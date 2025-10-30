I film in onda in TV stasera, giovedì 30 ottobre 2025: la dolorosa perdita di Bruce Willis I film in onda nella serata di giovedì 30 ottobre 2025: l'attore di Die Hard promette "Vendetta", Edwige Fenech è nostalgica e un capolavoro di Christopher Nolan

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano l’azione di Vendetta su Italia 1, il thriller giudiziario Giurato numero 2 su Sky Cinema 1 e la fantascienza ad alta intensità di Tenet sul canale 20. Una serata ricchissima di proposte e generi per tutti i gusti.

L’azione di Vendetta: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:25 punta su Vendetta (2022, 96’). La storia: dopo la tragica perdita della moglie e della figlia per mano di una gang, William decide di farsi giustizia da solo, eliminando uno a uno i responsabili in una spirale di violenza senza ritorno. Regia di Jared Cohn. Con Bruce Willis, Thomas Jane, Theo Rossi. In seconda serata, alle 23:28, spazio all’azione con Tokarev (2014, 94’) di Paco Cabezas, con Nicolas Cage, Danny Glover, Rachel Nichols, Peter Stormare e un cast ricchissimo.

TV8 alle 21:30 propone Chase (2022, 95’). Di cosa parla: la futura ex moglie di Will scompare misteriosamente in una stazione di servizio. L’uomo, in fuga dalle autorità, si immerge nel lato oscuro della criminalità locale in una corsa contro il tempo per ritrovarla. Regia di Brian Goodman. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway.

Il brivido di Giurato numero 2: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Giurato numero 2 (2024, 114’). Durante un processo per omicidio di grande risonanza, Justin Kemp affronta un profondo conflitto morale che potrebbe influenzare il verdetto finale. Regia di Clint Eastwood. Con Zoey Deutch, Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, 98’). A Bologna negli anni ’70 tre amici condividono sogni, amori e la musica, ritrovandosi decenni dopo a fare i conti con vite e desideri. Regia di Pupi Avati. Con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo. A seguire, alle 23:00, Cuori ribelli (1992, 140’) di Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman: la fuga in America di due giovani irlandesi tra sentimenti e il sogno della terra in Oklahoma.

Sky Cinema Action alle 21:00 sceglie Un uomo tranquillo (2018, 118’). Un autista di spazzaneve, dopo l’uccisione del figlio da parte di un signore della droga, si trasforma in un implacabile giustiziere. Regia di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern, Emmy Rossum. In seconda serata, alle 23:05, il classico Braveheart – Cuore impavido (1995, 178’) di Mel Gibson, con Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack.

Sky Cinema Collection alle 21:15 offre La mummia (2016, 107’). Nick Morton risveglia la principessa Ahmanet, creatura millenaria decisa a scatenare una maledizione sull’umanità e a usare Nick per riacquistare i suoi poteri. Regia di Alex Kurtzman. Con Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe. Alle 23:10 tocca a Wolf Man (2025, 103’): dopo un attacco notturno da una creatura invisibile, Blake e la sua famiglia si rifugiano in una fattoria, ma l’incubo inizia quando l’uomo comincia a trasformarsi. Regia di Leigh Whannell. Con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Truffatori in erba (2018, 110’). Un manager in disgrazia finisce nel mirino di un trafficante e, con aiutanti improbabili, prova a salvarsi da un guaio dopo l’altro. Regia di N. Edgerton. Con J. Edgerton, Charlize Theron. Alle 22:55, E noi come st***zi rimanemmo a guardare (2021, 100’) di Pierfrancesco Diliberto: un manager reso superfluo da un algoritmo perde tutto e riparte da rider, tra ologrammi consolatori e la ricerca di libertà e amore. Con Pierfrancesco Diliberto, Ilenia Pastorelli, Fabio De Luigi, Valeria Solarino.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Soldato Jane (1997, 124’) di Ridley Scott. Con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft. Alle 23:10, The Company Men (2010, 109’) racconta la caduta e la rinascita di un dirigente dopo un licenziamento dovuto alla crisi finanziaria. Regia di John Wells. Con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Chris Cooper, Maria Bello.

Sky Cinema Family alle 21:00 riscopre il classico E.T. – L’extra-terrestre (1982, 110’) di Steven Spielberg. Con Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote. Alle 23:00, C’è tempo (2019, 107’): un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne e, tra strade d’Italia e nuovi incontri, impara il valore dei legami familiari. Regia di Walter Veltroni. Con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari.

Sky Cinema Romance alle 21:00 presenta Ex – Amici come prima! (2011, 100’). Intrecci sentimentali e "ritorni" che scompigliano le vite dei protagonisti tra politica, lavoro e nuovi amori. Regia di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Teresa Mannino. Alle 22:55, Notting Hill (1999, 124’) di Roger Michell: la storia d’amore tra un libraio londinese e una star di Hollywood. Con Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 accende la tensione con On the line (2022, 109’). Un conduttore radiofonico riceve in diretta una minaccia alla sua famiglia e deve seguire istruzioni spietate per salvarli, mentre prova a smascherare l’artefice del ricatto. Regia di Romuald Boulanger. Con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley. Alle 22:50, The code (2008, 104’): un ladro internazionale progetta il furto di due uova Fabergé per saldare un debito con la mafia russa, ma l’amore complica il piano. Regia di Mimi Leder. Con Antonio Banderas, Morgan Freeman, Tom Hardy.

Inversioni temporali con Tenet e cult d’autore: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 presenta Tenet (2020, 150’). Un agente noto come il Protagonista entra nel mondo dello spionaggio internazionale per salvare il pianeta grazie alla parola chiave "Tenet", che rivela una tecnologia capace di invertire il flusso del tempo. Regia di Christopher Nolan. Con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia.

Iris alle 21:22 propone il capitolo action Arma letale 4 (1998, 127’) di Richard Donner. Con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li, Chris Rock.

Rai Movie alle 21:10 va in onda Ender’s Game (2013, 113’). In un futuro minacciato da una nuova invasione aliena, i bambini più brillanti vengono addestrati come leader militari. Ender Wiggin, talento strategico, scala rapidamente i livelli fino alla Scuola di Comando per prepararsi alla battaglia decisiva. Regia di Gavin Hood. Con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee Steinfeld. Alle 23:00, Runaway (1984, 99’): in un futuro remoto, qualcuno riprogramma robot per uccidere. Il sergente Ramsay indaga e viene ricattato con il rapimento del figlio. Regia di Michael Crichton. Con Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Gene Simmons, Kirstie Alley.

Mediaset Italia2 alle 21:15 celebra la notte più spaventosa con Halloween (2018, 109’). Laurie Strode affronta l’ultimo scontro con Michael Myers, l’assassino mascherato che la perseguita da quarant’anni. Regia di David Gordon Green. Con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton. Alle 23:09, Annabelle (2014, 99’): una bambola d’epoca diventa il tramite di un male oscuro dopo l’assalto di una setta satanica. Regia di John R. Leonetti. Con Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard.

Cielo alle 21:20 offre Code of Honor (2015, 106’). Un colonnello tornato dalla guerra decide di ripulire la città dal crimine facendo giustizia da solo, mentre il suo ex allievo, oggi poliziotto, prova a fermarlo. Regia di Michael Winnick. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson, Louis Mandylor, James Russo.

Rai Premium alle 21:20 propone il thriller Desideri mortali (2020, 90’). Una coppia nella casa dei sogni è nel mirino di un’agente immobiliare che diventa progressivamente ossessiva e minacciosa. Regia di Devon Downs e Kenny Gage. Con Christie Burson, Lily Anne Harrison, Brian Ames. Alle 22:50, atmosfera romantica con Il mio inatteso principe di Natale (2020, 82’): durante una bufera, Anna ospita una madre e un figlio che si rivelano membri della famiglia reale di Galwick, dando il via a un dolce intreccio di sentimenti. Regia di Dustin Rikert. Con Laura Osnes, Aaron Tveit, Victoria Clark.

