa parla: un giovane poeta in una magione ottocentesca affronta una maledizione di famiglia tra presenze e visioni. Genere: Fantasy. In notturna, Midsommar – Il villaggio dei dannati (ore 22:45; 2019, 140′). Regia di Ari Aster. Cast: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren. La storia: un viaggio in Svezia per un festival pagano si trasforma in un incubo di rituali e segreti. Genere: Horror.

Adrenalina con Air Force One: le proposte delle reti specializzate

Iris rilancia un classico action con Air Force One (ore 21:16; 1997, 123′). Regia di Wolfgang Petersen. Cast: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson. Di cosa parla: il Presidente degli Stati Uniti sfida un dirottamento a bordo dell’aereo presidenziale in un teso gioco di nervi. Genere: Azione.

Cine34 dedica la serata ad Adriano Celentano: si parte con Serafino (ore 21:00; 1968, 96′). Regia di Pietro Germi. Cast: Adriano Celentano, Ottavia Piccolo, Saro Urzì, Francesca Romana Coluzzi. La storia: un pastore ingenuo tra amori e ricchezze improvvise, fino al colpo di scena sull’altare. Genere: Commedia. A seguire, Mani di velluto (ore 23:11; 1979, 100′). Regia di Castellano & Pipolo. Cast: Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos. Genere: Commedia.

Rai Movie offre l’impegno civile di Machine Gun Preacher (ore 21:10; 2011, 123′). Regia di Marc Forster. Cast: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon, Madeline Carroll, Kathy Baker. Di cosa parla: un ex detenuto trova la fede e costruisce un rifugio per orfani in Sudan, ma la violenza lascia ferite profonde. Genere: Azione. In seconda serata, Forza 10 da Navarone (ore 23:25; 1978, 123′). Regia di Guy Hamilton. Cast: Robert Shaw, Harrison Ford, Franco Nero, Barbara Bach. La storia: commandos inglesi in missione tra spie e linee nemiche nella Jugoslavia occupata. Genere: Guerra.

Rai 4 vira sul thriller con The devil to pay – La resa dei conti (ore 21:20; 2019, 87′). Regia di Ruckus Skye, Lane Skye. Cast: Danielle Deadwyler, Ezra Haslam. Di cosa parla: in una remota comunità di montagna, una donna combatte per sopravvivere dopo la scomparsa del marito. Genere: Thriller. In seconda serata, La casa del padre (ore 22:50; 2023, 108′). Regia di Neil Burger. Cast: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Gil Birmingham, Brooklynn Prince. La storia: un viaggio per affrontare il rapitore della madre, tra giustizia e vendetta. Genere: Thriller.

20 propone il fantasy storico King Arthur: il potere della spada (ore 21:11; 2017, 126′). Regia di Guy Ritchie. Cast: Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou. Di cosa parla: dal sottobosco della città al trono, Artù estrae la spada e sfida lo zio Vortigern per salvare il regno. Genere: Drammatico.

Mediaset Italia2 regala una doppietta horror: si parte con The Apparition (ore 21:15; 2012, 82′). Regia di Todd Lincoln. Cast: Ashley Greene, Julianna Guill, Luke Pasqualino, Sebastian Stan, Tom Felton. Genere: Horror. A seguire, Final Destination (ore 23:05; 2000, 97′). Regia di James Wong. Cast: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke. Genere: Horror.

Rai Premium apre con il thriller Lucida ossessione (ore 21:20; 2020, 87′). Regia di Dylan Vox. Cast: Caroline Harris, Ignacyo Matynia, Sinéad D’Arcy, Spencer Belko, Andre Boyer. Di cosa parla: nuova casa, nuovo inizio, ma il proprietario si rivela pericolosamente fissato con lei. Genere: Thriller. In seconda serata, atmosfera natalizia con Feste col ladro (ore 22:55; 2021, 83′). Regia di Danny Salles. Cast: Michelle Borth, Jarrid Masse, Leigh Foster. La storia: tra furti e indagini, Lana sogna di diventare investigatrice privata. Genere: Sentimentale.

Cielo mette in campo Belly of the Beast – Ultima missione (ore 21:20; 2003, 91′). Regia di Ching Siu-tung. Cast: Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Sarah Malukul Lane, Tom Wu, Max Ruddock. Di cosa parla: un ex agente scatena le sue abilità per smantellare una rete criminale e salvare chi ama. Genere: Azione.

