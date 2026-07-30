I film in TV stasera, giovedì 30 luglio: tutta l'azione de 'I Mercenari – The Expendables' Azione ad alto tasso di adrenalina con I Mercenari – The Expendables su TV8, fantascienza spettacolare con Star Trek Beyond su 20 e Pacific Rim su Sky Cinema Action

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. La programmazione del 30 luglio 2026 offre oltre venti titoli tra grandi blockbuster, classici cult e novità d’autore: dall’azione di I Mercenari – The Expendables su TV8 alla fantascienza di Star Trek Beyond su 20, fino allo spettacolo di Pacific Rim su Sky Cinema Action.

L’azione di I Mercenari – The Expendables: le proposte delle reti in chiaro

TV8 – I Mercenari – The Expendables (21:40). Regia di Sylvester Stallone, 2010, Azione. Con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis. Un gruppo di mercenari d’élite viene ingaggiato per rovesciare un dittatore in un’isola del Centro America invischiata nel narcotraffico. Tra tradimenti, esplosioni e combattimenti corpo a corpo, la missione si trasforma in una prova di lealtà e sopravvivenza per ciascun membro della squadra.

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Passioni, avventure e brividi con Gli occhi degli altri: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Gli occhi degli altri (21:15). Regia di Andrea De Sica, 2025, Drammatico. Con Jasmine Trinca, Filippo Timi, Matteo Olivetti, Anna Ferzetti. L’arrivo di Elena in un’isola privata scatena un rapporto di attrazione, sottomissione e voyeurismo con un marchese annoiato e potente. La complicità si tramuta in ossessione, tra manipolazione e violenza psicologica, fino a un epilogo tragico.

Sky Cinema Action – Pacific Rim (21:00). Regia di Guillermo Del Toro, 2013, Fantascienza. Con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman. Dalle profondità dell’oceano emergono i Kaiju, colossi mostruosi. L’umanità risponde con i Jaeger, giganteschi robot guidati da coppie di piloti. Quando tutto sembra perduto, due eroi improbabili rimettono in moto un vecchio Jaeger per l’ultima, disperata battaglia.

Sky Cinema Action – Uncharted (23:15). Regia di Ruben Fleischer, 2022, Avventura. Con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Il cacciatore di tesori Nathan Drake si lancia, tra trappole e doppi giochi, alla ricerca del leggendario bottino di Magellano.

Sky Cinema Collection – I morti non soffrono (21:15). Regia di Viggo Mortensen, 2024, Western. Con Viggo Mortensen, Vicky Krieps, Garret Dillahunt, Lance Henriksen, Ray McKinnon. Vivienne, donna indipendente e determinata, affronta da sola un West duro e corrotto quando il compagno Holger parte per la Guerra Civile. Forza interiore e resilienza la guidano nella lotta contro avidità e violenza.

Sky Cinema Collection – Giù la testa (23:30). Regia di Sergio Leone, 1971, Western. Con Rod Steiger, James Coburn. Un bandito messicano e un ex rivoluzionario irlandese si alleano per rapinare una banca e finiscono travolti dalla Rivoluzione, tra amicizia, tradimenti e tragedia.

Sky Cinema Comedy – U.S. Palmese (21:00). Regia di Manetti Bros., 2025, Commedia. Con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Texeira, Max Mazzotta. Il talento ribelle del campione francese Etienne Morville trova una seconda chance nella squadra calabrese U.S. Palmese, tra sogni di riscatto e comunità.

Sky Cinema Comedy – Ghostbusters: Legacy (23:10). Regia di Jason Reitman, 2021, Commedia. Con Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Sigourney Weaver. Una nuova generazione scopre l’eredità degli Acchiappafantasmi e fronteggia antiche presenze che si risvegliano.

Sky Cinema Drama – Soldato Jane (21:00). Regia di Ridley Scott, 1997, Drammatico. Con Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne Bancroft, Jason Beghe. Una recluta donna affronta il durissimo addestramento dei Navy SEAL, sfidando pregiudizi e limiti fisici in un percorso di disciplina e coraggio.

Sky Cinema Drama – Eravamo bambini (23:10). Regia di Marco Martani, 2024, Drammatico. Con Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Massimo Popolizio, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare. Un gruppo di amici si ritrova in Calabria per fare i conti con un passato irrisolto che riemerge come desiderio di vendetta.

Sky Cinema Family – Trolls (21:00). Regia di Mike Mitchell, Walt Dohrn, 2016, Animazione. Poppy, ottimista e canterina, parte con il brontolone Branch per salvare gli amici dai Bergen e dimostrare che la felicità non si mangia: si crea.

Sky Cinema Family – Hop (22:35). Regia di Tim Hill, 2011, Commedia. Con James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco, Hugh Laurie. L’erede del Coniglio Pasquale sogna la musica e finisce a Los Angeles, tra concerti, inseguimenti e uova di cioccolato.

Sky Cinema Romance – Moglie e marito (21:00). Regia di Simone Godano, 2017, Commedia. Con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino. Una coppia in crisi si ritrova dopo uno scambio di corpi che ribalta ruoli e prospettive, tra equivoci esilaranti e rivelazioni intime.

Sky Cinema Romance – Lei (22:50). 2013, Commedia. Con Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Rooney Mara, Amy Adams, Chris Pratt. Un uomo solitario si innamora della voce di un avanzato sistema operativo, mettendo in discussione il confine tra sentimento e tecnologia.

Sky Cinema Suspense – Kiss kiss, bang bang (21:00). Regia di Shane Black, 2005, Commedia. Con Robert Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan. Un ladruncolo catapultato in un provino a Hollywood si ritrova in un noir di omicidi veri, tra ironia tagliente e intrighi.

Sky Cinema Suspense – Boston: Caccia all’uomo (22:50). Regia di Peter Berg, 2016, Drammatico. Con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon. Dopo le esplosioni alla maratona di Boston, parte una colossale indagine per identificare e fermare i responsabili.

Avventure spaziali e classici cult con Star Trek Beyond: le proposte delle reti specializzate

Iris – Green Zone (21:18). Regia di Paul Greengrass, 2010, Drammatico. Con Matt Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan. Iraq, 2003: un ufficiale dell’esercito cerca le armi di distruzione di massa e scopre una rete di inganni e operazioni coperte che rimettono in discussione la missione.

Rai Movie – American Assassin (21:10). Regia di Michael Cuesta, 2017, Thriller. Con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar. Dopo un trauma personale, un giovane agente viene addestrato per fermare una minaccia che potrebbe innescare un conflitto globale in Medio Oriente.

Rai Movie – Vigilato speciale (23:00). Regia di Ulu Grosbard, 1978, Drammatico. Con Dustin Hoffman, Theresa Russell, Gary Busey, Harry Dean Stanton. Appena uscito di prigione, tenta di rigare dritto ma un vecchio amico lo trascina in una rapina che lo espone a nuovi pericoli.

Rai 4 – Blind War (23:30). Regia di Suiqiang Huo, 2022, Drammatico. Con Pingqing Chen, Dao Dao, Waise Lee. Un ex capitano SWAT, reso cieco da un’operazione finita male, torna in azione quando un criminale rapisce sua figlia per vendetta.

20 – Star Trek Beyond (21:10). Regia di Justin Lin, 2016, Fantascienza. Con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoë Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Sofia Boutella, Idris Elba. Durante una missione di esplorazione, l’Enterprise è distrutta e l’equipaggio atterra su un pianeta ostile, braccato da un nemico implacabile. Uniti, i membri della squadra dovranno sventare un piano di annientamento.

Mediaset Italia2 – Tremors (20:59). Regia di Ron Underwood, 1990, Fantascienza. Con Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire. In una cittadina del deserto appaiono mostri sotterranei letali: la fuga si trasforma in una lotta ingegnosa per la sopravvivenza.

Mediaset Italia2 – Animal House (23:03). Regia di John Landis, 1978, Commedia. Con John Belushi, John Vernon, Tim Matheson, Verna Bloom. La confraternita Delta Tau Chi trasforma il campus in un caos esilarante tra feste leggendarie e scontri con il rettore.

Cielo – Il senso di Smilla per la neve (21:20). Regia di Bille August, 1997, Thriller. Con Julia Ormond, Gabriel Byrne, Richard Harris, Vanessa Redgrave. Copenaghen, una donna di origini groenlandesi indaga sulla morte di un bambino, tra segreti scientifici e gelidi misteri che affondano nel passato.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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